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Психологія та інші цікавинки

Психологія та інші цікавинки
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  #<1 ... 317318319320
Повідомлення Додано: Чет 01 тра, 2025 08:20

успіху черговий челенж вгадати чий кавер. Наразі рахунок 1:1
Wirująświatła
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Повідомлення Додано: Чет 01 тра, 2025 08:30

Wirująświatła
черговий челенж вгадати чий кавер. Наразі рахунок 1:1


Який призовий фонд?
1. Окуляри?
2.,Близькість з макакою з високим EQ?
3. Дозволити не на дивані в залі 1к, , а закритись за шпінгалєт, щоб відчуватись як «в третій кімнаті»?
Hotab
 
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Повідомлення Додано: Чет 01 тра, 2025 08:32

развивающие игры по интернету для дошкольников и младших школьников . Может кому то нужны
https://wordwall.net/uk-ua/community/%D ... 0%B8%D1%8F
там же есть английская версия
https://wordwall.net/community
Достаточно сложные. Например в английский версии нужно распределить фото коннекторов по их названиям . интересно какой % взрослых справился бы

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Wirująświatła
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  #<1 ... 317318319320
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