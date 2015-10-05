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#<1 ... 320321322323 Додано: Чет 01 тра, 2025 22:58 Faceless написав: - формується інструмент себе з усіма порівнювати, для них важливо бути не гірше. Це вірно почасти, тобто не завжди підліткам зацікавлення потрібно для порівняння з іншими і бути не гірше. - формується інструмент себе з усіма порівнювати, для них важливо бути не гірше. Це вірно почасти, тобто не завжди підліткам зацікавлення потрібно для порівняння з іншими і бути не гірше. особо тупые меряются кулаками, бицепсами, и членами. Те у кого iq выше гориллы понимают что подростковая среда - высококонкурентная и запростотак (за прочитанную книжку) уважать там не будут (исключение - статусные родители или если старший брат - бандит).



Чтобы добиться какого то статуса, подростки делают то, что в данной группе считается престижным. Иначе нужно признать, что статус в группе не имеет значения или что всех уважают априори.



Подростки ВСЕГДА ориентируются на чужие достижения и ценности. Шелдон Купер существует только в кино. Faceless написав: Проекція, інтереси проектує на іншого, це по вашому інтереси більш дорослої людини. Тобто ви підлітка не сприймаєте повноцінною особистістю, вважаєте, що він не здатен на такі інтереси. Хіба це не вигаданий стереотип Проекція, інтереси проектує на іншого, це по вашому інтереси більш дорослої людини. Тобто ви підлітка не сприймаєте повноцінною особистістю, вважаєте, що він не здатен на такі інтереси. Хіба це не вигаданий стереотип это ваши фантазии. у каждого возраста есть свои особености. Подражать чужим ценностям, увлечениям и точкам зрения нормально для подростка, поскольку своего опыта пока ещё нет, а объективная ситуация требует отходить от детства в сторону взросления.



Подросток скопировать может что угодно, это не означает что он такой супергениальный что то изобрёл или выдумал. Многие те кого считали гениями в школе, потом сдувались, потому что к 18 нейропластичность резко снижается.



А без копирования гений оказывается никем. Где здесь стереотип, вы не согласны что подростки всё копируют? готов поискать исследования, если вы тоже их поищите. Гениальных подростков не существует. В копировании гениальности нет. на прошлой странице был копипаст опроса, что мы там видим? а ничего подростки скопировали чужие точки зрения.



вся подростковая преступность - групповая. Воровство больше половины от всех подростковых преступлений, воровать группой абсурд. Во первых добычу нужно делить, во вторых человеческий фактор каждый может заложить, чем больше группа - тем выше риски. Тем не менее именно влияние группы - основа подростковой преступности. По этой причине % изнасилований =0,5%. В группе нет потребности секса, это индивидуальная потребность. Если посмотрите на структуру подростковых преступлений, ведущим мотивом к их совершению увидите потребности группы. Больше такого феномена нет ни у кого. Опытные преступники предпочитают работать в одиночку. Максимум парой.



Faceless написав: і джерело їх виникнення знайти важко, і це не вкладається у вашу теорію. і джерело їх виникнення знайти важко, і це не вкладається у вашу теорію. значит подросток с ними родился) стартуйте новую науку, ниша абсолютно свободна. Faceless написав: Підліток типу неповноцінний, він може тільки скопіювати (трохи перефразував вашу цитату). Чому? Не можу погодитись Підліток типу неповноцінний, він може тільки скопіювати (трохи перефразував вашу цитату). Чому? Не можу погодитись не соглашаться - ваше право. Обучение слепоглухонемых дало понимание как накапливается опыт и откуда он берётся. Я давал длинную цитату как их учили. пальчиками нащупывали буквы, потом из объемных букв их учили нащупывать слова, далее эти слова подвязывались к их значеням.



