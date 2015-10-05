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#<1 ... 312313314315 Додано: Сер 30 кві, 2025 02:21 повтор Востаннє редагувалось ЛАД в Сер 30 кві, 2025 02:39, всього редагувалось 1 раз. ЛАД 2 Повідомлень: 34213 З нами з: 31.08.10 Подякував: 5310 раз. Подякували: 4839 раз. Профіль 2 2 6 ВідповістиЦитата Додано: Сер 30 кві, 2025 02:21 Повтор. Востаннє редагувалось ЛАД в Сер 30 кві, 2025 02:37, всього редагувалось 1 раз. ЛАД 2 Повідомлень: 34213 З нами з: 31.08.10 Подякував: 5310 раз. Подякували: 4839 раз. Профіль 2 2 6 ВідповістиЦитата Додано: Сер 30 кві, 2025 04:20 ЛАД написав: Wirująświatła написав: .........

Отдельная тема - сироты. Во все века считалось что родители играют исключительно важную роль в жизни детей (отсюда канон уважай старших). но Прихожан и Толстых иследовав сирот пришли к выводу, что родители нафиг не нужны, дети могут успешно расти / развиваться без них. И вся груда педагогической литературы пошла на макулатуру. .........Отдельная тема - сироты. Во все века считалось что родители играют исключительно важную роль в жизни детей (отсюда канон уважай старших). но Прихожан и Толстых иследовав сирот пришли к выводу, что родители нафиг не нужны, дети могут успешно расти / развиваться без них. И вся груда педагогической литературы пошла на макулатуру. Вообще-то, это известно было давно. Тот же пример Спарты: До 7 лет дети воспитывались т. н. кормилицами. Чтобы все были воспитаны одинаково дисциплинированными, спартанское государство не позволяло родителям воспитывать детей на своё усмотрение. С ранних лет они росли вместе, их приучали к стойкости, кормили одинаковой простой пищей, а главной целью воспитания на этом этапе было обеспечить наилучшее развитие организма ребёнка.



С 7 до 20 лет сыновья вольных граждан жили в интернатах военного типа. https://surl.li/ivfeds



До этого был конечно Макаренко, только он ничего не доказывал и что там правда в его трудах а что "политика компартии" фиг поймёшь. Я общался на эту тему со своими преподами, скептически они были к Макаренко. Создать идеальную среду в тоталитарной системе можно было только в книжках. Любой чиновник посадил бы Макаренко за самоуправство. Тогда вопрос почему в других заведениях ситуация была плачевная, а у Макаренко как в ГУМе витрина коммунизма? Согласно позиции ЮНЕСКО (1988) А. С. Макаренко отнесён к четырём педагогам (наравне с Д. Дьюи, Г. Кершенштейнером и М. Монтессори), определившим способ педагогического мышления в XX веке



Основная воспитательная и педагогическая деятельность А. С. Макаренко относится к первому пятнадцатилетию послереволюционного времени (1920—1934), когда школы и иные воспитательные учреждения, с одной стороны, крайне слабо снабжались, с другой — над ними не было столь жёстких стандартизации и идеологического контроля, которые были установлены с середины 1930-х годов .

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Большое значение для Макаренко имело понимание и поддержка его опыта воспитания и перевоспитания буквально с первых лет деятельности Колонии им. М. Горького со стороны рук. НКВД Украины Всеволода Апполлоновича Балицкого [1892 или 1893—1937]. Именно благодаря последнему Макаренко после снятия с руководства Колонии им. Горького продолжил руководить схожим учреждением (Коммуной им. Ф. Э. Дзержинского) уже в составе НКВД (А. С. Макаренко был назначен руководить Коммуной в декабре 1927 г., то есть в течение полугода совмещал обе должности: в Коммуне и в Колонии). Достоверно известно и то, что осенью 1936 г. по прямому указанию Балицкого фамилию Макаренко вычеркнули из списка лиц, уже оговорённых как троцкистов в ходе допроса по делу бывшего начальника Макаренко по отделу трудовых колоний НКВД Украины Л. С. Ахматова https://surl.lu/rljxzi

Был ещё и Соро́ка-Роси́нский с его "Республикой ШКИД". Был хороший фильм с таким же названием, где его сыграл Юрский. Кстати, думаю, вам будет интересно посмотреть, если не видели. Смотрел очень давно, тогда, помню, понравился. Если вам вдруг не зайдёт, учтите, что это было уже почти полвека тому. Но всё же, по памяти, думаю, вам зайдёт. Вообще-то, это известно было давно. Тот же пример Спарты:Был ещё и Соро́ка-Роси́нский с его "Республикой ШКИД". Был хороший фильм с таким же названием, где его сыграл Юрский. Кстати, думаю, вам будет интересно посмотреть, если не видели. Смотрел очень давно, тогда, помню, понравился. Если вам вдруг не зайдёт, учтите, что это было уже почти полвека тому. Но всё же, по памяти, думаю, вам зайдёт.



