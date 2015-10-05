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Психологія та інші цікавинки

Психологія та інші цікавинки
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  #<1 ... 310311312313>
Повідомлення Додано: Вів 29 кві, 2025 20:40

  Сибарит написав:
  Wirująświatła написав:Всё что делается не руками станет ненужным.

У вас очень хорошие дети (с)

когда то я тоже так пошутил.. еле отызвинялся.
Wirująświatła
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Повідомлення Додано: Вів 29 кві, 2025 20:45

  Hotab написав:Wirująświatła

Слишком много профессий он сделает ненужными, причём одномоментно. Музыканты, учителя, врачи, юристы, киноактёры, маркетологи, продавцы. Всё что делается не руками станет ненужным.


Поживемо-побачимо..
Році в 13-му, коли я був в Конго і возив вантажі, мені тут закидали, що «через кілька років стане непотрібна ця професія, все будуть робити роботи».

Епоха безпілотних вбивць дійсно прийшла. А от «возити вантажі» так практично і не почали. (Доставити баклаху води - то не то. Хоча б тон 2-10!)
Так що побачимо.
.........

Скорее, станет ненужным то, что делается руками.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Вів 29 кві, 2025 20:52

  Wirująświatła написав:............
извечная проблема воспитывать как лучше для ребёнка или как требует общество? люди со времён совка до сих пор не могут понять простой истины - в гармоническом обществе счастливы будут все. по большому счету "трудный возраст " это отражение противоречий общества.

книга - беллетристика, но местами забавная примерно с 16й стр
http://loveread.ec/read_book.php?id=61773&p=9
в давние времена сын крестьянина, как правило, становился крестьянином, а сын купца – купцом. Девушка не искала жениха – его находили родители, молодой человек не искал невесту – это было дело свахи, а затем «стерпится – слюбится». .....

Вам не кажется, что у вас не совсем точные представления о прошлом?
Или о сегодняшнем дне.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Вів 29 кві, 2025 21:07

  Сибарит написав:
  ЛАД написав:но меня лично больше интересует поведение обычных, "нормальных" людей. Не могу ручаться, но, думаю, большинство присутствующих тоже.

Кавычки очень в тему 😁
Могу подтвердить, что мне тоже интересна психология недообследованных.

  Wirująświatła написав:........Любое исследование стоит денег, можете обосновать зачем их тратить на "нормальных", какую проблему это решает?
..........
Возвращаясь к разговору.
Мне кажется, медицине (и в частности, психологии) давно пора заняться здоровьем "недообследованных". Разговоры об этом слышал уже довольно давно, но действий не вижу.
А так пока подход как к машинам: "Пока не поломается, не трогаем".
ЛАД
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Повідомлення Додано: Вів 29 кві, 2025 21:09

  ЛАД написав:Вам не кажется, что у вас не совсем точные представления о прошлом?
Или о сегодняшнем дне.
снова антивиталиан? пишите ваши представления критикуя мои. А то критика есть, а вашей точки зрения нет. Как будто я студент сдаю вам экзамен. Вы сюда спорить приходите? формат критики без вашей точки зрения мне не интересен.
Wirująświatła
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Повідомлення Додано: Вів 29 кві, 2025 21:18

  ЛАД написав:Разговоры об этом слышал уже довольно давно, но действий не вижу.
кто оплатит этот банкет? психология развивается только в богатых странах.
  ЛАД написав:Мне кажется, медицине (и в частности, психологии) давно пора заняться здоровьем "недообследованных".
поскольку медицина наука не точная, у "недобледованых" по любому что то найдут и залечат. Где-то была статистика сколько медикаментов пустышки, интерфероны и прочая гомеопатия. Особенно если за этим стоят деньги СК. Очень опасные предложения строить "больницы для здоровых" и "кладбища для живых". И да психология не медицина, даже психиатр далёк от психологии как от балета. Ни один психолог не может выписать медикаменты, ни один психиатр не занимаетя психотерапией и исследованиями, у него в арсенале антипсихотики, транквилизаторы и антидепресанты, всё с огромной побочкой.
Востаннє редагувалось Wirująświatła в Вів 29 кві, 2025 21:24, всього редагувалось 1 раз.
Wirująświatła
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Повідомлення Додано: Вів 29 кві, 2025 21:23

