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#<1 ... 308309310311 Додано: Вів 29 кві, 2025 18:04 Непрописные истины воспитания



Детская душа не поддается управлению – с ребенком можно лишь общаться, причем под словом «общение» я понимаю не всякий контакт, а только душевный. Управление и общение – действия совершенно разные, хотя в реальной жизни они часто сплетаются воедино и даже называются одним и тем же словом – «воспитание». Это все равно что складывать книги в стопку или читать их: в том и другом случае действия с книгами, но ведь есть же и разница! Управлять может только старший – младшим, сильный – слабым, а общаться как равные могут два любых человека, если между ними не стоит желание превосходства, «верха», власти. Управление, при всей его необходимости, иногда гнетет, а общение всегда поднимает, потому что вызывает к жизни лучшие силы души. Если воспитатель не умеет управлять детьми, он пропал; если он умеет только управлять – пропали дети.

Для ребенка нет плохих или хороших людей, он видит только отношение к нему – плохое или хорошее. Отец – пьяница, но когда его поведут в милицию, пятилетняя девочка расплачется: «Мой папа хороший, он мне всегда приносит конфеты». Ребенок живет не в мире людей, а в мире отношений с людьми, и это слово – «отношение» – ключевое понятие педагогики.



Мне рассказывал молодой инженер из Ангарска: «Однажды пришли к десятилетнему сыну товарищи, сидят, разговаривают. Я прислушался: разговор идет о пересадке сердца… И вдруг мой сын говорит: “А я бы хотел, чтобы мне пересадили сердце папы… Мне нравится, какое у папы сердце”».



Вспоминаю этот рассказ и думаю: может быть, я встретил самого счастливого человека на земле?



извечная проблема воспитывать как лучше для ребёнка или как требует общество? люди со времён совка до сих пор не могут понять простой истины - в гармоническом обществе счастливы будут все. по большому счету "трудный возраст " это отражение противоречий общества.



книга - беллетристика, но местами забавная примерно с 16й стр

http://loveread.ec/read_book.php?id=61773&p=9

в давние времена сын крестьянина, как правило, становился крестьянином, а сын купца – купцом. Девушка не искала жениха – его находили родители, молодой человек не искал невесту – это было дело свахи, а затем «стерпится – слюбится». И в каком месте жить, в каком селе или городе – тоже решала жизнь, судьба, а не сам человек. От человека же требовалось послушание жизни точно так же, как требовалось от него послушание отцу, поскольку отец был руководителем хозяйства, предприятия по производству и отчасти продаже продуктов, а на предприятии дисциплина – главное.



Образ воспитания отвечал образу жизни. От выросшего сына требовали послушания, но ведь ему и давали: дом, или наследство, или приданое для обзаведения хозяйством, давали профессию, давали готовый образ жизни – ему не приходилось выбирать, не нужно было выбирать.



Теперь, как и прежде, говорят: «Слушайся, слушайся!», а потом – иди, сам строй свою жизнь, будь активным и самостоятельным человеком. А если сын попросит помощи, то на весь мир жалуются – ну и дети пошли, до пенсии им помогай!



Теперь, как и прежде, смотрят за девушкой: ни-ни! Рано тебе о любви думать, сиди дома и делай уроки. Но жениха ей искать не станут, а еще и упрекнут с возрастом: другие-то все уже замужем, а ты?



Образ воспитания расходится с образом жизни. Мы ждем от выросших детей то, чего не дали им в детстве. Не сеяли, а приехали с жаткой.



Вырастает молодой человек, которому предстоит выбирать профессию (и все кругом говорят о призвании), выбирать жену (и все кругом – о любви), выбирать образ жизни (и все – о свободе) – у него совершенно другой внутренний мир, другие представления о жизни, а воспитывали его методами, выработанными тысячу лет назад…



Что же может получиться из такого воспитания?



Нынешний ребенок живет в мире соблазнов, каких прежде люди не знали. Все соблазн: и одежды подруги, и машина, на которой друга привозят в школу, и возможность уйти из деревни в город…



Соблазны! Да еще какие… Мальчик идет из школы домой, заглядывается на витрины радиомагазина и видит системы стоимостью в десять, двадцать отцовских зарплат. Кто их покупает? Почему не мы? Разговаривая с таким мальчиком, приходится прибегать к доводам, которых не знали еще десять – двадцать лет назад. А мы их знаем, эти доводы? Мы их ищем?



При росте, при перемене благосостояния надо быть очень бдительными – как отразится эта перемена на детях?

