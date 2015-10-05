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фінансові ринки та послуги / Інше/Різне/Цікаве / Психологія та інші цікавинки Психологія та інші цікавинки + Додати

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#<1 ... 316317318319 Додано: Сер 30 кві, 2025 18:28 Re: Психологія та інші цікавинки ЛАД написав: Могу написать "занимается бизнесом", "работает продавцом" (или, как сейчас принято называть, "менеджером по продажам"), ещё какие-то варианты, но не занимается наукой. Могу написать "занимается бизнесом", "работает продавцом" (или, как сейчас принято называть, "менеджером по продажам"), ещё какие-то варианты, но не занимается наукой.

Не можу оцінювати об'єктивно, бо і сам вчився на більш так би мовити прикладній спеціальності, звести статистику по студентам, що планували займатися наукою, не можу.

Прото ми якось далеко завернули від початкової теми. Вона була не про суто науковців. Ви також звели до "хоче працювати по спеціальності (диплому), але скажу чесно це теж не може бути критерієм доцільності/недоцільності/успішності в зв'язку з наявністю ВО. Бо з однієї сторони хтось взагалі отримував "корочку, щоб було", а хтось просто пішов трохи іншою стежкою, коли суміжної професії, коли ні, але набуті знання марно не пропали.

Звісно, мало кому світять досягнення нашого еталона - Долярчика. Не можу оцінювати об'єктивно, бо і сам вчився на більш так би мовити прикладній спеціальності, звести статистику по студентам, що планували займатися наукою, не можу.Прото ми якось далеко завернули від початкової теми. Вона була не про суто науковців. Ви також звели до "хоче працювати по спеціальності (диплому), але скажу чесно це теж не може бути критерієм доцільності/недоцільності/успішності в зв'язку з наявністю ВО. Бо з однієї сторони хтось взагалі отримував "корочку, щоб було", а хтось просто пішов трохи іншою стежкою, коли суміжної професії, коли ні, але набуті знання марно не пропали.Звісно, мало кому світять досягнення нашого еталона - Долярчика. Faceless

Модератор Повідомлень: 36014 З нами з: 24.01.12 Подякував: 1483 раз. Подякували: 8187 раз. Профіль 4 9 3 ВідповістиЦитата Додано: Сер 30 кві, 2025 18:28 Wirująświatła написав: ЛАД написав: Но вот если поставить рядом блогера и чиновника и сказать подростку, что у чиновника зарплата в 2-3 раза выше, то в результате не уверен Но вот если поставить рядом блогера и чиновника и сказать подростку, что у чиновника зарплата в 2-3 раза выше, то в результате не уверен подросток живёт своими интересами. А не интересами общества. Он не забивает себе голову работами, зарплатами, чем заплатить комуналку, как выплатить ипотеку. Найдите хоть один ЮТ канал где подросток всерьёз говорит об этом, не вскольз, а хотя бы 15 минут . ЮТ это зеркало того что людям интересно.

[youtube]hkb-sHHbp8E[/youtube.

43 млн просмотров. что то о зарплатах есть? подросток живёт своими интересами. А не интересами общества. Он не забивает себе голову работами, зарплатами, чем заплатить комуналку, как выплатить ипотеку. Найдите хоть один ЮТ канал где подросток всерьёз говорит об этом, не вскольз, а хотя бы 15 минут . ЮТ это зеркало того что людям интересно.[youtube]hkb-sHHbp8E[/youtube.43 млн просмотров. что то о зарплатах есть?

Смотреть они могут любую муть, даже такую, как эта.

Или вы думаете, что 60 лет назад мы, будучи подростками, всё время разговаривали о полётах в космос и читали только произведения классиков?

