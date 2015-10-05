ЛАД написав:Вы знаете, я всё-таки не историк развития и изменения морали и этим вопросом специально не интересовался, но у каких-то древнеримских авторов встречал сетования на то, что молодые люди "не уважают старших".
"не уважают старших"типичное ворчание всех поколений старших. Давайте абстрагируемся от морали, в любом анализе мораль только мешает. кейс ребёнок 13 лет. авторитет родителей падает а друзей и интернета растёт. В какие ещё времена интернет (или что то другое) поголовно захватывал и поглощал подростков, так что все взрослые не могли с ним конкурировать? Что может предложить отец или школьный учитель чтобы ребёнок сказал вау? вы недоцениваете данную проблему. Весь интересный контент там.
Да можно забрать смартфон или ограничить время его использования, только это ничего не даст, интересный контент не переместится в офлайн, в школу или в спорт. Ребёнок себя почувствует лохом, неудачником, над строгостью его родителей будут насмехаться ровесники , упадет его статус в коллективе, кому нужен друг без смартфона? если в интернатах ни у кого нет смартфонов, то их отсутствие никого и не парит. А если у всех есть, кроме вашего ребёнка происходит вышеперечисленное.
забегая наперед, полного решения у этого кейса нет. психологи советуют расширять круг интересов ребёнка полезным контентом, не запрещая ничего даже порно (это бесполезный запрет). Только надо обьяснить сам смотри до усрачки, а друзьям не пересылай, потому что могут быть неожиданые последствия. ну и когда ему что то подобное пришлют - не реагировать. В результате ребёнок насмотрится выше крыши этого и потеряет интерес. Если не потеряет увы это плохой сигнал и без осуждения понадобятся директивные рамки.
2й аспект виртуализация общения и дружбы. общаться в интернете и офлайн не одно и тоже. В интернете всё неустойчиво. Только с кем то подружился, как друг пропал. Сколько форумчан пропало с форума за 3 года?
3й аспект решение конфликтов. В интернете забокировал недруга и конфликт исчерпан. Соответственно эти навыки не формируются. как и культура общения без конфликтов.
Востаннє редагувалось Wirująświatła в Сер 30 кві, 2025 16:18, всього редагувалось 2 разів.
Успіх написав: Щось типу того)) Але ти пиши до кінця: - там, де 2 дипломи - аж 11Кгрн зарплата і заощаджень близько нуля(особистих), а в того, що "скурив буквар" - ...
А якщо б з ЗП було рівно навпаки, то яка була б ваша реакція?
Я - аплодував би стоячи!
Але, на жаль(чи на щастя ) - в мене повно таких кейсів, що людина з 1, чи 2-ма дипломами потім має зарплату "охоронця атб" і то в кращому випадку!
Ні, ну є і такі кейси, що люди з ВО заробляли і на рівні мене, чи трошки більше, але! Але то треба було стільки років тим всім "забивати собі голову", щоб потім заробляти на рівні "9-тикласника сільської школи"???
В мене вистачає протилежних кейсів, я сказав навіть їх переважна більшість, хоч ви можете й не вірити. І мова про Україну, щоб ви не подумали. Хоча з вибором напрямку - педагогіка то нажаль майже завжди вибір не про гроші.
Wirująświatła написав:............. забегая наперед, полного решения у этого кейса нет. психологи советуют расширять круг интересов ребёнка полезным контентом, не запрещая ничего даже порно (это бесполезный запрет). Только надо обьяснить сам смотри до усрачки, а друзьям не пересылай, потому что могут быть неожиданые последствия. ну и когда ему что то подобное пришлют - не реагировать. В результате ребёнок насмотрится выше крыши этого и потеряет интерес. Если не потеряет увы это плохой сигнал и без осуждения понадобятся директивные рамки. ......
Т.е. пускаем всё на самотёк - авось "потеряет интерес", а если нет, то "директивные рамки". Ну что ж, тоже решение. А насчёт "интересного контента в интернете" утверждение достаточно сомнительное. Это, в основном, мультики, тик-ток, клипы, порно ... (в зависимости от возраста). Т.е. практически исключительно развлечения. Но нельзя же всю жизнь только развлекаться.
Востаннє редагувалось ЛАД в Сер 30 кві, 2025 16:30, всього редагувалось 1 раз.
Faceless написав:.....В мене вистачає протилежних кейсів, я сказав навіть їх переважна більшість, хоч ви можете й не вірити. І мова про Україну, щоб ви не подумали. Хоча з вибором напрямку - педагогіка то нажаль майже завжди вибір не про гроші.
В наших условиях это очень часто не только с учителями. Если человек хочет работать в соответствии с образованием по диплому. Поэтому очень многие молодые учёные, которые хотят заниматься наукой, уезжают. И не только из-за зарплаты, но даже просто ради возможности заниматься наукой, а не торговать на базаре.
ЛАД написав:Мне кажется, вы не там ищете корни. Почитайте Долярчика. Авторитет учителя у нас упал уже достаточно давно. И одна из основных причин - их зарплаты. О каком авторитете можно говорить, если зарплата учителя такая же или ниже, чем продавца АТБ.
какая подростку разница сколько зарабатывает учитель? я из польши в 13 лет привозил товара на 1000 рублей, при зарплате учителя 180-250. На их авторитет это никак не влияло. Ребёнок не делит людей по сортам. Есть те кто ему интересен и остальные. Я до сих пор помню имена любимых учителей. И мне было без разницы какой там авторитет у профессии. Это норма боле взрослого человека. У меня был приятель бандит, очень авторитетный на те годы, только я не люблю его вспоминать, особенно наш с ним последний разговор.
