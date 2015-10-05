ЛАД написав: А у тьюторов всегда получается? А у тьюторов всегда получается?

есть разница кто лечит вам зуб, сосед или стоматолог? Даже у стоматолога не всегда получается, у меня не раз выпадали пломбы на 2й день, но вероятность найти нормального среди стоматологов выше, чем среди соседей. Если бы все кейсы были решаемые мы бы и жили иначе. Эволюция нас ставит перед новыми сложными вызовами, один из которых влияние интернета на детей, другой влияние AI на много чего. И т.д. этих вызовов никогда в истории не было. Шо там развивается циклично я не знаю.