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Психологія та інші цікавинки
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  #<1 ... 318319320321>
Повідомлення Додано: Чет 01 тра, 2025 08:20

успіху черговий челенж вгадати чий кавер. Наразі рахунок 1:1
Wirująświatła
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Повідомлення Додано: Чет 01 тра, 2025 08:30

Wirująświatła
черговий челенж вгадати чий кавер. Наразі рахунок 1:1


Який призовий фонд?
1. Окуляри?
2.,Близькість з макакою з високим EQ?
3. Дозволити не на дивані в залі 1к, , а закритись за шпінгалєт, щоб відчуватись як «в третій кімнаті»?
Hotab
 
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Повідомлення Додано: Чет 01 тра, 2025 08:32

развивающие игры по интернету для дошкольников и младших школьников . Может кому то нужны
https://wordwall.net/uk-ua/community/%D ... 0%B8%D1%8F
там же есть английская версия
https://wordwall.net/community
Достаточно сложные. Например в английский версии нужно распределить фото коннекторов по их названиям . интересно какой % взрослых справился бы

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Wirująświatła
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Повідомлення Додано: Чет 01 тра, 2025 10:37

В 1931 году в докладе комиссии Уикершема «Беззаконие в правоохранительной сфере» было показано, что насильственные формы допроса (известные как «третья степень» после расследования и интервью) были широко распространены, но на самом деле снижали раскрываемость преступлений, вызывая ложные признания. [ 3 ] Недобровольные предполагаемые признания уже были недопустимы в федеральных уголовных процессах с 1897 года по делу «Брэм против Соединенных Штатов» . [ 4 ] С 1936 года допросы, причиняющие очевидный физический вред, были признаны недопустимыми Верховным судом США в деле «Браун против Миссисипи» . [ 5 ]

Ряд руководств были разработаны на основе обмана, а не нападения, например, WR Kidd в 1940 году, Clarence D. Lee в 1953 году и Arther и Caputo в 1959 году. Наиболее влиятельным было руководство Фреда Э. Инбау от 1942 года под названием « Обнаружение лжи и уголовный допрос» . Для третьего издания в 1953 году Инбау пригласил Джона Рида в качестве соавтора для нового раздела о так называемых методах детектора лжи, таких как «контрольный вопрос».

Метод Рида — это метод допроса после расследования и анализа поведения. Система была разработана в Соединенных Штатах Джоном Э. Ридом в 1950-х годах. Рид был экспертом по полиграфу и бывшим полицейским Чикаго . Метод известен тем, что создает для допрашиваемого среду высокого давления, за которой следует сочувствие и предложения понимания и помощи, но только в случае признания. С момента своего распространения в 1970-х годах он широко использовался полицейскими управлениями в Соединенных Штатах. [ 1 ]

Сторонники метода Рида говорят, что он полезен для извлечения информации из подозреваемых, которые в противном случае не хотели бы этого делать. Критики говорят, что метод приводит к неприемлемо высокому уровню ложных признаний , особенно среди несовершеннолетних и людей с психическими расстройствами. Критика также высказывалась в противоположном случае — что в отношении волевых допрашиваемых метод заставляет их замолчать и не давать никакой информации, а не вытягивать ложь, которую можно проверить для виновных или оправдывающие детали для невиновных. [ 2 ]
https://en.wikipedia.org/wiki/Reid_technique
Wirująświatła
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Повідомлення Додано: Чет 01 тра, 2025 11:00

  Wirująświatła написав:Достаточно сложные. Например в английский версии нужно распределить фото коннекторов по их названиям . интересно какой % взрослых справился бы

Я не справился.
Я видел не все эти разъемы и не все названия.

Чукча купил головоломку. Собирал-собирал, мучился, ночами не спал, но наконец собрал. И очень этим гордился, всем знакомым говорил:
— Я, однако, так быстро головоломку собрал, всего за два месяца. А на коробке написано "От 2 до 5 лет".
Сибарит
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Повідомлення Додано: Чет 01 тра, 2025 11:18

Сибарит

Я не справился.


А Долярчик би справився
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Повідомлення Додано: Чет 01 тра, 2025 12:19

))))))

Бетон, на тобі:

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Повідомлення Додано: Чет 01 тра, 2025 12:36

  Сибарит написав:Я не справился.
Я видел не все эти разъемы и не все названия.

надо вас на переакредитацию в какой нибудь детский сад определить)
Wirująświatła
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Повідомлення Додано: Чет 01 тра, 2025 18:01

  ЛАД написав:
  Wirująświatła написав:
  ЛАД написав:Смотреть они могут любую муть, даже такую, как эта.
смотрят муть а мечтают о зарплатах)
Да.
Только не "а", а "и".

  ЛАД написав:Но если вы считаете, что они не думают о деньгах и своих будущих доходах, то, по-моему. вы сильно ошибаетесь.
какой % от общей доли их интересов представляют вопросы о деньгах? иначе спрошу, сколько минут они смотрят видосы про деньги и доходы, а сколько разную "муть"?
Это совершенно разные вопросы. Доля интересов может быть и большая, а доля просмотров маленькая.
У меня был в подростковом возрасте интерес к физике, истории, ещё к чему-то, но это не значит, что я посвящал этому очень уж большую долю времени.

как можно называть мутью то что посмотрело 43 млн человек? 43 млн в том видео что то нашли, а вы - нет, значит 43млн ошиблись, а вы - правы. Это по какой волшебной науке такие выводы?
Запросто.
Человек не машина и не может всё время заниматься "общественно полезными" делами. Тратят время и на "муть". И я трачу.
Не уверен, что военная ветка сегодня это не такая же муть. :)
И эта тоже.

И это не "ошибка" в том смысле, что просмотревшие ролик, вполне вероятно, не считают его чем-то ценным, а просто побездельничали, создав для себя ощущение, что они чем-то были заняты. Да и "просмотрели" слишком не определённо - возможно посмотрели 1-2 мин., купившись на миллионы просмотров и выключили. И 43 млн. просмотров на 8 млрд населения Земли не так уж и много. :)

Надеюсь вы таки поищите на ют блогера подростка с контентом про деньги и доходы. Если я "сильно ошибаюсь" значит такие блогеры должны быть. Заодно глянем сколько они набирают просмотров.
Даже искать не буду. Много вы найдёте "на ют блогера подростка с контентом про" физику, биологию, историю, искусство?
Но это совсем не значит, что подростки всем этим не интересуются.


Миллионы просмотров имеют видео с тем как подростки жрут какую-то гадость.
Так что нет никакой зависимости между умным контентом и количеством просмотров.
Есть миллионы просмотров про то, как играют в роблокс.
Афигенно содержательный контент. :mrgreen:
rjkz
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Повідомлення Додано: Чет 01 тра, 2025 19:02

  rjkz написав:Афигенно содержательный контент.
о содержательности речь не шла. подростки смотрят то что им интересно. чаще всего какое нибудь анимэ, и про других подростков, дурацкая музыка и т.д. Как раз формируется инструмент себя со всеми сравнивать, для них важно "быть не хуже ", ну и развлекательный контент, которым они делятся, а так же видео про их хобби (если хобби есть). Не видел ни одного подростка который бы всерьёз интересовался зарплатами, кредитами, депозитами, учетными ставками, недвижимостью и т.д. Тогда такой был бы и тут на форуме хотя бы один. Проекцией называется когда человек свои мысли/интересы проецирует на другого. Это интересы более взрослого человека 18+
Wirująświatła
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