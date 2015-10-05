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Психологія та інші цікавинки
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Додано: Чет 01 тра, 2025 20:27
Faceless написав:
тобто не можна сказати що формувало оточення.
Faceless написав:
друзів звідти може не зʼявитися
вы слили понятия окружение и дружба. Дружба может возникнуть спонтанно и к общим интересам она не относится, это продукт доверия.
Faceless написав:
наприклад, поїзди або суднобудування, або радіоелектроніка), хоча їх не розділяли друзі, максимум могли послухати; а серед "гуртків по інтересам" не завжди спілкування переходило в дружбу і виходило за межі якихось гуртків, секцій, занять і т п, тобто не можна сказати що формувало оточення.
вот сидел подросток на диване и надумал заниматься моделированием ж/д или музыкой? подросток это ребенок он может что то скопировать, мысли, интересы. Даже увлечение музыкой это копирование. или он взял гитару (а лучше выдумал свой инструмент) выдумал свои аккорды, написал песни, спел их, записал на касету и слушал? для того чтобы что то скопировать должен быть не только предмет но и объект у которого копируется. А это окружение, чье влияние вы отрицаете.
я примерно понимаю откуда у вас представления о "гениальности подростков", но увы иследования говорят что в реальности все намного прозаичней. Кто то влияет на подростка, и в завиимости от того кто формируются его интересы. На удобных подростковые компании не влияют, они сидя дома могли увлекаться вязанием и кулинарией, поскольку интегрироваться им никуда не нужно.
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Додано: Чет 01 тра, 2025 20:30
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Додано: Чет 01 тра, 2025 20:36
Wirująświatła
вот сидел подросток на диване и надумал заниматься моделированием ж/д или музыкой? подросток это ребенок он может что то скопировать, мысли, интересы. Даже увлечение музыкой это копирование. или он взял гитару (а лучше выдумал свой инструмент) выдумал свои аккорды, написал песни, спел их, записал на касету и слушал? для того чтобы что то скопировать должен быть не только предмет но и объект у которого копируется. А это окружение, чье влияние вы отрицаете.
Яке в 3.14ду окруженіє, коли чувак надивився на Шварца і пішов в качалку??
Чи на Гагаріна, і пішов в моделювання літаків ?? Де у нього в окруженіі Шварц чи Гагарін?
Тебе тут по діагоналі читаю, і дивуюсь. Тебе хоч десь тестували за останні 10-15 років з т.ч. психології на твої знання і переконання? Ти точно маєш право подавати себе тут як спеціаліста, а не ділетанта-самоучку?
У мене над хатою була пілотажна зона ЧВВАУЛ. Я щодня дивився, роззявивши рота, на пілотаж. І тому бігав, готував себе фізично. Вчив науки, які мені допоможуть. Не було в окруженіі пілотів! Жодного!
Приміряє свій маня-мірок підвальних бухарів і планокурів, які замість школи йшли кудись «дружить», і думає що оце всі так, що оце і є підліткова норма. Що оце справжня дружба.,ПЗДЦ якийсь!
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Додано: Чет 01 тра, 2025 20:37
Wirująświatła написав:
для того чтобы что то скопировать должен быть не только предмет но и объект у которого копируется. А это окружение, чье влияние вы отрицаете
Повернемося до вашої початкової тези
Wirująświatła написав:
подростки смотрят то что им интересно. чаще всего какое нибудь анимэ, и про других подростков, дурацкая музыка и т.д. Как раз формируется инструмент себя со всеми сравнивать, для них важно "быть не хуже "
Мистецтво, музика, електроніка, залізниці чи та ж економіка наприклад - нехай скопіювали це в якогось дорослого, наприклад. І це не поділяється його найближчим, найтіснішим оточенням - то як накласти сюди ваше твердження, що мотивація суто для порівняня себе з усіма і "бути не гірше"?
Доречі "захоплення музикою" я мав на увазі більш прозаїчна класична музикальна школа, фоно наприкад, що зазвичай нескінченно далеко від композиторських опусів на гітарі. Все це це якось не тягне на інструмент позерства перед однолітками
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Додано: Чет 01 тра, 2025 21:01
Faceless написав:
то як накласти сюди ваше твердження, що мотивація суто для порівняня себе з усіма і "бути не гірше"?
легко. подросток выбирает себе идеал для подражания. и тут есть нюанс, если он (подросток) интегрирован в подростковую среду этот же идеал (например известный спортсмен или музыкант) должна разделять и среда. Вы не придете в подростковую компанию с книгами про динозавров, с вами не будут там общаться. У них такие правила со своим самоваром не приходить. О чём то необычном (для среды) расказать можно, но только разово.
Соответветственно для интеграции в среду принимались/разделялись её интересы. С волками жить по волчьи выть (с). Если интеграции в подростковую среду нет, такое быает по разным причинам, подросток в качестве эталона/ориентира выбирает значимого взрослого (чаще всего отец, но может быть кто угодно).
По этой причине в эпоху когда не было подростковых компаний (они появились с массовым образованием в конце 19в) подросток выбирал профессию отца, потому что других вариантов выбора не было.
Faceless написав:
Все це це якось не тягне на інструмент позерства перед однолітками
а позерство тут причём? это свойства личности, а не возраста. гитара объективно добавляла авторитет в моей среде. А кто писал своё и записывал на кустарных студиях вообще был местной "звездой". Даже если его музыка не нравилась (обычно косили под цоя/чайф), мы умели уважать чужие вкусы.