Вы действительно верите что без копирования и наставника слепоглухонемой подросток мог бы сам научиться читать, а в идеале выдумать какую то научную теорию о том, чего никогда не видел? если ваш ответ нет, значит и к остальным подросткам всё то же самое относится. Faceless написав: Можна мати кілька "кіл" спілкування по різних інтересах, а деякими можна займатися суто особисто, от просто для себе. Можна мати кілька "кіл" спілкування по різних інтересах, а деякими можна займатися суто особисто, от просто для себе. это тяжело физически. Еще есть школа, какие то обязанности, и т.д. "Общаться по расписанию" невозможно. Во первых под ваше расписание никто подстраиваться не будет. Две компании одновременно куда то приглашают и таки придётся выбирать. Туда же смысловое наполнение. Надо быть мегагениальным, много всего знать, чтобы интегрироваться сразу в несколько компаний в их инфосреду. Ну и отношение к тем кто как фигаро (сегодня тут, завтра там) в компаниях не очень хорошее. Мы таких называли хвосты. И их рубили. Faceless написав: Ви занадто пізно зʼявилися на форумі, тому ваше враження склалося за досить обмежений час за вельми специфічних умов. Мені ваші заяви виглядають дещо забавно, але най буде. Ви занадто пізно зʼявилися на форумі, тому ваше враження склалося за досить обмежений час за вельми специфічних умов. Мені ваші заяви виглядають дещо забавно, але най буде. быть форумным хранителем ваш бесценный плюс. Забудьте всё что было, подыхает и эта ветка. Военная живёт только благодаря срачам. Там пишут одно и тоже 2й год вподряд. Можно откатываться назад, копировать оттуда собщения, никто не догадается, что это подвох. Людей зациклило. Ветки на которых можно узнать что то новое интересом не пользуются. Про нейропластичность писал выше. С её сильным падением человек готов до конца жизни читать одну книгу перечитывая её 300 раз. У меня плейлист на 70% обновляется ежегодно. Любимые песни не надоедают, эта любовь навсегда, но нужно освобождать место новым.



У долярчика есть недостатки и я ему говорю о них в лицо. А уже что с этим делать - его проблемы. Если помните, именно я убедил его перестать буллить флер, причём в общаке, не в личке. особо тупые меряются кулаками, бицепсами, и членами. Те у кого iq выше гориллы понимают что подростковая среда - высококонкурентная и запростотак (за прочитанную книжку) уважать там не будут (исключение - статусные родители или если старший брат - бандит).Чтобы добиться какого то статуса, подростки делают то, что в данной группе считается престижным. Иначе нужно признать, что статус в группе не имеет значения или что всех уважают априори.Подростки ВСЕГДА ориентируются на чужие достижения и ценности. Шелдон Купер существует только в кино.это ваши фантазии. у каждого возраста есть свои особености. Подражать чужим ценностям, увлечениям и точкам зрения нормально для подростка, поскольку своего опыта пока ещё нет, а объективная ситуация требует отходить от детства в сторону взросления.Подросток скопировать может что угодно, это не означает что он такой супергениальный что то изобрёл или выдумал. Многие те кого считали гениями в школе, потом сдувались, потому что к 18 нейропластичность резко снижается.А без копирования гений оказывается никем. Где здесь стереотип, вы не согласны что подростки всё копируют? готов поискать исследования, если вы тоже их поищите. Гениальных подростков не существует. В копировании гениальности нет. на прошлой странице был копипаст опроса, что мы там видим? а ничего подростки скопировали чужие точки зрения.вся подростковая преступность - групповая. Воровство больше половины от всех подростковых преступлений, воровать группой абсурд. Во первых добычу нужно делить, во вторых человеческий фактор каждый может заложить, чем больше группа - тем выше риски. Тем не менее именно влияние группы - основа подростковой преступности. По этой причине % изнасилований =0,5%. В группе нет потребности секса, это индивидуальная потребность. Если посмотрите на структуру подростковых преступлений, ведущим мотивом к их совершению увидите потребности группы. Больше такого феномена нет ни у кого. Опытные преступники предпочитают работать в одиночку. Максимум парой.значит подросток с ними родился) стартуйте новую науку, ниша абсолютно свободна.не соглашаться - ваше право. Обучение слепоглухонемых дало понимание как накапливается опыт и откуда он берётся. Я давал длинную цитату как их учили. пальчиками нащупывали буквы, потом из объемных букв их учили нащупывать слова, далее эти слова подвязывались к их значеням.Вы действительно верите что без копирования и наставника слепоглухонемой подросток мог бы сам научиться читать, а в идеале выдумать какую то научную теорию о том, чего никогда не видел? если ваш ответ нет, значит и к остальным подросткам всё то же самое относится.это тяжело физически. Еще есть школа, какие то обязанности, и т.д. "Общаться по расписанию" невозможно. Во первых под ваше расписание никто подстраиваться не будет. Две компании одновременно куда то приглашают и таки придётся выбирать. Туда же смысловое наполнение. Надо быть мегагениальным, много всего знать, чтобы интегрироваться сразу в несколько компаний в их инфосреду. Ну и отношение к тем кто как фигаро (сегодня тут, завтра там) в компаниях не очень хорошее. Мы таких называли хвосты. И их рубили.быть форумным хранителем ваш бесценный плюс. Забудьте всё что было,подыхает и эта ветка. Военная живёт только благодаря срачам. Там пишут одно и тоже 2й год вподряд. Можно откатываться назад, копировать оттуда собщения, никто не догадается, что это подвох. Людей зациклило. Ветки на которых можно узнать что то новое интересом не пользуются. Про нейропластичность писал выше. С её сильным падением человек готов до конца жизни читать одну книгу перечитывая её 300 раз. У меня плейлист на 70% обновляется ежегодно. Любимые песни не надоедают, эта любовь навсегда, но нужно освобождать место новым.У долярчика есть недостатки и я ему говорю о них в лицо. А уже что с этим делать - его проблемы. Если помните, именно я убедил его перестать буллить флер, причём в общаке, не в личке. Востаннє редагувалось Wirująświatła в Чет 01 тра, 2025 23:26, всього редагувалось 3 разів. Wirująświatła

