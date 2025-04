Vem kan segla förutan vind? (Who can sail without the wind?)

Vem kan ro utan åror? (Who can row without an oar?)

Vem kan skiljas från vännen sin? (Who can say goodbye to their love?)

Utan att fälla tårar? (Without crying?)

Jag kan segla förutan vind (I can sail without the wind)

Jag kan ro utan åror (I can row without an oar)

Men ej skiljas från vännen min (But I can't say goodbye to my love)

Utan att fälla tårar (Without crying)