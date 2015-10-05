В 1931 году в докладе комиссии Уикершема «Беззаконие в правоохранительной сфере» было показано, что насильственные формы допроса (известные как «третья степень» после расследования и интервью) были широко распространены, но на самом деле снижали раскрываемость преступлений, вызывая ложные признания. [ 3 ] Недобровольные предполагаемые признания уже были недопустимы в федеральных уголовных процессах с 1897 года по делу «Брэм против Соединенных Штатов» . [ 4 ] С 1936 года допросы, причиняющие очевидный физический вред, были признаны недопустимыми Верховным судом США в деле «Браун против Миссисипи» . [ 5 ]Ряд руководств были разработаны на основе обмана, а не нападения, например, WR Kidd в 1940 году, Clarence D. Lee в 1953 году и Arther и Caputo в 1959 году. Наиболее влиятельным было руководство Фреда Э. Инбау от 1942 года под названием « Обнаружение лжи и уголовный допрос» . Для третьего издания в 1953 году Инбау пригласил Джона Рида в качестве соавтора для нового раздела о так называемых методах детектора лжи, таких как «контрольный вопрос».Метод Рида — это метод допроса после расследования и анализа поведения. Система была разработана в Соединенных Штатах Джоном Э. Ридом в 1950-х годах. Рид был экспертом по полиграфу и бывшим полицейским Чикаго . Метод известен тем, что создает для допрашиваемого среду высокого давления, за которой следует сочувствие и предложения понимания и помощи, но только в случае признания. С момента своего распространения в 1970-х годах он широко использовался полицейскими управлениями в Соединенных Штатах. [ 1 ]Сторонники метода Рида говорят, что он полезен для извлечения информации из подозреваемых, которые в противном случае не хотели бы этого делать.. [ 2 ]