Повідомлень: 29750 З нами з: 06.04.16 Подякував: 2480 раз. Подякували: 3474 раз. Профіль 1 3 ВідповістиЦитата Додано: Чет 01 тра, 2025 23:18 "Общаться по расписанию" невозможно. Во первых под ваше расписание никто подстраиваться не будет.





Знов перенесення свого власного досвіду, своєї компанії на загальне правило. Якщо мова саме про власний досвід, а не науковий підхід людини , яка називає себе психолог, то має право на життя. Це не здорова компанія (скоріше якась секта) , яка не сприймає, що тебе може цікавити щось ще, аніж те, чим займається компанія. Може ти там розчинявся, це твій досвід. І звідси має початок оте твоє «друг зателефонував, що завтра треба кинути всі справи, роботу, і повезти його до інтернетівської шльондри в Білорусь», і ти з піонерським вогником виконаєш забаганку. Це не про дружбу, це про використання і маніпуляцію («якщо ти не кинеш свій спорт, не ходи до нас музицировать» з тієї ж опери)

Друг це ще і про твої потреби , а не лише його. І нормальний друг не ставить питання «який ти мені друг, якщо ти завтра не кинеш 20 пасажирів, та 5 тон вантажів, і не поїдеш зі мною до баришні.»

Коротше ясно: ніякої науки, все на основі «у нас в компанії було…».. Знов перенесення свого власного досвіду, своєї компанії на загальне правило. Якщо мова саме про власний досвід, а не науковий підхід людини , яка називає себе психолог, то має право на життя. Це не здорова компанія (скоріше якась секта) , яка не сприймає, що тебе може цікавити щось ще, аніж те, чим займається компанія. Може ти там розчинявся, це твій досвід. І звідси має початок оте твоє «друг зателефонував, що завтра треба кинути всі справи, роботу, і повезти його до інтернетівської шльондри в Білорусь», і ти з піонерським вогником виконаєш забаганку. Це не про дружбу, це про використання і маніпуляцію («якщо ти не кинеш свій спорт, не ходи до нас музицировать» з тієї ж опери)Друг це ще і про твої потреби , а не лише його. І нормальний друг не ставить питання «який ти мені друг, якщо ти завтра не кинеш 20 пасажирів, та 5 тон вантажів, і не поїдеш зі мною до баришні.»Коротше ясно: ніякої науки, все на основі «у нас в компанії було…».. Hotab Повідомлень: 14915 З нами з: 15.02.09 Подякував: 397 раз. Подякували: 2375 раз. Профіль 1 3 2 1 ВідповістиЦитата Додано: Чет 01 тра, 2025 23:42 Wirująświatła написав: ......

Не видел ни одного подростка который бы всерьёз интересовался зарплатами, кредитами, депозитами, учетными ставками, недвижимостью и т.д. Тогда такой был бы и тут на форуме хотя бы один. Проекцией называется когда человек свои мысли/интересы проецирует на другого. Это интересы более взрослого человека 18+ ......Не видел ни одного подростка который бы всерьёз интересовался зарплатами, кредитами, депозитами, учетными ставками, недвижимостью и т.д. Тогда такой был бы и тут на форуме хотя бы один. Проекцией называется когда человек свои мысли/интересы проецирует на другого. Это интересы более взрослого человека 18+

Что вы называете "всерьёз интересовался"?

Кредитами-депозитами ему нет смысла "всерьёз интересоваться". Первое ему не дадут, а на второе у него денег нет.

Зарплатами? Ну, узнал примерные зарплаты по одной-другой специальности, потом ещё по каким-то. Если есть какие-то интересы, узнал какие зарплаты у специалистов в этой области. Этим не надо как-то специально долго заниматься.



Вы сами привели данные опросов. Да, деньги там не на первом месте, но "материальная обеспеченность (53,6%)" на 4 месте после "семья, здоровье, любовь". "Образование и карьера" значимы для 45,6%.

В жизненных целях "высокое материальное положение (57,4%)" тоже на 4 месте, хотя, когда они ставят на первое место "благополучная и счастливая семья (69,3%)", наверное, при этом тоже думают и о материальной стороне.

