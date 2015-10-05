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#<1 ... 311312313314 Додано: Вів 29 кві, 2025 23:06 Wirująświatła написав: ЛАД написав: Человеческий организм достаточно сложен. Так что, думаю, "не сильно есть что изучать" это вы слегка погорячились. Человеческий организм достаточно сложен. Так что, думаю, "не сильно есть что изучать" это вы слегка погорячились. Медицина появилась с целью лечить болезни, по крайней мере этого от неё ждут. А для изучения здоровых есть наверное биологи. Медикам оно точно не надо. Изучать конечно есть что (про "не сильно есть" я погорячился), другой вопрос кому и как. Мозг изучают нейробиологи, наука ближе к психологии, чем к медицине, хотя инструментарий медицинский - нейровизуализация. Психологи такое только в интернете могут увидеть. Медицина появилась с целью лечить болезни, по крайней мере этого от неё ждут. А для изучения здоровых есть наверное биологи. Медикам оно точно не надо. Изучать конечно есть что (про "не сильно есть" я погорячился), другой вопрос кому и как. Мозг изучают нейробиологи, наука ближе к психологии, чем к медицине, хотя инструментарий медицинский - нейровизуализация. Психологи такое только в интернете могут увидеть.

В моём понимании душа тоже часть организма. Да вы и сами как-то писали о влиянии гормонов на состояние души.

У биологов несколько другие подходы к изучению организма. Должно быть что-то на стыке биологии и медицины.

Сейчас человека разобрали по кусочкам и каждая наука изучает свой "кусочек". Но человеческий организм это цельная система. Думаю, когда-то (возможно, очень нескоро) возникнет какая-то комплексная наука, объединяющая все эти "кусочные" исследования во что-то более целостное. ПризнАюсь, слабо представляю себе, как это можно будет сделать - хватит ли для этого мощности человеческого мозга. Уж слишком сложна изучаемая система. В моём понимании душа тоже часть организма. Да вы и сами как-то писали о влиянии гормонов на состояние души.У биологов несколько другие подходы к изучению организма. Должно быть что-то на стыке биологии и медицины.Сейчас человека разобрали по кусочкам и каждая наука изучает свой "кусочек". Но человеческий организм это цельная система. Думаю, когда-то (возможно, очень нескоро) возникнет какая-то комплексная наука, объединяющая все эти "кусочные" исследования во что-то более целостное. ПризнАюсь, слабо представляю себе, как это можно будет сделать - хватит ли для этого мощности человеческого мозга. Уж слишком сложна изучаемая система. ЛАД 2 Повідомлень: 34208 З нами з: 31.08.10 Подякував: 5310 раз. Подякували: 4839 раз. Профіль 2 2 6 ВідповістиЦитата Додано: Вів 29 кві, 2025 23:09 Бетон написав: Привет, что-то навалилось всё сразу.



Жена: понятно.



ИИ:



"Привет. Да, бывает — когда всё летит разом, чувствуешь себя как под катком. Хочешь — разложим по полочкам, что именно навалилось, и посмотрим, как можно это разгрузить?"





Так что, поговорить с пылесосом может показаться не такой уж и плохой идеей Привет, что-то навалилось всё сразу.Жена: понятно.ИИ:"Привет. Да, бывает — когда всё летит разом, чувствуешь себя как под катком. Хочешь — разложим по полочкам, что именно навалилось, и посмотрим, как можно это разгрузить?"Так что, поговорить с пылесосом может показаться не такой уж и плохой идеей Понимаю.

Тяжело. Сочувствую. Поможет только время.

У меня отход после развода занял много времени.

И не уверен, что отошёл полностью.

Но, к сожалению, пылесос не выход. Понимаю.Тяжело. Сочувствую. Поможет только время.У меня отход после развода занял много времени.И не уверен, что отошёл полностью.Но, к сожалению, пылесос не выход. ЛАД 2 Повідомлень: 34208 З нами з: 31.08.10 Подякував: 5310 раз. Подякували: 4839 раз. Профіль 2 2 6 ВідповістиЦитата Додано: Вів 29 кві, 2025 23:19 ЛАД написав: Сейчас человека разобрали по кусочкам и каждая наука изучает свой "кусочек". Но человеческий организм это цельная система Сейчас человека разобрали по кусочкам и каждая наука изучает свой "кусочек". Но человеческий организм это цельная система на этой стадии дробления души сейчас психология. ЛАД написав: хватит ли для этого мощности человеческого мозга. хватит ли для этого мощности человеческого мозга. про медицину не скажу, в психологи всё упирается в методики. Мощности мозга за 50 лет не изменились, зато стало открыто то, что тогда казалось открыть невозможно например EQ или нейропластичность. Большое понимание как работает мышление дало обучение слепоглухонемых, а кое кто из них умудрился получить высшее образование. И по моему научную степень. Рухнули теории что такие люди априори УО. Просто не умели их учить, списывали на помойку.



