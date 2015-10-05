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Психологія та інші цікавинки
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Додано: Вів 29 кві, 2025 21:51
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Додано: Вів 29 кві, 2025 21:54
Wirująświatła написав: ЛАД написав:
Вам не кажется, что у вас не совсем точные представления о прошлом?
Или о сегодняшнем дне.
снова антивиталиан? пишите ваши представления критикуя мои. А то критика есть, а вашей точки зрения нет. Как будто я студент сдаю вам экзамен. Вы сюда спорить приходите? формат критики без вашей точки зрения мне не интересен.
Это была не критика.
Простите, думал, что моё мнение понятно из вопроса. Я не считаю, что произошли настолько уж радикальные изменения, как описано в той цитате, кот. вы привели.
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ЛАД
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Додано: Вів 29 кві, 2025 21:58
Wirująświatła написав: ЛАД написав:
Разговоры об этом слышал уже довольно давно, но действий не вижу.
кто оплатит этот банкет? психология развивается только в богатых странах.
ЛАД написав:
Мне кажется, медицине (и в частности, психологии) давно пора заняться здоровьем "недообследованных".
поскольку медицина наука не точная, у "недобледованых" по любому что то найдут и залечат. Где-то была статистика сколько медикаментов пустышки, интерфероны и прочая гомеопатия. Особенно если за этим стоят деньги СК. Очень опасные предложения строить "больницы для здоровых" и "кладбища для живых". И да психология не медицина, даже психиатр далёк от психологии как от балета. Ни один психолог не может выписать медикаменты, ни один психиатр не занимаетя психотерапией и исследованиями, у него в арсенале антипсихотики, транквилизаторы и антидепресанты, всё с огромной побочкой.
Я не говорил о необходимости "больниц для здоровых". Их не надо лечить, но изучать, что такое здоровье и как его поддерживать, смысл, по-моему, есть.
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ЛАД
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Додано: Вів 29 кві, 2025 22:01
ЛАД написав:
Простите, думал, что моё мнение понятно из вопроса. Я не считаю, что произошли настолько уж радикальные изменения, как описано в той цитате, кот. вы привели.
ценности изменились? дружба, семья, коллектив по прежнему так же ценны как 50 лет назад?
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Wirująświatła
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Додано: Вів 29 кві, 2025 22:15
ЛАД написав:
Их не надо лечить, но изучать, что такое здоровье и как его поддерживать, смысл, по-моему, есть.
как раз изучением пограничных состояний, и далее патологий/ девиаций псхологи поняли что называть "здоровьем", безотносительно к соц.нормам. Например до 60х годов буллингом никто не интересовался, ну бьются там пацаны, у детей свои разборки. А когда увидели последствия, провели черту между спортом (норма) и агрессией (не норма). Внутри агрессии тоже есть подвиды и т.д. И наоборот раньше всех нетипичных считали шизиками. Психологи разграничили СДВГ, РАС, УО и другие растройства. В итоге диагноз "детская шизофрения" полностью исчез
«Шизофрения, детский тип» была успешно удалена из DSM-III (1980), а в Приложении «C» Американская психиатрическая ассоциация написала: «в настоящее время нет способа предсказать, какие дети будут развивать шизофрению как взрослые». Вместо детской шизофрении они предложили использовать «инфантильный аутизм» (299.0x) и «первазивное расстройство развития с началом в детстве» (299.9x)[28].
В DSM-III-R (1987), DSM-IV (1994), DSM-IV-TR (2000), DSM-5 (2013) нет «детской шизофрении». Обоснованием такого подхода было то, что, поскольку клиническая картина шизофрении взрослых и детской шизофрении одинакова, детская шизофрения не должна быть отдельным расстройством[29].
написано пространно, и некоторые придурки до сих пор его ставят.
то есть видите именно изучение патологий двигает науку. А в "нормальных" (правильно говорить "нормотипичных") не сильно есть что изучать.
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Wirująświatła
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Додано: Вів 29 кві, 2025 22:25
Wirująświatła написав: ЛАД написав:
Простите, думал, что моё мнение понятно из вопроса. Я не считаю, что произошли настолько уж радикальные изменения, как описано в той цитате, кот. вы привели.
ценности изменились? дружба, семья, коллектив по прежнему так же ценны как 50 лет назад?
Ценности менялись в истории неоднократно, часто по синусоиде. Будут меняться и дальше.
именно изучение патологий двигает науку. А в "нормальных" (правильно говорить "нормотипичных") не сильно есть что изучать.
Человеческий организм достаточно сложен. Так что, думаю, "не сильно есть что изучать" это вы слегка погорячились.
Хотя согласен, что изучение пограничных состояний полезно и необходимо. Так же, как, безусловно, необходимо лечить больных и находить новые методы лечения. В этом, думаю, помогло бы и изучение "нормотипичных".
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ЛАД
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Додано: Вів 29 кві, 2025 22:35
Привет, что-то навалилось всё сразу.
Жена: понятно.
ИИ:
"Привет. Да, бывает — когда всё летит разом, чувствуешь себя как под катком. Хочешь — разложим по полочкам, что именно навалилось, и посмотрим, как можно это разгрузить?"
Так что, поговорить с пылесосом может показаться не такой уж и плохой идеей
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Бетон
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Додано: Вів 29 кві, 2025 22:45
Бетон написав:Привет, что-то навалилось всё сразу.
Жена: понятно.
ИИ:
"Привет. Да, бывает — когда всё летит разом, чувствуешь себя как под катком. Хочешь — разложим по полочкам, что именно навалилось, и посмотрим, как можно это разгрузить?"
Так что, поговорить с пылесосом может показаться не такой уж и плохой идеей
Один з найбільш популярних напрямків, як користувачі юзають ШІ (в сенсі всі ці жопаті з геміні) - це для психологічної допомоги. З недавніх досліджень.
Тему з пилососом краще не продовжувати, бо прибіжить Долярчик з похабними жартами
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Faceless
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Додано: Вів 29 кві, 2025 22:45
ЛАД написав:
Человеческий организм достаточно сложен. Так что, думаю, "не сильно есть что изучать" это вы слегка погорячились.
Медицина появилась с целью лечить болезни, по крайней мере этого от неё ждут. А для изучения здоровых есть наверное биологи. Медикам оно точно не надо. Изучать конечно есть что (про "не сильно есть" я погорячился), другой вопрос кому и как. Мозг изучают нейробиологи, наука ближе к психологии, чем к медицине, хотя инструментарий медицинский - нейровизуализация. Психологи такое только в интернете могут увидеть.
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Wirująświatła
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Додано: Вів 29 кві, 2025 22:55
Faceless написав:
бо прибіжить Долярчик з похабними жартами
он еще каверы отгадывать умеет
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Wirująświatła
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