Так что о деньгах они думают и интересуются этими вопросами. Но это не ролики-разговоры о кредитах-депозитах.

Вы никогда не слышали детских разговоров о том, как они вырастут и откроют, к примеру, свой отель? Да для взрослого смешно слушать, слишком далеко от реальности, наивно, но тем не менее.

А те, кто интересуется именно экономикой, финансами как науками читают и смотрят совсем другое. Но у тех роликов, конечно, не будет десятков миллионов просмотров, это уже сфера специальных интересов. Так же, как нет, наверное, таких просмотров об истории Месопотамии. Но это не значит, что таких интересов нет. А хороший учёный или педагог мог бы начитать очень интересный популярный цикл лекций, который подростки с удовольствием слушали. Но это большой труд, кто его оплатит? Разве что государство. Кстати, в Союзе это возможно (вероятно?) сделали бы. Что вы называете "всерьёз интересовался"?Кредитами-депозитами ему нет смысла "всерьёз интересоваться". Первое ему не дадут, а на второе у него денег нет.Зарплатами? Ну, узнал примерные зарплаты по одной-другой специальности, потом ещё по каким-то. Если есть какие-то интересы, узнал какие зарплаты у специалистов в этой области. Этим не надо как-то специально долго заниматься.Вы сами привели данные опросов. Да, деньги там не на первом месте, но "материальная обеспеченность (53,6%)" на 4 месте после "семья, здоровье, любовь". "Образование и карьера" значимы для 45,6%.В жизненных целях "высокое материальное положение (57,4%)" тоже на 4 месте, хотя, когда они ставят на первое место "благополучная и счастливая семья (69,3%)", наверное, при этом тоже думают и о материальной стороне.Так что о деньгах они думают и интересуются этими вопросами. Но это не ролики-разговоры о кредитах-депозитах.Вы никогда не слышали детских разговоров о том, как они вырастут и откроют, к примеру, свой отель? Да для взрослого смешно слушать, слишком далеко от реальности, наивно, но тем не менее.А те, кто интересуется именно экономикой, финансами как науками читают и смотрят совсем другое. Но у тех роликов, конечно, не будет десятков миллионов просмотров, это уже сфера специальных интересов. Так же, как нет, наверное, таких просмотров об истории Месопотамии. Но это не значит, что таких интересов нет. А хороший учёный или педагог мог бы начитать очень интересный популярный цикл лекций, который подростки с удовольствием слушали. Но это большой труд, кто его оплатит? Разве что государство. Кстати, в Союзе это возможно (вероятно?) сделали бы. ЛАД 2 Повідомлень: 34255 З нами з: 31.08.10 Подякував: 5314 раз. Подякували: 4839 раз. Профіль 2 2 6 ВідповістиЦитата Додано: Чет 01 тра, 2025 23:57 Faceless написав: Wirująświatła написав: rjkz написав: Афигенно содержательный контент. Афигенно содержательный контент. о содержательности речь не шла. подростки смотрят то что им интересно. чаще всего какое нибудь анимэ, и про других подростков, дурацкая музыка и т.д. Как раз формируется инструмент себя со всеми сравнивать, для них важно "быть не хуже ", ну и развлекательный контент, которым они делятся, а так же видео про их хобби (если хобби есть). Не видел ни одного подростка который бы всерьёз интересовался зарплатами, кредитами, депозитами, учетными ставками, недвижимостью и т.д. Тогда такой был бы и тут на форуме хотя бы один. Проекцией называется когда человек свои мысли/интересы проецирует на другого. Это интересы более взрослого человека 18+ о содержательности речь не шла. подростки смотрят то что им интересно. чаще всего какое нибудь анимэ, и про других подростков, дурацкая музыка и т.д. Как раз формируется инструмент себя со всеми сравнивать, для них важно "быть не хуже ", ну и развлекательный контент, которым они делятся, а так же видео про их хобби (если хобби есть). Не видел ни одного подростка который бы всерьёз интересовался зарплатами, кредитами, депозитами, учетными ставками, недвижимостью и т.д. Тогда такой был бы и тут на форуме хотя бы один. Проекцией называется когда человек свои мысли/интересы проецирует на другого. Это интересы более взрослого человека 18+

Ну от мене цікавила економіка (мікро- і макро-), монетарна політика, кредити і депозити. Але в мене тоді інтернету не було Ну от мене цікавила економіка (мікро- і макро-), монетарна політика, кредити і депозити. Але в мене тоді інтернету не було Сейчас интернет есть, но что это даст подростку?

Нет таких сайтов/форумов, которые им были бы интересны. Или, может, я не знаю?