Но если вы считаете, что они не думают о деньгах и своих будущих доходах, то, по-моему. вы сильно ошибаетесь. Смотреть они могут любую муть, даже такую, как эта.Или вы думаете, что 60 лет назад мы, будучи подростками, всё время разговаривали о полётах в космос и читали только произведения классиков?Но если вы считаете, что они не думают о деньгах и своих будущих доходах, то, по-моему. вы сильно ошибаетесь. ЛАД 2 Повідомлень: 34242 З нами з: 31.08.10 Подякував: 5310 раз. Подякували: 4839 раз. Профіль 2 2 6 ВідповістиЦитата Додано: Сер 30 кві, 2025 18:34 ЛАД написав: Смотреть они могут любую муть, даже такую, как эта. Смотреть они могут любую муть, даже такую, как эта. смотрят муть а мечтают о зарплатах) ЛАД написав: Но если вы считаете, что они не думают о деньгах и своих будущих доходах, то, по-моему. вы сильно ошибаетесь. Но если вы считаете, что они не думают о деньгах и своих будущих доходах, то, по-моему. вы сильно ошибаетесь. какой % от общей доли их интересов представляют вопросы о деньгах? иначе спрошу, сколько минут они смотрят видосы про деньги и доходы, а сколько разную "муть"?



как можно называть мутью то что посмотрело 43 млн человек? 43 млн в том видео что то нашли, а вы - нет, значит 43млн ошиблись, а вы - правы. Это по какой волшебной науке такие выводы?



Надеюсь вы таки поищите на ют блогера подростка с контентом про деньги и доходы. Если я "сильно ошибаюсь" значит такие блогеры должны быть. Заодно глянем сколько они набирают просмотров. смотрят муть а мечтают о зарплатах)какой % от общей доли их интересов представляют вопросы о деньгах? иначе спрошу, сколько минут они смотрят видосы про деньги и доходы, а сколько разную "муть"?как можно называть мутью то что посмотрело 43 млн человек? 43 млн в том видео что то нашли, а вы - нет, значит 43млн ошиблись, а вы - правы. Это по какой волшебной науке такие выводы?Надеюсь вы таки поищите на ют блогера подростка с контентом про деньги и доходы. Если я "сильно ошибаюсь" значит такие блогеры должны быть. Заодно глянем сколько они набирают просмотров. Востаннє редагувалось Wirująświatła в Сер 30 кві, 2025 18:45, всього редагувалось 7 разів. Wirująświatła

Повідомлень: 29737 З нами з: 06.04.16 Подякував: 2480 раз. Подякували: 3474 раз. Профіль 1 3 ВідповістиЦитата Додано: Сер 30 кві, 2025 18:36 Faceless написав: .........

Не можу оцінювати об'єктивно, бо і сам вчився на більш так би мовити прикладній спеціальності, звести статистику по студентам, що планували займатися наукою, не можу.

Прото ми якось далеко завернули від початкової теми. Вона була не про суто науковців. Ви також звели до "хоче працювати по спеціальності (диплому), але скажу чесно це теж не може бути критерієм доцільності/недоцільності/успішності в зв'язку з наявністю ВО. Бо з однієї сторони хтось взагалі отримував "корочку, щоб було", а хтось просто пішов трохи іншою стежкою, коли суміжної професії, коли ні, але набуті знання марно не пропали.

Звісно, мало кому світять досягнення нашого еталона - Долярчика. .........Не можу оцінювати об'єктивно, бо і сам вчився на більш так би мовити прикладній спеціальності, звести статистику по студентам, що планували займатися наукою, не можу.Прото ми якось далеко завернули від початкової теми. Вона була не про суто науковців. Ви також звели до "хоче працювати по спеціальності (диплому), але скажу чесно це теж не може бути критерієм доцільності/недоцільності/успішності в зв'язку з наявністю ВО. Бо з однієї сторони хтось взагалі отримував "корочку, щоб було", а хтось просто пішов трохи іншою стежкою, коли суміжної професії, коли ні, але набуті знання марно не пропали.Звісно, мало кому світять досягнення нашого еталона - Долярчика.

С последним не спорю.

О вариантах "отримував "корочку, щоб було", говорить, понятно, не стоит, но знаю достаточно много ситуаций, когда "набуті знання марно пропали". Разве что осталось "общее развитие", что тоже немаловажно.

