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Психологія та інші цікавинки

Психологія та інші цікавинки
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  #<1 ... 318319320321
Повідомлення Додано: Чет 01 тра, 2025 19:09

  Hotab написав:Бетон, на тобі:

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rjkz
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Повідомлення Додано: Чет 01 тра, 2025 19:22

  Wirująświatła написав:Тогда такой был бы и тут на форуме хотя бы один.

Может быть и есть. Мы друг о друге ничего не знаем, а некоторые ведут себя как дети 😁

Несмотря на общность интересов, существенная разница в возрасте, а соответственно и стиле общения могла бы стать препятствием. С обеих сторон.
Сибарит
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Повідомлення Додано: Чет 01 тра, 2025 19:25

Re: Психологія та інші цікавинки

Wirująświatła написав:
  rjkz написав:Афигенно содержательный контент.
о содержательности речь не шла. подростки смотрят то что им интересно. чаще всего какое нибудь анимэ, и про других подростков, дурацкая музыка и т.д. Как раз формируется инструмент себя со всеми сравнивать, для них важно "быть не хуже ", ну и развлекательный контент, которым они делятся, а так же видео про их хобби (если хобби есть). Не видел ни одного подростка который бы всерьёз интересовался зарплатами, кредитами, депозитами, учетными ставками, недвижимостью и т.д. Тогда такой был бы и тут на форуме хотя бы один. Проекцией называется когда человек свои мысли/интересы проецирует на другого. Это интересы более взрослого человека 18+

Ну от мене цікавила економіка (мікро- і макро-), монетарна політика, кредити і депозити. Але в мене тоді інтернету не було
Faceless
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Повідомлення Додано: Чет 01 тра, 2025 19:25

Сибарит

Несмотря на общность интересов, существенная разница в возрасте, а соответственно и стиле общения могла бы стать препятствием. С обеих сторон


Плюс «интересующиеся» не всегда много говорят. Но много читают.
Hotab
 
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Повідомлення Додано: Чет 01 тра, 2025 19:43

  Faceless написав:Ну от мене цікавила економіка (мікро- і макро-), монетарна політика, кредити і депозити. Але в мене тоді інтернету не було
и ваше окружение этим же интересовалось? Если нет, о чём вы тогда общались. Интересы подростка - продукт его окружения. Он их впитывает чтобы облегчить себе интеграцию в него, другими словами чтобы окружению было о чём с ним общаться.
  Сибарит написав:а некоторые ведут себя как дети
только долярчик.
Востаннє редагувалось Wirująświatła в Чет 01 тра, 2025 19:48, всього редагувалось 1 раз.
Wirująświatła
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Повідомлення Додано: Чет 01 тра, 2025 19:48

Re: Психологія та інші цікавинки

Wirująświatła написав:
  Faceless написав:Ну от мене цікавила економіка (мікро- і макро-), монетарна політика, кредити і депозити. Але в мене тоді інтернету не було
и ваше окружение этим же интересовалось? Если нет как и о чём вы общались.
З друзями були інші теми для спілкування. Але ж це не означає, що підлітка цікавить виключно те, що цікавить коло його друзів-однолітків.
Ви якось занадто спрощуєте особистість підлітка.
Faceless
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Повідомлення Додано: Чет 01 тра, 2025 19:52

  Faceless написав:Ви якось занадто спрощуєте особистість підлітка.
я откидываю артефакты которые не присущи большинству. и объясняю зачем подростку нужны интересы его окружения. Не так то просто куда то интегрироваться ничего не умея и не имея богатого опыта. Если у вас есть другие теории готов их выслушать. Мне знакома только эта.
Wirująświatła
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