Не силен в этой теме, но про Монтессори ходил слух, что со своими как раз детьми у нее не очень-то и вышло.

И не знаю или это правда, но в свое время, когда надо было ребенку выбирать школу, то по методике Монтессори мы забраковали. Уже не помню почему, на тот момент разобрались. Уже много лет прошло. Не силен в этой теме, но про Монтессори ходил слух, что со своими как раз детьми у нее не очень-то и вышло.И не знаю или это правда, но в свое время, когда надо было ребенку выбирать школу, то по методике Монтессори мы забраковали. Уже не помню почему, на тот момент разобрались. Уже много лет прошло. rjkz

Повідомлень: 17280 З нами з: 31.01.12 Подякував: 8559 раз. Подякували: 5400 раз. Профіль 8 5 7 ВідповістиЦитата Додано: Сер 30 кві, 2025 04:40 ЛАД написав: rjkz написав: .........

Тот кто это писал, отстал от сегодняшнего дня лет на15-20.

Хотя если говорить о детях таких "предпенсионных" родителей как я, то что- то еще актуально. Гораздо хуже, когда воспитанием детей занимаются бабушки-дедущки.

Вот тут то, что написано - актуально.

Только получается, что воспитывают бабушки-дедушки, а претензии у родителей.

Причем, скорей всего, это писалось для расийскай аудитории.

Не только потому что на языке. .........Тот кто это писал, отстал от сегодняшнего дня лет на15-20.Хотя если говорить о детях таких "предпенсионных" родителей как я, то что- то еще актуально. Гораздо хуже, когда воспитанием детей занимаются бабушки-дедущки.Вот тут то, что написано - актуально.Только получается, что воспитывают бабушки-дедушки, а претензии у родителей.Причем, скорей всего, это писалось для расийскай аудитории.Не только потому что на языке.

Не очень понял, что вам так понравилось, почему это именно "для расийскай аудитории" и при чём тут "бабушки-дедушки".

Соблазны и "богатые витрины", в которых дети видели недоступные им товары, были всегда. Всегда были богатые семьи, в которых дети имели многое, недоступное бедным.

Сомневаюсь, что когда-то будет "гармоничное общество", в котором все и всегда будут счастливы.

Так же, как всегда в обществе будут противоречия. Они являются стимулом развития.

Предопределённость жизни в старину тоже, по-моему, сильно преувеличена. Ограничений и рамок было, конечно, больше, чем сегодня, но, тем не менее, какие-то варианты всегда были, иначе общество не развивалось бы вообще. Маленький пример - наполеоновский маршал Мюрат - сын трактирщика, младший ребёнок в многодетной семье. Не очень понял, что вам так понравилось, почему это именно "для расийскай аудитории" и при чём тут "бабушки-дедушки".Соблазны и "богатые витрины", в которых дети видели недоступные им товары, были всегда. Всегда были богатые семьи, в которых дети имели многое, недоступное бедным.Сомневаюсь, что когда-то будет "гармоничное общество", в котором все и всегда будут счастливы.Так же, как всегда в обществе будут противоречия. Они являются стимулом развития.Предопределённость жизни в старину тоже, по-моему, сильно преувеличена. Ограничений и рамок было, конечно, больше, чем сегодня, но, тем не менее, какие-то варианты всегда были, иначе общество не развивалось бы вообще. Маленький пример - наполеоновский маршал Мюрат - сын трактирщика, младший ребёнок в многодетной семье.



Не про это.

Когда воспитывают бабущки-дедушки, слишком велик разрыв между реальностями.

Читатели "Кодекса строителя коммунизма" пытаются прививать свои ценности ребенку, который общается с совершенно другого склада сверстниками.



Это может заложить основы проблем в развитии ребенка, который будет вынужден жить в совершенно другом обществе.

И уж тем более это вредно для ребенка, который будет расти в обществе другой страны.

Я сделал интересное наблюдение. Это сейчас не совсем про детей, но показывает разницу в менталитете иммигрантов разных эпох.

Те, кто приехал в начале 90-х попали в период дикой безработицы. Мне рассказывали страшные истории через что проходили люди. И это наложило на них такой отпечаток, что для них ЛЮБАЯ работа за ЛЮБЫЕ деньги - это ценность. То, что называют "синица в руках".