Отдельная тема - сироты. Во все века считалось что родители играют исключительно важную роль в жизни детей (отсюда канон уважай старших). но Прихожан и Толстых иследовав сирот пришли к выводу, что родители нафиг не нужны, дети могут успешно расти / развиваться без них. И вся груда педагогической литературы пошла на макулатуру.



До этого был конечно Макаренко, только он ничего не доказывал и что там правда в его трудах а что "политика компартии" фиг поймёшь. Я общался на эту тему со своими преподами, скептически они были к Макаренко. Создать идеальную среду в тоталитарной системе можно было только в книжках. Любой чиновник посадил бы Макаренко за самоуправство. Тогда вопрос почему в других заведениях ситуация была плачевная, а у Макаренко как в ГУМе витрина коммунизма? на этой стадии дробления души сейчас психология.про медицину не скажу, в психологи всё упирается в методики. Мощности мозга за 50 лет не изменились, зато стало открыто то, что тогда казалось открыть невозможно например EQ или нейропластичность. Большое понимание как работает мышление дало обучение слепоглухонемых, а кое кто из них умудрился получить высшее образование. И по моему научную степень. Рухнули теории что такие люди априори УО. Просто не умели их учить, списывали на помойку.Отдельная тема - сироты. Во все века считалось что родители играют исключительно важную роль в жизни детей (отсюда канон уважай старших). но Прихожан и Толстых иследовав сирот пришли к выводу, что родители нафиг не нужны, дети могут успешно расти / развиваться без них. И вся груда педагогической литературы пошла на макулатуру.До этого был конечно Макаренко, только он ничего не доказывал и что там правда в его трудах а что "политика компартии" фиг поймёшь. Я общался на эту тему со своими преподами, скептически они были к Макаренко. Создать идеальную среду в тоталитарной системе можно было только в книжках. Любой чиновник посадил бы Макаренко за самоуправство. Тогда вопрос почему в других заведениях ситуация была плачевная, а у Макаренко как в ГУМе витрина коммунизма? Wirująświatła

Повідомлень: 29722 З нами з: 06.04.16 Подякував: 2480 раз. Подякували: 3474 раз. Профіль 1 3 ВідповістиЦитата Додано: Вів 29 кві, 2025 23:36 Wirująświatła написав: кто знает что за песня?

..........

Перевод

Корабль по морю плывет,

Зовётся «Чайный котелок».

Ревут ветра, в воде корма,

Но нам буря не страшна.

........ кто знает что за песня?..........Перевод

Моей внучке очень нравится. Моей внучке очень нравится. ЛАД 2 Повідомлень: 34208 З нами з: 31.08.10 Подякував: 5310 раз. Подякували: 4839 раз. Профіль 2 2 6 ВідповістиЦитата Додано: Вів 29 кві, 2025 23:44 ЛАД написав: Моей внучке очень нравится. Моей внучке очень нравится.



https://ru.wikipedia.org/wiki/Soon_May_ ... erman_Come

Считается, что песня была написана в Новой Зеландии примерно в 1860—1870 годах[3]. Хотя её авторство неизвестно, оно могло быть написано юнгой или береговым китобоем[7] и, возможно, служило рабочей песней, которую китобои пели, когда убивали и разрезали кита[8]. 150 лет назад! и песня нравится людям до сих пор. стиль называется sea shanty есть идея какой-то кавер сделать в этом стиле 150 лет назад! и песня нравится людям до сих пор. стиль называется sea shanty есть идея какой-то кавер сделать в этом стиле Wirująświatła

Повідомлень: 29722 З нами з: 06.04.16 Подякував: 2480 раз. Подякували: 3474 раз. Профіль 1 3 ВідповістиЦитата Додано: Сер 30 кві, 2025 00:20 Wirująświatła написав: .........