Для малышей есть неплохие мультики - фиксики, малышарики, где рассказывают интересные вещи и о физике, и об астрономии. И они с удовольствием смотрят, хотя ещё не всё понимают. И это, кстати, российские мультики. Это к вопросу "подалі від рашкі". От этого тоже будем "подалі"? Или очень неплохой мультсериал "Лео и Тиг". Мне и самому его интересно смотреть. Наверняка есть англоязычные мультики такого плана, но наши дети английского не знают и мы вряд ли скоро дойдём до того, чтобы хорошо знали. Так может, не надо добиваться, чтобы не понимали и русского?

Не знаю, есть что-то подобное для детей постарше. Сейчас интернет есть, но что это даст подростку?Нет таких сайтов/форумов, которые им были бы интересны. Или, может, я не знаю?Для малышей есть неплохие мультики - фиксики, малышарики, где рассказывают интересные вещи и о физике, и об астрономии. И они с удовольствием смотрят, хотя ещё не всё понимают. И это, кстати, российские мультики. Это к вопросу "подалі від рашкі". От этого тоже будем "подалі"? Или очень неплохой мультсериал "Лео и Тиг". Мне и самому его интересно смотреть. Наверняка есть англоязычные мультики такого плана, но наши дети английского не знают и мы вряд ли скоро дойдём до того, чтобы хорошо знали. Так может, не надо добиваться, чтобы не понимали и русского?Не знаю, есть что-то подобное для детей постарше. ЛАД 2 Повідомлень: 34255 З нами з: 31.08.10 Подякував: 5314 раз. Подякували: 4839 раз. Профіль 2 2 6 ВідповістиЦитата Додано: П'ят 02 тра, 2025 00:04 ЛАД

Для малышей есть неплохие мультики - фиксики, малышарики, где рассказывают интересные вещи и о физике, и об астрономии. И они с удовольствием смотрят, хотя ещё не всё понимают. И это, кстати, российские мультики.





Абетка «Першосвіт» . Як мінімум в пакеті Світ ТВ (максимальний) канал є. Мабуть багато де є.

Явно взятий з західного, перекладений та адаптований.

Можливо це різні вікові групи. Першосвіт це дошкільне. Фіксікі мабуть для початкової школи. Абетка «Першосвіт» . Як мінімум в пакеті Світ ТВ (максимальний) канал є. Мабуть багато де є.Явно взятий з західного, перекладений та адаптований.Можливо це різні вікові групи. Першосвіт це дошкільне. Фіксікі мабуть для початкової школи. Hotab Повідомлень: 14915 З нами з: 15.02.09 Подякував: 397 раз. Подякували: 2375 раз. Профіль 1 3 2 ВідповістиЦитата Додано: П'ят 02 тра, 2025 00:15 Re: Психологія та інші цікавинки Wirująświatła написав: Подростки ВСЕГДА ориентируются на чужие достижения и ценности. Подростки ВСЕГДА ориентируются на чужие достижения и ценности. Але не у всьому. Це не є ні єдиним, ні навіть головним мотиватором щось робити (ну добре, у окремих особин цілком може бути головний) Wirująświatła написав: это ваши фантазии. у каждого возраста есть свои особености. Подражать чужим ценностям, увлечениям и точкам зрения нормально для подростка, поскольку своего опыта пока ещё нет, а объективная ситуация требует отходить от детства в сторону взросления.



Подросток скопировать может что угодно, это не означает что он такой супергениальный что то изобрёл или выдумал. это ваши фантазии. у каждого возраста есть свои особености. Подражать чужим ценностям, увлечениям и точкам зрения нормально для подростка, поскольку своего опыта пока ещё нет, а объективная ситуация требует отходить от детства в сторону взросления.Подросток скопировать может что угодно, это не означает что он такой супергениальный что то изобрёл или выдумал.

Не знаю до чого ви тут приплели геніальність. Наслідування, хоча б часткове, того що знає - властиве гуть усім. Та ж музика - у кожного музиканта, композитора твори є унікальним блендом того, що колись на нього вплинуло. Тож в певному сенсі "копіюють" усі, а деякі навіть буквально. Підлітки тут нічим не особливі. Але ви потім чогось взагалі звели все до якихось глухонімих (до чого вони тут?). Мова була про те, що підлітку не обов'язково копіювати/наслідувати когось з оточення, що бути чимось зацікавленим. Якщо ж ви натякаєте на питання креативу, то тут мова не про якусь там геніальніть чи ні. Креативити підлітки можуть нічим не гірше дорослих, брак досвіду впливає на результат, але не перекреслює можливість творити нове. Умовно кажучи, підліток-художник не програє в креативності дорослому, скоріше в техніці. Wirująświatła написав: значит подросток с ними родился) стартуйте новую науку, ниша абсолютно свободна. значит подросток с ними родился) стартуйте новую науку, ниша абсолютно свободна.

