В 1931 году в докладе комиссии Уикершема «Беззаконие в правоохранительной сфере» было показано, что насильственные формы допроса (известные как «третья степень» после расследования и интервью) были широко распространены, но на самом деле снижали раскрываемость преступлений, вызывая ложные признания. [ 3 ] Недобровольные предполагаемые признания уже были недопустимы в федеральных уголовных процессах с 1897 года по делу «Брэм против Соединенных Штатов» . [ 4 ] С 1936 года допросы, причиняющие очевидный физический вред, были признаны недопустимыми Верховным судом США в деле «Браун против Миссисипи» . [ 5 ]
Ряд руководств были разработаны на основе обмана, а не нападения, например, WR Kidd в 1940 году, Clarence D. Lee в 1953 году и Arther и Caputo в 1959 году. Наиболее влиятельным было руководство Фреда Э. Инбау от 1942 года под названием « Обнаружение лжи и уголовный допрос» . Для третьего издания в 1953 году Инбау пригласил Джона Рида в качестве соавтора для нового раздела о так называемых методах детектора лжи, таких как «контрольный вопрос».
Метод Рида — это метод допроса после расследования и анализа поведения. Система была разработана в Соединенных Штатах Джоном Э. Ридом в 1950-х годах. Рид был экспертом по полиграфу и бывшим полицейским Чикаго . Метод известен тем, что создает для допрашиваемого среду высокого давления, за которой следует сочувствие и предложения понимания и помощи, но только в случае признания. С момента своего распространения в 1970-х годах он широко использовался полицейскими управлениями в Соединенных Штатах. [ 1 ]
Сторонники метода Рида говорят, что он полезен для извлечения информации из подозреваемых, которые в противном случае не хотели бы этого делать. Критики говорят, что метод приводит к неприемлемо высокому уровню ложных признаний , особенно среди несовершеннолетних и людей с психическими расстройствами. Критика также высказывалась в противоположном случае — что в отношении волевых допрашиваемых метод заставляет их замолчать и не давать никакой информации, а не вытягивать ложь, которую можно проверить для виновных или оправдывающие детали для невиновных. [ 2 ] https://en.wikipedia.org/wiki/Reid_technique
Wirująświatła написав:Достаточно сложные. Например в английский версии нужно распределить фото коннекторов по их названиям . интересно какой % взрослых справился бы
Я не справился. Я видел не все эти разъемы и не все названия.
Чукча купил головоломку. Собирал-собирал, мучился, ночами не спал, но наконец собрал. И очень этим гордился, всем знакомым говорил: — Я, однако, так быстро головоломку собрал, всего за два месяца. А на коробке написано "От 2 до 5 лет".