Отдельная тема - сироты. Во все века считалось что родители играют исключительно важную роль в жизни детей (отсюда канон уважай старших). но Прихожан и Толстых иследовав сирот пришли к выводу, что родители нафиг не нужны, дети могут успешно расти / развиваться без них. И вся груда педагогической литературы пошла на макулатуру. .........Отдельная тема - сироты. Во все века считалось что родители играют исключительно важную роль в жизни детей (отсюда канон уважай старших). но Прихожан и Толстых иследовав сирот пришли к выводу, что родители нафиг не нужны, дети могут успешно расти / развиваться без них. И вся груда педагогической литературы пошла на макулатуру. Вообще-то, это известно было давно. Тот же пример Спарты: До 7 лет дети воспитывались т. н. кормилицами. Чтобы все были воспитаны одинаково дисциплинированными, спартанское государство не позволяло родителям воспитывать детей на своё усмотрение. С ранних лет они росли вместе, их приучали к стойкости, кормили одинаковой простой пищей, а главной целью воспитания на этом этапе было обеспечить наилучшее развитие организма ребёнка.



С 7 до 20 лет сыновья вольных граждан жили в интернатах военного типа. https://surl.li/ivfeds



До этого был конечно Макаренко, только он ничего не доказывал и что там правда в его трудах а что "политика компартии" фиг поймёшь. Я общался на эту тему со своими преподами, скептически они были к Макаренко. Создать идеальную среду в тоталитарной системе можно было только в книжках. Любой чиновник посадил бы Макаренко за самоуправство. Тогда вопрос почему в других заведениях ситуация была плачевная, а у Макаренко как в ГУМе витрина коммунизма? Согласно позиции ЮНЕСКО (1988) А. С. Макаренко отнесён к четырём педагогам (наравне с Д. Дьюи, Г. Кершенштейнером и М. Монтессори), определившим способ педагогического мышления в XX веке



Основная воспитательная и педагогическая деятельность А. С. Макаренко относится к первому пятнадцатилетию послереволюционного времени (1920—1934), когда школы и иные воспитательные учреждения, с одной стороны, крайне слабо снабжались, с другой — над ними не было столь жёстких стандартизации и идеологического контроля, которые были установлены с середины 1930-х годов .

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Большое значение для Макаренко имело понимание и поддержка его опыта воспитания и перевоспитания буквально с первых лет деятельности Колонии им. М. Горького со стороны рук. НКВД Украины Всеволода Апполлоновича Балицкого [1892 или 1893—1937]. Именно благодаря последнему Макаренко после снятия с руководства Колонии им. Горького продолжил руководить схожим учреждением (Коммуной им. Ф. Э. Дзержинского) уже в составе НКВД (А. С. Макаренко был назначен руководить Коммуной в декабре 1927 г., то есть в течение полугода совмещал обе должности: в Коммуне и в Колонии). Достоверно известно и то, что осенью 1936 г. по прямому указанию Балицкого фамилию Макаренко вычеркнули из списка лиц, уже оговорённых как троцкистов в ходе допроса по делу бывшего начальника Макаренко по отделу трудовых колоний НКВД Украины Л. С. Ахматова https://surl.lu/rljxzi

