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#<1 ... 314315316317 Додано: Сер 30 кві, 2025 16:08 ЛАД написав: Вы знаете, я всё-таки не историк развития и изменения морали и этим вопросом специально не интересовался, но у каких-то древнеримских авторов встречал сетования на то, что молодые люди "не уважают старших". Вы знаете, я всё-таки не историк развития и изменения морали и этим вопросом специально не интересовался, но у каких-то древнеримских авторов встречал сетования на то, что молодые люди "не уважают старших". "не уважают старших"типичное ворчание всех поколений старших. Давайте абстрагируемся от морали, в любом анализе мораль только мешает. кейс ребёнок 13 лет. авторитет родителей падает а друзей и интернета растёт.

В какие ещё времена интернет (или что то другое) поголовно захватывал и поглощал подростков, так что все взрослые не могли с ним конкурировать? Что может предложить отец или школьный учитель чтобы ребёнок сказал вау? вы недоцениваете данную проблему. Весь интересный контент там.



Да можно забрать смартфон или ограничить время его использования, только это ничего не даст, интересный контент не переместится в офлайн, в школу или в спорт. Ребёнок себя почувствует лохом, неудачником, над строгостью его родителей будут насмехаться ровесники , упадет его статус в коллективе, кому нужен друг без смартфона? если в интернатах ни у кого нет смартфонов, то их отсутствие никого и не парит. А если у всех есть, кроме вашего ребёнка происходит вышеперечисленное.



забегая наперед, полного решения у этого кейса нет. психологи советуют расширять круг интересов ребёнка полезным контентом, не запрещая ничего даже порно (это бесполезный запрет). Только надо обьяснить сам смотри до усрачки, а друзьям не пересылай, потому что могут быть неожиданые последствия. ну и когда ему что то подобное пришлют - не реагировать. В результате ребёнок насмотрится выше крыши этого и потеряет интерес. Если не потеряет увы это плохой сигнал и без осуждения понадобятся директивные рамки.



2й аспект виртуализация общения и дружбы. общаться в интернете и офлайн не одно и тоже. В интернете всё неустойчиво. Только с кем то подружился, как друг пропал. Сколько форумчан пропало с форума за 3 года?



3й аспект решение конфликтов. В интернете забокировал недруга и конфликт исчерпан. Соответственно эти навыки не формируются. как и культура общения без конфликтов. "не уважают старших"типичное ворчание всех поколений старших. Давайте абстрагируемся от морали, в любом анализе мораль только мешает. кейс ребёнок 13 лет. авторитет родителей падает а друзей и интернета растёт.В какие ещё времена интернет (или что то другое) поголовно захватывал и поглощал подростков, так что все взрослые не могли с ним конкурировать? Что может предложить отец или школьный учитель чтобы ребёнок сказал вау? вы недоцениваете данную проблему. Весь интересный контент там.Да можно забрать смартфон или ограничить время его использования, только это ничего не даст, интересный контент не переместится в офлайн, в школу или в спорт. Ребёнок себя почувствует лохом, неудачником, над строгостью его родителей будут насмехаться ровесники , упадет его статус в коллективе, кому нужен друг без смартфона? если в интернатах ни у кого нет смартфонов, то их отсутствие никого и не парит. А если у всех есть, кроме вашего ребёнка происходит вышеперечисленное.забегая наперед, полного решения у этого кейса нет. психологи советуют расширять круг интересов ребёнка полезным контентом, не запрещая ничего даже порно (это бесполезный запрет). Только надо обьяснить сам смотри до усрачки, а друзьям не пересылай, потому что могут быть неожиданые последствия. ну и когда ему что то подобное пришлют - не реагировать. В результате ребёнок насмотрится выше крыши этого и потеряет интерес. Если не потеряет увы это плохой сигнал и без осуждения понадобятся директивные рамки.2й аспект виртуализация общения и дружбы. общаться в интернете и офлайн не одно и тоже. В интернете всё неустойчиво. Только с кем то подружился, как друг пропал. Сколько форумчан пропало с форума за 3 года?3й аспект решение конфликтов. В интернете забокировал недруга и конфликт исчерпан. Соответственно эти навыки не формируются. как и культура общения без конфликтов. Востаннє редагувалось Wirująświatła в Сер 30 кві, 2025 16:18, всього редагувалось 2 разів. Wirująświatła

Повідомлень: 29727 З нами з: 06.04.16 Подякував: 2480 раз. Подякували: 3474 раз. Профіль 1 3 ВідповістиЦитата Додано: Сер 30 кві, 2025 16:09 Психологія та інші цікавинки Успіх написав: Faceless написав: Успіх написав: Щось типу того))

Але ти пиши до кінця: - там, де 2 дипломи - аж 11Кгрн зарплата і заощаджень близько нуля(особистих), а в того, що "скурив буквар" - ... А якщо б з ЗП було рівно навпаки, то яка була б ваша реакція? А якщо б з ЗП було рівно навпаки, то яка була б ваша реакція? Я - аплодував би стоячи!



Але, на жаль(чи на щастя ) - в мене повно таких кейсів, що людина з 1, чи 2-ма дипломами потім має зарплату "охоронця атб" і то в кращому випадку!



