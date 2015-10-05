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Психологія та інші цікавинки
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Додано: Сер 30 кві, 2025 12:32
Успіх написав:
Але, якщо "раптом війна" - то вони всі непридатні
эти люди созданы не для войны, а показывать красивые полуголые тела окружающим. Ты почему кавер не отгадал?viewtopic.php?p=5850928#p5850928
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Wirująświatła
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Додано: Сер 30 кві, 2025 13:07
Faceless написав:
Бетон написав:Привет, что-то навалилось всё сразу.
Жена: понятно.
ИИ:
"Привет. Да, бывает — когда всё летит разом, чувствуешь себя как под катком. Хочешь — разложим по полочкам, что именно навалилось, и посмотрим, как можно это разгрузить?"
Так что, поговорить с пылесосом может показаться не такой уж и плохой идеей
Один з найбільш популярних напрямків, як користувачі юзають ШІ (в сенсі всі ці жопаті з геміні) - це для психологічної допомоги. З недавніх досліджень.
Тему з пилососом краще не продовжувати, бо прибіжить Долярчик з похабними жартами
Лад, не парьтесь, это юмор был))
Faceless, винахід смішнючого терміну "жопаті" шедевр просто.
Я, з вашого дозволу, підгорегую до "жопа ты".
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Додано: Сер 30 кві, 2025 13:27
Успіх написав: flyman написав:
що тебе турбує? що в жінки 2 дипломи? а в тебе скурений буквар?
Щось типу того))
Але ти пиши до кінця: - там, де 2 дипломи - аж 11Кгрн зарплата і заощаджень близько нуля(особистих), а в того, що "скурив буквар" - ...
А якщо б з ЗП було рівно навпаки, то яка була б ваша реакція?
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Додано: Сер 30 кві, 2025 15:03
rjkz написав: ЛАД написав: rjkz написав:
.........
Тот кто это писал, отстал от сегодняшнего дня лет на15-20.
Хотя если говорить о детях таких "предпенсионных" родителей как я, то что- то еще актуально. Гораздо хуже, когда воспитанием детей занимаются бабушки-дедущки.
Вот тут то, что написано - актуально.
Только получается, что воспитывают бабушки-дедушки, а претензии у родителей.
Причем, скорей всего, это писалось для расийскай аудитории.
Не только потому что на языке.
Не очень понял, что вам так понравилось, почему это именно "для расийскай аудитории" и при чём тут "бабушки-дедушки".
Соблазны и "богатые витрины", в которых дети видели недоступные им товары, были всегда. Всегда были богатые семьи, в которых дети имели многое, недоступное бедным.
Сомневаюсь, что когда-то будет "гармоничное общество", в котором все и всегда будут счастливы.
Так же, как всегда в обществе будут противоречия. Они являются стимулом развития.
Предопределённость жизни в старину тоже, по-моему, сильно преувеличена. Ограничений и рамок было, конечно, больше, чем сегодня, но, тем не менее, какие-то варианты всегда были, иначе общество не развивалось бы вообще. Маленький пример - наполеоновский маршал Мюрат - сын трактирщика, младший ребёнок в многодетной семье.
Не про это.
Когда воспитывают бабущки-дедушки, слишком велик разрыв между реальностями.
Читатели "Кодекса строителя коммунизма" пытаются прививать свои ценности ребенку, который общается с совершенно другого склада сверстниками.
Это может заложить основы проблем в развитии ребенка, который будет вынужден жить в совершенно другом обществе.
И уж тем более это вредно для ребенка, который будет расти в обществе другой страны.
"Кодекс строителя коммунизма" очень слабо отличается от 10 заповедей Христа. А Заповедям уже 2000 лет. Это к вопросу "разрыва между реальностями" и "совершенно другого общества".
Знаю детей, воспитанных даже в Союзе и даже прошедших прошедших через пионерию и комсомол, и никому из них это не помешало освоиться в "совершенно другом обществе" США, Израиля, Германии.
На этом фоне очень выделяется опыт одного человека, я его встретил вскоре после приезда. Он с худшим Инглишем умудрился находить очень неплохие работы по инженерному профилю. Сменил 3 работы за 5 лет, доведя свою зп с 70 куе в год на момент знакомства до 100 куе в год на данный момент. Самое примечательное, ему сейчас ...73 !!!!года. В это пример для подражания.
В 67-68 лет решиться на эмиграцию и вполне успешно ее пройти.
Не бояться учить с нуля лангуаге (владел немецким и его акцент был чувствительным), не бояться бросить работу на родине, не бояться менять работы уже тут.
Что я могу сказать, молодец.
Но сложно обсуждать, не зная подробностей и не зная его специальности и опыта работы.
Согласитесь, что в общем случае, в возрасте под (и, тем более, за) 70 на работу устроиться сложновато. И, думаю, даже в США.
Что я слышал от гораздо более молодых в Украине?
"Где родился, там и пригодился"
"Надо ходить на работу, чтобы получать зарплату" (размер этой зарплаты - вопрос не существенный по их мнению).
"Зачем ехать в ту Америку, если и тут можно ходить на работу?"
Вот такое влияние и воспритание сделает ребенка недееспособным в будущей жизни.
Люди есть разные. Для переезда даже в другой город, а, тем более, в другую страну нужны весомые причины. Особенно, когда человек не один, а уже с семьёй.
