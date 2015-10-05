В 1931 году в докладе комиссии Уикершема «Беззаконие в правоохранительной сфере» было показано, что насильственные формы допроса (известные как «третья степень» после расследования и интервью) были широко распространены, но на самом деле снижали раскрываемость преступлений, вызывая ложные признания. [ 3 ] Недобровольные предполагаемые признания уже были недопустимы в федеральных уголовных процессах с 1897 года по делу «Брэм против Соединенных Штатов» . [ 4 ] С 1936 года допросы, причиняющие очевидный физический вред, были признаны недопустимыми Верховным судом США в деле «Браун против Миссисипи» . [ 5 ]
Ряд руководств были разработаны на основе обмана, а не нападения, например, WR Kidd в 1940 году, Clarence D. Lee в 1953 году и Arther и Caputo в 1959 году. Наиболее влиятельным было руководство Фреда Э. Инбау от 1942 года под названием « Обнаружение лжи и уголовный допрос» . Для третьего издания в 1953 году Инбау пригласил Джона Рида в качестве соавтора для нового раздела о так называемых методах детектора лжи, таких как «контрольный вопрос».
Метод Рида — это метод допроса после расследования и анализа поведения. Система была разработана в Соединенных Штатах Джоном Э. Ридом в 1950-х годах. Рид был экспертом по полиграфу и бывшим полицейским Чикаго . Метод известен тем, что создает для допрашиваемого среду высокого давления, за которой следует сочувствие и предложения понимания и помощи, но только в случае признания. С момента своего распространения в 1970-х годах он широко использовался полицейскими управлениями в Соединенных Штатах. [ 1 ]
Сторонники метода Рида говорят, что он полезен для извлечения информации из подозреваемых, которые в противном случае не хотели бы этого делать. Критики говорят, что метод приводит к неприемлемо высокому уровню ложных признаний , особенно среди несовершеннолетних и людей с психическими расстройствами. Критика также высказывалась в противоположном случае — что в отношении волевых допрашиваемых метод заставляет их замолчать и не давать никакой информации, а не вытягивать ложь, которую можно проверить для виновных или оправдывающие детали для невиновных. [ 2 ] https://en.wikipedia.org/wiki/Reid_technique
Wirująświatła написав:Достаточно сложные. Например в английский версии нужно распределить фото коннекторов по их названиям . интересно какой % взрослых справился бы
Я не справился. Я видел не все эти разъемы и не все названия.
Чукча купил головоломку. Собирал-собирал, мучился, ночами не спал, но наконец собрал. И очень этим гордился, всем знакомым говорил: — Я, однако, так быстро головоломку собрал, всего за два месяца. А на коробке написано "От 2 до 5 лет".
ЛАД написав:Смотреть они могут любую муть, даже такую, как эта.
смотрят муть а мечтают о зарплатах)
Да. Только не "а", а "и".
ЛАД написав:Но если вы считаете, что они не думают о деньгах и своих будущих доходах, то, по-моему. вы сильно ошибаетесь.
какой % от общей доли их интересов представляют вопросы о деньгах? иначе спрошу, сколько минут они смотрят видосы про деньги и доходы, а сколько разную "муть"?
Это совершенно разные вопросы. Доля интересов может быть и большая, а доля просмотров маленькая. У меня был в подростковом возрасте интерес к физике, истории, ещё к чему-то, но это не значит, что я посвящал этому очень уж большую долю времени.
как можно называть мутью то что посмотрело 43 млн человек? 43 млн в том видео что то нашли, а вы - нет, значит 43млн ошиблись, а вы - правы. Это по какой волшебной науке такие выводы?
Запросто. Человек не машина и не может всё время заниматься "общественно полезными" делами. Тратят время и на "муть". И я трачу. Не уверен, что военная ветка сегодня это не такая же муть. И эта тоже.
И это не "ошибка" в том смысле, что просмотревшие ролик, вполне вероятно, не считают его чем-то ценным, а просто побездельничали, создав для себя ощущение, что они чем-то были заняты. Да и "просмотрели" слишком не определённо - возможно посмотрели 1-2 мин., купившись на миллионы просмотров и выключили. И 43 млн. просмотров на 8 млрд населения Земли не так уж и много.
Надеюсь вы таки поищите на ют блогера подростка с контентом про деньги и доходы. Если я "сильно ошибаюсь" значит такие блогеры должны быть. Заодно глянем сколько они набирают просмотров.
Даже искать не буду. Много вы найдёте "на ют блогера подростка с контентом про" физику, биологию, историю, искусство? Но это совсем не значит, что подростки всем этим не интересуются.
Миллионы просмотров имеют видео с тем как подростки жрут какую-то гадость. Так что нет никакой зависимости между умным контентом и количеством просмотров. Есть миллионы просмотров про то, как играют в роблокс. Афигенно содержательный контент.
о содержательности речь не шла. подростки смотрят то что им интересно. чаще всего какое нибудь анимэ, и про других подростков, дурацкая музыка и т.д. Как раз формируется инструмент себя со всеми сравнивать, для них важно "быть не хуже ", ну и развлекательный контент, которым они делятся, а так же видео про их хобби (если хобби есть). Не видел ни одного подростка который бы всерьёз интересовался зарплатами, кредитами, депозитами, учетными ставками, недвижимостью и т.д. Тогда такой был бы и тут на форуме хотя бы один. Проекцией называется когда человек свои мысли/интересы проецирует на другого. Это интересы более взрослого человека 18+