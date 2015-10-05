ЛАД написав:Т.е. пускаем всё на самотёк - авось "потеряет интерес", а если нет, то "директивные рамки". Ну что ж, тоже решение
. вы определитесь таки самотёк или директивные рамки. это взаимоисключающие понятия. И самотёка у меня там нет. Как раз не авось. есть иследования в каком возрасте это любопытство, а в каком шкурный интерес. как раз психология тем отличается от дедовской мудрости, что никаких авось и на каждую ситуацию есть сценарий управления ей. Никаких бабок на скамейке знающих всё на свете.
Нет, это вы определитесь:
В результате ребёнок насмотрится выше крыши этого и потеряет интерес. Если не потеряет увы это плохой сигнал и без осуждения понадобятся директивные рамки.
ЛАД написав:А у тьюторов всегда получается?
есть разница кто лечит вам зуб, сосед или стоматолог? Даже у стоматолога не всегда получается, у меня не раз выпадали пломбы на 2й день, но вероятность найти нормального среди стоматологов выше, чем среди соседей. Если бы все кейсы были решаемые мы бы и жили иначе. Эволюция нас ставит перед новыми сложными вызовами, один из которых влияние интернета на детей, другой влияние AI на много чего. И т.д. этих вызовов никогда в истории не было. Шо там развивается циклично я не знаю.
Педагог это всё-таки не "сосед". Влияние появления машин в производстве в своё время было не меньше. О луддитах вы наверняка слышали. Так что "никогда в истории" стоит употреблять с осторожностью. Не было интернета и ИИ, так были другие проблемы/вызовы, для того времени ничуть не меньшие. Книгопечатание в своё время, возможно, было не меньшей революцией, чем сегодняшний интернет.
Востаннє редагувалось ЛАД в Сер 30 кві, 2025 17:54, всього редагувалось 1 раз.
Успіх написав:Ні, ну є і такі кейси, що люди з ВО заробляли і на рівні мене, чи трошки більше, але! Але то треба було стільки років тим всім "забивати собі голову", щоб потім заробляти на рівні "9-тикласника сільської школи"???
ЛАД написав:Книгопечатание в своё время, возможно, было не меньшей революцией, чем сегодняшний интернет.
а доступность. Напечатанная книга была доступна за современую цену интернета кому угодно? ИИ существует давно, но доступным он не был, поэтому угрозу не представлял.
ЛАД написав:Влияние появления машин в производстве в своё время было не меньше
а их доступность какая была? каждая семья могла себе позволить?
Нет, это вы определитесь:
В результате ребёнок насмотрится выше крыши этого и потеряет интерес. Если не потеряет увы это плохой сигнал и без осуждения понадобятся директивные рамки.
на основани десятков исследований что подросткам до 16 секс не интересен, а 1й дебют наступает в 17+, мы формируем ожидание, что "насмотрится порно и забудет". Где тут самотёк? или надо шоб под присмотром родителей смотрел?
Востаннє редагувалось Wirująświatła в Сер 30 кві, 2025 18:03, всього редагувалось 3 разів.
ЛАД написав:И авторитет от зарплаты вполне зависит.
берем чиновника и любимого каким то подростком блогера. Для избежания споров пусть они зарабатывают одинаково (многие блогеры зарабатывают мизер или ничего). Чей авторитет выше? https://www.youtube.com/watch?v=yDcw--QWJVs 380 тыс подписчиков. считаете что на чиновников среди детей/подростков больше подписаны?
ЛАД написав:И авторитет от зарплаты вполне зависит.
берем чиновника и любимого каким то подростком блогера. Для избежания споров пусть они зарабатывают одинаково (многие блогеры зарабатывают мизер или ничего). Чей авторитет выше? https://www.youtube.com/watch?v=yDcw--QWJVs 380 тыс подписчиков. считаете что на чиновников среди детей/подростков больше подписаны?
Я не утверждал, что всё определяется только зарплатой. И у подростков представление, что любой блогер зарабатывает очень хорошо. По крайней мере, раскрученный блогер. Но вот если поставить рядом блогера и чиновника и сказать подростку, что у чиновника зарплата в 2-3 раза выше, то в результате не уверен (естественно, сравнивать зарплаты не 5 и 10-15 тыс. грн.).
