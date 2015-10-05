успіху черговий челенж вгадати чий кавер. Наразі рахунок 1:1
|
|
|
Інше та Різне для тем, які не підходять для жодного з Форумів. Популярні тут теми можуть бути винесені в окремі Форуми.
Додано: Чет 01 тра, 2025 08:30
Wirująświatła
Який призовий фонд?
1. Окуляри?
2.,Близькість з макакою з високим EQ?
3. Дозволити не на дивані в залі 1к, , а закритись за шпінгалєт, щоб відчуватись як «в третій кімнаті»?
Додано: Чет 01 тра, 2025 08:32
развивающие игры по интернету для дошкольников и младших школьников . Может кому то нужны
там же есть английская версия
Достаточно сложные. Например в английский версии нужно распределить фото коннекторов по их названиям . интересно какой % взрослых справился бы
Зараз переглядають цей форум: Wirująświatła і 0 гостей
Модератори: Ірина_, Модератор
|