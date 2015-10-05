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#<1 ... 321322323324 Додано: П'ят 02 тра, 2025 00:52 Faceless написав: Але ви потім чогось взагалі звели все до якихось глухонімих (до чого вони тут?). Але ви потім чогось взагалі звели все до якихось глухонімих (до чого вони тут?). а как вы на примере нормотипичного подростка изучите какая часть его опыта/мотиваци присутствовала при рождении, а какую принесли внешние факторы? для такого рода эксперимента нужно отключить большинство (почти все) внешние факторы и опираться только на внутренние ресурсы ребёнка. То есть лишить его слуха и зрения. К счастью, такие эксперименты запрещены, а слепоглухонемые дети есть. Вот они как раз и доказывают с каким багажом мотиваций и знаний приходят люди в этот мир. Много среди глухих музыкантов? если с этим талантом рождаются, должно быть много. Faceless написав: Мова була про те, що підлітку не обов'язково копіювати/наслідувати когось з оточення, що бути чимось зацікавленим Мова була про те, що підлітку не обов'язково копіювати/наслідувати когось з оточення, що бути чимось зацікавленим теперь перекручиваете вы. познавательные интересы - работа EQ. У детей с РАС таких интересов - минимум (это доказывает роль EQ). . Когда вы сказали что вас не интересуют мои каверы это был "жирный звонок" от низкого eq. мне было бы мегалюбопытно, если бы форумчане писали музыку (кое что там было написано мной, только я это не афишировал чтобы не триггерить хейтеров). Слушал бы каждого 2мя ушами. К нашему диалогу, познавательный интерес - отдельно, копирование - отдельно. Это разные функци мозга. Не смешивайте всё воедино. Faceless написав: Умовно кажучи, підліток-художник не програє в креативності дорослому, скоріше в техніці. Умовно кажучи, підліток-художник не програє в креативності дорослому, скоріше в техніці. красивая сказка. тогда была бы тысяча Гениальных подростков - художников, музыкантов (те что пишут, а не играют по нотам), дизайнеров, видео блогеров. Это всё доступно бери карандаш и рисуй, бери гитару и бренчи, бери смартфон и снимай гениальные фильмы. Даже 9 классов образования не надо. Только этого не происходит. Среди взрослых мало гениальных/креативных, а среди пдростков их вообще нет. То что их перехваливают, только им во вред. В 40 они поймут что им врали и ничего гениального за 40 лет они сотворить так и не смогли. Faceless написав: Вишивка, плетіння бісером, складання модельок - перелік нескінченний. І не обов'язково, що це наслідування когось з оточення, чим може не займатись буквально ніхто, ні батьки, ні родичі, ні знайомі, ні друзі Вишивка, плетіння бісером, складання модельок - перелік нескінченний. І не обов'язково, що це наслідування когось з оточення, чим може не займатись буквально ніхто, ні батьки, ні родичі, ні знайомі, ні друзі где то он это увидел или сам придумал? Слепоглухонемой без обучения тоже так бы смог? вот взял бисер и начал вышивать иконы. Faceless написав: Це все відбувається не спонтанно, а по спільному для них розкладу. От і все, нічого неможливого у такій синхронізації Це все відбувається не спонтанно, а по спільному для них розкладу. От і все, нічого неможливого у такій синхронізації ...и дворовые компании тоже собирались по вторникам/четвергам с 17 до 19? если мерять общение кружками и секциями тогда да, можно и 10 совмещать. Например по 2 в день.



