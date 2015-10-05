Додано: Сер 30 кві, 2025 08:15

rjkz написав: Когда воспитывают бабущки-дедушки, слишком велик разрыв между реальностями.

Читатели "Кодекса строителя коммунизма" пытаются прививать свои ценности ребенку, который общается с совершенно другого склада сверстниками Когда воспитывают бабущки-дедушки, слишком велик разрыв между реальностями.Читатели "Кодекса строителя коммунизма" пытаются прививать свои ценности ребенку, который общается с совершенно другого склада сверстниками

ЛАД написав: Соблазны и "богатые витрины", в которых дети видели недоступные им товары, были всегда Соблазны и "богатые витрины", в которых дети видели недоступные им товары, были всегда

rjkz написав: Что я слышал от гораздо более молодых в Украине? Что я слышал от гораздо более молодых в Украине?

rjkz написав: Не силен в этой теме, но про Монтессори ходил слух, что со своими как раз детьми у нее не очень-то и вышло. Не силен в этой теме, но про Монтессори ходил слух, что со своими как раз детьми у нее не очень-то и вышло.

у меня 3их друзей детства воспитывали бабушки/дедушки, у 2их родители были на севере, там не было возможности их забрать, вероятно жили в общагах, высылали деньги. У одного мама умерла, отец повторно женился но пасынок не нашел общий язык с новой "мамой". Лучший друг с кем дружим с 5 лет до сих пор - поздний ребёнок. На момент его рождения старший брат уже женился. Его отец умер рано, мы совсем малолетками были, 1-2 класс школы, помню что был шокирован этим фактом. Растила мама по возрасту как бабушка. Далёкая от всего на свете. Все перечисленные нормально влились в нашу среду, пережили 90е, никто из них не стал ни бандитом ни наркоманом. 2е выехали на рф и с 2022 мы больше не общаемся. Причем не ругались, как то само собой поняли, что по разную сторону баррикад.в 90х была видеомания, мы все мечтали о видике (у меня не было), комиссионки были завалены ими и магнитолами. Ещё ценились кроссовки и кож.куртки (до сих пор где то 3 шт валяется купленые в 1995-1998 ого за какие деньги) . На остальные блага цивилизации было наплевать. Сейчас молодняк носит кроссовки под костюм, это прикольно, мне очень не нравились туфли как одежда. Но тогда кроссы под костюм бы не поняли. За 30 лет диаметрально изменилось вообще всё, кроме хрущей и панелек. У нас деньги были в цене, но на них не молились и много чего решалось без них. Гораздо больше ценились дружба и таланты. Если ты хоть шо то умеешь, всё тебя уважают. Поэтому подростки старались чему то научиться.А богатого человека я увидел впервые уже в 2000х до этого видел бандюков с деньгами. Из соблазнов были наркота/алгоколь и преступный мир, куда меня приглашали в подмастерье, но я не рискнул. Какие ещё соблазны в 90х?мы закрытое общество. До 2014 на нас влияла рф, но и они закрытое хотя и более разнообразное в плане культур (кавказцы, татары и т.д.). Западные ценности на нас влияли слабо. На западе мало кто был до безвиза, канеш кроме заробитчан, но с культурой другой страны они сталкивались мало, жили мечтой накосить бабла и вернуться уже как цари. Строили 3х этажные дома в сёлах. Ещё Нас сильно откинуло назад принятие в ЕС поляков и прибалтов. До этого в Польшу ездили относительно свободно и "блага цивилизации" я лично черпал там. Которые поляки черпали у немцев, а немцы восточные у западных.все эти методики воспитания гауно. педагогику надо в принципе запретить, а педагогов учить психотерапии в т.ч. арт, гарантию даю пользы будет куда больше. Педагогика держалась на авторитете старшего поколения и была прикладной наукой только в совокупности с ним.Главный вопрос педагогики сколько свободы давать ребенку. По итогу все книги вокруг да около но об этом. Сейчас у взрослых такого авторитета нет и педагоги сдулись, никто не знает что с этим делать, перекладывают воспитание обратно на родителей. Бинго 5 лет учиться, чтобы в итоге признать свою некомпетентность. Всё что держится на авторитете рано или поздно рухнет, с 1м переосмыслением "а кто ты такой?"Я читал курсы тьютора педагогам и эта тема постоянно поднималась. Как же так образование есть, а сделать с трудным ребёнком (РАС, СДВГ) ничего не можем. Посмотрел бы я на Макаренко, если бы его подопечные не увидели в нём авторитета, чего бы он сейчас добился.