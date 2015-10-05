|
|
|
Психологія та інші цікавинки
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Інше та Різне для тем, які не підходять для жодного з Форумів. Популярні тут теми можуть бути винесені в окремі Форуми.
Додано: Вів 29 кві, 2025 21:51
-
Успіх
-
-
- Повідомлень: 8019
- З нами з: 18.03.21
- Подякував: 253 раз.
- Подякували: 982 раз.
-
-
Профіль
-
-
4
8
1
3
Додано: Вів 29 кві, 2025 21:54
Wirująświatła написав: ЛАД написав:
Вам не кажется, что у вас не совсем точные представления о прошлом?
Или о сегодняшнем дне.
снова антивиталиан? пишите ваши представления критикуя мои. А то критика есть, а вашей точки зрения нет. Как будто я студент сдаю вам экзамен. Вы сюда спорить приходите? формат критики без вашей точки зрения мне не интересен.
Это была не критика.
Простите, думал, что моё мнение понятно из вопроса. Я не считаю, что произошли настолько уж радикальные изменения, как описано в той цитате, кот. вы привели.
-
ЛАД
-
2
-
- Повідомлень: 34199
- З нами з: 31.08.10
- Подякував: 5310 раз.
- Подякували: 4839 раз.
-
-
Профіль
-
-
2
2
6
Додано: Вів 29 кві, 2025 21:58
Wirująświatła написав: ЛАД написав:
Разговоры об этом слышал уже довольно давно, но действий не вижу.
кто оплатит этот банкет? психология развивается только в богатых странах.
ЛАД написав:
Мне кажется, медицине (и в частности, психологии) давно пора заняться здоровьем "недообследованных".
поскольку медицина наука не точная, у "недобледованых" по любому что то найдут и залечат. Где-то была статистика сколько медикаментов пустышки, интерфероны и прочая гомеопатия. Особенно если за этим стоят деньги СК. Очень опасные предложения строить "больницы для здоровых" и "кладбища для живых". И да психология не медицина, даже психиатр далёк от психологии как от балета. Ни один психолог не может выписать медикаменты, ни один психиатр не занимаетя психотерапией и исследованиями, у него в арсенале антипсихотики, транквилизаторы и антидепресанты, всё с огромной побочкой.
Я не говорил о необходимости "больниц для здоровых". Их не надо лечить, но изучать, что такое здоровье и как его поддерживать, смысл, по-моему, есть.
-
ЛАД
-
2
-
- Повідомлень: 34199
- З нами з: 31.08.10
- Подякував: 5310 раз.
- Подякували: 4839 раз.
-
-
Профіль
-
-
2
2
6
Додано: Вів 29 кві, 2025 22:01
ЛАД написав:
Простите, думал, что моё мнение понятно из вопроса. Я не считаю, что произошли настолько уж радикальные изменения, как описано в той цитате, кот. вы привели.
ценности изменились? дружба, семья, коллектив по прежнему так же ценны как 50 лет назад?
-
Wirująświatła
-
-
- Повідомлень: 29716
- З нами з: 06.04.16
- Подякував: 2480 раз.
- Подякували: 3474 раз.
-
-
Профіль
-
-
1
3
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|
Схожі теми
|
|2
|3936
|
|