Есть 2 вида групп - формальные и неформальные. Которые вы перемешали. Формальные ни на какие групповые ценности не ориентированы. Это завуалированая принудиловка. Всё вышесказаное (что подросток перенимает интересы группы) касалось только неформальных групп. В формальных группах каждый сам за себя, максимум карандаш у соседа можно попросить. Faceless написав: У вас погляди, наче компанія - то банда, з вимогами підвищеної відданості. У вас погляди, наче компанія - то банда, з вимогами підвищеної відданості. ещё одно доказательство что вы через это не прошли.... Банда - нет, віданність - да. банда ориентирована на своего лидера. Поэтому степень добровольности там низкая. А за выход или отказ идти на дело могут и жизни лишить. В подростковых группах - наивысшая степень добровольности из всех возможных. В них нет явного лидера. Лидер там тот кого все уважают. Но и его функционал ничтожен. Он не может идти против воли группы. Нечто вроде иконы. А теперь подумайте, где бы они были без "відданості" ? Они бы рухнули, потому что кроме преданности, общих интересов и добровольности в них нет ничего, ни регламента (как в кружках) ни лидера как в банде (или в бригаде строителей). Любое объединение на чём то держится. В зависимости от степени формальности и добровольности. В подростковых неформальных группах если "хотите ходите, а не хотите не ходите" с вами обрывают контакты. Примерно как с девушкой на свидании. Раз-два не пришла, а на 3е упс уже не приглашают. Потому что это унижает остальных членов группы, которые живут общей идеей/ценностями, а вы то там то тут. На кружок/секцию можно полгода не ходить, а потом снова ходить. Вряд ли этого кого то там заботит. что вы есть что вас нет, бумаге учёта посещения без разницы. а как вы на примере нормотипичного подростка изучите какая часть его опыта/мотиваци присутствовала при рождении, а какую принесли внешние факторы? для такого рода эксперимента нужно отключить большинство (почти все) внешние факторы и опираться только на внутренние ресурсы ребёнка. То есть лишить его слуха и зрения. К счастью, такие эксперименты запрещены, а слепоглухонемые дети есть. Вот они как раз и доказывают с каким багажом мотиваций и знаний приходят люди в этот мир. Много среди глухих музыкантов? если с этим талантом рождаются, должно быть много.теперь перекручиваете вы. познавательные интересы - работа EQ. У детей с РАС таких интересов - минимум (это доказывает роль EQ). . Когда вы сказали что вас не интересуют мои каверы это был "жирный звонок" от низкого eq. мне было бы мегалюбопытно, если бы форумчане писали музыку (кое что там было написано мной, только я это не афишировал чтобы не триггерить хейтеров). Слушал бы каждого 2мя ушами. К нашему диалогу, познавательный интерес - отдельно, копирование - отдельно. Это разные функци мозга. Не смешивайте всё воедино.красивая сказка. тогда была бы тысяча Гениальных подростков - художников, музыкантов (те что пишут, а не играют по нотам), дизайнеров, видео блогеров. Это всё доступно бери карандаш и рисуй, бери гитару и бренчи, бери смартфон и снимай гениальные фильмы. Даже 9 классов образования не надо. Только этого не происходит. Среди взрослых мало гениальных/креативных, а среди пдростков их вообще нет. То что их перехваливают, только им во вред. В 40 они поймут что им врали и ничего гениального за 40 лет они сотворить так и не смогли.где то он это увидел или сам придумал? Слепоглухонемой без обучения тоже так бы смог? вот взял бисер и начал вышивать иконы....и дворовые компании тоже собирались по вторникам/четвергам с 17 до 19? если мерять общение кружками и секциями тогда да, можно и 10 совмещать. Например по 2 в день.Есть 2 вида групп - формальные и неформальные. Которые вы перемешали. Формальные ни на какие групповые ценности не ориентированы. Это завуалированая принудиловка. Всё вышесказаное (что подросток перенимает интересы группы) касалось толькогрупп. В формальных группах каждый сам за себя, максимум карандаш у соседа можно попросить.ещё одно доказательство что вы через это не прошли.... Банда - нет, віданність - да. банда ориентирована на своего лидера. Поэтому степень добровольности там низкая. А за выход или отказ идти на дело могут и жизни лишить. В подростковых группах - наивысшая степень добровольности из всех возможных. В них нет явного лидера. Лидер там тот кого все уважают. Но и его функционал ничтожен. Он не может идти против воли группы. Нечто вроде иконы. А теперь подумайте, где бы они были без "відданості" ? Они бы рухнули, потому что кроме преданности, общих интересов и добровольности в них нет ничего, ни регламента (как в кружках) ни лидера как в банде (или в бригаде строителей). Любое объединение на чём то держится. В зависимости от степени формальности и добровольности. В подростковых неформальных группах если "хотите ходите, а не хотите не ходите" с вами обрывают контакты. Примерно как с девушкой на свидании. Раз-два не пришла, а на 3е упс уже не приглашают. Потому что это унижает остальных членов группы, которые живут общей идеей/ценностями, а вы то там то тут. На кружок/секцию можно полгода не ходить, а потом снова ходить. Вряд ли этого кого то там заботит. что вы есть что вас нет, бумаге учёта посещения без разницы. Востаннє редагувалось Wirująświatła в П'ят 02 тра, 2025 01:15, всього редагувалось 4 разів. Wirująświatła