Ок, бачу думку не доніс. Зацікавленя може прийти буквально самостійно "нізвідки" - просто щось сподобалося. Вишивка, плетіння бісером, складання модельок - перелік нескінченний. І не обов'язково, що це наслідування когось з оточення, чим може не займатись буквально ніхто, ні батьки, ні родичі, ні знайомі, ні друзі. Просто щось зацікавило. Вже потім на базі зацікавленя можуть (а може й ні) знайтися нові знайомства і розширитись оточення. І нема кому тут наводити порівняня, добувати статус, і все таке інше. Wirująświatła написав: это тяжело физически. Еще есть школа, какие то обязанности, и т.д. "Общаться по расписанию" невозможно. Во первых под ваше расписание никто подстраиваться не будет. это тяжело физически. Еще есть школа, какие то обязанности, и т.д. "Общаться по расписанию" невозможно. Во первых под ваше расписание никто подстраиваться не будет.

Цілком можливо, якщо розклад у вас в основному співпадає, у школярів зазвичай десь так і є

Wirująświatła написав: Две компании одновременно куда то приглашают и таки придётся выбирать. Две компании одновременно куда то приглашают и таки придётся выбирать.

Це не так все працює. Наприклад, підліток цікавиться, нехай, малюванням. Його коло спілкування трохи розширюється за рахунок занять і інших пілітків на тих заняттях. Це все відбувається не спонтанно, а по спільному для них розкладу. От і все, нічого неможливого у такій синхронізації. Wirująświatła написав: Туда же смысловое наполнение. Надо быть мегагениальным, много всего знать, чтобы интегрироваться сразу в несколько компаний в их инфосреду. Туда же смысловое наполнение. Надо быть мегагениальным, много всего знать, чтобы интегрироваться сразу в несколько компаний в их инфосреду.

Зовсім ні. Одна компанія умовно "дворова", з однокласників. Інша, наприклад, тусовка спільноту/субкультури, яка збирається +/- регулярно у конкретному місці в конкретний час. Теми розмов/розваг відрізняються, але не означають, що треба мати дві особистості. Wirująświatła написав: Ну и отношение к тем кто как фигаро (сегодня тут, завтра там) в компаниях не очень хорошее. Мы таких называли хвосты. И их рубили. Ну и отношение к тем кто как фигаро (сегодня тут, завтра там) в компаниях не очень хорошее. Мы таких называли хвосты. И их рубили.

У вас погляди, наче компанія - то банда, з вимогами підвищеної відданості. Таке звісно еж має місце в певних середовищах, але це все ж вельми специфічні відносини. І це також не про дружбу. Це про зграю. Wirująświatła написав: Если помните, именно я убедил его перестать буллить флер, причём в общаке, не в личке. Если помните, именно я убедил его перестать буллить флер, причём в общаке, не в личке.

Дякую за зусилля, але ж, нажаль, не допомогло. Але не у всьому. Це не є ні єдиним, ні навіть головним мотиватором щось робити (ну добре, у окремих особин цілком може бути головний)Не знаю до чого ви тут приплели геніальність. Наслідування, хоча б часткове, того що знає - властиве гуть усім. Та ж музика - у кожного музиканта, композитора твори є унікальним блендом того, що колись на нього вплинуло. Тож в певному сенсі "копіюють" усі, а деякі навіть буквально. Підлітки тут нічим не особливі. Але ви потім чогось взагалі звели все до якихось глухонімих (до чого вони тут?). Мова була про те, що підлітку не обов'язково копіювати/наслідувати когось з оточення, що бути чимось зацікавленим. Якщо ж ви натякаєте на питання креативу, то тут мова не про якусь там геніальніть чи ні. Креативити підлітки можуть нічим не гірше дорослих, брак досвіду впливає на результат, але не перекреслює можливість творити нове. Умовно кажучи, підліток-художник не програє в креативності дорослому, скоріше в техніці.Ок, бачу думку не доніс. Зацікавленя може прийти буквально самостійно "нізвідки" - просто щось сподобалося. Вишивка, плетіння бісером, складання модельок - перелік нескінченний. І не обов'язково, що це наслідування когось з оточення, чим може не займатись буквально ніхто, ні батьки, ні родичі, ні знайомі, ні друзі. Просто щось зацікавило. Вже потім на базі зацікавленя можуть (а може й ні) знайтися нові знайомства і розширитись оточення. І нема кому тут наводити порівняня, добувати статус, і все таке інше.Цілком можливо, якщо розклад у вас в основному співпадає, у школярів зазвичай десь так і єЦе не так все працює. Наприклад, підліток цікавиться, нехай, малюванням. Його коло спілкування трохи розширюється за рахунок занять і інших пілітків на тих заняттях. Це все відбувається не спонтанно, а по спільному для них розкладу. От і все, нічого неможливого у такій синхронізації.Зовсім ні. Одна компанія умовно "дворова", з однокласників. Інша, наприклад, тусовка спільноту/субкультури, яка збирається +/- регулярно у конкретному місці в конкретний час. Теми розмов/розваг відрізняються, але не означають, що треба мати дві особистості.У вас погляди, наче компанія - то банда, з вимогами підвищеної відданості. Таке звісно еж має місце в певних середовищах, але це все ж вельми специфічні відносини. І це також не про дружбу. Це про зграю.Дякую за зусилля, але ж, нажаль, не допомогло. Faceless

