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#<1 ... 320321322323 Додано: Чет 01 тра, 2025 22:58 Faceless написав: - формується інструмент себе з усіма порівнювати, для них важливо бути не гірше. Це вірно почасти, тобто не завжди підліткам зацікавлення потрібно для порівняння з іншими і бути не гірше. - формується інструмент себе з усіма порівнювати, для них важливо бути не гірше. Це вірно почасти, тобто не завжди підліткам зацікавлення потрібно для порівняння з іншими і бути не гірше. особо тупые меряются кулаками, бицепсами, и членами. Те у кого iq выше гориллы понимают что подростковая среда - высококонкурентая и запростотак (за прочитанную книжку) уважать там не будут (исключение - статусные родители или если старший брат - бандит).



Чтобы добиться какого то статуса, подростки делают то, что в данной групе считается престижным. Иначе нужно признать, что статус в группе не имеет значения или что всех уважают априори.



Подростки ВСЕГДА ориентируются на чужие достижения и ценности. Шелдон Купер существует только в кино. Faceless написав: Проекція, інтереси проектує на іншого, це по вашому інтереси більш дорослої людини. Тобто ви підлітка не сприймаєте повноцінною особистістю, вважаєте, що він не здатен на такі інтереси. Хіба це не вигаданий стереотип Проекція, інтереси проектує на іншого, це по вашому інтереси більш дорослої людини. Тобто ви підлітка не сприймаєте повноцінною особистістю, вважаєте, що він не здатен на такі інтереси. Хіба це не вигаданий стереотип это ваши фантазии. у каждого возраста есть свои особености. Подражать чужим ценностям, увлечениям и точкам зрения нормально для подростка, поскольку своего опыта пока ещё нет, а объективная ситуация требует отходить от детства в сторону взросления.



Подросток скопировать может что угодно, это не означает что он такой супергениальный что то изобрёл или выдумал. Многие те кого считали гениями в школе, потом сдувались, потому что к 18 нейропластичность (главный инструмент для копирования чего либо) резко снижается.



А без копирования гений оказывается никем. Где здесь стереотип, вы не согласны что подростки всё копируют? готов поискать иследования, если вы тоже их поищите. Гениальных подростков не существует. В копировании гениальности нет.



Faceless написав: і джерело їх виникнення знайти важко, і це не вкладається у вашу теорію. і джерело їх виникнення знайти важко, і це не вкладається у вашу теорію. значит подросток с ними родился) стартуйте новую науку, ниша абсолютно свободна. Faceless написав: Підліток типу неповноцінний, він може тільки скопіювати (трохи перефразував вашу цитату). Чому? Не можу погодитись Підліток типу неповноцінний, він може тільки скопіювати (трохи перефразував вашу цитату). Чому? Не можу погодитись не соглашаться - ваше право. Обучение слепоглухонемых дало понимание как накапливается опыт и откуда он берётся. Я давал длинную цитату как их учили. пальчиками нащупывали буквы, потом из объемных букв их учили нащупывать слова, далее эти слова подвязывались к их значеням.



Вы действительно верите что без копирования и наставника слепоглухонемой подросток мог бы сам научиться читать, а в идеале выдумать какую то научную теорию о том, чего никогда не видел? если ваш ответ нет, значит и к остальным подросткам всё то же самое относится. Faceless написав: Можна мати кілька "кіл" спілкування по різних інтересах, а деякими можна займатися суто особисто, от просто для себе. Можна мати кілька "кіл" спілкування по різних інтересах, а деякими можна займатися суто особисто, от просто для себе. это тяжело физически. Еще есть школа, какие то обязанности, и т.д. "Общаться по расписанию" невозможно. Во первых под ваше расписание никто подстраиваться не будет. Две компании одновременно куда то приглашают и таки придётся выбирать. Туда же смысловое наполнение. Надо быть мегагениальным, много всего знать, чтобы интегрироваться сразу в несколько компаний в их инфосреду. Ну и отношение к тем кто как фигаро (сегодня тут, завтра там) в компаниях не очень хорошее. Мы таких называли хвосты. И их рубили. Faceless написав: Ви занадто пізно зʼявилися на форумі, тому ваше враження склалося за досить обмежений час за вельми специфічних умов. Мені ваші заяви виглядають дещо забавно, але най буде. Ви занадто пізно зʼявилися на форумі, тому ваше враження склалося за досить обмежений час за вельми специфічних умов. Мені ваші заяви виглядають дещо забавно, але най буде. быть форумным хранителем ваш бесценный плюс. Забудьте всё что было, подыхает и эта ветка. Военная живёт только благодаря срачам. Там пишут одно и тоже 2й год вподряд. Можно откатываться назад, копировать оттуда собщения, никто не догадается, что это подвох. Людей зациклило. Ветки на которых можно узнать что то новое интересом не пользуются.



