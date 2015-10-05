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#<1 ... 321322323324 Додано: П'ят 02 тра, 2025 00:52 Faceless написав: Але ви потім чогось взагалі звели все до якихось глухонімих (до чого вони тут?). Але ви потім чогось взагалі звели все до якихось глухонімих (до чого вони тут?). а как вы на примере нормотипичного подростка изучите какая часть его опыта/мотиваци присутствовала при рождении, а какую принесли внешние факторы? для такого рода эксперимента нужно отключить большинство (почти все) внешние факторы и опираться только на внутренние ресурсы ребёнка. То есть лишить его слуха и зрения. К счастью, такие эксперименты запрещены, а слепоглухонемые дети есть. Вот они как раз и доказывают с каким багажом мотиваций и знаний приходят люди в этот мир. Много среди глухих музыкантов? если с этим талантом рождаются, должно быть много. Faceless написав: Мова була про те, що підлітку не обов'язково копіювати/наслідувати когось з оточення, що бути чимось зацікавленим Мова була про те, що підлітку не обов'язково копіювати/наслідувати когось з оточення, що бути чимось зацікавленим теперь перекручиваете вы. познавательные интересы - работа EQ. У детей с РАС таких интересов - минимум (это доказывает роль EQ). . Когда вы сказали что вас не интересуют мои каверы это был "жирный звонок" от низкого eq. мне было бы мегалюбопытно, если бы форумчане писали музыку (кое что там было написано мной, только я это не афишировал чтобы не триггерить хейтеров). Слушал бы каждого 2мя ушами. К нашему диалогу, познавательный интерес - отдельно, копирование - отдельно. Это разные функци мозга. Не смешивайте всё воедино. Faceless написав: Умовно кажучи, підліток-художник не програє в креативності дорослому, скоріше в техніці. Умовно кажучи, підліток-художник не програє в креативності дорослому, скоріше в техніці. красивая сказка. тогда была бы тысяча Гениальных подростков - художников, музыкантов (те что пишут, а не играют по нотам), дизайнеров, видео блогеров. Это всё доступно бери карандаш и рисуй, бери гитару и бренчи, бери смартфон и снимай гениальные фильмы. Даже 9 классов образования не надо. Только этого не происходит. Среди взрослых мало гениальных/креативных, а среди пдростков их вообще нет. То что их перехваливают, только им во вред. В 40 они поймут что им врали и ничего гениального за 40 лет они сотворить так и не смогли. Faceless написав: Вишивка, плетіння бісером, складання модельок - перелік нескінченний. І не обов'язково, що це наслідування когось з оточення, чим може не займатись буквально ніхто, ні батьки, ні родичі, ні знайомі, ні друзі Вишивка, плетіння бісером, складання модельок - перелік нескінченний. І не обов'язково, що це наслідування когось з оточення, чим може не займатись буквально ніхто, ні батьки, ні родичі, ні знайомі, ні друзі где то он это увидел или сам придумал? Слепоглухонемой без обучения тоже так бы смог? вот взял бисер и начал вышивать иконы. Faceless написав: Це все відбувається не спонтанно, а по спільному для них розкладу. От і все, нічого неможливого у такій синхронізації Це все відбувається не спонтанно, а по спільному для них розкладу. От і все, нічого неможливого у такій синхронізації ...и дворовые компании тоже собирались по вторникам/четвергам с 17 до 19? если мерять общение кружками и секциями тогда да, можно и 10 совмещать. Например по 2 в день.