Был ещё и Соро́ка-Роси́нский с его "Республикой ШКИД". Был хороший фильм с таким же названием, где его сыграл Юрский. Кстати, думаю, вам будет интересно посмотреть, если не видели. Смотрел очень давно, тогда, помню, понравился. Если вам вдруг не зайдёт, учтите, что это было уже почти полвека тому. Но всё же, по памяти, думаю, вам зайдёт. Вообще-то, это известно было давно. Тот же пример Спарты:Был ещё и Соро́ка-Роси́нский с его "Республикой ШКИД". Был хороший фильм с таким же названием, где его сыграл Юрский. Кстати, думаю, вам будет интересно посмотреть, если не видели. Смотрел очень давно, тогда, помню, понравился. Если вам вдруг не зайдёт, учтите, что это было уже почти полвека тому. Но всё же, по памяти, думаю, вам зайдёт. ЛАД 2 Повідомлень: 34208 З нами з: 31.08.10 Подякував: 5310 раз. Подякували: 4839 раз. Профіль 2 2 6 ВідповістиЦитата Додано: Сер 30 кві, 2025 00:46 ЛАД написав: Вообще-то, это известно было давно. Тот же пример Спарты: Вообще-то, это известно было давно. Тот же пример Спарты: это белетристика. так оно было или иначе хз, до нас дошли пересказы римских историков. Психология стала наукой когда отделилась от свободного фантазирования Фрейда/Юнга/Маслоу и других умов той эпохи. Иследования строятся так чтобы невозможно было подогнать их результат под хотелки. Я лично читал десяток психологов, которые считали что ребенок без родителей вырастает неполноценым. Но после того как разобрались с интернатами (которые были тюремного типа) и набрали адекватных педагогов, оказалось всё очень неплохо. То есть среда влияет, а не наличие /отсутствие родителей. За фильм спасибо, смотрел давно, возможно пересмотрю. Авторитет Макаренко никто не оспаривал, были сомнения не приукрасил ли он картинку. 2 тома его работ как и сухомлинского перечитал еще будучи подростком, до увлечения музыкой. Что над Макаренко висел меч расправы не знал. это белетристика. так оно было или иначе хз, до нас дошли пересказы римских историков. Психология стала наукой когда отделилась от свободного фантазирования Фрейда/Юнга/Маслоу и других умов той эпохи. Иследования строятся так чтобы невозможно было подогнать их результат под хотелки. Я лично читал десяток психологов, которые считали что ребенок без родителей вырастает неполноценым. Но после того как разобрались с интернатами (которые были тюремного типа) и набрали адекватных педагогов, оказалось всё очень неплохо. То есть среда влияет, а не наличие /отсутствие родителей. За фильм спасибо, смотрел давно, возможно пересмотрю. Авторитет Макаренко никто не оспаривал, были сомнения не приукрасил ли он картинку. 2 тома его работ как и сухомлинского перечитал еще будучи подростком, до увлечения музыкой. Что над Макаренко висел меч расправы не знал. Wirująświatła

Повідомлень: 29722 З нами з: 06.04.16 Подякував: 2480 раз. Подякували: 3474 раз. Профіль 1 3 ВідповістиЦитата Додано: Сер 30 кві, 2025 00:57 Wirująświatła написав: Непрописные истины воспитания



Детская душа не поддается управлению – с ребенком можно лишь общаться, причем под словом «общение» я понимаю не всякий контакт, а только душевный. Управление и общение – действия совершенно разные, хотя в реальной жизни они часто сплетаются воедино и даже называются одним и тем же словом – «воспитание». Это все равно что складывать книги в стопку или читать их: в том и другом случае действия с книгами, но ведь есть же и разница! Управлять может только старший – младшим, сильный – слабым, а общаться как равные могут два любых человека, если между ними не стоит желание превосходства, «верха», власти. Управление, при всей его необходимости, иногда гнетет, а общение всегда поднимает, потому что вызывает к жизни лучшие силы души. Если воспитатель не умеет управлять детьми, он пропал; если он умеет только управлять – пропали дети.

Для ребенка нет плохих или хороших людей, он видит только отношение к нему – плохое или хорошее. Отец – пьяница, но когда его поведут в милицию, пятилетняя девочка расплачется: «Мой папа хороший, он мне всегда приносит конфеты». Ребенок живет не в мире людей, а в мире отношений с людьми, и это слово – «отношение» – ключевое понятие педагогики.



Мне рассказывал молодой инженер из Ангарска: «Однажды пришли к десятилетнему сыну товарищи, сидят, разговаривают. Я прислушался: разговор идет о пересадке сердца… И вдруг мой сын говорит: “А я бы хотел, чтобы мне пересадили сердце папы… Мне нравится, какое у папы сердце”».



Вспоминаю этот рассказ и думаю: может быть, я встретил самого счастливого человека на земле?



извечная проблема воспитывать как лучше для ребёнка или как требует общество? люди со времён совка до сих пор не могут понять простой истины - в гармоническом обществе счастливы будут все. по большому счету "трудный возраст " это отражение противоречий общества.



книга - беллетристика, но местами забавная примерно с 16й стр

http://loveread.ec/read_book.php?id=61773&p=9

в давние времена сын крестьянина, как правило, становился крестьянином, а сын купца – купцом. Девушка не искала жениха – его находили родители, молодой человек не искал невесту – это было дело свахи, а затем «стерпится – слюбится». И в каком месте жить, в каком селе или городе – тоже решала жизнь, судьба, а не сам человек. От человека же требовалось послушание жизни точно так же, как требовалось от него послушание отцу, поскольку отец был руководителем хозяйства, предприятия по производству и отчасти продаже продуктов, а на предприятии дисциплина – главное.



