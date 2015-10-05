Додано: Сер 30 кві, 2025 16:08

ЛАД написав: Вы знаете, я всё-таки не историк развития и изменения морали и этим вопросом специально не интересовался, но у каких-то древнеримских авторов встречал сетования на то, что молодые люди "не уважают старших". Вы знаете, я всё-таки не историк развития и изменения морали и этим вопросом специально не интересовался, но у каких-то древнеримских авторов встречал сетования на то, что молодые люди "не уважают старших".

"не уважают старших"типичное ворчание всех поколений старших. Давайте абстрагируемся от морали, в любом анализе мораль только мешает. кейс ребёнок 13 лет. авторитет родителей падает а друзей и интернета растёт.В какие ещё времена интернет (или что то другое) поголовно захватывал и поглощал подростков, так что все взрослые не могли с ним конкурировать? Что может предложить отец или школьный учитель чтобы ребёнок сказал вау? вы недоцениваете данную проблему. Весь интересный контент там.Да можно забрать смартфон или ограничить время его использования, только это ничего не даст, интересный контент не переместится в офлайн, в школу или в спорт. Ребёнок себя почувствует лохом, неудачником, над строгостью его родителей будут насмехаться ровесники , упадет его статус в коллективе, кому нужен друг без смартфона? если в интернатах ни у кого нет смартфонов, то их отсутствие никого и не парит. А если у всех есть, кроме вашего ребёнка происходит вышеперечисленное.забегая наперед, полного решения у этого кейса нет. психологи советуют расширять круг интересов ребёнка полезным контентом, не запрещая ничего даже порно (это бесполезный запрет). Только надо обьяснить сам смотри до усрачки, а друзьям не пересылай, потому что могут быть неожиданые последствия. ну и когда ему что то подобное пришлют - не реагировать. В результате ребёнок насмотрится выше крыши этого и потеряет интерес. Если не потеряет увы это плохой сигнал и без осуждения понадобятся директивные рамки.2й аспект виртуализация общения и дружбы. общаться в интернете и офлайн не одно и тоже. В интернете всё неустойчиво. Только с кем то подружился, как друг пропал. Сколько форумчан пропало с форума за 3 года?3й аспект решение конфликтов. В интернете забокировал недруга и конфликт исчерпан. Соответственно эти навыки не формируются. как и культура общения без конфликтов.