ЛАД написав:

Wirująświatła написав: ЛАД написав: Смотреть они могут любую муть, даже такую, как эта. Смотреть они могут любую муть, даже такую, как эта. смотрят муть а мечтают о зарплатах) смотрят муть а мечтают о зарплатах)

ЛАД написав: Но если вы считаете, что они не думают о деньгах и своих будущих доходах, то, по-моему. вы сильно ошибаетесь. Но если вы считаете, что они не думают о деньгах и своих будущих доходах, то, по-моему. вы сильно ошибаетесь. какой % от общей доли их интересов представляют вопросы о деньгах? иначе спрошу, сколько минут они смотрят видосы про деньги и доходы, а сколько разную "муть"? какой % от общей доли их интересов представляют вопросы о деньгах? иначе спрошу, сколько минут они смотрят видосы про деньги и доходы, а сколько разную "муть"?

как можно называть мутью то что посмотрело 43 млн человек? 43 млн в том видео что то нашли, а вы - нет, значит 43млн ошиблись, а вы - правы. Это по какой волшебной науке такие выводы?

Надеюсь вы таки поищите на ют блогера подростка с контентом про деньги и доходы. Если я "сильно ошибаюсь" значит такие блогеры должны быть. Заодно глянем сколько они набирают просмотров.

Да.Только не "а", а "и".Это совершенно разные вопросы. Доля интересов может быть и большая, а доля просмотров маленькая.У меня был в подростковом возрасте интерес к физике, истории, ещё к чему-то, но это не значит, что я посвящал этому очень уж большую долю времени.Запросто.Человек не машина и не может всё время заниматься "общественно полезными" делами. Тратят время и на "муть". И я трачу.Не уверен, что военная ветка сегодня это не такая же муть.И эта тоже.И это не "ошибка" в том смысле, что просмотревшие ролик, вполне вероятно, не считают его чем-то ценным, а просто побездельничали, создав для себя ощущение, что они чем-то были заняты. Да и "просмотрели" слишком не определённо - возможно посмотрели 1-2 мин., купившись на миллионы просмотров и выключили. И 43 млн. просмотров на 8 млрд населения Земли не так уж и много.Даже искать не буду. Много вы найдёте "на ют блогера подростка с контентом про" физику, биологию, историю, искусство?Но это совсем не значит, что подростки всем этим не интересуются.