Не знаю, по какой специальности обучались вы, но даже по "прикладным специальностям" многие не работают, даже те, которые учились не ради корочки. С последним не спорю.О вариантах "отримував "корочку, щоб було", говорить, понятно, не стоит, но знаю достаточно много ситуаций, когда "набуті знання марно пропали". Разве что осталось "общее развитие", что тоже немаловажно.Не знаю, по какой специальности обучались вы, но даже по "прикладным специальностям" многие не работают, даже те, которые учились не ради корочки. ЛАД 2 Повідомлень: 34242 З нами з: 31.08.10 Подякував: 5310 раз. Подякували: 4839 раз. Профіль 2 2 6 ВідповістиЦитата Додано: Сер 30 кві, 2025 18:45 Wirująświatła написав: ЛАД написав: Онанизмом начинают заниматься в 20 лет? Онанизмом начинают заниматься в 20 лет? при чём тут онанизм? 30 раз говорил психологов не интересуют моральные и нравственные нормы. если ребенку нужен онанизм в 3 года, пусть гоняет. Значит в другом месте он чего то недополучает и так это компенсирует. Строго говоря за детский онанизм родители должны высечь себя, а не ребенка, если при детской нейропластичности у него эмоциональные дефициты. у порно и онанизма один общий риск, то и дргое переходит в зависимость. Только это крайне редкое явление, было бы частое об этом бы писали. Как пишут про РАС И СДВГ. при чём тут онанизм? 30 раз говорил психологов не интересуют моральные и нравственные нормы. если ребенку нужен онанизм в 3 года, пусть гоняет. Значит в другом месте он чего то недополучает и так это компенсирует. Строго говоря за детский онанизм родители должны высечь себя, а не ребенка, если при детской нейропластичности у него эмоциональные дефициты. у порно и онанизма один общий риск, то и дргое переходит в зависимость. Только это крайне редкое явление, было бы частое об этом бы писали. Как пишут про РАС И СДВГ.

Онанизм это не о морали и/или нравственности, хотя библией осуждалось. И это не значит, что подросток чего-то там не получает. Просто половое созревание, а получить реальный секс он пока не может. Вы сами писали, что "когда-то" в 14-15 лет уже создавали семьи. Сейчас это запрещено.

То, что это редкое явление, от вас странно слышать. Мне попадались сообщения, что это как раз очень частое явление, несмотря даже на то, что многие стесняются признаваться в этом. А часто не пишут именно потому, что это обыденно и никому не мешает. Онанизм это не о морали и/или нравственности, хотя библией осуждалось. И это не значит, что подросток чего-то там не получает. Просто половое созревание, а получить реальный секс он пока не может. Вы сами писали, что "когда-то" в 14-15 лет уже создавали семьи. Сейчас это запрещено.То, что это редкое явление, от вас странно слышать. Мне попадались сообщения, что это как разчастое явление, несмотря даже на то, что многие стесняются признаваться в этом. А часто не пишут именно потому, что это обыденно и никому не мешает. ЛАД 2 Повідомлень: 34242 З нами з: 31.08.10 Подякував: 5310 раз. Подякували: 4839 раз. Профіль 2 2 6 ВідповістиЦитата Додано: Сер 30 кві, 2025 19:05 Wirująświatła написав: ЛАД написав: Смотреть они могут любую муть, даже такую, как эта. Смотреть они могут любую муть, даже такую, как эта. смотрят муть а мечтают о зарплатах) смотрят муть а мечтают о зарплатах) Да.

Только не "а", а "и".



ЛАД написав: Но если вы считаете, что они не думают о деньгах и своих будущих доходах, то, по-моему. вы сильно ошибаетесь. Но если вы считаете, что они не думают о деньгах и своих будущих доходах, то, по-моему. вы сильно ошибаетесь. какой % от общей доли их интересов представляют вопросы о деньгах? иначе спрошу, сколько минут они смотрят видосы про деньги и доходы, а сколько разную "муть"? какой % от общей доли их интересов представляют вопросы о деньгах? иначе спрошу, сколько минут они смотрят видосы про деньги и доходы, а сколько разную "муть"? Это совершенно разные вопросы. Доля интересов может быть и большая, а доля просмотров маленькая.

У меня был в подростковом возрасте интерес к физике, истории, ещё к чему-то, но это не значит, что я посвящал этому очень уж большую долю времени.