Есть 2 вида групп - формальные и неформальные. Которые вы перемешали. Формальные ни на какие групповые ценности не ориентированы. Это завуалированая принудиловка. Всё вышесказаное (что подросток перенимает интересы группы) касалось только неформальных групп. В формальных группах каждый сам за себя, максимум карандаш у соседа можно попросить. Faceless написав: У вас погляди, наче компанія - то банда, з вимогами підвищеної відданості. У вас погляди, наче компанія - то банда, з вимогами підвищеної відданості. ещё одно доказательство что вы через это не прошли.... Банда - нет, віданність - да. банда ориентирована на своего лидера. Поэтому степень добровольности там низкая. А за выход или отказ идти на дело могут и жизни лишить. В подростковых группах - наивысшая степень добровольности из всех возможных. В них нет явного лидера. Лидер там тот кого все уважают. Но и его функционал ничтожен. Он не может идти против воли группы. Нечто вроде иконы. А теперь подумайте, где бы они были без "відданості" ? Они бы рухнули, потому что кроме преданности, общих интересов и добровольности в них нет ничего, ни регламента (как в кружках) ни лидера как в банде (или в бригаде строителей). Любое объединение на чём то держится. В зависимости от степени формальности и добровольности. В подростковых неформальных группах если "хотите ходите, а не хотите не ходите" с вами обрывают контакты. Примерно как с девушкой на свидании. Раз-два не пришла, а на 3е упс уже не приглашают. Потому что это унижает остальных членов группы, которые живут общей идеей/ценностями, а вы то там то тут. На кружок/секцию можно полгода не ходить, а потом снова ходить. Вряд ли этого кого то там заботит. что вы есть что вас нет, бумаге учёта посещения без разницы. а как вы на примере нормотипичного подростка изучите какая часть его опыта/мотиваци присутствовала при рождении, а какую принесли внешние факторы? для такого рода эксперимента нужно отключить большинство (почти все) внешние факторы и опираться только на внутренние ресурсы ребёнка. То есть лишить его слуха и зрения. К счастью, такие эксперименты запрещены, а слепоглухонемые дети есть. Вот они как раз и доказывают с каким багажом мотиваций и знаний приходят люди в этот мир. Много среди глухих музыкантов? если с этим талантом рождаются, должно быть много.теперь перекручиваете вы. познавательные интересы - работа EQ. У детей с РАС таких интересов - минимум (это доказывает роль EQ). . Когда вы сказали что вас не интересуют мои каверы это был "жирный звонок" от низкого eq. мне было бы мегалюбопытно, если бы форумчане писали музыку (кое что там было написано мной, только я это не афишировал чтобы не триггерить хейтеров). Слушал бы каждого 2мя ушами. К нашему диалогу, познавательный интерес - отдельно, копирование - отдельно. Это разные функци мозга. Не смешивайте всё воедино.красивая сказка. тогда была бы тысяча Гениальных подростков - художников, музыкантов (те что пишут, а не играют по нотам), дизайнеров, видео блогеров. Это всё доступно бери карандаш и рисуй, бери гитару и бренчи, бери смартфон и снимай гениальные фильмы. Даже 9 классов образования не надо. Только этого не происходит. Среди взрослых мало гениальных/креативных, а среди пдростков их вообще нет. То что их перехваливают, только им во вред. В 40 они поймут что им врали и ничего гениального за 40 лет они сотворить так и не смогли.где то он это увидел или сам придумал? Слепоглухонемой без обучения тоже так бы смог? вот взял бисер и начал вышивать иконы....и дворовые компании тоже собирались по вторникам/четвергам с 17 до 19? если мерять общение кружками и секциями тогда да, можно и 10 совмещать. Например по 2 в день.Есть 2 вида групп - формальные и неформальные. Которые вы перемешали. Формальные ни на какие групповые ценности не ориентированы. Это завуалированая принудиловка. Всё вышесказаное (что подросток перенимает интересы группы) касалось толькогрупп. В формальных группах каждый сам за себя, максимум карандаш у соседа можно попросить.ещё одно доказательство что вы через это не прошли.... Банда - нет, віданність - да. банда ориентирована на своего лидера. Поэтому степень добровольности там низкая. А за выход или отказ идти на дело могут и жизни лишить. В подростковых группах - наивысшая степень добровольности из всех возможных. В них нет явного лидера. Лидер там тот кого все уважают. Но и его функционал ничтожен. Он не может идти против воли группы. Нечто вроде иконы. А теперь подумайте, где бы они были без "відданості" ? Они бы рухнули, потому что кроме преданности, общих интересов и добровольности в них нет ничего, ни регламента (как в кружках) ни лидера как в банде (или в бригаде строителей). Любое объединение на чём то держится. В зависимости от степени формальности и добровольности. В подростковых неформальных группах если "хотите ходите, а не хотите не ходите" с вами обрывают контакты. Примерно как с девушкой на свидании. Раз-два не пришла, а на 3е упс уже не приглашают. Потому что это унижает остальных членов группы, которые живут общей идеей/ценностями, а вы то там то тут. На кружок/секцию можно полгода не ходить, а потом снова ходить. Вряд ли этого кого то там заботит. что вы есть что вас нет, бумаге учёта посещения без разницы. Востаннє редагувалось Wirująświatła в П'ят 02 тра, 2025 01:15, всього редагувалось 4 разів. Wirująświatła

Повідомлень: 29751 З нами з: 06.04.16 Подякував: 2480 раз. Подякували: 3474 раз. Профіль 1 3 ВідповістиЦитата Додано: П'ят 02 тра, 2025 00:56 budivelnik написав: ЛАД написав: Наверняка есть англоязычные мультики такого плана, но наши дети английского не знают и мы вряд ли скоро дойдём до того, чтобы хорошо знали. Так может, не надо добиваться, чтобы не понимали и русского? Наверняка есть англоязычные мультики такого плана, но наши дети английского не знают и мы вряд ли скоро дойдём до того, чтобы хорошо знали. Так может, не надо добиваться, чтобы не понимали и русского? В мене внук дивиться англійські мультики.... і не дивиться російські.



