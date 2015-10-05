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Психологія та інші цікавинки

Психологія та інші цікавинки
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  #<1 ... 310311312313
Повідомлення Додано: Вів 29 кві, 2025 21:51

Хтось дивився цей фільм? Варто перегляду?

https://youtu.be/j6y4ImL4hBU?si=hUnH99uiGTdP-qfE
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Повідомлення Додано: Вів 29 кві, 2025 21:54

  Wirująświatła написав:
  ЛАД написав:Вам не кажется, что у вас не совсем точные представления о прошлом?
Или о сегодняшнем дне.
снова антивиталиан? пишите ваши представления критикуя мои. А то критика есть, а вашей точки зрения нет. Как будто я студент сдаю вам экзамен. Вы сюда спорить приходите? формат критики без вашей точки зрения мне не интересен.
Это была не критика.
Простите, думал, что моё мнение понятно из вопроса. Я не считаю, что произошли настолько уж радикальные изменения, как описано в той цитате, кот. вы привели.
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Повідомлення Додано: Вів 29 кві, 2025 21:58

  Wirująświatła написав:
  ЛАД написав:Разговоры об этом слышал уже довольно давно, но действий не вижу.
кто оплатит этот банкет? психология развивается только в богатых странах.
  ЛАД написав:Мне кажется, медицине (и в частности, психологии) давно пора заняться здоровьем "недообследованных".
поскольку медицина наука не точная, у "недобледованых" по любому что то найдут и залечат. Где-то была статистика сколько медикаментов пустышки, интерфероны и прочая гомеопатия. Особенно если за этим стоят деньги СК. Очень опасные предложения строить "больницы для здоровых" и "кладбища для живых". И да психология не медицина, даже психиатр далёк от психологии как от балета. Ни один психолог не может выписать медикаменты, ни один психиатр не занимаетя психотерапией и исследованиями, у него в арсенале антипсихотики, транквилизаторы и антидепресанты, всё с огромной побочкой.
Я не говорил о необходимости "больниц для здоровых". Их не надо лечить, но изучать, что такое здоровье и как его поддерживать, смысл, по-моему, есть.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Вів 29 кві, 2025 22:01

  ЛАД написав:Простите, думал, что моё мнение понятно из вопроса. Я не считаю, что произошли настолько уж радикальные изменения, как описано в той цитате, кот. вы привели.
ценности изменились? дружба, семья, коллектив по прежнему так же ценны как 50 лет назад?
Wirująświatła
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