В то-же время, свежие иммигранты довольно свободно прыгают от работы к работе, ища где лучше. И некоторые абсолютно без сомнения бросают довольно неплохие позиции просто ради того, чтобы получить новый опыт.

На этом фоне очень выделяется опыт одного человека, я его встретил вскоре после приезда. Он с худшим Инглишем умудрился находить очень неплохие работы по инженерному профилю. Сменил 3 работы за 5 лет, доведя свою зп с 70 куе в год на момент знакомства до 100 куе в год на данный момент. Самое примечательное, ему сейчас ...73 !!!!года. В это пример для подражания.

В 67-68 лет решиться на эмиграцию и вполне успешно ее пройти.

Не бояться учить с нуля лангуаге (владел немецким и его акцент был чувствительным), не бояться бросить работу на родине, не бояться менять работы уже тут.

Что я слышал от гораздо более молодых в Украине?

"Где родился, там и пригодился"

"Надо ходить на работу, чтобы получать зарплату" (размер этой зарплаты - вопрос не существенный по их мнению).

"Зачем ехать в ту Америку, если и тут можно ходить на работу?"

Вот такое влияние и воспритание сделает ребенка недееспособным в будущей жизни. Не про это.Когда воспитывают бабущки-дедушки, слишком велик разрыв между реальностями.Читатели "Кодекса строителя коммунизма" пытаются прививать свои ценности ребенку, который общается с совершенно другого склада сверстниками.Это может заложить основы проблем в развитии ребенка, который будет вынужден жить в совершенно другом обществе.И уж тем более это вредно для ребенка, который будет расти в обществе другой страны.Я сделал интересное наблюдение. Это сейчас не совсем про детей, но показывает разницу в менталитете иммигрантов разных эпох.Те, кто приехал в начале 90-х попали в период дикой безработицы. Мне рассказывали страшные истории через что проходили люди. И это наложило на них такой отпечаток, что для них ЛЮБАЯ работа за ЛЮБЫЕ деньги - это ценность. То, что называют "синица в руках".В то-же время, свежие иммигранты довольно свободно прыгают от работы к работе, ища где лучше. И некоторые абсолютно без сомнения бросают довольно неплохие позиции просто ради того, чтобы получить новый опыт.На этом фоне очень выделяется опыт одного человека, я его встретил вскоре после приезда. Он с худшим Инглишем умудрился находить очень неплохие работы по инженерному профилю. Сменил 3 работы за 5 лет, доведя свою зп с 70 куе в год на момент знакомства до 100 куе в год на данный момент. Самое примечательное, ему сейчас ...73 !!!!года. В это пример для подражания.В 67-68 лет решиться на эмиграцию и вполне успешно ее пройти.Не бояться учить с нуля лангуаге (владел немецким и его акцент был чувствительным), не бояться бросить работу на родине, не бояться менять работы уже тут.Что я слышал от гораздо более молодых в Украине?"Где родился, там и пригодился""Надо ходить на работу, чтобы получать зарплату" (размер этой зарплаты - вопрос не существенный по их мнению)."Зачем ехать в ту Америку, если и тут можно ходить на работу?"Вот такое влияние и воспритание сделает ребенка недееспособным в будущей жизни. rjkz

Повідомлень: 17280 З нами з: 31.01.12 Подякував: 8559 раз. Подякували: 5400 раз. Профіль 8 5 7 ВідповістиЦитата Додано: Сер 30 кві, 2025 05:23 rjkz написав: Когда воспитывают бабущки-дедушки, слишком велик разрыв между реальностями.

Читатели "Кодекса строителя коммунизма" пытаются прививать свои ценности ребенку, который общается с совершенно другого склада сверстниками Когда воспитывают бабущки-дедушки, слишком велик разрыв между реальностями.Читатели "Кодекса строителя коммунизма" пытаются прививать свои ценности ребенку, который общается с совершенно другого склада сверстниками у меня 3их друзей детства воспитывали бабушки/дедушки, у 2их родители были на севере, там не было возможности их забрать, вероятно жили в общагах, высылали деньги. У одного мама умерла, отец повторно женился но пасынок не нашел общий язык с новой "мамой". Лучший друг с кем дружим с 5 лет до сих пор - поздний ребёнок. На момент его рождения старший брат уже женился. Его отец умер рано, мы совсем малолетками были, 1-2 класс школы, помню что был шокирован этим фактом. Растила мама по возрасту как бабушка. Далёкая от всего на свете. Все перечисленные нормально влились в нашу среду, пережили 90е, никто из них не стал ни бандитом ни наркоманом. 2е выехали на рф и с 2022 мы больше не общаемся. Причем не ругались, как то само собой поняли, что по разную сторону баррикад. Они были бы ради если б Украина была частью рф. В 2014 доказывали что крымнаш это хорошо. Ещё 3их растили мамы одиночки. Блин шо полная семья была только у меня из всего ближ.окружения... ЛАД написав: Соблазны и "богатые витрины", в которых дети видели недоступные им товары, были всегда Соблазны и "богатые витрины", в которых дети видели недоступные им товары, были всегда в 90х была видеомания, мы все мечтали о видике (у меня не было), комиссионки были завалены ими и магнитолами. Ещё ценились кроссовки. На остальные блага цивилизации было наплевать. Сейчас молодняк носит кроссовки под костюм, это прикольно, мне очень не нравились туфли как одежда. Но тогда кроссы под костюм бы не поняли.