Питання на засипку

1 Якою мовою крім рідної він буде краще спілкуватись коли виросте

2 Який розмір ринку де панує англійська і який розмір раССейської?



І прогноз після відповідей на перших два пункти

В кого кращі шанси мати краще життя?



От так совки й перетворюють своїх нащадків на безталанних й пригнічених в яких одна дорога - гарматне мясо в імя лідера.... В мене внук дивиться англійські мультики.... і не дивиться російські.Питання на засипку1 Якою мовою крім рідної він буде краще спілкуватись коли виросте2 Який розмір ринку де панує англійська і який розмір раССейської?І прогноз після відповідей на перших два пунктиВ кого кращі шанси мати краще життя?От так совки й перетворюють своїх нащадків на безталанних й пригнічених в яких одна дорога - гарматне мясо в імя лідера....

1. Скільки років вашому онуку?

2. Він розуміє, що дивиться? Чи мультики без слів або і без слів все зрозуміло?

3. Він дивиться тільки англійські і українські мультики? Українських не так багато (і до речі багато з них то перекладені з англійської або російської).



Відповіді на засипку.

1. Ваш онук крім рідної буде спілкуватись англійською. Но это не мешает ребёнку, который слушает русские мультики, знать английский не хуже вашего внука. Когда вырастет, а, может, раньше.

2. Розмір ринку, де панує англійська, звісно, значно більше.

Вопрос, после ответа на первые 2 практически не связан с ними. Хтозна.

Ему вполне может понадобиться не английский, а, к примеру, немецкий или испанский. Или китайский.

У меня однокурсник очень хорошо знал английский ещё в универе. Потом он стал переводчиком с английского. Позже выучил японский и стал переводчиком с японского. После развала Союза уехал с женой в США. Жена тоже с нашего курса и тоже ещё,по-моему, здесь переквалифицировалась в переводчики с англ. В США он организовал фирму по переводу и в итоге был там (и есть) очень хорошо устроен. Сейчас уже, кажется, давно не работает, но точно не знаю.

Ваш последний вывод свидетельствует исключительно о вашей ограниченности. 1. Скільки років вашому онуку?2. Він розуміє, що дивиться? Чи мультики без слів або і без слів все зрозуміло?3. Він дивиться тільки англійські і українські мультики? Українських не так багато (і до речі багато з них то перекладені з англійської або російської).Відповіді на засипку.1. Ваш онук крім рідної буде спілкуватись англійською. Но это не мешает ребёнку, который слушает русские мультики, знать английский не хуже вашего внука. Когда вырастет, а, может, раньше.2. Розмір ринку, де панує англійська, звісно, значно більше.Вопрос, после ответа на первые 2 практически не связан с ними. Хтозна.Ему вполне может понадобиться не английский, а, к примеру, немецкий или испанский. Или китайский.У меня однокурсник очень хорошо знал английский ещё в универе. Потом он стал переводчиком с английского. Позже выучил японский и стал переводчиком с японского. После развала Союза уехал с женой в США. Жена тоже с нашего курса и тоже ещё,по-моему, здесь переквалифицировалась в переводчики с англ. В США он организовал фирму по переводу и в итоге был там (и есть) очень хорошо устроен. Сейчас уже, кажется, давно не работает, но точно не знаю.Ваш последний вывод свидетельствует исключительно о вашей ограниченности. ЛАД 2 Повідомлень: 34261 З нами з: 31.08.10 Подякував: 5314 раз. Подякували: 4839 раз. Профіль 2 2 6 ВідповістиЦитата Додано: П'ят 02 тра, 2025 01:22 Faceless написав: .........

Якось практично весь світ живе без всяких смішариків з фіксиками, і нічого. Щоправда, я на 99% впевнений що ці мультики - копія якихось американських, так само як з серіалами/сіткомами, або куплена ліцензія або банально крадена ідея і сюжет. Тому так, я б і від цього тримався подалі. Нема чого змалку отруювати мозок російським інфопростором. Це фактично готувати дитячий мозок для сприйняття російської пропаганди. Завтра не помітито, а ваші смешаріки вже будуть про "сво" торочить. Зараз в російському інфополі нема ресурсів поза пропагадою в принйипі. .........Якось практично весь світ живе без всяких смішариків з фіксиками, і нічого. Щоправда, я на 99% впевнений що ці мультики - копія якихось американських, так само як з серіалами/сіткомами, або куплена ліцензія або банально крадена ідея і сюжет. Тому так, я б і від цього тримався подалі. Нема чого змалку отруювати мозок російським інфопростором. Це фактично готувати дитячий мозок для сприйняття російської пропаганди. Завтра не помітито, а ваші смешаріки вже будуть про "сво" торочить. Зараз в російському інфополі нема ресурсів поза пропагадою в принйипі. Вы ошибаетесь, но ладно. Есть, наверное, что-то и копии, но точно далеко не всё. "Лео и Тиг", например, явно российский, причём не совсем русский.

