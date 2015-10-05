Для сбора эмпирических данных использовалась анкета, состоящая из пяти блоков: жизненные цели и ценностные ориентации подростков; представление подростков о своих правах и их реализации в реальной жизни; отношение подростков к своему здоровью и здоровому образу жизни, к учебе и образованию; досуг и досу-говые практики подростков (в том числе медиапотребление); риски в достижении жизненных целей подростками.



Всего анкета содержала 27 вопросов (открытых и закрытых, прямых и косвенных, о фактах, мнениях, оценках).



Изучение ценностных ориентаций подростков показало, что в структуре ценностей на первом месте находятся традиционные духовно-нравственные ценности: семья, любовь, дружба. Первое место в иерархии ценностей занимает семья - 77,6%.



Приоритет семьи как важнейшей ценности подтверждают исследования Ю. П. Лежни-ной, А. В. Петрова, З. К. Селивановой, В. Е. Семенова, П. С. Макеева и др. Так, Ю. П. Лежнина отмечает, что семья в ряду других ценностей стоит выше в европейских странах.



На втором месте в рейтинге ценностей подростков находится здоровье (76,0%), на третьем - любовь (63,4%).



Замыкают пятерку важнейших ценностей материальная обеспеченность (53,6%) и дружба (52,1%).



Образование и карьера являются значимыми для 45,6% подростков. В то же время выбор наиболее значимых жизненных ценностей отражает противоречивость нравственных норм и ценностей подрастающего поколения. Так, наряду с вышеназванными ценностями, 62,1% подростков в качестве наиболее важных жизненных ценностей выбирают жизнь в свое удовольствие, 44,3% - жизнь без всяких обязательств перед кем-либо, 22,6% - развлечение и отдых.



К непопулярным среди подростков ценностям относятся саморазвитие и самосовершенствование (14,2%), нравственность (13,0%), власть (6,8%).



Жизненные цели подростков достаточны традиционны. Это благополучная и счастливая семья (69,3%), любимая профессия (68,2%), верные, надежные друзья (61,3%). В будущем подростки хотели бы иметь высокое материальное положение (57,4%). При этом более четверти респондентов мечтают жить за границей, путешествовать по миру (28,4%) и иметь престижный автомобиль (24,1%), дачу, загородный дом (21,4%) и животных в доме (19,5%).



Почти треть подростков (27,3%) считают, что помешать достижению цели могут невысокое материальное положение семьи и нестабильность экономики в стране, а также плохое образование, полученное в школе (23,1%) и незнание иностранных языков (30,4%). Но самыми важными факторами подростки считают свои личные качества, такие, как отсутствие целеустремленности (25,8%) и свою лень (61,6%). Каждый шестой подросток (15,3%) таким препятствием считает плохое окружение (в школе, семье или во дворе).



Для мальчиков более значимыми качествами стали чувство юмора ф<0,05) и спокойствие ф<0,05). Девочки же больше, чем мальчики, ценят в людях искренность ф<0,05). Данные качества соответствуют гендерно-ролевым стереотипам, отражающим традиционные представления о маскулинных и фемининных качествах. Представления подростков о себе и других людях могут формироваться под влиянием родителей, сверстников, информационной среды. Проведенное нами исследование показало, что большинство подростков не имеют образцов для подражания. Более половины (58,9%) не хотели бы походить ни на кого, а точнее, на самих себя. В соответствии с гендерной идентичностью 25,3% девочек хотят быть похожими на мать ^=8,130, p<0,05), а 24,3% мальчиков на отца ^=6,438, ^0,01).



В исследовании П.К. Макеева на мать хотели быть похожими 43% подростков, на отца - 25%, Примерно каждый девятый хотел бы быть похожим на героя фильма.



Значительное место в жизни подростков стали иметь блогеры, в более ранних исследованиях они не играли такой роли



Немного меньше (51,3%) предпочитают реальное общение с друзьями и подругами. На третьем месте стоят занятия спортом (31,0%). Около четверти респондентов в свободное время читают книги (23,4%) и смотрят телевизор (22,3%). Только каждый седьмой посещает кружки по интересам (15,0%). Отдельные подростки указали, что в свободное время любят общаться с родственниками, слушать музыку в тишине, играть в компьютерные игры. Результаты сравнительного ген-дерного анализа досуговых занятий подростков показывают, что девочки читают книги больше, чем мальчики ф<0,01), и они чаще проводят свободное время в общении с друзьями ф<0,02).