Образ воспитания отвечал образу жизни. От выросшего сына требовали послушания, но ведь ему и давали: дом, или наследство, или приданое для обзаведения хозяйством, давали профессию, давали готовый образ жизни – ему не приходилось выбирать, не нужно было выбирать.



Теперь, как и прежде, говорят: «Слушайся, слушайся!», а потом – иди, сам строй свою жизнь, будь активным и самостоятельным человеком. А если сын попросит помощи, то на весь мир жалуются – ну и дети пошли, до пенсии им помогай!



Теперь, как и прежде, смотрят за девушкой: ни-ни! Рано тебе о любви думать, сиди дома и делай уроки. Но жениха ей искать не станут, а еще и упрекнут с возрастом: другие-то все уже замужем, а ты?



Образ воспитания расходится с образом жизни. Мы ждем от выросших детей то, чего не дали им в детстве. Не сеяли, а приехали с жаткой.



Вырастает молодой человек, которому предстоит выбирать профессию (и все кругом говорят о призвании), выбирать жену (и все кругом – о любви), выбирать образ жизни (и все – о свободе) – у него совершенно другой внутренний мир, другие представления о жизни, а воспитывали его методами, выработанными тысячу лет назад…



Что же может получиться из такого воспитания?



Нынешний ребенок живет в мире соблазнов, каких прежде люди не знали. Все соблазн: и одежды подруги, и машина, на которой друга привозят в школу, и возможность уйти из деревни в город…



Соблазны! Да еще какие… Мальчик идет из школы домой, заглядывается на витрины радиомагазина и видит системы стоимостью в десять, двадцать отцовских зарплат. Кто их покупает? Почему не мы? Разговаривая с таким мальчиком, приходится прибегать к доводам, которых не знали еще десять – двадцать лет назад. А мы их знаем, эти доводы? Мы их ищем?



При росте, при перемене благосостояния надо быть очень бдительными – как отразится эта перемена на детях?

Дети особенно чутки на правду, у них меньше, чем у взрослых, нужды с неправдой мириться, и они наказывают, гонят, презирают и обижают всякого, кто пытается «ставить из себя». Они вовсе не завистливы, они умеют гордиться своим товарищем – отличником, чемпионом и лауреатом, они обожают его, при одном условии: если это действительно отличник и чемпион. Всякий избыток похвалы или славы над действительной ценой человека оборачивается, как и у взрослых, насмешкой над ним. Вашего ребенка обижают товарищи? Подождите негодовать! Почти наверняка ваш ребенок, незаметно для себя, своим отношением к товарищам обижает их! Он чуть-чуть гордится тем, чем гордиться не стоит, считает себя чуть лучше кого-то, хоть он и не лучше, он называет себя сильным, не будучи таковым, или умным, хотя нет у него способностей. А дети признают только правду! Его и будут обижать, вашего сына, и никто не защитит его, и вовсе не злы его сверстники, а это мы сами виноваты в его бедах – это мы побуждали его казаться лучше, чем он есть. извечная проблема воспитывать как лучше для ребёнка или как требует общество? люди со времён совка до сих пор не могут понять простой истины - в гармоническом обществе счастливы будут все. по большому счету "трудный возраст " это отражение противоречий общества.книга - беллетристика, но местами забавная примерно с 16й стр



Тот кто это писал, отстал от сегодняшнего дня лет на15-20.

Хотя если говорить о детях таких "предпенсионных" родителей как я, то что- то еще актуально. Гораздо хуже, когда воспитанием детей занимаются бабушки-дедущки.

Вот тут то, что написано - актуально.

Только получается, что воспитывают бабушки-дедушки, а претензии у родителей.

Причем, скорей всего, это писалось для расийскай аудитории.

Не только потому что на языке. Тот кто это писал, отстал от сегодняшнего дня лет на15-20.Хотя если говорить о детях таких "предпенсионных" родителей как я, то что- то еще актуально. Гораздо хуже, когда воспитанием детей занимаются бабушки-дедущки.Вот тут то, что написано - актуально.Только получается, что воспитывают бабушки-дедушки, а претензии у родителей.Причем, скорей всего, это писалось для расийскай аудитории.Не только потому что на языке. rjkz

Повідомлень: 17276 З нами з: 31.01.12 Подякував: 8559 раз. Подякували: 5400 раз. Профіль 8 5 7 ВідповістиЦитата #<1 ... 311312313314 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Статті на Finance.ua Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки для вашого гаманця Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення публікацій Finance.ua Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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