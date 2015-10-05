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#<1 ... 311312313314 Додано: Вів 29 кві, 2025 23:06 Wirująświatła написав: ЛАД написав: Человеческий организм достаточно сложен. Так что, думаю, "не сильно есть что изучать" это вы слегка погорячились. Человеческий организм достаточно сложен. Так что, думаю, "не сильно есть что изучать" это вы слегка погорячились. Медицина появилась с целью лечить болезни, по крайней мере этого от неё ждут. А для изучения здоровых есть наверное биологи. Медикам оно точно не надо. Изучать конечно есть что (про "не сильно есть" я погорячился), другой вопрос кому и как. Мозг изучают нейробиологи, наука ближе к психологии, чем к медицине, хотя инструментарий медицинский - нейровизуализация. Психологи такое только в интернете могут увидеть. Медицина появилась с целью лечить болезни, по крайней мере этого от неё ждут. А для изучения здоровых есть наверное биологи. Медикам оно точно не надо. Изучать конечно есть что (про "не сильно есть" я погорячился), другой вопрос кому и как. Мозг изучают нейробиологи, наука ближе к психологии, чем к медицине, хотя инструментарий медицинский - нейровизуализация. Психологи такое только в интернете могут увидеть.

В моём понимании душа тоже часть организма. Да вы и сами как-то писали о влиянии гормонов на состояние души.

У биологов несколько другие подходы к изучению организма. Должно быть что-то на стыке биологии и медицины.

Сейчас человека разобрали по кусочкам и каждая наука изучает свой "кусочек". Но человеческий организм это цельная система. Думаю, когда-то (возможно, очень нескоро) возникнет какая-то комплексная наука, объединяющая все эти "кусочные" исследования во что-то более целостное. ПризнАюсь, слабо представляю себе, как это можно будет сделать - хватит ли для этого мощности человеческого мозга. Уж слишком сложна изучаемая система. В моём понимании душа тоже часть организма. Да вы и сами как-то писали о влиянии гормонов на состояние души.У биологов несколько другие подходы к изучению организма. Должно быть что-то на стыке биологии и медицины.Сейчас человека разобрали по кусочкам и каждая наука изучает свой "кусочек". Но человеческий организм это цельная система. Думаю, когда-то (возможно, очень нескоро) возникнет какая-то комплексная наука, объединяющая все эти "кусочные" исследования во что-то более целостное. ПризнАюсь, слабо представляю себе, как это можно будет сделать - хватит ли для этого мощности человеческого мозга. Уж слишком сложна изучаемая система. ЛАД 2 Повідомлень: 34205 З нами з: 31.08.10 Подякував: 5310 раз. Подякували: 4839 раз. Профіль 2 2 6 ВідповістиЦитата Додано: Вів 29 кві, 2025 23:09 Бетон написав: Привет, что-то навалилось всё сразу.



Жена: понятно.



ИИ:



"Привет. Да, бывает — когда всё летит разом, чувствуешь себя как под катком. Хочешь — разложим по полочкам, что именно навалилось, и посмотрим, как можно это разгрузить?"





Так что, поговорить с пылесосом может показаться не такой уж и плохой идеей Привет, что-то навалилось всё сразу.Жена: понятно.ИИ:"Привет. Да, бывает — когда всё летит разом, чувствуешь себя как под катком. Хочешь — разложим по полочкам, что именно навалилось, и посмотрим, как можно это разгрузить?"Так что, поговорить с пылесосом может показаться не такой уж и плохой идеей Понимаю.

Тяжело. Сочувствую. Поможет только время.

У меня отход после развода занял много времени.

И не уверен, что отошёл полностью.

