Додано: Вів 29 кві, 2025 22:15

ЛАД написав: Их не надо лечить, но изучать, что такое здоровье и как его поддерживать, смысл, по-моему, есть. Их не надо лечить, но изучать, что такое здоровье и как его поддерживать, смысл, по-моему, есть.

«Шизофрения, детский тип» была успешно удалена из DSM-III (1980), а в Приложении «C» Американская психиатрическая ассоциация написала: «в настоящее время нет способа предсказать, какие дети будут развивать шизофрению как взрослые». Вместо детской шизофрении они предложили использовать «инфантильный аутизм» (299.0x) и «первазивное расстройство развития с началом в детстве» (299.9x)[28].



В DSM-III-R (1987), DSM-IV (1994), DSM-IV-TR (2000), DSM-5 (2013) нет «детской шизофрении». Обоснованием такого подхода было то, что, поскольку клиническая картина шизофрении взрослых и детской шизофрении одинакова, детская шизофрения не должна быть отдельным расстройством[29].

как раз изучением пограничных состояний, и далее патологий/ девиаций псхологи поняли что называть "здоровьем", безотносительно к соц.нормам. Например до 60х годов буллингом никто не интересовался, ну бьются там пацаны, у детей свои разборки. А когда увидели последствия, провели черту между спортом (норма) и агрессией (не норма). Внутри агрессии тоже есть подвиды и т.д. И наоборот раньше всех нетипичных считали шизиками. Психологи разграничили СДВГ, РАС, УО и другие растройства. В итоге диагноз "детская шизофрения" полностью исчезнаписано пространно, и некоторые придурки до сих пор его ставят.то есть видите именно изучение патологий двигает науку. А в "нормальных" (правильно говорить "нормотипичных") не сильно есть что изучать.