как можно называть мутью то что посмотрело 43 млн человек? 43 млн в том видео что то нашли, а вы - нет, значит 43млн ошиблись, а вы - правы. Это по какой волшебной науке такие выводы? Запросто.

Человек не машина и не может всё время заниматься "общественно полезными" делами. Тратят время и на "муть". И я трачу.

Не уверен, что военная ветка сегодня это не такая же муть.

И эта тоже.



И это не "ошибка" в том смысле, что просмотревшие ролик, вполне вероятно, не считают его чем-то ценным, а просто побездельничали, создав для себя ощущение, что они чем-то были заняты. Да и "просмотрели" слишком не определённо - возможно посмотрели 1-2 мин., купившись на миллионы просмотров и выключили. И 43 млн. просмотров на 8 млрд населения Земли не так уж и много.



Надеюсь вы таки поищите на ют блогера подростка с контентом про деньги и доходы. Если я "сильно ошибаюсь" значит такие блогеры должны быть. Заодно глянем сколько они набирают просмотров. Даже искать не буду. Много вы найдёте "на ют блогера подростка с контентом про" физику, биологию, историю, искусство?

Но это совсем не значит, что подростки всем этим не интересуются. Да.Только не "а", а "и".Это совершенно разные вопросы. Доля интересов может быть и большая, а доля просмотров маленькая.У меня был в подростковом возрасте интерес к физике, истории, ещё к чему-то, но это не значит, что я посвящал этому очень уж большую долю времени.Запросто.Человек не машина и не может всё время заниматься "общественно полезными" делами. Тратят время и на "муть". И я трачу.Не уверен, что военная ветка сегодня это не такая же муть.И эта тоже.И это не "ошибка" в том смысле, что просмотревшие ролик, вполне вероятно, не считают его чем-то ценным, а просто побездельничали, создав для себя ощущение, что они чем-то были заняты. Да и "просмотрели" слишком не определённо - возможно посмотрели 1-2 мин., купившись на миллионы просмотров и выключили. И 43 млн. просмотров на 8 млрд населения Земли не так уж и много.Даже искать не буду. Много вы найдёте "на ют блогера подростка с контентом про" физику, биологию, историю, искусство?Но это совсем не значит, что подростки всем этим не интересуются. ЛАД 2 Повідомлень: 34242 З нами з: 31.08.10 Подякував: 5310 раз. Подякували: 4839 раз. Профіль 2 2 6 ВідповістиЦитата Додано: Сер 30 кві, 2025 19:08 ЛАД написав: Просто половое созревание, а получить реальный секс он пока не может. Просто половое созревание, а получить реальный секс он пока не может. вы же не фрейд) половое созревание не требует секса. это ваши домыслы. ну реально, удобные дети (те что с книжкой в туалет ходят) будут на нычке дрюкать? свечу не держал только не верю что ему это надо. или спортсмену.



сексуальностью управляют вообще другие детерминанты. Посмотрите структуру подростковой преступности, изнасилование аж 0,5%. Стесняются насиловать или не хотят?



https://ebooks.grsu.by/criminal/1-krimi ... etnikh.htm

В структуре преступности несовершеннолетних наиболее распространенными являются кражи (60%), грабежи (6%), хулиганство (12%). Наиболее опасные преступления составляют незначительную долю: умышленные убийства – 0,7%, причинение тяжкого вреда здоровью – 0,7%, изнасилование – 0,5%.

ранее неоднократно говорил, что роль секса в жизни подростка ничтожна. Эти детерминанты вступают в полсилы к 16-17 а в полную силу к 19. Созревание уже 4-5 лет как завершилось.



онанизмом занимаются от эмоциональной бедности и нижних возрастных рамок для этого нет, дебют может быть в 5-6 лет или ещё раньше. ЛАД написав: И это не "ошибка" в том смысле, что просмотревшие ролик, вполне вероятно, не считают его чем-то ценным, а просто побездельничали, создав для себя ощущение, что они чем-то были заняты И это не "ошибка" в том смысле, что просмотревшие ролик, вполне вероятно, не считают его чем-то ценным, а просто побездельничали, создав для себя ощущение, что они чем-то были заняты тогда среднее ариметическое просмотров распределялось +/- равномерно. но нет, одни ролики 48млн набирают, а другие ноль. ЛАД написав: И я трачу.

