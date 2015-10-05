ЛАД написав:Могу написать "занимается бизнесом", "работает продавцом" (или, как сейчас принято называть, "менеджером по продажам"), ещё какие-то варианты, но не занимается наукой.
Не можу оцінювати об'єктивно, бо і сам вчився на більш так би мовити прикладній спеціальності, звести статистику по студентам, що планували займатися наукою, не можу. Прото ми якось далеко завернули від початкової теми. Вона була не про суто науковців. Ви також звели до "хоче працювати по спеціальності (диплому), але скажу чесно це теж не може бути критерієм доцільності/недоцільності/успішності в зв'язку з наявністю ВО. Бо з однієї сторони хтось взагалі отримував "корочку, щоб було", а хтось просто пішов трохи іншою стежкою, коли суміжної професії, коли ні, але набуті знання марно не пропали. Звісно, мало кому світять досягнення нашого еталона - Долярчика.
ЛАД написав:Но вот если поставить рядом блогера и чиновника и сказать подростку, что у чиновника зарплата в 2-3 раза выше, то в результате не уверен
подросток живёт своими интересами. А не интересами общества. Он не забивает себе голову работами, зарплатами, чем заплатить комуналку, как выплатить ипотеку. Найдите хоть один ЮТ канал где подросток всерьёз говорит об этом, не вскольз, а хотя бы 15 минут . ЮТ это зеркало того что людям интересно. [youtube]hkb-sHHbp8E[/youtube. 43 млн просмотров. что то о зарплатах есть?
Смотреть они могут любую муть, даже такую, как эта. Или вы думаете, что 60 лет назад мы, будучи подростками, всё время разговаривали о полётах в космос и читали только произведения классиков? Но если вы считаете, что они не думают о деньгах и своих будущих доходах, то, по-моему. вы сильно ошибаетесь.
Faceless написав:......... Не можу оцінювати об'єктивно, бо і сам вчився на більш так би мовити прикладній спеціальності, звести статистику по студентам, що планували займатися наукою, не можу. Прото ми якось далеко завернули від початкової теми. Вона була не про суто науковців. Ви також звели до "хоче працювати по спеціальності (диплому), але скажу чесно це теж не може бути критерієм доцільності/недоцільності/успішності в зв'язку з наявністю ВО. Бо з однієї сторони хтось взагалі отримував "корочку, щоб було", а хтось просто пішов трохи іншою стежкою, коли суміжної професії, коли ні, але набуті знання марно не пропали. Звісно, мало кому світять досягнення нашого еталона - Долярчика.
С последним не спорю. О вариантах "отримував "корочку, щоб було", говорить, понятно, не стоит, но знаю достаточно много ситуаций, когда "набуті знання марно пропали". Разве что осталось "общее развитие", что тоже немаловажно. Не знаю, по какой специальности обучались вы, но даже по "прикладным специальностям" многие не работают, даже те, которые учились не ради корочки.
ЛАД написав:Онанизмом начинают заниматься в 20 лет?
при чём тут онанизм? 30 раз говорил психологов не интересуют моральные и нравственные нормы. если ребенку нужен онанизм в 3 года, пусть гоняет. Значит в другом месте он чего то недополучает и так это компенсирует. Строго говоря за детский онанизм родители должны высечь себя, а не ребенка, если при детской нейропластичности у него эмоциональные дефициты. у порно и онанизма один общий риск, то и дргое переходит в зависимость. Только это крайне редкое явление, было бы частое об этом бы писали. Как пишут про РАС И СДВГ.
Онанизм это не о морали и/или нравственности, хотя библией осуждалось. И это не значит, что подросток чего-то там не получает. Просто половое созревание, а получить реальный секс он пока не может. Вы сами писали, что "когда-то" в 14-15 лет уже создавали семьи. Сейчас это запрещено. То, что это редкое явление, от вас странно слышать. Мне попадались сообщения, что это как раз очень частое явление, несмотря даже на то, что многие стесняются признаваться в этом. А часто не пишут именно потому, что это обыденно и никому не мешает.
ЛАД написав:Смотреть они могут любую муть, даже такую, как эта.
смотрят муть а мечтают о зарплатах)
Да. Только не "а", а "и".
ЛАД написав:Но если вы считаете, что они не думают о деньгах и своих будущих доходах, то, по-моему. вы сильно ошибаетесь.
какой % от общей доли их интересов представляют вопросы о деньгах? иначе спрошу, сколько минут они смотрят видосы про деньги и доходы, а сколько разную "муть"?
Это совершенно разные вопросы. Доля интересов может быть и большая, а доля просмотров маленькая. У меня был в подростковом возрасте интерес к физике, истории, ещё к чему-то, но это не значит, что я посвящал этому очень уж большую долю времени.
как можно называть мутью то что посмотрело 43 млн человек? 43 млн в том видео что то нашли, а вы - нет, значит 43млн ошиблись, а вы - правы. Это по какой волшебной науке такие выводы?
Запросто. Человек не машина и не может всё время заниматься "общественно полезными" делами. Тратят время и на "муть". И я трачу. Не уверен, что военная ветка сегодня это не такая же муть. И эта тоже.
И это не "ошибка" в том смысле, что просмотревшие ролик, вполне вероятно, не считают его чем-то ценным, а просто побездельничали, создав для себя ощущение, что они чем-то были заняты. Да и "просмотрели" слишком не определённо - возможно посмотрели 1-2 мин., купившись на миллионы просмотров и выключили. И 43 млн. просмотров на 8 млрд населения Земли не так уж и много.
Надеюсь вы таки поищите на ют блогера подростка с контентом про деньги и доходы. Если я "сильно ошибаюсь" значит такие блогеры должны быть. Заодно глянем сколько они набирают просмотров.
Даже искать не буду. Много вы найдёте "на ют блогера подростка с контентом про" физику, биологию, историю, искусство? Но это совсем не значит, что подростки всем этим не интересуются.
ЛАД написав:Просто половое созревание, а получить реальный секс он пока не может.
половое созревание не требует секса. это ваши домыслы. сексуальностью управляют другие потребности. посмотрите структуру подростковой преступности, изнасилование аж 0,5%. Стесняются насиловать или не хотят?
В структуре преступности несовершеннолетних наиболее распространенными являются кражи (60%), грабежи (6%), хулиганство (12%). Наиболее опасные преступления составляют незначительную долю: умышленные убийства – 0,7%, причинение тяжкого вреда здоровью – 0,7%, изнасилование – 0,5%. https://ebooks.grsu.by/criminal/1-krimi ... etnikh.htm
ранее неоднократно говорил, что роль секса в жизни подростка ничтожна.
ЛАД написав:И это не "ошибка" в том смысле, что просмотревшие ролик, вполне вероятно, не считают его чем-то ценным, а просто побездельничали, создав для себя ощущение, что они чем-то были заняты
тогда среднее ариметическое просмотров распределялось +/- равномерно. но нет, одни ролики 48млн набирают, а другие ноль.
ЛАД написав:И я трачу. Не уверен, что военная ветка сегодня это не такая же муть
вы ничего не пишете в банковских ветках и про недвижимость. и даже здесь я готов общаться о фильмах, о музыке, о книгах, о хобби, о самокатах, о ремонтах. Но вам почему-то заходят проблемы воспитания подростков. Точно не сфера ваших интересов? То что кого то мотивирует не может быть мутью. Это чужие ценности, которые бывает сильно искаженные, но если убрать искажения, мы от мотивов выйдем к общечеловеческим ценостям.