Faceless написав:.....В мене вистачає протилежних кейсів, я сказав навіть їх переважна більшість, хоч ви можете й не вірити. І мова про Україну, щоб ви не подумали. Хоча з вибором напрямку - педагогіка то нажаль майже завжди вибір не про гроші.
В наших условиях это очень часто не только с учителями. Если человек хочет работать в соответствии с образованием по диплому. Поэтому очень многие молодые учёные, которые хотят заниматься наукой, уезжают. И не только из-за зарплаты, но даже просто ради возможности заниматься наукой, а не торговать на базаре.
Багато хто, буває, але далеко не всі. Якось в моє інфо поле і коло спілкування попадають і молоді вчені, що працюють над тим, зо подобається і чому навчилися, і вельми успішні. Успішність взагалі ніде нікому не гарантована, в жодній країні. Доречі, наскільки знаю по однокласникам, ніхто з мого випуску не "торгує на базарі".
ЛАД написав:Т.е. пускаем всё на самотёк - авось "потеряет интерес", а если нет, то "директивные рамки". Ну что ж, тоже решение
. вы определитесь таки самотёк или директивные рамки. это взаимоисключающие понятия. И самотёка у меня там нет. Как раз не авось. есть иследования в каком возрасте это любопытство, а в каком шкурный интерес. как раз психология тем отличается от дедовской мудрости, что никаких авось и на каждую ситуацию есть сценарий управления ей. Никаких бабок на скамейке знающих всё на свете.
ЛАД написав:А у тьюторов всегда получается?
есть разница кто лечит вам зуб, сосед или стоматолог? Даже у стоматолога не всегда получается, у меня не раз выпадали пломбы на 2й день, но вероятность найти нормального среди стоматологов выше, чем среди соседей. Если бы все кейсы были решаемые мы бы и жили иначе. Эволюция нас ставит перед новыми сложными вызовами, один из которых влияние интернета на детей, другой влияние AI на много чего. И т.д. этих вызовов никогда в истории не было. Шо там развивается циклично я не знаю.
Востаннє редагувалось Wirująświatła в Сер 30 кві, 2025 17:30, всього редагувалось 3 разів.
Faceless написав:.....В мене вистачає протилежних кейсів, я сказав навіть їх переважна більшість, хоч ви можете й не вірити. І мова про Україну, щоб ви не подумали. Хоча з вибором напрямку - педагогіка то нажаль майже завжди вибір не про гроші.
В наших условиях это очень часто не только с учителями. Если человек хочет работать в соответствии с образованием по диплому. Поэтому очень многие молодые учёные, которые хотят заниматься наукой, уезжают. И не только из-за зарплаты, но даже просто ради возможности заниматься наукой, а не торговать на базаре.
Багато хто, буває, але далеко не всі. Якось в моє інфо поле і коло спілкування попадають і молоді вчені, що працюють над тим, зо подобається і чому навчилися, і вельми успішні. Успішність взагалі ніде нікому не гарантована, в жодній країні. Доречі, наскільки знаю по однокласникам, ніхто з мого випуску не "торгує на базарі".
"Успішність взагалі ніде нікому не гарантована" это верно, не спорю. Надеюсь, вы понимаете, что "торгує на базарі" это условно. Могу написать "занимается бизнесом", "работает продавцом" (или, как сейчас принято называть, "менеджером по продажам"), ещё какие-то варианты, но не занимается наукой. Вы правильно написали: "попадають і молоді вчені", те. ещё случаются і такие. Но относительно редко. И я писал, что уезжают часто не из-за каких-то фантастических зарплат (молодой учёный на них рассчитывать не может), а ради возможности заниматься наукой и при этом не быть нищим, не способным прокормить семью. Не помните, как Старикан рассказывал о своём институте? Кстати, он давно не пишет. Или не на тех ветках. Интересно, как он там.
ЛАД написав:Мне кажется, вы не там ищете корни. Почитайте Долярчика. Авторитет учителя у нас упал уже достаточно давно. И одна из основных причин - их зарплаты. О каком авторитете можно говорить, если зарплата учителя такая же или ниже, чем продавца АТБ.
какая подростку разница сколько зарабатывает учитель? я из польши в 13 лет привозил товара на 1000 рублей, при зарплате учителя 180-250. На их авторитет это никак не влияло. Ребёнок не делит людей по сортам. Есть те кто ему интересен и остальные. Я до сих пор помню имена любимых учителей. И мне было без разницы какой там авторитет у профессии. Это норма боле взрослого человека. У меня был приятель бандит, очень авторитетный на те годы, только я не люблю его вспоминать, особенно наш с ним последний разговор.
Не знаю, в каком мире вы жили, что "какая подростку разница сколько зарабатывает учитель". По сортам подросток людей, может, и не делит, но зарплатами уже точно интересуется. И авторитет от зарплаты вполне зависит. Для отдельного человека это не так явно, а для авторитета учителей как класса очень даже.
ЛАД написав:И авторитет от зарплаты вполне зависит.
берем чиновника и любимого каким то подростком блогера. Для избежания споров пусть они зарабатывают одинаково (многие блогеры зарабатывают мизер или ничего). Чей авторитет выше? https://www.youtube.com/watch?v=yDcw--QWJVs 380 тыс подписчиков. считаете что на чиновников среди детей/подростков больше подписаны?
Востаннє редагувалось Wirująświatła в Сер 30 кві, 2025 17:55, всього редагувалось 1 раз.