Ні, ну є і такі кейси, що люди з ВО заробляли і на рівні мене, чи трошки більше, але!

Але то треба було стільки років тим всім "забивати собі голову", щоб потім заробляти на рівні "9-тикласника сільської школи"??? Я - аплодував би стоячи!Але, на жаль(чи на щастя) - в мене повно таких кейсів, що людина з 1, чи 2-ма дипломами потім має зарплату "охоронця атб" і то в кращому випадку!Ні, ну є і такі кейси, що люди з ВО заробляли і на рівні мене, чи трошки більше, але!Але то треба було стільки років тим всім "забивати собі голову", щоб потім заробляти на рівні "9-тикласника сільської школи"??? В мене вистачає протилежних кейсів, я сказав навіть їх переважна більшість, хоч ви можете й не вірити. І мова про Україну, щоб ви не подумали. Хоча з вибором напрямку - педагогіка то нажаль майже завжди вибір не про гроші. В мене вистачає протилежних кейсів, я сказав навіть їх переважна більшість, хоч ви можете й не вірити. І мова про Україну, щоб ви не подумали. Хоча з вибором напрямку - педагогіка то нажаль майже завжди вибір не про гроші. Faceless

Модератор Повідомлень: 36010 З нами з: 24.01.12 Подякував: 1483 раз. Подякували: 8187 раз. Профіль 4 9 3 ВідповістиЦитата Додано: Сер 30 кві, 2025 16:25 Wirująświatła написав: .............

забегая наперед, полного решения у этого кейса нет. психологи советуют расширять круг интересов ребёнка полезным контентом, не запрещая ничего даже порно (это бесполезный запрет). Только надо обьяснить сам смотри до усрачки, а друзьям не пересылай, потому что могут быть неожиданые последствия. ну и когда ему что то подобное пришлют - не реагировать. В результате ребёнок насмотрится выше крыши этого и потеряет интерес. Если не потеряет увы это плохой сигнал и без осуждения понадобятся директивные рамки.

...... .............забегая наперед, полного решения у этого кейса нет. психологи советуют расширять круг интересов ребёнка полезным контентом, не запрещая ничего даже порно (это бесполезный запрет). Только надо обьяснить сам смотри до усрачки, а друзьям не пересылай, потому что могут быть неожиданые последствия. ну и когда ему что то подобное пришлют - не реагировать. В результате ребёнок насмотрится выше крыши этого и потеряет интерес. Если не потеряет увы это плохой сигнал и без осуждения понадобятся директивные рамки.......

Т.е. пускаем всё на самотёк - авось "потеряет интерес", а если нет, то "директивные рамки". Ну что ж, тоже решение.

А насчёт "интересного контента в интернете" утверждение достаточно сомнительное. Это, в основном, мультики, тик-ток, клипы, порно ... (в зависимости от возраста). Т.е. практически исключительно развлечения.

Но нельзя же всю жизнь только развлекаться. Т.е. пускаем всё на самотёк - авось "потеряет интерес", а если нет, то "директивные рамки". Ну что ж, тоже решение.А насчёт "интересного контента в интернете" утверждение достаточно сомнительное. Это, в основном, мультики, тик-ток, клипы, порно ... (в зависимости от возраста). Т.е. практически исключительно развлечения.Но нельзя же всю жизнь только развлекаться. Востаннє редагувалось ЛАД в Сер 30 кві, 2025 16:30, всього редагувалось 1 раз. ЛАД 2 Повідомлень: 34220 З нами з: 31.08.10 Подякував: 5310 раз. Подякували: 4839 раз. Профіль 2 2 6 ВідповістиЦитата Додано: Сер 30 кві, 2025 16:30 Faceless написав: .....В мене вистачає протилежних кейсів, я сказав навіть їх переважна більшість, хоч ви можете й не вірити. І мова про Україну, щоб ви не подумали. Хоча з вибором напрямку - педагогіка то нажаль майже завжди вибір не про гроші. .....В мене вистачає протилежних кейсів, я сказав навіть їх переважна більшість, хоч ви можете й не вірити. І мова про Україну, щоб ви не подумали. Хоча з вибором напрямку - педагогіка то нажаль майже завжди вибір не про гроші.

В наших условиях это очень часто не только с учителями. Если человек хочет работать в соответствии с образованием по диплому. Поэтому очень многие молодые учёные, которые хотят заниматься наукой, уезжают. И не только из-за зарплаты, но даже просто ради возможности заниматься наукой, а не торговать на базаре. В наших условиях это очень часто не только с учителями. Если человек хочет работать в соответствии с образованием по диплому. Поэтому очень многие молодые учёные, которые хотят заниматься наукой, уезжают. И не только из-за зарплаты, но даже просто радизаниматься наукой, а не торговать на базаре. ЛАД 2 Повідомлень: 34220 З нами з: 31.08.10 Подякував: 5310 раз. Подякували: 4839 раз. Профіль 2 2 6 ВідповістиЦитата #<1 ... 314315316317 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Статті на Finance.ua Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки для вашого гаманця Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення публікацій Finance.ua Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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