Wirująświatła написав:

rjkz написав: Афигенно содержательный контент. Афигенно содержательный контент.

о содержательности речь не шла. подростки смотрят то что им интересно. чаще всего какое нибудь анимэ, и про других подростков, дурацкая музыка и т.д. Как раз формируется инструмент себя со всеми сравнивать, для них важно "быть не хуже ", ну и развлекательный контент, которым они делятся, а так же видео про их хобби (если хобби есть). Не видел ни одного подростка который бы всерьёз интересовался зарплатами, кредитами, депозитами, учетными ставками, недвижимостью и т.д. Тогда такой был бы и тут на форуме хотя бы один. Проекцией называется когда человек свои мысли/интересы проецирует на другого. Это интересы более взрослого человека 18+