Более половины подростков (51,5%) ведут здоровый и активный образ жизни, однако спортом занимаются почти вдвое меньше (31,3%). Каждый пятый (21,0%) ведет здоровый, но малоактивный образ жизни. Относятся положительно, но не придерживаются здорового образа жизни 17,3% респондентов. Еще 11,4% не считают нужным вести здоровый образ жизни (5,1%) или им все равно, что будет с их здоровьем (6,2%). Таким образом, только третья часть под-



ростков, участвовавших в исследовании, имеют представление о пользе и необходимости здорового образа жизни и прикладывают усилия для его сохранения.



На вопрос «Вы читаете книги, кроме учебников?» утвердительно ответили 38,6%. Однако 49,1% читают только иногда, а 10,1% (каждый десятый) не читают никогда. То есть больше половины подростков либо вообще книг не читают, либо занимаются этим крайне редко.



Подростки предпочитают литературу таких жанров, как «ужасы», постапокалиптическая антиутопия, фэнтези, детективы. Данные жанры созвучны с амбивалентными сложными переживаниями в подростковом возрасте.



Мы не обнаружили исследований, где был бы представлен анализ предпочтений подростков в сфере художественной литературы.



В структуре свободного времени современных подростков общение в интернете занимает приоритетное место. Значительная часть респондентов (40,3%) ответили, что «почти все свободное время», «все свободное время и даже на уроках» находятся в интернете. При этом количество девочек, проводящих почти все свободное время в социальных сетях, больше, чем мальчиков (Р= 4,556, p<0,03). Практически каждый третий (30%) ответил, что общение в интернете занимает у него 2-3 часа ежедневно. То есть более половины респондентов все свое свободное время посвящают интернету.



Отвечая на вопрос «Что изменилось в жизни подростков под влиянием интернета?», 69,0% девочек и 38,8% мальчиков считают, что под влиянием общения в социальных сетях у них стало больше друзей. Каждый четвертый (25,2%) стал смелее высказывать свое мнение, стали более терпимыми 15,4% подростков. Также подростки отмечают и негативные изменения под влиянием интернета. Так 6,8% подростков стали более нервными и 3,7% более агрессивными.



Таким образом, виртуальное общение дает возможность подросткам встретить интересного для них собеседника, способствует формированию коммуникативных качеств, приобретению новых друзей и расширению кругозора [20].



Вторым по значимости источником медийного потребления для подростков является телевидение. Значительная часть респондентов (39,4%) предпочитает смотреть зарубежные кинофильмы. Отечественные кинофильмы смотрят вдвое меньше подростков (15,1%), столько же (15,1%) - познавательные передачи. Учебные передачи интересуют лишь небольшое число школьников (3,7%). Молодежным программам отдают предпочтение 16,2% респондентов. Каждый третий смотрит телесериалы и мультфильмы (по 31,3%). При этом просмотры телесериалов (F=14,148, p<0,01) и мультфильмов (F=8,866, p<0,03) предпочтительны для девочек.



1. В ходе исследования было установлено, что у подростков сохраняется традиционная шкала ценностей, которая определяет их цели на будущее. Подростки ценят семью, стремятся к семейному счас тью, благополучию в профессии, материальному достатку, общению с друзьями. Вместе с тем, они достаточно прагматичны и индивидуалистичны, поскольку ориентированы, прежде всего, на личный успех, удовольствия, отдых и развлечения, однако плохо представляют себе, как этого можно достичь. Кроме этого, стоит отметить дефицит увлечений и интересов, приоритетную нацеленность на общение в интернете, влекущую за собой неумение взаимодействовать вне виртуального пространства.



2. В ходе исследования выявлены гендерные особенности подростков. Среди девочек чаще встречаются респонденты, желающие иметь верных друзей и домашних животных, считающие важным мир на планете, ориентированные на саморазвитие и духовное просвещение.



Следует подчеркнуть, что социализация мальчиков везде и всюду осуществляется не только по вертикали (взрослые мужчины социализируют мальчиков), но и по горизонтали, через принадлежность мальчика к группе сверстников. Обобщение этнографических данных по 186 доиндустриальным обществам (Schlegel, Barry, 1991) показало, что группа однополых сверстников играет в жизни мальчиков значительно большую роль, чем в жизни девочек. Мальчики раньше девочек отделяются как от родительской семьи, так и от общества взрослых мужчин и имеют больше внесемейных обязанностей. Мальчишеские группы отличаются высокой внутригрупповой и межгрупповой соревновательностью и имеют выраженную иерархическую структуру и дисциплину. Кроме того, девичьи группы обычно функционируют на основе принятых в данном обществе норм и правил, тогда как юношеские группы открыто конфликтуют со взрослыми, у мальчиков значительно больше антинормативного поведения, и сами взрослые признают это нормальным.