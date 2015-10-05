особо тупые меряются кулаками, бицепсами, и членами. Те у кого iq выше гориллы понимают что подростковая среда - высококонкурентая и запростотак (за прочитанную книжку) уважать там не будут (исключение - статусные родители или если старший брат - бандит).
Чтобы добиться какого то статуса, подростки делают то, что в данной групе считается престижным. Иначе нужно признать, что статус в группе не имеет значения или что всех уважают априори.
Подростки ВСЕГДА ориентируются на чужие достижения и ценности. Шелдон Купер существует только в кино.
это ваши фантазии. у каждого возраста есть свои особености. Подражать чужим ценностям, увлечениям и точкам зрения нормально для подростка, поскольку своего опыта пока ещё нет, а объективная ситуация требует отходить от детства в сторону взросления.
Подросток скопировать может что угодно, это не означает что он такой супергениальный что то изобрёл или выдумал. Многие те кого считали гениями в школе, потом сдувались, потому что к 18 нейропластичность (главный инструмент для копирования чего либо) резко снижается.
А без копирования гений оказывается никем. Где здесь стереотип, вы не согласны что подростки всё копируют? готов поискать иследования, если вы тоже их поищите. Гениальных подростков не существует. В копировании гениальности нет.
значит подросток с ними родился) стартуйте новую науку, ниша абсолютно свободна.
не соглашаться - ваше право. Обучение слепоглухонемых дало понимание как накапливается опыт и откуда он берётся. Я давал длинную цитату как их учили. пальчиками нащупывали буквы, потом из объемных букв их учили нащупывать слова, далее эти слова подвязывались к их значеням.
Вы действительно верите что без копирования и наставника слепоглухонемой подросток мог бы сам научиться читать, а в идеале выдумать какую то научную теорию о том, чего никогда не видел? если ваш ответ нет, значит и к остальным подросткам всё то же самое относится.
это тяжело физически. Еще есть школа, какие то обязанности, и т.д. "Общаться по расписанию" невозможно. Во первых под ваше расписание никто подстраиваться не будет. Две компании одновременно куда то приглашают и таки придётся выбирать. Туда же смысловое наполнение. Надо быть мегагениальным, много всего знать, чтобы интегрироваться сразу в несколько компаний в их инфосреду. Ну и отношение к тем кто как фигаро (сегодня тут, завтра там) в компаниях не очень хорошее. Мы таких называли хвосты. И их рубили.
быть форумным хранителем ваш бесценный плюс. Забудьте всё что было, подыхает и эта ветка. Военная живёт только благодаря срачам. Там пишут одно и тоже 2й год вподряд. Можно откатываться назад, копировать оттуда собщения, никто не догадается, что это подвох. Людей зациклило. Ветки на которых можно узнать что то новое интересом не пользуются.
У долярчика есть недостатки и я ему говорю о них в лицо. А уже что с этим делать - его проблемы. Если помните именно я убедил его перестать буллить флер, причём в общаке, не в личке.