Модератор Повідомлень: 36026 З нами з: 24.01.12 Подякував: 1484 раз. Подякували: 8188 раз. Профіль 4 9 3 ВідповістиЦитата Додано: П'ят 02 тра, 2025 00:18 Re: Психологія та інші цікавинки ЛАД написав: Наверняка есть англоязычные мультики такого плана, но наши дети английского не знают и мы вряд ли скоро дойдём до того, чтобы хорошо знали. Так может, не надо добиваться, чтобы не понимали и русского? Наверняка есть англоязычные мультики такого плана, но наши дети английского не знают и мы вряд ли скоро дойдём до того, чтобы хорошо знали. Так может, не надо добиваться, чтобы не понимали и русского? В мене внук дивиться англійські мультики.... і не дивиться російські.



Питання на засипку

1 Якою мовою крім рідної він буде краще спілкуватись коли виросте

2 Який розмір ринку де панує англійська і який розмір раССейської?



І прогноз після відповідей на перших два пункти

В кого кращі шанси мати краще життя?



От так совки й перетворюють своїх нащадків на безталанних й пригнічених в яких одна дорога - гарматне мясо в імя лідера.... В мене внук дивиться англійські мультики.... і не дивиться російські.Питання на засипку1 Якою мовою крім рідної він буде краще спілкуватись коли виросте2 Який розмір ринку де панує англійська і який розмір раССейської?І прогноз після відповідей на перших два пунктиВ кого кращі шанси мати краще життя?От так совки й перетворюють своїх нащадків на безталанних й пригнічених в яких одна дорога - гарматне мясо в імя лідера.... budivelnik

Повідомлень: 26205 З нами з: 15.01.09 Подякував: 289 раз. Подякували: 2978 раз. Профіль 1 1 1 ВідповістиЦитата Додано: П'ят 02 тра, 2025 00:27 Re: Психологія та інші цікавинки ЛАД написав: Сейчас интернет есть, но что это даст подростку?

Нет таких сайтов/форумов, которые им были бы интересны. Или, может, я не знаю? Сейчас интернет есть, но что это даст подростку?Нет таких сайтов/форумов, которые им были бы интересны. Или, может, я не знаю?

Я теж не підліток, не можу сказати ЛАД написав: Для малышей есть неплохие мультики - фиксики, малышарики, где рассказывают интересные вещи и о физике, и об астрономии. И они с удовольствием смотрят, хотя ещё не всё понимают. И это, кстати, российские мультики. Это к вопросу "подалі від рашкі". От этого тоже будем "подалі"? Для малышей есть неплохие мультики - фиксики, малышарики, где рассказывают интересные вещи и о физике, и об астрономии. И они с удовольствием смотрят, хотя ещё не всё понимают. И это, кстати, российские мультики. Это к вопросу "подалі від рашкі". От этого тоже будем "подалі"?

Якось практично весь світ живе без всяких смішариків з фіксиками, і нічого. Щоправда, я на 99% впевнений що ці мультики - копія якихось американських, так само як з серіалами/сіткомами, або куплена ліцензія або банально крадена ідея і сюжет. Тому так, я б і від цього тримався подалі. Нема чого змалку отруювати мозок російським інфопростором. Це фактично готувати дитячий мозок для сприйняття російської пропаганди. Завтра не помітито, а ваші смешаріки вже будуть про "сво" торочить. Зараз в російському інфополі нема ресурсів поза пропагадою в принйипі. ЛАД написав: Наверняка есть англоязычные мультики такого плана, но наши дети английского не знают и мы вряд ли скоро дойдём до того, чтобы хорошо знали. Наверняка есть англоязычные мультики такого плана, но наши дети английского не знают и мы вряд ли скоро дойдём до того, чтобы хорошо знали.