У долярчика есть недостатки и я ему говорю о них в лицо. А уже что с этим делать - его проблемы. Если помните именно я убедил его перестать буллить флер, причём в общаке, не в личке. особо тупые меряются кулаками, бицепсами, и членами. Те у кого iq выше гориллы понимают что подростковая среда - высококонкурентая и запростотак (за прочитанную книжку) уважать там не будут (исключение - статусные родители или если старший брат - бандит).Чтобы добиться какого то статуса, подростки делают то, что в данной групе считается престижным. Иначе нужно признать, что статус в группе не имеет значения или что всех уважают априори.Подростки ВСЕГДА ориентируются на чужие достижения и ценности. Шелдон Купер существует только в кино.это ваши фантазии. у каждого возраста есть свои особености. Подражать чужим ценностям, увлечениям и точкам зрения нормально для подростка, поскольку своего опыта пока ещё нет, а объективная ситуация требует отходить от детства в сторону взросления.Подросток скопировать может что угодно, это не означает что он такой супергениальный что то изобрёл или выдумал. Многие те кого считали гениями в школе, потом сдувались, потому что к 18 нейропластичность (главный инструмент для копирования чего либо) резко снижается.А без копирования гений оказывается никем. Где здесь стереотип, вы не согласны что подростки всё копируют? готов поискать иследования, если вы тоже их поищите. Гениальных подростков не существует. В копировании гениальности нет.значит подросток с ними родился) стартуйте новую науку, ниша абсолютно свободна.не соглашаться - ваше право. Обучение слепоглухонемых дало понимание как накапливается опыт и откуда он берётся. Я давал длинную цитату как их учили. пальчиками нащупывали буквы, потом из объемных букв их учили нащупывать слова, далее эти слова подвязывались к их значеням.Вы действительно верите что без копирования и наставника слепоглухонемой подросток мог бы сам научиться читать, а в идеале выдумать какую то научную теорию о том, чего никогда не видел? если ваш ответ нет, значит и к остальным подросткам всё то же самое относится.это тяжело физически. Еще есть школа, какие то обязанности, и т.д. "Общаться по расписанию" невозможно. Во первых под ваше расписание никто подстраиваться не будет. Две компании одновременно куда то приглашают и таки придётся выбирать. Туда же смысловое наполнение. Надо быть мегагениальным, много всего знать, чтобы интегрироваться сразу в несколько компаний в их инфосреду. Ну и отношение к тем кто как фигаро (сегодня тут, завтра там) в компаниях не очень хорошее. Мы таких называли хвосты. И их рубили.быть форумным хранителем ваш бесценный плюс. Забудьте всё что было,подыхает и эта ветка. Военная живёт только благодаря срачам. Там пишут одно и тоже 2й год вподряд. Можно откатываться назад, копировать оттуда собщения, никто не догадается, что это подвох. Людей зациклило. Ветки на которых можно узнать что то новое интересом не пользуются.У долярчика есть недостатки и я ему говорю о них в лицо. А уже что с этим делать - его проблемы. Если помните именно я убедил его перестать буллить флер, причём в общаке, не в личке. Wirująświatła

Повідомлень: 29750 З нами з: 06.04.16 Подякував: 2480 раз. Подякували: 3474 раз. Профіль 1 3 ВідповістиЦитата #<1 ... 320321322323 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Статті на Finance.ua Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки для вашого гаманця Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення публікацій Finance.ua Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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pensionerija » Пон 05 жов, 2015 22:06 2 3957

pensionerija Чет 29 жов, 2015 20:34