Не уверен, что военная ветка сегодня это не такая же муть И я трачу.Не уверен, что военная ветка сегодня это не такая же муть вы ничего не пишете в банковских ветках и про недвижимость. и даже здесь я готов общаться о фильмах, о музыке, о книгах, о хобби, о самокатах, о ремонтах. Но вам почему-то заходят проблемы воспитания подростков. Точно не сфера ваших интересов? То что кого то мотивирует не может быть мутью. Это чужие ценности, которые бывает сильно искаженные, но если убрать искажения, мы от мотивов выйдем к общечеловеческим ценностям. Потому что это сущность человека. Именно они дарят желание жить. вы же не фрейд) половое созревание не требует секса. это ваши домыслы. ну реально, удобные дети (те что с книжкой в туалет ходят) будут на нычке дрюкать? свечу не держал только не верю что ему это надо. или спортсмену.сексуальностью управляют вообще другие детерминанты. Посмотрите структуру подростковой преступности, изнасилование аж 0,5%. Стесняются насиловать или не хотят?ранее неоднократно говорил, что роль секса в жизни подростка ничтожна. Эти детерминанты вступают в полсилы к 16-17 а в полную силу к 19. Созревание уже 4-5 лет как завершилось.онанизмом занимаются от эмоциональной бедности и нижних возрастных рамок для этого нет, дебют может быть в 5-6 лет или ещё раньше.тогда среднее ариметическое просмотров распределялось +/- равномерно. но нет, одни ролики 48млн набирают, а другие ноль.вы ничего не пишете в банковских ветках и про недвижимость. и даже здесь я готов общаться о фильмах, о музыке, о книгах, о хобби, о самокатах, о ремонтах. Но вам почему-то заходят проблемы воспитания подростков. Точно не сфера ваших интересов? То что кого то мотивирует не может быть мутью. Это чужие ценности, которые бывает сильно искаженные, но если убрать искажения, мы от мотивов выйдем к общечеловеческим ценностям. Потому что это сущность человека. Именно они дарят желание жить. Востаннє редагувалось Wirująświatła в Чет 01 тра, 2025 01:21, всього редагувалось 1 раз. Wirująświatła

Повідомлень: 29737 З нами з: 06.04.16 Подякував: 2480 раз. Подякували: 3474 раз. Профіль 1 3 ВідповістиЦитата Додано: Сер 30 кві, 2025 21:24 Wirująświatła

Повідомлень: 29737 З нами з: 06.04.16 Подякував: 2480 раз. Подякували: 3474 раз. Профіль 1 3 ВідповістиЦитата Додано: Сер 30 кві, 2025 22:01

fox767676 написав: fox767676 написав: В мене була чудова школа.

Влітку я читав весь факультатив з російської та української літератури.

На радіо промінь були очманілі ефіри В мене була чудова школа.Влітку я читав весь факультатив з російської та української літератури.На радіо промінь були очманілі ефіри















перенесу сюда, потом послушаю. Wirująświatła

Повідомлень: 29737 З нами з: 06.04.16 Подякував: 2480 раз. Подякували: 3474 раз. Профіль 1 3 ВідповістиЦитата Додано: Чет 01 тра, 2025 05:07 ЛАД написав: rjkz написав: ЛАД написав: Не очень понял, что вам так понравилось, почему это именно "для расийскай аудитории" и при чём тут "бабушки-дедушки".

Соблазны и "богатые витрины", в которых дети видели недоступные им товары, были всегда. Всегда были богатые семьи, в которых дети имели многое, недоступное бедным.

Сомневаюсь, что когда-то будет "гармоничное общество", в котором все и всегда будут счастливы.

Так же, как всегда в обществе будут противоречия. Они являются стимулом развития.