На цю тему в мене перед очима приклад друзів, в яких дитина з народження поза російським інфопростором, знає українську, англійську і трохи іспанську. Все що треба - щоб ту ж англійську знали батьки, і з народження давати різноманітний контент, в тому числі й англійською. ЛАД написав: Так может, не надо добиваться, чтобы не понимали и русского? Так может, не надо добиваться, чтобы не понимали и русского?

В ідеалі - треба. Хоча це дійсно непросто. Я теж не підліток, не можу сказатиЯкось практично весь світ живе без всяких смішариків з фіксиками, і нічого. Щоправда, я на 99% впевнений що ці мультики - копія якихось американських, так само як з серіалами/сіткомами, або куплена ліцензія або банально крадена ідея і сюжет. Тому так, я б і від цього тримався подалі. Нема чого змалку отруювати мозок російським інфопростором. Це фактично готувати дитячий мозок для сприйняття російської пропаганди. Завтра не помітито, а ваші смешаріки вже будуть про "сво" торочить. Зараз в російському інфополі нема ресурсів поза пропагадою в принйипі.На цю тему в мене перед очима приклад друзів, в яких дитина з народження поза російським інфопростором, знає українську, англійську і трохи іспанську. Все що треба - щоб ту ж англійську знали батьки, і з народження давати різноманітний контент, в тому числі й англійською.В ідеалі - треба. Хоча це дійсно непросто. Faceless

Модератор Повідомлень: 36026 З нами з: 24.01.12 Подякував: 1484 раз. Подякували: 8188 раз. Профіль 4 9 3 ВідповістиЦитата Додано: П'ят 02 тра, 2025 00:28 Hotab написав: ЛАД

Для малышей есть неплохие мультики - фиксики, малышарики, где рассказывают интересные вещи и о физике, и об астрономии. И они с удовольствием смотрят, хотя ещё не всё понимают. И это, кстати, российские мультики.





Абетка «Першосвіт» . Як мінімум в пакеті Світ ТВ (максимальний) канал є. Мабуть багато де є.

Явно взятий з західного, перекладений та адаптований.

Можливо це різні вікові групи. Першосвіт це дошкільне. Фіксікі мабуть для початкової школи. Абетка «Першосвіт» . Як мінімум в пакеті Світ ТВ (максимальний) канал є. Мабуть багато де є.Явно взятий з західного, перекладений та адаптований.Можливо це різні вікові групи. Першосвіт це дошкільне. Фіксікі мабуть для початкової школи.

Конечно, есть и переводы с английского.

И есть неплохие сериалы. Их надо переводить. И переводить хорошо. И для детей не пойдёт закадровый текст или субтитры.

Но опять же, гораздо больше переводов на русский - объяснение чисто экономическое -больше рынок. Конечно, есть и переводы с английского.И есть неплохие сериалы. Их надо переводить. И переводить хорошо. И для детей не пойдёт закадровый текст или субтитры.Но опять же, гораздо больше переводов на русский - объяснение чисто экономическое -больше рынок. ЛАД 2 Повідомлень: 34255 З нами з: 31.08.10 Подякував: 5314 раз. Подякували: 4839 раз. Профіль 2 2 6 ВідповістиЦитата Додано: П'ят 02 тра, 2025 00:33 ЛАД

Конечно, есть и переводы с английского.





Та воно не просто перекладене. Як абетку перекласти, коли Кіт починається з К, а Cat з С.

Воно повністю адаптоване. І вірші ж українські в рифму .



Доречі іронія іронією, а якісь кацапські ЗМІ вже популяризують виписку немовлят з пологового в формі РККА , з пілоткою з зірочкою. Ну типу ж 80 років!

Тому я б не здивувався, якщо у фіксіків зʼявиться «як поремонтувати танк Т34 , щоб пришвидшено вступити в бій з Леопардом». Там дна нема. Та воно не просто перекладене. Як абетку перекласти, коли Кіт починається з К, а Cat з С.Воно повністю адаптоване. І вірші ж українські в рифму .Доречі іронія іронією, а якісь кацапські ЗМІ вже популяризують виписку немовлят з пологового в формі РККА , з пілоткою з зірочкою. Ну типу ж 80 років!Тому я б не здивувався, якщо у фіксіків зʼявиться «як поремонтувати танк Т34 , щоб пришвидшено вступити в бій з Леопардом». Там дна нема. Hotab Повідомлень: 14915 З нами з: 15.02.09 Подякував: 397 раз. Подякували: 2375 раз. Профіль 1 3 2 ВідповістиЦитата #<1 ... 320321322323 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Статті на Finance.ua Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки для вашого гаманця Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення публікацій Finance.ua Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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