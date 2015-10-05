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Психологія та інші цікавинки

Психологія та інші цікавинки
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  #<1 ... 315316317318
Повідомлення Додано: Сер 30 кві, 2025 17:51

  Faceless написав:
Успіх написав:
  flyman написав:що тебе турбує? що в жінки 2 дипломи? а в тебе скурений буквар?
Щось типу того))
Але ти пиши до кінця: - там, де 2 дипломи - аж 11Кгрн зарплата і заощаджень близько нуля(особистих), а в того, що "скурив буквар" - ...
А якщо б з ЗП було рівно навпаки, то яка була б ваша реакція?

тоді тихенько жував тещині млинці та сопів в кулачок на виділеному тещею шконкомісці в прохідній кімнаті
flyman
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Повідомлення Додано: Сер 30 кві, 2025 17:53

  Wirująświatła написав:
  ЛАД написав:Т.е. пускаем всё на самотёк - авось "потеряет интерес", а если нет, то "директивные рамки". Ну что ж, тоже решение
. вы определитесь таки самотёк или директивные рамки. это взаимоисключающие понятия. И самотёка у меня там нет. Как раз не авось. есть иследования в каком возрасте это любопытство, а в каком шкурный интерес. как раз психология тем отличается от дедовской мудрости, что никаких авось и на каждую ситуацию есть сценарий управления ей. Никаких бабок на скамейке знающих всё на свете.
Нет, это вы определитесь:
В результате ребёнок насмотрится выше крыши этого и потеряет интерес. Если не потеряет увы это плохой сигнал и без осуждения понадобятся директивные рамки.

  ЛАД написав:А у тьюторов всегда получается?
есть разница кто лечит вам зуб, сосед или стоматолог? Даже у стоматолога не всегда получается, у меня не раз выпадали пломбы на 2й день, но вероятность найти нормального среди стоматологов выше, чем среди соседей. Если бы все кейсы были решаемые мы бы и жили иначе. Эволюция нас ставит перед новыми сложными вызовами, один из которых влияние интернета на детей, другой влияние AI на много чего. И т.д. этих вызовов никогда в истории не было. Шо там развивается циклично я не знаю.
Педагог это всё-таки не "сосед".
Влияние появления машин в производстве в своё время было не меньше. О луддитах вы наверняка слышали.
Так что "никогда в истории" стоит употреблять с осторожностью. Не было интернета и ИИ, так были другие проблемы/вызовы, для того времени ничуть не меньшие.
Книгопечатание в своё время, возможно, было не меньшей революцией, чем сегодняшний интернет.
Востаннє редагувалось ЛАД в Сер 30 кві, 2025 17:54, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Сер 30 кві, 2025 17:54

  Успіх написав:Ні, ну є і такі кейси, що люди з ВО заробляли і на рівні мене, чи трошки більше, але!
Але то треба було стільки років тим всім "забивати собі голову", щоб потім заробляти на рівні "9-тикласника сільської школи"??? :D

і голосувати за образ вчителя історії
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Повідомлення Додано: Сер 30 кві, 2025 17:58

  ЛАД написав:Книгопечатание в своё время, возможно, было не меньшей революцией, чем сегодняшний интернет.
а доступность. Напечатанная книга была доступна за современую цену интернета кому угодно? ИИ существует давно, но доступным он не был, поэтому угрозу не представлял.
  ЛАД написав:Влияние появления машин в производстве в своё время было не меньше
а их доступность какая была? каждая семья могла себе позволить?
Нет, это вы определитесь:
В результате ребёнок насмотрится выше крыши этого и потеряет интерес. Если не потеряет увы это плохой сигнал и без осуждения понадобятся директивные рамки.
на основани десятков исследований что подросткам до 16 секс не интересен, а 1й дебют наступает в 17+, мы формируем ожидание, что "насмотрится порно и забудет". Где тут самотёк? или надо шоб под присмотром родителей смотрел?
Востаннє редагувалось Wirująświatła в Сер 30 кві, 2025 18:03, всього редагувалось 3 разів.
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Повідомлення Додано: Сер 30 кві, 2025 18:00

  Wirująświatła написав:
  ЛАД написав:И авторитет от зарплаты вполне зависит.
берем чиновника и любимого каким то подростком блогера. Для избежания споров пусть они зарабатывают одинаково (многие блогеры зарабатывают мизер или ничего). Чей авторитет выше?
https://www.youtube.com/watch?v=yDcw--QWJVs
380 тыс подписчиков. считаете что на чиновников среди детей/подростков больше подписаны?

Кіт де?
flyman
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Повідомлення Додано: Сер 30 кві, 2025 18:00

  Wirująświatła написав:
  ЛАД написав:И авторитет от зарплаты вполне зависит.
берем чиновника и любимого каким то подростком блогера. Для избежания споров пусть они зарабатывают одинаково (многие блогеры зарабатывают мизер или ничего). Чей авторитет выше?
https://www.youtube.com/watch?v=yDcw--QWJVs
380 тыс подписчиков. считаете что на чиновников среди детей/подростков больше подписаны?
Я не утверждал, что всё определяется только зарплатой.
И у подростков представление, что любой блогер зарабатывает очень хорошо. По крайней мере, раскрученный блогер.
Но вот если поставить рядом блогера и чиновника и сказать подростку, что у чиновника зарплата в 2-3 раза выше, то в результате не уверен (естественно, сравнивать зарплаты не 5 и 10-15 тыс. грн.).
ЛАД
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Повідомлення Додано: Сер 30 кві, 2025 18:04

  ЛАД написав:
  Wirująświatła написав:
  ЛАД написав:И авторитет от зарплаты вполне зависит.
берем чиновника и любимого каким то подростком блогера. Для избежания споров пусть они зарабатывают одинаково (многие блогеры зарабатывают мизер или ничего). Чей авторитет выше?
https://www.youtube.com/watch?v=yDcw--QWJVs
380 тыс подписчиков. считаете что на чиновников среди детей/подростков больше подписаны?
Я не утверждал, что всё определяется только зарплатой.
И у подростков представление, что любой блогер зарабатывает очень хорошо. По крайней мере, раскрученный блогер.
Но вот если поставить рядом блогера и чиновника и сказать подростку, что у чиновника зарплата в 2-3 раза выше, то в результате не уверен (естественно, сравнивать зарплаты не 5 и 10-15 тыс. грн.).

різниця "2-3 рази" не є, як то кажуть "лайф чєнжінг сам", персональна яхта та літак із особистим хоттабом переважній більшості не світить, навіть будівельнику із топ5 ні з синами ні без
flyman
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