Предопределённость жизни в старину тоже, по-моему, сильно преувеличена. Ограничений и рамок было, конечно, больше, чем сегодня, но, тем не менее, какие-то варианты всегда были, иначе общество не развивалось бы вообще. Маленький пример - наполеоновский маршал Мюрат - сын трактирщика, младший ребёнок в многодетной семье. Не очень понял, что вам так понравилось, почему это именно "для расийскай аудитории" и при чём тут "бабушки-дедушки".Соблазны и "богатые витрины", в которых дети видели недоступные им товары, были всегда. Всегда были богатые семьи, в которых дети имели многое, недоступное бедным.Сомневаюсь, что когда-то будет "гармоничное общество", в котором все и всегда будут счастливы.Так же, как всегда в обществе будут противоречия. Они являются стимулом развития.Предопределённость жизни в старину тоже, по-моему, сильно преувеличена. Ограничений и рамок было, конечно, больше, чем сегодня, но, тем не менее, какие-то варианты всегда были, иначе общество не развивалось бы вообще. Маленький пример - наполеоновский маршал Мюрат - сын трактирщика, младший ребёнок в многодетной семье.



Не про это.

Когда воспитывают бабущки-дедушки, слишком велик разрыв между реальностями.

Читатели "Кодекса строителя коммунизма" пытаются прививать свои ценности ребенку, который общается с совершенно другого склада сверстниками.

Это может заложить основы проблем в развитии ребенка, который будет вынужден жить в совершенно другом обществе.

И уж тем более это вредно для ребенка, который будет расти в обществе другой страны. Не про это.Когда воспитывают бабущки-дедушки, слишком велик разрыв между реальностями.Читатели "Кодекса строителя коммунизма" пытаются прививать свои ценности ребенку, который общается с совершенно другого склада сверстниками.Это может заложить основы проблем в развитии ребенка, который будет вынужден жить в совершенно другом обществе.И уж тем более это вредно для ребенка, который будет расти в обществе другой страны. "Кодекс строителя коммунизма" очень слабо отличается от 10 заповедей Христа. А Заповедям уже 2000 лет. Это к вопросу "разрыва между реальностями" и "совершенно другого общества".

Знаю детей, воспитанных даже в Союзе и даже прошедших прошедших через пионерию и комсомол, и никому из них это не помешало освоиться в "совершенно другом обществе" США, Израиля, Германии.



На этом фоне очень выделяется опыт одного человека, я его встретил вскоре после приезда. Он с худшим Инглишем умудрился находить очень неплохие работы по инженерному профилю. Сменил 3 работы за 5 лет, доведя свою зп с 70 куе в год на момент знакомства до 100 куе в год на данный момент. Самое примечательное, ему сейчас ...73 !!!!года. В это пример для подражания.

В 67-68 лет решиться на эмиграцию и вполне успешно ее пройти.

Не бояться учить с нуля лангуаге (владел немецким и его акцент был чувствительным), не бояться бросить работу на родине, не бояться менять работы уже тут. Что я могу сказать, молодец.

Но сложно обсуждать, не зная подробностей и не зная его специальности и опыта работы.

Согласитесь, что в общем случае, в возрасте под (и, тем более, за) 70 на работу устроиться сложновато. И, думаю, даже в США.



Что я слышал от гораздо более молодых в Украине?

"Где родился, там и пригодился"

"Надо ходить на работу, чтобы получать зарплату" (размер этой зарплаты - вопрос не существенный по их мнению).

"Зачем ехать в ту Америку, если и тут можно ходить на работу?"

Вот такое влияние и воспритание сделает ребенка недееспособным в будущей жизни. Люди есть разные. Для переезда даже в другой город, а, тем более, в другую страну нужны весомые причины. Особенно, когда человек не один, а уже с семьёй.

И подавляющее большинство ( ) остаётся на месте в подавляющем большинстве случаев, кроме совсем уж экстремальных.