Re: Психологія та інші цікавинки

Wirująświatła написав:
  ЛАД написав:Разговоры об этом слышал уже довольно давно, но действий не вижу.
кто оплатит этот банкет? психология развивается только в богатых странах.
  ЛАД написав:Мне кажется, медицине (и в частности, психологии) давно пора заняться здоровьем "недообследованных".
поскольку медицина наука не точная, у "недобледованых" по любому что то найдут и залечат. Где-то была статистика сколько медикаментов пустышки, интерфероны и прочая гомеопатия. Особенно если за этим стоят деньги СК. Очень опасные предложения строить "больницы для здоровых" и "кладбища для живых". И да психология не медицина, даже психиатр далёк от психологии как от балета. Ни один психолог не может выписать медикаменты, ни один психиатр не занимаетя психотерапией, у него в арсенале антипсихотики, транквилизаторы и антидепресанты, всё с огромной побочкой.
Психолог може й не може, психотерапевт може й виписує
Faceless
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Повідомлення Додано: Вів 29 кві, 2025 21:33

  Faceless написав:Психолог може й не може, психотерапевт може й виписує
стесняюсь спросить какие? медикаменты противоречат самой сути психотерапии.
Психотерапевт теж не виписує медикаменти і не лікує психічні захворювання.
https://september.ua/psihologija/psihol ... -riznitsja

Психотерапевт в отличие от психиатра не может назначать медикаментозное лечение, но часто работает в тандеме с этим специалистом для достижения наилучших результатов в лечении пациентов при широком спектре заболеваний, например, депрессии или посттравматическом стрессовом расстройстве (ПТСР).
https://e-likari.com.ua/ru/psixolog-psi ... icia-blog/

если надо я ещё 20 ссылок накидаю
Wirująświatła
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Повідомлення Додано: Вів 29 кві, 2025 21:38

Re: Психологія та інші цікавинки

Wirująświatła написав:
  Faceless написав:Психолог може й не може, психотерапевт може й виписує
стесняюсь спросить какие? медикаменты противоречат самой сути психотерапии.
Психотерапевт теж не виписує медикаменти і не лікує психічні захворювання.
https://september.ua/psihologija/psihol ... -riznitsja

Психотерапевт в отличие от психиатра не может назначать медикаментозное лечение, но часто работает в тандеме с этим специалистом для достижения наилучших результатов в лечении пациентов при широком спектре заболеваний, например, депрессии или посттравматическом стрессовом расстройстве (ПТСР).
https://e-likari.com.ua/ru/psixolog-psi ... icia-blog/

если надо я ещё 20 ссылок накидаю
Значить, то не в Україні, то я хвільмів передивився
Faceless
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Повідомлення Додано: Вів 29 кві, 2025 21:42

вообще тут есть небольшой абсурд. В МКБ 11 наконец исчез аутизм взамен появился РАС но психиатр не может ставить такого диагноза (А602.0) потому что у него нет инструментария для его диагностики.
с 2022 для всех врачей запрещены такие диагнозы
умственная отсталость, невроз, неуточненные расстройства, типы шизофрении, специфические расстройства личности, клинические формы расстройства приспособленческих реакций, расстройства с началом, специфичным для детского и подросткового возраста.
https://apelsin.kh.ua/novosti/mkb11-novshestva/

Надеюсь к выходу МКБ 15 врачи полностью перестанут лезть в психику.
Новое название Психические, поведенческие расстройства и нарушения нейропсихического развития
ДЕФИНИЦИЯ: представляет собой синдромы, характеризующиеся клинически значимыми нарушениями в познавательной сфере, эмоциональной регуляции или поведении человека, что отражается на биологическом и психологическом уровнях и на процессе развития и определяет психологическое и поведенческое функционирование.
какое отношение к этому имеет врач? Только если имеет место психосоматика.
Востаннє редагувалось Wirująświatła в Вів 29 кві, 2025 21:58, всього редагувалось 6 разів.
Wirująświatła
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