Faceless написав:
Доречі "захоплення музикою" я мав на увазі більш прозаїчна класична музикальна школа, фоно наприкад, що зазвичай нескінченно далеко від композиторських опусів на гітарі
ласковый май и вся песдобратия которая под них косила гитар в руках не держали, только синтезаторы. Так что пианино не надо недооценивать, оно всегда было по престижу чуть меньше (или на равне) гитары. Хотя бы по доступности.
Вот скрипка или контрабас уже интереснее, куда с этим можно интегрироваться. Вероятно ребенок - скрипач был аутичным и компаний избегал. Я не знаю какое было бы отношение к скрипачу. Муз школу в моем окружении посещал много кто, они нам потом рассказывали про ноты и были в большом авторитете.
Рядом с моей была среда спортсменов, которые ходили в местную качалку, а потом стали бандитами. При всем желании я бы туда интегрироваться не смог. Спортом никогда не интересовался не считая скейтов/великов до 13 лет. Со своим грузом интересов я бы там выглядел дурачком.
Востаннє редагувалось Wirująświatła
в Чет 01 тра, 2025 21:26, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Чет 01 тра, 2025 21:23
Wirująświatła написав:
легко. подросток выбирает себе идеал для подражания. и тут есть нюанс, если он (подросток) интегрирован в подростковую среду этот же идеал (например известный спортсмен или музыкант) должна разделять и среда. Вы не придете в подростковую компанию с книгами про динозавров, с вами не будут там общаться. У них такие правила со своим самоваром не приходить. О чём то необычном (для среды) расказать можно, но только разово.
Соответветственно для интеграции в среду принимались/разделялись её интересы. С волками жить по волчьи выть (с). Если интеграции в подростковую среду нет, такое быает по разным причинам, подросток в качестве эталона/ориентира выбирает значимого взрослого (чаще всего отец, но может быть кто угодно).
Так я про що і пишу - ця ваша теза не в'яжеться з реальністю. І такі захоплення не означають відсутність інтеграції в підліткове середовище. У вас виходять самі вигадки, стереотипи, які ви придумали, як правило.
Wirująświatła написав:
а позерство тут причём? это свойства личности, а не возраста. гитара объективно добавляла авторитет в моей среде. А кто писал своё и записывал на кустарных студиях вобще был местной звездой. Даже если его музыка не нравились, мы умели уважать чужие вкусы.
Перечитайте ще раз. Я знову таки про захоплення, які не позиціонуються, як бустери підліткового "авторитету". Ходить собі дитина на фортепіано грає.
Wirująświatła написав:
Так что пианино не надо недоценивать, оно всегда было по престижу чуть меньше или на равне гитары.
Скоріше в більш дорослому віці, коли вже можуть зароджуватися, наприклад, гурти, і тут виявляється що нудне сольфеджіо таки треба.
Wirująświatła написав:
Вероятно ребенок - скрипач был аутичным и компаний избегал.
От ця здогадка взагалі мимо у вас вийшла. (Нє, я не скрипаль, я на фоно ходив)
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Додано: Чет 01 тра, 2025 21:27
Faceless написав:
У вас виходять самі вигадки, стереотипи, які ви придумали, як правил
можете выделить жирным что именно у меня стереотипы и выдумки?
Faceless написав:
Ходить собі дитина на фортепіано грає.
любой ребенок может делать что угодно, вопрос как он с этим интегрируется в подростковую среду. Ваши рассказы я помню, учились на отлично увлекались финансами и при этом дружили. По отсутствию интереса к форумчанам и манере общения (смотреть на всех свысока, например на русскоязычных форумчан или на долярчика) рискну сделать вывод, что ни с кем вы не дружили, такое бы не стали терпеть и корону гениальному мальчику бы быстро сбили. Видимо сидели дома книжку про экономику читали, к олимпиадам готовились, салаты с майонезом готовили. Это догадки, не обижайтесь.
Faceless написав:
От ця здогадка взагалі мимо у вас вийшла. (Нє, я не скрипаль, я на фоно ходив)
я не видел живого скрипача. На фоно много кто ходил. Они же первые и взяли гитары в руки, фоно на улицу не вынесешь.
Востаннє редагувалось Wirująświatła
в Чет 01 тра, 2025 21:36, всього редагувалось 3 разів.
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Додано: Чет 01 тра, 2025 21:33
Wirująświatła
легко. подросток выбирает себе идеал для подражания. и тут есть нюанс, если он (подросток) интегрирован в подростковую среду этот же идеал (например известный спортсмен или музыкант) должна разделять и среда.
З чого б це вона повинна розділяти всі інтереси конкретного підлітка?
Одна компанія повʼязує підлітка з нею музикою. Ок . Але ця компанія не спортивна.
Але чувак ще може і спортом займатись. І на основі спорту він спілкується з іншими.
А ще він тусується з компанією, яка потроху підбухує. Може виявитись найвпливовіша, бо це наркотик і він підкорює , захоплює. Але тут вже залежить від підлітка, він скотиться до отих (і вони стануть основні) , чи основні стануть спортсмени, чи музиканти.
Взагалі воно ж і в дорослому житті так: робочий круг один , і там можуть бути друзі/приятелі. Якийсь сусід на районі, з ним дружиш бо діти разом в школу ходять, і сімʼї близько спілкуються тому. З третім десь «по баришням» в гречку стрибає.
Ясно що на кожного часу буде виділятись не багато. Але чомусь у Віталія є друзі в інших країнах , з якими він бачиться раз на рік, і вони все одно у нього звуться «друзями», а в одному місті прям не може бути абсолютно різних , не знайомих між собою?
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