"такое влияние и воспитание" не "сделает ребенка недееспособным в будущей жизни". Я спокойно работал на заводе и работал бы и дальше. Но когда получил толчок в виде подсрачника на заводе, начал крутиться самостоятельно. Точнее, "крутиться" начал несколько раньше из-за маленькой зарплаты, которая, вроде, росла, но явно не успевала за инфляцией начала 90-х. Ну это вы и сами знаете. "Кодекс строителя коммунизма" очень слабо отличается от 10 заповедей Христа. А Заповедям уже 2000 лет. Это к вопросу "разрыва между реальностями" и "совершенно другого общества".Знаю детей, воспитанных даже в Союзе и даже прошедших прошедших через пионерию и комсомол, и никому из них это не помешало освоиться в "совершенно другом обществе" США, Израиля, Германии.Что я могу сказать, молодец.Но сложно обсуждать, не зная подробностей и не зная его специальности и опыта работы.Согласитесь, что в общем случае, в возрасте под (и, тем более, за) 70 на работу устроиться сложновато. И, думаю, даже в США.Люди есть разные. Для переезда даже в другой город, а, тем более, в другую страну нужны весомые причины. Особенно, когда человек не один, а уже с семьёй.И подавляющее большинство () остаётся на месте в подавляющем большинстве случаев, кроме совсем уж экстремальных."такое влияние и воспитание""сделает ребенка недееспособным в будущей жизни". Я спокойно работал на заводе и работал бы и дальше. Но когда получил толчок в виде подсрачника на заводе, начал крутиться самостоятельно. Точнее, "крутиться" начал несколько раньше из-за маленькой зарплаты, которая, вроде, росла, но явно не успевала за инфляцией начала 90-х. Ну это вы и сами знаете.



Человек имеет энергетическое образование, с его слов был экспертом на постсоветском пространстве по сложным объектам, состоял в комиссиях по приемке.

Резервуары, электростанции и тп.

Тут сначала пошел работать инспектором по прокладке водопроводных магистралей, потом по строительству резервуаров под парками и детскими площадками для сбора дождевой воды (тут есть такая особенность, время от времени в НЙ происходят мегаливни, которые затапливают город. Чтобы уменьшить их влияние, делаются подземные резервуары, которые способны сразу принять большое количество воды, а потом она уходит в почву. Есть и иные средства, но он именно этим занимался), сейчас тоже работает инспектором по инфраструктурным проектам.

Он действительно молодец, мы с ним познакомились на курсах Инглиша и он был значительно слабее меня на тот момент. Но сейчас, я думаю, его Инглиш намного лучше. По крайней мере, моя работа не требует такого уровня, как у него. Но он, помимо всего прочего, проявлял очень высокую мотивацию в учебе и освоению всего нового. Реально очень энергичный. И выглядит не на свои годы как по экссоветским меркам. Я-бы ему лет 60 от силы дал. Человек имеет энергетическое образование, с его слов был экспертом на постсоветском пространстве по сложным объектам, состоял в комиссиях по приемке.Резервуары, электростанции и тп.Тут сначала пошел работать инспектором по прокладке водопроводных магистралей, потом по строительству резервуаров под парками и детскими площадками для сбора дождевой воды (тут есть такая особенность, время от времени в НЙ происходят мегаливни, которые затапливают город. Чтобы уменьшить их влияние, делаются подземные резервуары, которые способны сразу принять большое количество воды, а потом она уходит в почву. Есть и иные средства, но он именно этим занимался), сейчас тоже работает инспектором по инфраструктурным проектам.Он действительно молодец, мы с ним познакомились на курсах Инглиша и он был значительно слабее меня на тот момент. Но сейчас, я думаю, его Инглиш намного лучше. По крайней мере, моя работа не требует такого уровня, как у него. Но он, помимо всего прочего, проявлял очень высокую мотивацию в учебе и освоению всего нового. Реально очень энергичный. И выглядит не на свои годы как по экссоветским меркам. Я-бы ему лет 60 от силы дал. rjkz

Повідомлень: 17282 З нами з: 31.01.12 Подякував: 8559 раз. Подякували: 5400 раз. Профіль 8 5 7 ВідповістиЦитата #<1 ... 316317318319 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Статті на Finance.ua Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки для вашого гаманця Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення публікацій Finance.ua Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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pensionerija » Пон 05 жов, 2015 22:06 2 3952

pensionerija Чет 29 жов, 2015 20:34