Повідомлень: 29751 З нами з: 06.04.16 Подякував: 2480 раз. Подякували: 3474 раз. Профіль 1 3 ВідповістиЦитата Додано: П'ят 02 тра, 2025 00:56 budivelnik написав: ЛАД написав: Наверняка есть англоязычные мультики такого плана, но наши дети английского не знают и мы вряд ли скоро дойдём до того, чтобы хорошо знали. Так может, не надо добиваться, чтобы не понимали и русского? Наверняка есть англоязычные мультики такого плана, но наши дети английского не знают и мы вряд ли скоро дойдём до того, чтобы хорошо знали. Так может, не надо добиваться, чтобы не понимали и русского? В мене внук дивиться англійські мультики.... і не дивиться російські.



Питання на засипку

1 Якою мовою крім рідної він буде краще спілкуватись коли виросте

2 Який розмір ринку де панує англійська і який розмір раССейської?



І прогноз після відповідей на перших два пункти

В кого кращі шанси мати краще життя?



От так совки й перетворюють своїх нащадків на безталанних й пригнічених в яких одна дорога - гарматне мясо в імя лідера.... В мене внук дивиться англійські мультики.... і не дивиться російські.Питання на засипку1 Якою мовою крім рідної він буде краще спілкуватись коли виросте2 Який розмір ринку де панує англійська і який розмір раССейської?І прогноз після відповідей на перших два пунктиВ кого кращі шанси мати краще життя?От так совки й перетворюють своїх нащадків на безталанних й пригнічених в яких одна дорога - гарматне мясо в імя лідера....

1. Скільки років вашому онуку?

2. Він розуміє, що дивиться? Чи мультики без слів або і без слів все зрозуміло?

3. Він дивиться тільки англійські і українські мультики? Українських не так багато (і до речі багато з них то перекладені з англійської або російської).



Відповіді на засипку.

1. Ваш онук крім рідної буде спілкуватись англійською. Но это не мешает ребёнку, который слушает русские мультики, знать английский не хуже вашего внука. Когда вырастет, а, может, раньше.

2. Розмір ринку, де панує англійська, звісно, значно більше.

Вопрос, после ответа на первые 2 практически не связан с ними. Хтозна.

Ему вполне может понадобиться не английский, а, к примеру, немецкий или испанский. Или китайский.

У меня однокурсник очень хорошо знал английский ещё в универе. Потом он стал переводчиком с английского. Позже выучил японский и стал переводчиком с японского. После развала Союза уехал с женой в США. Жена тоже с нашего курса и тоже ещё,по-моему, здесь переквалифицировалась в переводчики с англ. В США он организовал фирму по переводу и в итоге был там (и есть) очень хорошо устроен. Сейчас уже, кажется, давно не работает, но точно не знаю.

Ваш последний вывод свидетельствует исключительно о вашей ограниченности. 1. Скільки років вашому онуку?2. Він розуміє, що дивиться? Чи мультики без слів або і без слів все зрозуміло?3. Він дивиться тільки англійські і українські мультики? Українських не так багато (і до речі багато з них то перекладені з англійської або російської).Відповіді на засипку.1. Ваш онук крім рідної буде спілкуватись англійською. Но это не мешает ребёнку, который слушает русские мультики, знать английский не хуже вашего внука. Когда вырастет, а, может, раньше.2. Розмір ринку, де панує англійська, звісно, значно більше.Вопрос, после ответа на первые 2 практически не связан с ними. Хтозна.Ему вполне может понадобиться не английский, а, к примеру, немецкий или испанский. Или китайский.У меня однокурсник очень хорошо знал английский ещё в универе. Потом он стал переводчиком с английского. Позже выучил японский и стал переводчиком с японского. После развала Союза уехал с женой в США. Жена тоже с нашего курса и тоже ещё,по-моему, здесь переквалифицировалась в переводчики с англ. В США он организовал фирму по переводу и в итоге был там (и есть) очень хорошо устроен. Сейчас уже, кажется, давно не работает, но точно не знаю.Ваш последний вывод свидетельствует исключительно о вашей ограниченности. ЛАД 2 Повідомлень: 34260 З нами з: 31.08.10 Подякував: 5314 раз. Подякували: 4839 раз. Профіль 2 2 6 ВідповістиЦитата Додано: П'ят 02 тра, 2025 01:22 Faceless написав: .........

