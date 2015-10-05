RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Інше/Різне/Цікаве
/
Психологія та інші цікавинки

Психологія та інші цікавинки
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Інше та Різне для тем, які не підходять для жодного з Форумів. Популярні тут теми можуть бути винесені в окремі Форуми.
  #<1 ... 308309310311
Повідомлення Додано: Вів 29 кві, 2025 18:04

Непрописные истины воспитания

Детская душа не поддается управлению – с ребенком можно лишь общаться, причем под словом «общение» я понимаю не всякий контакт, а только душевный. Управление и общение – действия совершенно разные, хотя в реальной жизни они часто сплетаются воедино и даже называются одним и тем же словом – «воспитание». Это все равно что складывать книги в стопку или читать их: в том и другом случае действия с книгами, но ведь есть же и разница! Управлять может только старший – младшим, сильный – слабым, а общаться как равные могут два любых человека, если между ними не стоит желание превосходства, «верха», власти. Управление, при всей его необходимости, иногда гнетет, а общение всегда поднимает, потому что вызывает к жизни лучшие силы души. Если воспитатель не умеет управлять детьми, он пропал; если он умеет только управлять – пропали дети.
Для ребенка нет плохих или хороших людей, он видит только отношение к нему – плохое или хорошее. Отец – пьяница, но когда его поведут в милицию, пятилетняя девочка расплачется: «Мой папа хороший, он мне всегда приносит конфеты». Ребенок живет не в мире людей, а в мире отношений с людьми, и это слово – «отношение» – ключевое понятие педагогики.

Мне рассказывал молодой инженер из Ангарска: «Однажды пришли к десятилетнему сыну товарищи, сидят, разговаривают. Я прислушался: разговор идет о пересадке сердца… И вдруг мой сын говорит: “А я бы хотел, чтобы мне пересадили сердце папы… Мне нравится, какое у папы сердце”».

Вспоминаю этот рассказ и думаю: может быть, я встретил самого счастливого человека на земле?

извечная проблема воспитывать как лучше для ребёнка или как требует общество? люди со времён совка до сих пор не могут понять простой истины - в гармоническом обществе счастливы будут все. по большому счету "трудный возраст " это отражение противоречий общества.

книга - беллетристика, но местами забавная примерно с 16й стр
http://loveread.ec/read_book.php?id=61773&p=9
в давние времена сын крестьянина, как правило, становился крестьянином, а сын купца – купцом. Девушка не искала жениха – его находили родители, молодой человек не искал невесту – это было дело свахи, а затем «стерпится – слюбится». И в каком месте жить, в каком селе или городе – тоже решала жизнь, судьба, а не сам человек. От человека же требовалось послушание жизни точно так же, как требовалось от него послушание отцу, поскольку отец был руководителем хозяйства, предприятия по производству и отчасти продаже продуктов, а на предприятии дисциплина – главное.

Образ воспитания отвечал образу жизни. От выросшего сына требовали послушания, но ведь ему и давали: дом, или наследство, или приданое для обзаведения хозяйством, давали профессию, давали готовый образ жизни – ему не приходилось выбирать, не нужно было выбирать.

Теперь, как и прежде, говорят: «Слушайся, слушайся!», а потом – иди, сам строй свою жизнь, будь активным и самостоятельным человеком. А если сын попросит помощи, то на весь мир жалуются – ну и дети пошли, до пенсии им помогай!

Теперь, как и прежде, смотрят за девушкой: ни-ни! Рано тебе о любви думать, сиди дома и делай уроки. Но жениха ей искать не станут, а еще и упрекнут с возрастом: другие-то все уже замужем, а ты?

Образ воспитания расходится с образом жизни. Мы ждем от выросших детей то, чего не дали им в детстве. Не сеяли, а приехали с жаткой.

Вырастает молодой человек, которому предстоит выбирать профессию (и все кругом говорят о призвании), выбирать жену (и все кругом – о любви), выбирать образ жизни (и все – о свободе) – у него совершенно другой внутренний мир, другие представления о жизни, а воспитывали его методами, выработанными тысячу лет назад…

Что же может получиться из такого воспитания?

Нынешний ребенок живет в мире соблазнов, каких прежде люди не знали. Все соблазн: и одежды подруги, и машина, на которой друга привозят в школу, и возможность уйти из деревни в город…

Соблазны! Да еще какие… Мальчик идет из школы домой, заглядывается на витрины радиомагазина и видит системы стоимостью в десять, двадцать отцовских зарплат. Кто их покупает? Почему не мы? Разговаривая с таким мальчиком, приходится прибегать к доводам, которых не знали еще десять – двадцать лет назад. А мы их знаем, эти доводы? Мы их ищем?

При росте, при перемене благосостояния надо быть очень бдительными – как отразится эта перемена на детях?