Но, к сожалению, пылесос не выход. Понимаю.Тяжело. Сочувствую. Поможет только время.У меня отход после развода занял много времени.И не уверен, что отошёл полностью.Но, к сожалению, пылесос не выход. ЛАД 2 Повідомлень: 34205 З нами з: 31.08.10 Подякував: 5310 раз. Подякували: 4839 раз. Профіль 2 2 6 ВідповістиЦитата Додано: Вів 29 кві, 2025 23:19 ЛАД написав: Сейчас человека разобрали по кусочкам и каждая наука изучает свой "кусочек". Но человеческий организм это цельная система Сейчас человека разобрали по кусочкам и каждая наука изучает свой "кусочек". Но человеческий организм это цельная система на этой стадии дробления души сейчас психология. ЛАД написав: хватит ли для этого мощности человеческого мозга. хватит ли для этого мощности человеческого мозга. про медицину не скажу, в психологи всё упирается в методики. Мощности мозга за 50 лет не изменились, зато стало открыто то, что тогда казалось открыть невозможно например EQ или нейропластичность. Большое понимание как работает мышление дало обучение слепоглухонемых, а кое кто из них умудрился получить высшее образование. И по моему научную степень. Рухнули теории что такие люди априори УО. Просто не умели их учить, списывали на помойку.



Отдельная тема - сироты. Во все века считалось что родители играют исключительно важную роль в жизни детей (отсюда канон уважай старших). но Прихожан и Толстых иследовав сирот пришли к выводу, что родители нафиг не нужны, дети могут успешно расти / развиваться без них. И вся груда педагогической литературы пошла на макулатуру.



До этого был конечно Макаренко, только он ничего не доказывал и что там правда в его трудах а что "политика компартии" фиг поймёшь. Я общался на эту тему со своими преподами, скептически они были к Макаренко. Создать идеальную среду в тоталитарной системе можно было только в книжках. Любой чиновник посадил бы Макаренко за самоуправство. Тогда вопрос почему в других заведениях ситуация была плачевная, а у Макаренко как в ГУМе витрина коммунизма? на этой стадии дробления души сейчас психология.про медицину не скажу, в психологи всё упирается в методики. Мощности мозга за 50 лет не изменились, зато стало открыто то, что тогда казалось открыть невозможно например EQ или нейропластичность. Большое понимание как работает мышление дало обучение слепоглухонемых, а кое кто из них умудрился получить высшее образование. И по моему научную степень. Рухнули теории что такие люди априори УО. Просто не умели их учить, списывали на помойку.Отдельная тема - сироты. Во все века считалось что родители играют исключительно важную роль в жизни детей (отсюда канон уважай старших). но Прихожан и Толстых иследовав сирот пришли к выводу, что родители нафиг не нужны, дети могут успешно расти / развиваться без них. И вся груда педагогической литературы пошла на макулатуру.До этого был конечно Макаренко, только он ничего не доказывал и что там правда в его трудах а что "политика компартии" фиг поймёшь. Я общался на эту тему со своими преподами, скептически они были к Макаренко. Создать идеальную среду в тоталитарной системе можно было только в книжках. Любой чиновник посадил бы Макаренко за самоуправство. Тогда вопрос почему в других заведениях ситуация была плачевная, а у Макаренко как в ГУМе витрина коммунизма? Wirująświatła

Повідомлень: 29720 З нами з: 06.04.16 Подякував: 2480 раз. Подякували: 3474 раз. Профіль 1 3 ВідповістиЦитата Додано: Вів 29 кві, 2025 23:36 Wirująświatła написав: кто знает что за песня?

..........

Перевод

Корабль по морю плывет,

Зовётся «Чайный котелок».

Ревут ветра, в воде корма,

Но нам буря не страшна.

........ кто знает что за песня?..........Перевод

Моей внучке очень нравится. Моей внучке очень нравится. ЛАД 2 Повідомлень: 34205 З нами з: 31.08.10 Подякував: 5310 раз. Подякували: 4839 раз. Профіль 2 2 6 ВідповістиЦитата #<1 ... 311312313314 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Статті на Finance.ua Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки для вашого гаманця Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення публікацій Finance.ua Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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pensionerija » Пон 05 жов, 2015 22:06 2 3936

pensionerija Чет 29 жов, 2015 20:34