Якось практично весь світ живе без всяких смішариків з фіксиками, і нічого. Щоправда, я на 99% впевнений що ці мультики - копія якихось американських, так само як з серіалами/сіткомами, або куплена ліцензія або банально крадена ідея і сюжет. Тому так, я б і від цього тримався подалі. Нема чого змалку отруювати мозок російським інфопростором. Це фактично готувати дитячий мозок для сприйняття російської пропаганди. Завтра не помітито, а ваші смешаріки вже будуть про "сво" торочить. Зараз в російському інфополі нема ресурсів поза пропагадою в принйипі. .........Якось практично весь світ живе без всяких смішариків з фіксиками, і нічого. Щоправда, я на 99% впевнений що ці мультики - копія якихось американських, так само як з серіалами/сіткомами, або куплена ліцензія або банально крадена ідея і сюжет. Тому так, я б і від цього тримався подалі. Нема чого змалку отруювати мозок російським інфопростором. Це фактично готувати дитячий мозок для сприйняття російської пропаганди. Завтра не помітито, а ваші смешаріки вже будуть про "сво" торочить. Зараз в російському інфополі нема ресурсів поза пропагадою в принйипі. Вы ошибаетесь, но ладно. Есть, наверное, что-то и копии, но точно далеко не всё. "Лео и Тиг", например, явно российский, причём не совсем русский.

А "весь світ живе"... Ну, живе. А потом вы выкладываете видео о том, как "весь світ тупішає".



ЛАД написав: Наверняка есть англоязычные мультики такого плана, но наши дети английского не знают и мы вряд ли скоро дойдём до того, чтобы хорошо знали. Наверняка есть англоязычные мультики такого плана, но наши дети английского не знают и

На цю тему в мене перед очима приклад друзів, в яких дитина з народження поза російським інфопростором, знає українську, англійську і трохи іспанську. Все що треба - щоб ту ж англійську знали батьки, і з народження давати різноманітний контент, в тому числі й англійською. На цю тему в мене перед очима приклад друзів, в яких дитина з народження поза російським інфопростором, знає українську, англійську і трохи іспанську., і з народження давати різноманітний контент, в тому числі й англійською. Согласен и написал об этом.

И родители должны не просто знать, а свободно владеть. Скоро это будет?

Да, в общем-то, и этого недостаточно.

Ребёнку нужно постоянное общение на английском. Знаю семью айтишников (точнее, муж айтишник или, скорее, маркетолог - не знаю точно, как назвать). У них дети смотрели англ. мультики, потом они год жили в США, где дети, понятно, неплохо освоили язык (русского общения там вообще не было вне семьи). Но когда вернулись начали быстро забывать. Потом их отдали в Киеве в англ. школу. Но это, хорошо, у родителей денег много было.

Позже семья уехала в США.



ЛАД написав: Так может, не надо добиваться, чтобы не понимали и русского? Так может, не надо добиваться, чтобы не понимали и русского?

В ідеалі - треба. Хоча це дійсно непросто. В ідеалі - треба. Хоча це дійсно непросто. Согласен, что это непросто.

Но вот совсем не уверен насчёт идеала.

Когда ещё школьником приезжал к родичам в Питер и рассказывал, сколько у нас уроков украинского языка и литературы, они удивлялись и спрашивали: "Это за счёт русского?". Оказывалось, что нет. Как это получалось, не знаю. Сами понимаете, в том возрасте я не пытался сравнивать программы почасово.