Дети особенно чутки на правду, у них меньше, чем у взрослых, нужды с неправдой мириться, и они наказывают, гонят, презирают и обижают всякого, кто пытается «ставить из себя». Они вовсе не завистливы, они умеют гордиться своим товарищем – отличником, чемпионом и лауреатом, они обожают его, при одном условии: если это действительно отличник и чемпион. Всякий избыток похвалы или славы над действительной ценой человека оборачивается, как и у взрослых, насмешкой над ним. Вашего ребенка обижают товарищи? Подождите негодовать! Почти наверняка ваш ребенок, незаметно для себя, своим отношением к товарищам обижает их! Он чуть-чуть гордится тем, чем гордиться не стоит, считает себя чуть лучше кого-то, хоть он и не лучше, он называет себя сильным, не будучи таковым, или умным, хотя нет у него способностей. А дети признают только правду! Его и будут обижать, вашего сына, и никто не защитит его, и вовсе не злы его сверстники, а это мы сами виноваты в его бедах – это мы побуждали его казаться лучше, чем он есть.
Wirująświatła
Аватар користувача
 
Повідомлень: 29707
З нами з: 06.04.16
Подякував: 2480 раз.
Подякували: 3474 раз.
 
Профіль
 
1
3
Повідомлення Додано: Вів 29 кві, 2025 18:27

Принцип, согласно которому все живые организмы, включая человека, не способны осуществлять две несовместимые реакции в одно и то же время нашел свое отражение в проблеме предупреждения или управления человеческой фрустрацией (агрессией)


Согласно этой теории, можно уменьшить гнев и уровень открытой агрессии, вызывая тем или иным способом у людей эмоциональные состояния, несовместимые с гневом и агрессией

Дефицитность эмпатии обычно продуцирует агрессивные асоциальные проявления – как на индивидуальном, так и на групповом уровнях. Это, в частности, хорошо изучено на подростковых и детских группах. Исследования показывают, что несформированность чувства сострадания открывает прямую дорогу в криминальный мир

Эмпатия может предотвратить агрессивное поведение подростков в ситуации фрустрации посредством двух механизмов:

- Первый механизм относится к когнитивному компоненту эмпатии и действует через способность индивида к принятию роли.

Чем в большей степени человек способен понять позицию другого человека, тем агрессивное поведение в ситуации фрустрации менее вероятно.

Если говорить более точно, то способность к принятию роли другого должна позволить проанализировать причины и мотивации другого человека, так, что его действия могут быть лучше поняты и приняты.


- Второй механизм связан с эмоциональным компонентом эмпатии, через который человек может испытывать боль, обиду и т.д. другого человека, и этим будет ингибироваться его собственное агрессивное поведение в результате фрустрации во избежание эмоционального стресса, вызванного ситуацией или для уменьшения страдания другого.


Многие ученые утверждают, что существует два шага к эмпатии: идентификация с человеком и осознание собственных чувств через эту идентификацию.

По мнению Гомырановой О. Н. [16], эмпатия является одним из механизмов регуляции межличностных конфликтов в результате фрустрации Эмпатия выступает как состояние, детерминирующее выбор действий в ситуации фрустрации, и тем самым определяющее развитие конфликта.

Чем выше у подростка способность к эмпатии, тем сильнее он будет стремиться к общению, и, таким образом эти способности станут еще большими и наоборот, чем ниже эмпатия, тем меньше его стремление к взаимодействию


Эмпатия рассматривается как механизм, посредством которого формируется понимание ценности другого человека и готовность положительно относиться к нему. Следовательно, эмпатия занимает важное место во взаимодействии подростков в результате фрустрации и является механизмом регулирования конфликтов

Эмпатия и фрустрация относятся к эмоционально-психическим состояниям. При возникновении одного состояния происходит влияние на другое. Состояние фрустрации предполагает какое-либо действие, или наоборот, бездействие, для того чтобы из нее выйти, так как организм подростка воспринимает это состояние как травмирующее и стрессовое. А каким будет способ выхода из этого состояния, зависит от уровня сформированности эмпатии подростка

Высокий уровень эмпатии у подростков предполагает бесконфликтное, конструктивное поведение во фрустрирующей ситуации. Такие подростки очень внимательны к личности другого человека, они стараются разрешить возможные противоречия путем сотрудничества. Для них является важным принятие правильных решений без всякого навязывания своего мнения или своих интересов


По мнению Долговой В.И. [18], эмпатия выступает как состояние, детерминирующее выбор действий во фрустрирующей ситуации, и тем самым определяющее развитие этой ситуации.

Таким образом: - агрессия не всегда является доминирующей реакцией на фрустрацию и при определенных условиях может подавляться; а одним из определенных условий как раз и выступает наличие развитой эмпатии;

- развитая эмпатия поможет человеку быстрее пережить проблему и, тем самым, быстрее преодолеть фрустрирующую ситуацию. Тем более что у людей с высоким уровнем эмпатии развита защитно-мобилизационная функция эмоций, которая связана с чувством надвигающейся опасности. Она помогает индивиду вовремя подготовиться к сложной ситуации

В процессе эмпатического взаимодействия формируется система ценностей, которая в дальнейшем определяет поведение личности по отношению к другим людям.


Эмпатия должна являться социально позитивным качеством и поддерживаться общественными нормами жизни.
Wirująświatła
Аватар користувача
 
Повідомлень: 29707
З нами з: 06.04.16
Подякував: 2480 раз.
Подякували: 3474 раз.
 
Профіль
 
1
3
  #<1 ... 308309310311
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 1 гість
Модератори: Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Психологія грошей: з чого все починається.
pensionerija » Пон 05 жов, 2015 22:06
2 3934
Переглянути останнє повідомлення
Чет 29 жов, 2015 20:34
pensionerija

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Ринок ОВДП (8412)
29.04.2025 18:41
Акордбанк (2044)
29.04.2025 17:48
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.