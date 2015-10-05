о содержательности речь не шла. подростки смотрят то что им интересно. чаще всего какое нибудь анимэ, и про других подростков, дурацкая музыка и т.д. Как раз формируется инструмент себя со всеми сравнивать, для них важно "быть не хуже ", ну и развлекательный контент, которым они делятся, а так же видео про их хобби (если хобби есть). Не видел ни одного подростка который бы всерьёз интересовался зарплатами, кредитами, депозитами, учетными ставками, недвижимостью и т.д. Тогда такой был бы и тут на форуме хотя бы один. Проекцией называется когда человек свои мысли/интересы проецирует на другого. Это интересы более взрослого человека 18+
Ну от мене цікавила економіка (мікро- і макро-), монетарна політика, кредити і депозити. Але в мене тоді інтернету не було
Faceless написав:Ну от мене цікавила економіка (мікро- і макро-), монетарна політика, кредити і депозити. Але в мене тоді інтернету не було
и ваше окружение этим же интересовалось? Если нет, о чём вы тогда общались. Интересы подростка - продукт его окружения. Он их впитывает чтобы облегчить себе интеграцию в него, другими словами чтобы окружению было о чём с ним общаться.
Сибарит написав:а некоторые ведут себя как дети
только долярчик.
Востаннє редагувалось Wirująświatła в Чет 01 тра, 2025 19:48, всього редагувалось 1 раз.
Faceless написав:Ви якось занадто спрощуєте особистість підлітка.
я откидываю артефакты которые не присущи большинству. и объясняю зачем подростку нужны интересы его окружения. Не так то просто куда то интегрироваться ничего не умея и не имея богатого опыта. Если у вас есть другие теории готов их выслушать. Мне знакома только эта.