Знание лишнего языка лишним не бывает. И если у нас уже есть возможность хорошо знать 2 языка, зачем от этого отказываться. Добавить к этому английский, конечно, надо. Вы ошибаетесь, но ладно. Есть, наверное, что-то и копии, но точно далеко не всё. "Лео и Тиг", например, явно российский, причём не совсем русский.А "весь світ живе"... Ну, живе. А потом вы выкладываете видео о том, как "весь світ тупішає".Согласен и написал об этом.И родители должны не просто знать, а свободно владеть. Скоро это будет?Да, в общем-то, и этого недостаточно.Ребёнку нужно постоянное общение на английском. Знаю семью айтишников (точнее, муж айтишник или, скорее, маркетолог - не знаю точно, как назвать). У них дети смотрели англ. мультики, потом они год жили в США, где дети, понятно, неплохо освоили язык (русского общения там вообще не было вне семьи). Но когда вернулись начали быстро забывать. Потом их отдали в Киеве в англ. школу. Но это, хорошо, у родителей денег много было.Позже семья уехала в США.Согласен, что это непросто.Но вот совсем не уверен насчёт идеала.Когда ещё школьником приезжал к родичам в Питер и рассказывал, сколько у нас уроков украинского языка и литературы, они удивлялись и спрашивали: "Это за счёт русского?". Оказывалось, что нет. Как это получалось, не знаю. Сами понимаете, в том возрасте я не пытался сравнивать программы почасово.Знание лишнего языка лишним не бывает. И если у насесть возможность хорошо знать 2 языка, зачем от этого отказываться. Добавить к этому английский, конечно, надо. ЛАД 2 Повідомлень: 34260 З нами з: 31.08.10 Подякував: 5314 раз. Подякували: 4839 раз. Профіль 2 2 6 ВідповістиЦитата Додано: П'ят 02 тра, 2025 01:24 Hotab написав: ЛАД

Конечно, есть и переводы с английского.





Та воно не просто перекладене. Як абетку перекласти, коли Кіт починається з К, а Cat з С.

Воно повністю адаптоване. І вірші ж українські в рифму .



Доречі іронія іронією, а якісь кацапські ЗМІ вже популяризують виписку немовлят з пологового в формі РККА , з пілоткою з зірочкою. Ну типу ж 80 років!

Тому я б не здивувався, якщо у фіксіків зʼявиться «як поремонтувати танк Т34 , щоб пришвидшено вступити в бій з Леопардом». Там дна нема. Та воно не просто перекладене. Як абетку перекласти, коли Кіт починається з К, а Cat з С.Воно повністю адаптоване. І вірші ж українські в рифму .Доречі іронія іронією, а якісь кацапські ЗМІ вже популяризують виписку немовлят з пологового в формі РККА , з пілоткою з зірочкою. Ну типу ж 80 років!Тому я б не здивувався, якщо у фіксіків зʼявиться «як поремонтувати танк Т34 , щоб пришвидшено вступити в бій з Леопардом». Там дна нема.

Не знаю, может, снимали раньше (не обращал внимание на даты, гляну), но ничего такого нет даже близко. Не знаю, может, снимали(не обращал внимание на даты, гляну), но ничего такого нет даже близко. ЛАД 2 Повідомлень: 34260 З нами з: 31.08.10 Подякував: 5314 раз. Подякували: 4839 раз. Профіль 2 2 6 ВідповістиЦитата Додано: П'ят 02 тра, 2025 01:46 Wirująświatła

Какие-то у вас представления... странные? удивительные?

Не окажется потом, что это, как с олимпиадами, "для оживления форума?

Есть и другой вариант.

Помните, я как-то решил, что вы это "группа товарищей"? Уж очень разноуровневые посты.

Но возможен другой вариант.

Вы на форуме проводите какие-то психологические эксперименты. Мог бы подумать и так, но смущает слишком узкий контингент "подопытных". Какие-то у вас представления... странные? удивительные?Не окажется потом, что это, как с олимпиадами, "для оживления форума?Есть и другой вариант.Помните, я как-то решил, что вы это "группа товарищей"? Уж очень разноуровневые посты.Но возможен другой вариант.Вы на форуме проводите какие-то психологические эксперименты. Мог бы подумать и так, но смущает слишком узкий контингент "подопытных". ЛАД 2 Повідомлень: 34260 З нами з: 31.08.10 Подякував: 5314 раз. Подякували: 4839 раз. Профіль 2 2 6 ВідповістиЦитата Додано: П'ят 02 тра, 2025 02:07 ЛАД

У мене версія незмінна вже кілька років.

«Казаться, а не быть».

Стільки нестиковок , одні і ті ж події чи факти з інтервалом в місяць два висвітлюються зовсім інакше, ніж перед цим. Так завжди буває, коли вони або видумані, або суттєво прикрашені. Просто лінь займатись копіюванням , чтоб потім ловити на брехні. Воно того не варто. Hotab Повідомлень: 14917 З нами з: 15.02.09 Подякував: 397 раз. Подякували: 2375 раз. Профіль 1 3 2 ВідповістиЦитата #<1 ... 321322323324 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Статті на Finance.ua Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки для вашого гаманця Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення публікацій Finance.ua Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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