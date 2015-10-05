Додано: Сер 30 кві, 2025 15:03

rjkz написав: ЛАД написав: rjkz написав: .........

Тот кто это писал, отстал от сегодняшнего дня лет на15-20.

Хотя если говорить о детях таких "предпенсионных" родителей как я, то что- то еще актуально. Гораздо хуже, когда воспитанием детей занимаются бабушки-дедущки.

Вот тут то, что написано - актуально.

Только получается, что воспитывают бабушки-дедушки, а претензии у родителей.

Причем, скорей всего, это писалось для расийскай аудитории.

Не только потому что на языке. .........Тот кто это писал, отстал от сегодняшнего дня лет на15-20.Хотя если говорить о детях таких "предпенсионных" родителей как я, то что- то еще актуально. Гораздо хуже, когда воспитанием детей занимаются бабушки-дедущки.Вот тут то, что написано - актуально.Только получается, что воспитывают бабушки-дедушки, а претензии у родителей.Причем, скорей всего, это писалось для расийскай аудитории.Не только потому что на языке.

Не очень понял, что вам так понравилось, почему это именно "для расийскай аудитории" и при чём тут "бабушки-дедушки".

Соблазны и "богатые витрины", в которых дети видели недоступные им товары, были всегда. Всегда были богатые семьи, в которых дети имели многое, недоступное бедным.

Сомневаюсь, что когда-то будет "гармоничное общество", в котором все и всегда будут счастливы.

Так же, как всегда в обществе будут противоречия. Они являются стимулом развития.

Предопределённость жизни в старину тоже, по-моему, сильно преувеличена. Ограничений и рамок было, конечно, больше, чем сегодня, но, тем не менее, какие-то варианты всегда были, иначе общество не развивалось бы вообще. Маленький пример - наполеоновский маршал Мюрат - сын трактирщика, младший ребёнок в многодетной семье. Не очень понял, что вам так понравилось, почему это именно "для расийскай аудитории" и при чём тут "бабушки-дедушки".Соблазны и "богатые витрины", в которых дети видели недоступные им товары, были всегда. Всегда были богатые семьи, в которых дети имели многое, недоступное бедным.Сомневаюсь, что когда-то будет "гармоничное общество", в котором все и всегда будут счастливы.Так же, как всегда в обществе будут противоречия. Они являются стимулом развития.Предопределённость жизни в старину тоже, по-моему, сильно преувеличена. Ограничений и рамок было, конечно, больше, чем сегодня, но, тем не менее, какие-то варианты всегда были, иначе общество не развивалось бы вообще. Маленький пример - наполеоновский маршал Мюрат - сын трактирщика, младший ребёнок в многодетной семье.



Не про это.

Когда воспитывают бабущки-дедушки, слишком велик разрыв между реальностями.

Читатели "Кодекса строителя коммунизма" пытаются прививать свои ценности ребенку, который общается с совершенно другого склада сверстниками.

Это может заложить основы проблем в развитии ребенка, который будет вынужден жить в совершенно другом обществе.

И уж тем более это вредно для ребенка, который будет расти в обществе другой страны. Не про это.Когда воспитывают бабущки-дедушки, слишком велик разрыв между реальностями.Читатели "Кодекса строителя коммунизма" пытаются прививать свои ценности ребенку, который общается с совершенно другого склада сверстниками.Это может заложить основы проблем в развитии ребенка, который будет вынужден жить в совершенно другом обществе.И уж тем более это вредно для ребенка, который будет расти в обществе другой страны.

На этом фоне очень выделяется опыт одного человека, я его встретил вскоре после приезда. Он с худшим Инглишем умудрился находить очень неплохие работы по инженерному профилю. Сменил 3 работы за 5 лет, доведя свою зп с 70 куе в год на момент знакомства до 100 куе в год на данный момент. Самое примечательное, ему сейчас ...73 !!!!года. В это пример для подражания.

В 67-68 лет решиться на эмиграцию и вполне успешно ее пройти.

Не бояться учить с нуля лангуаге (владел немецким и его акцент был чувствительным), не бояться бросить работу на родине, не бояться менять работы уже тут.

Что я слышал от гораздо более молодых в Украине?

"Где родился, там и пригодился"

"Надо ходить на работу, чтобы получать зарплату" (размер этой зарплаты - вопрос не существенный по их мнению).

"Зачем ехать в ту Америку, если и тут можно ходить на работу?"

Вот такое влияние и воспритание сделает ребенка недееспособным в будущей жизни.

не

"Кодекс строителя коммунизма" очень слабо отличается от 10 заповедей Христа. А Заповедям уже 2000 лет. Это к вопросу "разрыва между реальностями" и "совершенно другого общества".Знаю детей, воспитанных даже в Союзе и даже прошедших прошедших через пионерию и комсомол, и никому из них это не помешало освоиться в "совершенно другом обществе" США, Израиля, Германии.Что я могу сказать, молодец.Но сложно обсуждать, не зная подробностей и не зная его специальности и опыта работы.Согласитесь, что в общем случае, в возрасте под (и, тем более, за) 70 на работу устроиться сложновато. И, думаю, даже в США.Люди есть разные. Для переезда даже в другой город, а, тем более, в другую страну нужны весомые причины. Особенно, когда человек не один, а уже с семьёй.И подавляющее большинство () остаётся на месте в подавляющем большинстве случаев, кроме совсем уж экстремальных."такое влияние и воспитание""сделает ребенка недееспособным в будущей жизни". Я спокойно работал на заводе и работал бы и дальше. Но когда получил толчок в виде подсрачника на заводе, начал крутиться самостоятельно. Точнее, "крутиться" начал несколько раньше из-за маленькой зарплаты, которая, вроде, росла, но явно не успевала за инфляцией начала 90-х. Ну это вы и сами знаете.