И подавляющее большинство (
) остаётся на месте в подавляющем большинстве случаев, кроме совсем уж экстремальных.
"такое влияние и воспитание" не
"сделает ребенка недееспособным в будущей жизни". Я спокойно работал на заводе и работал бы и дальше. Но когда получил толчок в виде подсрачника на заводе, начал крутиться самостоятельно. Точнее, "крутиться" начал несколько раньше из-за маленькой зарплаты, которая, вроде, росла, но явно не успевала за инфляцией начала 90-х. Ну это вы и сами знаете.
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Додано: Сер 30 кві, 2025 15:09
Wirująświatła написав: Успіх написав:
Але, якщо "раптом війна" - то вони всі непридатні
эти люди созданы не для войны, а показывать красивые полуголые тела окружающим. Ты почему кавер не отгадал?viewtopic.php?p=5850928#p5850928
Щось знайоме, але не можу "назвати ціле слово"
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Додано: Сер 30 кві, 2025 15:26
Faceless написав: Успіх написав: flyman написав:
що тебе турбує? що в жінки 2 дипломи? а в тебе скурений буквар?
Щось типу того))
Але ти пиши до кінця: - там, де 2 дипломи - аж 11Кгрн зарплата і заощаджень близько нуля(особистих), а в того, що "скурив буквар" - ...
А якщо б з ЗП було рівно навпаки, то яка була б ваша реакція?
Я - аплодував би стоячи!
Але, на жаль(чи на щастя
) - в мене повно таких кейсів, що людина з 1, чи 2-ма дипломами потім має зарплату "охоронця атб" і то в кращому випадку!
Ні, ну є і такі кейси, що люди з ВО заробляли і на рівні мене, чи трошки більше, але!
Але то треба було стільки років тим всім "забивати собі голову", щоб потім заробляти на рівні "9-тикласника сільської школи"???
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Додано: Сер 30 кві, 2025 15:35
Wirująświatła написав: ЛАД написав:
Ценности менялись в истории неоднократно, часто по синусоиде. Будут меняться и дальше.
это в какие века падал авторитет старшего поколения?
Вы знаете, я всё-таки не историк развития и изменения морали и этим вопросом специально не интересовался, но у каких-то древнеримских авторов встречал сетования на то, что молодые люди "не уважают старших".
Уверен, что такое бывало и позже. И раньше тоже. У нас зачастую слишком упрощённое и даже примитивизированное представление о прошлом.
ЛАД написав:
Соблазны и "богатые витрины", в которых дети видели недоступные им товары, были всегда
в 90х была видеомания, мы все мечтали о видике (у меня не было), комиссионки были завалены ими и магнитолами. Ещё ценились кроссовки и кож.куртки (до сих пор где то 3 шт валяется купленые в 1995-1998 ого за какие деньги)........
Ещё раз.
Соблазны и "богатые витрины" были и раньше. Просто раньше это были другие
соблазны.
Вы же не думаете, что до появления "видиков" и "магнитол", кроссовок и кож.курток не было других товаров, недоступных "бедным", о которых мечтали подростки.
Какие ещё соблазны в 90х?
Мы, вроде, не обсуждали конкретно 90-е. История ими не ограничивается. Но соблазнов хватало и в 90-е.
Западные ценности на нас влияли слабо.
........ Ещё Нас сильно откинуло назад принятие в ЕС поляков и прибалтов. До этого в Польшу ездили относительно свободно и "блага цивилизации" я лично черпал там. Которые поляки черпали у немцев, а немцы восточные у западных.
Уточните, пожалуйста, что вы называете/считаете "западными ценностями".
"видики и магнитолы" или моральные ценности? Если моральные, то они влияли даже в советские времена. Впрочем, "видики и магнитолы" тоже.
В чём нас "сильно откинуло назад принятие в ЕС поляков и прибалтов"? По-моему, никак не повлияло. Разе что возможность лично для вас поехать туда и купить что-то подешевле.
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Додано: Сер 30 кві, 2025 15:39
Бетон написав:
.........
Лад, не парьтесь, это юмор был))
..........
Да мне-то что. Если у вас всё в порядке, то и слава богу.
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Додано: Сер 30 кві, 2025 15:45
Успіх написав:
там, де 2 дипломи - аж 11Кгрн зарплата і заощаджень близько нуля(особистих), а в того, що "скурив буквар" - ...
Так чего же Вы жаловались, что продавца найти не можете?
Переманили бы жену 12-ю кгн 😁
И посчитать товар с двумя вышками точно сможет. И воровать ей не надо - она у вас и так возьмёт, что захочет 😁
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Додано: Сер 30 кві, 2025 15:46
Wirująświatła написав:
.......
Я читал курсы тьютора педагогам и эта тема постоянно поднималась. Как же так образование есть, а сделать с трудным ребёнком (РАС, СДВГ) ничего не можем. Посмотрел бы я на Макаренко, если бы его подопечные не увидели в нём авторитета, чего бы он сейчас добился.
А у тьюторов всегда получается?
А что касается авторитета учителя...
Мне кажется, вы не там ищете корни. Почитайте Долярчика.
Авторитет учителя у нас упал уже достаточно давно. И одна из основных причин - их зарплаты. О каком авторитете можно говорить, если зарплата учителя такая же или ниже, чем продавца АТБ.
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