Додано: Чет 01 тра, 2025 21:01

Faceless написав: то як накласти сюди ваше твердження, що мотивація суто для порівняня себе з усіма і "бути не гірше"? то як накласти сюди ваше твердження, що мотивація суто для порівняня себе з усіма і "бути не гірше"?

Faceless написав: Все це це якось не тягне на інструмент позерства перед однолітками Все це це якось не тягне на інструмент позерства перед однолітками

Faceless написав: Доречі "захоплення музикою" я мав на увазі більш прозаїчна класична музикальна школа, фоно наприкад, що зазвичай нескінченно далеко від композиторських опусів на гітарі Доречі "захоплення музикою" я мав на увазі більш прозаїчна класична музикальна школа, фоно наприкад, що зазвичай нескінченно далеко від композиторських опусів на гітарі

легко. подросток выбирает себе идеал для подражания. и тут есть нюанс, если он (подросток) интегрирован в подростковую среду этот же идеал (например известный спортсмен или музыкант) должна разделять и среда. Вы не придете в подростковую компанию с книгами про динозавров, с вами не будут там общаться. У них такие правила со своим самоваром не приходить. О чём то необычном (для среды) рассказать можно, но только разово. Постоянно долдонить - нет.Соответветственно для интеграции в среду принимались/разделялись её интересы. С волками жить по волчьи выть (с). Если интеграции в подростковую среду нет, такое быает по разным причинам, подросток в качестве эталона/ориентира выбирает значимого взрослого (чаще всего отец, но может быть кто угодно).По этой причине в эпоху когда не было подростковых компаний (они появились с массовым образованием в конце 19в) подросток выбирал профессию отца, потому что других вариантов выбора не было.а позерство тут причём? это свойства личности, а не возраста. гитара объективно добавляла авторитет в моей среде. А кто писал своё и записывал на кустарных студиях вообще был местной "звездой". Даже если его музыка не нравилась (обычно косили под цоя/чайф), мы умели уважать чужие вкусы.ласковый май и вся песдобратия которая под них косила гитар в руках не держали, только синтезаторы. Так что пианино не надо недооценивать, оно всегда было по престижу чуть меньше (или на равне) гитары. Хотя бы по доступности.Вот скрипка или контрабас уже интереснее, куда с этим можно интегрироваться. Вероятно ребенок - скрипач был аутичным и компаний избегал. Я не знаю какое было бы отношение к скрипачу. Муз школу в моем окружении посещал много кто, они нам потом рассказывали про ноты и были в большом авторитете.Рядом с моей была среда спортсменов, которые ходили в местную качалку, а потом стали бандитами. При всем желании я бы туда интегрироваться не смог. Спортом никогда не интересовался не считая скейтов/великов до 13 лет. Со своим грузом интересов я бы там выглядел дурачком.