Богатого человека я увидел впервые в 2000х до этого видел бандюков, даже общался с одним, он учил меня бильярду, но богатым он не был, все деньги что зарабатывал тут же спускал. Из соблазнов было наркота/алгоколь и преступный мир, куда меня приглашали в подмастерье, но я не рискнул. у меня 3их друзей детства воспитывали бабушки/дедушки, у 2их родители были на севере, там не было возможности их забрать, вероятно жили в общагах, высылали деньги. У одного мама умерла, отец повторно женился но пасынок не нашел общий язык с новой "мамой". Лучший друг с кем дружим с 5 лет до сих пор - поздний ребёнок. На момент его рождения старший брат уже женился. Его отец умер рано, мы совсем малолетками были, 1-2 класс школы, помню что был шокирован этим фактом. Растила мама по возрасту как бабушка. Далёкая от всего на свете. Все перечисленные нормально влились в нашу среду, пережили 90е, никто из них не стал ни бандитом ни наркоманом. 2е выехали на рф и с 2022 мы больше не общаемся. Причем не ругались, как то само собой поняли, что по разную сторону баррикад. Они были бы ради если б Украина была частью рф. В 2014 доказывали что крымнаш это хорошо. Ещё 3их растили мамы одиночки. Блин шо полная семья была только у меня из всего ближ.окружения...в 90х была видеомания, мы все мечтали о видике (у меня не было), комиссионки были завалены ими и магнитолами. Ещё ценились кроссовки. На остальные блага цивилизации было наплевать. Сейчас молодняк носит кроссовки под костюм, это прикольно, мне очень не нравились туфли как одежда. Но тогда кроссы под костюм бы не поняли.Богатого человека я увидел впервые в 2000х до этого видел бандюков, даже общался с одним, он учил меня бильярду, но богатым он не был, все деньги что зарабатывал тут же спускал. Из соблазнов было наркота/алгоколь и преступный мир, куда меня приглашали в подмастерье, но я не рискнул. Wirująświatła

Повідомлень: 29724 З нами з: 06.04.16 Подякував: 2480 раз. Подякували: 3474 раз. Профіль 1 3 ВідповістиЦитата Додано: Сер 30 кві, 2025 05:47 rjkz написав: Что я слышал от гораздо более молодых в Украине? Что я слышал от гораздо более молодых в Украине? мы закрытое общество. До 2014 на нас влияла РФ, но и они закрытое хотя и более разнообразное в плане культур. Западные ценности на нас влияли слабо. На западе мало кто был до безвиза, кроме заробитчан, но с культурой другой страны они не сталкивались, жили мечтой накосить там бабла и вернуться уже как цари. Нас сильно откинуло назад принятие в ЕС поляков и прибалтов. До этого в Польшу ездили относительно свободно и блага цивилизации я черпал там. Другие черпали их в Москве. мы закрытое общество. До 2014 на нас влияла РФ, но и они закрытое хотя и более разнообразное в плане культур. Западные ценности на нас влияли слабо. На западе мало кто был до безвиза, кроме заробитчан, но с культурой другой страны они не сталкивались, жили мечтой накосить там бабла и вернуться уже как цари. Нас сильно откинуло назад принятие в ЕС поляков и прибалтов. До этого в Польшу ездили относительно свободно и блага цивилизации я черпал там. Другие черпали их в Москве. Wirująświatła

Повідомлень: 29724 З нами з: 06.04.16 Подякував: 2480 раз. Подякували: 3474 раз. Профіль 1 3 ВідповістиЦитата #<1 ... 312313314315 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Статті на Finance.ua Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки для вашого гаманця Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення публікацій Finance.ua Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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