ЛАД написав:И авторитет от зарплаты вполне зависит.
берем чиновника и любимого каким то подростком блогера. Для избежания споров пусть они зарабатывают одинаково (многие блогеры зарабатывают мизер или ничего). Чей авторитет выше? https://www.youtube.com/watch?v=yDcw--QWJVs 380 тыс подписчиков. считаете что на чиновников среди детей/подростков больше подписаны?
Я не утверждал, что всё определяется только зарплатой. И у подростков представление, что любой блогер зарабатывает очень хорошо. По крайней мере, раскрученный блогер. Но вот если поставить рядом блогера и чиновника и сказать подростку, что у чиновника зарплата в 2-3 раза выше, то в результате не уверен (естественно, сравнивать зарплаты не 5 и 10-15 тыс. грн.).
різниця "2-3 рази" не є, як то кажуть "лайф чєнжінг сам", персональна яхта та літак із особистим хоттабом переважній більшості не світить, навіть будівельнику із топ5 ні з синами ні без а що при 5к грн чи 15кгр з голоду ніхто не помирав, хіба в першого осетр буде врізаний, можливо ще мобільний буде в першого б.у. андроід а в другого б.у. айфон
Востаннє редагувалось flyman в Сер 30 кві, 2025 18:07, всього редагувалось 1 раз.
ЛАД написав:Но вот если поставить рядом блогера и чиновника и сказать подростку, что у чиновника зарплата в 2-3 раза выше, то в результате не уверен
подросток живёт своими интересами. А не интересами общества. Он не забивает себе голову работами, зарплатами, чем заплатить комуналку, как выплатить ипотеку. Найдите хоть один ЮТ канал где подросток всерьёз говорит об этом, не вскольз, а хотя бы 15 минут . ЮТ это зеркало того что людям интересно.
43 млн просмотров. что то о зарплатах есть?
Востаннє редагувалось Wirująświatła в Сер 30 кві, 2025 18:13, всього редагувалось 1 раз.
ЛАД написав:Книгопечатание в своё время, возможно, было не меньшей революцией, чем сегодняшний интернет.
а доступность. Напечатанная книга была доступна за современую цену интернета кому угодно? ИИ существует давно, но доступным он не был, поэтому угрозу не представлял.
ЛАД написав:Влияние появления машин в производстве в своё время было не меньше
а их доступность какая была? каждая семья могла себе позволить?
Нет, это вы определитесь:
В результате ребёнок насмотрится выше крыши этого и потеряет интерес. Если не потеряет увы это плохой сигнал и без осуждения понадобятся директивные рамки.
на основани десятков исследований что подросткам до 16 секс не интересен, а 1й дебют наступает в 17+, мы формируем ожидание, что "насмотрится порно и забудет". Где тут самотёк? или надо шоб под присмотром родителей смотрел?
Простите, мы говорим о "доступности" или влиянии на общество? Хотя как раз доступность резко повысилась с переходом от рукописных к печатным книгам. Хотя они и не были общедоступными. Онанизмом начинают заниматься в 20 лет? Или немного раньше? "Дебют" у разных детей происходит в разное время, а вот "интерес" появляется заметно раньше реального "дебюта". И пример с порно это только пример. Можно было бы предложить и другие.
Востаннє редагувалось ЛАД в Сер 30 кві, 2025 18:38, всього редагувалось 1 раз.
ЛАД написав:Онанизмом начинают заниматься в 20 лет?
при чём тут онанизм? 30 раз говорил психологов не интересуют моральные и нравственные нормы. если ребенку нужен онанизм в 3 года, пусть гоняет. Значит в другом месте он чего то недополучает и так это компенсирует. Строго говоря за детский онанизм родители должны высечь себя, а не ребенка, если при детской нейропластичности у него эмоциональные дефициты. у порно и онанизма один общий риск, то и дргое переходит в зависимость. Только это крайне редкое явление, было бы частое об этом бы писали. Как пишут про РАС И СДВГ.