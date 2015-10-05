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Психологія та інші цікавинки
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Додано: Вів 29 кві, 2025 23:06
Wirująświatła написав: ЛАД написав:
Человеческий организм достаточно сложен. Так что, думаю, "не сильно есть что изучать" это вы слегка погорячились.
Медицина появилась с целью лечить болезни, по крайней мере этого от неё ждут. А для изучения здоровых есть наверное биологи. Медикам оно точно не надо. Изучать конечно есть что (про "не сильно есть" я погорячился), другой вопрос кому и как. Мозг изучают нейробиологи, наука ближе к психологии, чем к медицине, хотя инструментарий медицинский - нейровизуализация. Психологи такое только в интернете могут увидеть.
В моём понимании душа тоже часть организма. Да вы и сами как-то писали о влиянии гормонов на состояние души.
У биологов несколько другие подходы к изучению организма. Должно быть что-то на стыке биологии и медицины.
Сейчас человека разобрали по кусочкам и каждая наука изучает свой "кусочек". Но человеческий организм это цельная система. Думаю, когда-то (возможно, очень нескоро) возникнет какая-то комплексная наука, объединяющая все эти "кусочные" исследования во что-то более целостное. ПризнАюсь, слабо представляю себе, как это можно будет сделать - хватит ли для этого мощности человеческого мозга. Уж слишком сложна изучаемая система.
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Додано: Вів 29 кві, 2025 23:09
Бетон написав:
Привет, что-то навалилось всё сразу.
Жена: понятно.
ИИ:
"Привет. Да, бывает — когда всё летит разом, чувствуешь себя как под катком. Хочешь — разложим по полочкам, что именно навалилось, и посмотрим, как можно это разгрузить?"
Так что, поговорить с пылесосом может показаться не такой уж и плохой идеей
Понимаю.
Тяжело. Сочувствую. Поможет только время.
У меня отход после развода занял много времени.
И не уверен, что отошёл полностью.
Но, к сожалению, пылесос не выход.
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Додано: Вів 29 кві, 2025 23:19
ЛАД написав:
Сейчас человека разобрали по кусочкам и каждая наука изучает свой "кусочек". Но человеческий организм это цельная система
на этой стадии дробления души сейчас психология.
ЛАД написав:
хватит ли для этого мощности человеческого мозга.
про медицину не скажу, в психологи всё упирается в методики. Мощности мозга за 50 лет не изменились, зато стало открыто то, что тогда казалось открыть невозможно например EQ или нейропластичность. Большое понимание как работает мышление дало обучение слепоглухонемых, а кое кто из них умудрился получить высшее образование. И по моему научную степень. Рухнули теории что такие люди априори УО. Просто не умели их учить, списывали на помойку.
Отдельная тема - сироты. Во все века считалось что родители играют исключительно важную роль в жизни детей (отсюда канон уважай старших). но Прихожан и Толстых иследовав сирот пришли к выводу, что родители нафиг не нужны, дети могут успешно расти / развиваться без них. И вся груда педагогической литературы пошла на макулатуру.
До этого был конечно Макаренко, только он ничего не доказывал и что там правда в его трудах а что "политика компартии" фиг поймёшь. Я общался на эту тему со своими преподами, скептически они были к Макаренко. Создать идеальную среду в тоталитарной системе можно было только в книжках. Любой чиновник посадил бы Макаренко за самоуправство. Тогда вопрос почему в других заведениях ситуация была плачевная, а у Макаренко как в ГУМе витрина коммунизма?
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Додано: Вів 29 кві, 2025 23:36
Wirująświatła написав:
кто знает что за песня?
..........
Перевод
Корабль по морю плывет,
Зовётся «Чайный котелок».
Ревут ветра, в воде корма,
Но нам буря не страшна.
........
Моей внучке очень нравится.
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