Дети особенно чутки на правду, у них меньше, чем у взрослых, нужды с неправдой мириться, и они наказывают, гонят, презирают и обижают всякого, кто пытается «ставить из себя». Они вовсе не завистливы, они умеют гордиться своим товарищем – отличником, чемпионом и лауреатом, они обожают его, при одном условии: если это действительно отличник и чемпион. Всякий избыток похвалы или славы над действительной ценой человека оборачивается, как и у взрослых, насмешкой над ним. Вашего ребенка обижают товарищи? Подождите негодовать! Почти наверняка ваш ребенок, незаметно для себя, своим отношением к товарищам обижает их! Он чуть-чуть гордится тем, чем гордиться не стоит, считает себя чуть лучше кого-то, хоть он и не лучше, он называет себя сильным, не будучи таковым, или умным, хотя нет у него способностей. А дети признают только правду! Его и будут обижать, вашего сына, и никто не защитит его, и вовсе не злы его сверстники, а это мы сами виноваты в его бедах – это мы побуждали его казаться лучше, чем он есть. извечная проблема воспитывать как лучше для ребёнка или как требует общество? люди со времён совка до сих пор не могут понять простой истины - в гармоническом обществе счастливы будут все. по большому счету "трудный возраст " это отражение противоречий общества.книга - беллетристика, но местами забавная примерно с 16й стр Wirująświatła

Повідомлень: 29707 З нами з: 06.04.16 Подякував: 2480 раз. Подякували: 3474 раз. Профіль 1 3 ВідповістиЦитата Додано: Вів 29 кві, 2025 18:27 Принцип, согласно которому все живые организмы, включая человека, не способны осуществлять две несовместимые реакции в одно и то же время нашел свое отражение в проблеме предупреждения или управления человеческой фрустрацией (агрессией)





Согласно этой теории, можно уменьшить гнев и уровень открытой агрессии, вызывая тем или иным способом у людей эмоциональные состояния, несовместимые с гневом и агрессией



Дефицитность эмпатии обычно продуцирует агрессивные асоциальные проявления – как на индивидуальном, так и на групповом уровнях. Это, в частности, хорошо изучено на подростковых и детских группах. Исследования показывают, что несформированность чувства сострадания открывает прямую дорогу в криминальный мир



Эмпатия может предотвратить агрессивное поведение подростков в ситуации фрустрации посредством двух механизмов:



- Первый механизм относится к когнитивному компоненту эмпатии и действует через способность индивида к принятию роли.



Чем в большей степени человек способен понять позицию другого человека, тем агрессивное поведение в ситуации фрустрации менее вероятно.



Если говорить более точно, то способность к принятию роли другого должна позволить проанализировать причины и мотивации другого человека, так, что его действия могут быть лучше поняты и приняты.





- Второй механизм связан с эмоциональным компонентом эмпатии, через который человек может испытывать боль, обиду и т.д. другого человека, и этим будет ингибироваться его собственное агрессивное поведение в результате фрустрации во избежание эмоционального стресса, вызванного ситуацией или для уменьшения страдания другого.





Многие ученые утверждают, что существует два шага к эмпатии: идентификация с человеком и осознание собственных чувств через эту идентификацию.



По мнению Гомырановой О. Н. [16], эмпатия является одним из механизмов регуляции межличностных конфликтов в результате фрустрации Эмпатия выступает как состояние, детерминирующее выбор действий в ситуации фрустрации, и тем самым определяющее развитие конфликта.



Чем выше у подростка способность к эмпатии, тем сильнее он будет стремиться к общению, и, таким образом эти способности станут еще большими и наоборот, чем ниже эмпатия, тем меньше его стремление к взаимодействию





Эмпатия рассматривается как механизм, посредством которого формируется понимание ценности другого человека и готовность положительно относиться к нему. Следовательно, эмпатия занимает важное место во взаимодействии подростков в результате фрустрации и является механизмом регулирования конфликтов



Эмпатия и фрустрация относятся к эмоционально-психическим состояниям. При возникновении одного состояния происходит влияние на другое. Состояние фрустрации предполагает какое-либо действие, или наоборот, бездействие, для того чтобы из нее выйти, так как организм подростка воспринимает это состояние как травмирующее и стрессовое. А каким будет способ выхода из этого состояния, зависит от уровня сформированности эмпатии подростка



Высокий уровень эмпатии у подростков предполагает бесконфликтное, конструктивное поведение во фрустрирующей ситуации. Такие подростки очень внимательны к личности другого человека, они стараются разрешить возможные противоречия путем сотрудничества. Для них является важным принятие правильных решений без всякого навязывания своего мнения или своих интересов





По мнению Долговой В.И. [18], эмпатия выступает как состояние, детерминирующее выбор действий во фрустрирующей ситуации, и тем самым определяющее развитие этой ситуации.



Таким образом: - агрессия не всегда является доминирующей реакцией на фрустрацию и при определенных условиях может подавляться; а одним из определенных условий как раз и выступает наличие развитой эмпатии;



- развитая эмпатия поможет человеку быстрее пережить проблему и, тем самым, быстрее преодолеть фрустрирующую ситуацию. Тем более что у людей с высоким уровнем эмпатии развита защитно-мобилизационная функция эмоций, которая связана с чувством надвигающейся опасности. Она помогает индивиду вовремя подготовиться к сложной ситуации



В процессе эмпатического взаимодействия формируется система ценностей, которая в дальнейшем определяет поведение личности по отношению к другим людям.





Эмпатия должна являться социально позитивным качеством и поддерживаться общественными нормами жизни. Wirująświatła

Повідомлень: 29707 З нами з: 06.04.16 Подякував: 2480 раз. Подякували: 3474 раз. Профіль 1 3 ВідповістиЦитата #<1 ... 308309310311 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Статті на Finance.ua Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки для вашого гаманця Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення публікацій Finance.ua Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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