А "весь світ живе"... Ну, живе. А потом вы выкладываете видео о том, как "весь світ тупішає".



ЛАД написав: Наверняка есть англоязычные мультики такого плана, но наши дети английского не знают и мы вряд ли скоро дойдём до того, чтобы хорошо знали. Наверняка есть англоязычные мультики такого плана, но наши дети английского не знают и

На цю тему в мене перед очима приклад друзів, в яких дитина з народження поза російським інфопростором, знає українську, англійську і трохи іспанську. Все що треба - щоб ту ж англійську знали батьки, і з народження давати різноманітний контент, в тому числі й англійською. На цю тему в мене перед очима приклад друзів, в яких дитина з народження поза російським інфопростором, знає українську, англійську і трохи іспанську., і з народження давати різноманітний контент, в тому числі й англійською. Согласен и написал об этом.

И родители должны не просто знать, а свободно владеть. Скоро это будет?

Да, в общем-то, и этого недостаточно.

Ребёнку нужно постоянное общение на английском. Знаю семью айтишников (точнее, муж айтишник или, скорее, маркетолог - не знаю точно, как назвать). У них дети смотрели англ. мультики, потом они год жили в США, где дети, понятно, неплохо освоили язык (русского общения там вообще не было вне семьи). Но когда вернулись начали быстро забывать. Потом их отдали в Киеве в англ. школу. Но это, хорошо, у родителей денег много было.

Позже семья уехала в США.



ЛАД написав: Так может, не надо добиваться, чтобы не понимали и русского? Так может, не надо добиваться, чтобы не понимали и русского?

В ідеалі - треба. Хоча це дійсно непросто. В ідеалі - треба. Хоча це дійсно непросто. Согласен, что это непросто.

Но вот совсем не уверен насчёт идеала.

Когда ещё школьником приезжал к родичам в Питер и рассказывал, сколько у нас уроков украинского языка и литературы, они удивлялись и спрашивали: "Это за счёт русского?". Оказывалось, что нет. Как это получалось, не знаю. Сами понимаете, в том возрасте я не пытался сравнивать программы почасово.

Знание лишнего языка лишним не бывает. И если у нас уже есть возможность хорошо знать 2 языка, зачем от этого отказываться. Добавить к этому английский, конечно, надо. Вы ошибаетесь, но ладно. Есть, наверное, что-то и копии, но точно далеко не всё. "Лео и Тиг", например, явно российский, причём не совсем русский.А "весь світ живе"... Ну, живе. А потом вы выкладываете видео о том, как "весь світ тупішає".Согласен и написал об этом.И родители должны не просто знать, а свободно владеть. Скоро это будет?Да, в общем-то, и этого недостаточно.Ребёнку нужно постоянное общение на английском. Знаю семью айтишников (точнее, муж айтишник или, скорее, маркетолог - не знаю точно, как назвать). У них дети смотрели англ. мультики, потом они год жили в США, где дети, понятно, неплохо освоили язык (русского общения там вообще не было вне семьи). Но когда вернулись начали быстро забывать. Потом их отдали в Киеве в англ. школу. Но это, хорошо, у родителей денег много было.Позже семья уехала в США.Согласен, что это непросто.Но вот совсем не уверен насчёт идеала.Когда ещё школьником приезжал к родичам в Питер и рассказывал, сколько у нас уроков украинского языка и литературы, они удивлялись и спрашивали: "Это за счёт русского?". Оказывалось, что нет. Как это получалось, не знаю. Сами понимаете, в том возрасте я не пытался сравнивать программы почасово.Знание лишнего языка лишним не бывает. И если у насесть возможность хорошо знать 2 языка, зачем от этого отказываться. Добавить к этому английский, конечно, надо. ЛАД 2 Повідомлень: 34261 З нами з: 31.08.10 Подякував: 5314 раз. Подякували: 4839 раз. Профіль 2 2 6 ВідповістиЦитата Додано: П'ят 02 тра, 2025 01:24 Hotab написав: ЛАД

Конечно, есть и переводы с английского.





Та воно не просто перекладене. Як абетку перекласти, коли Кіт починається з К, а Cat з С.

Воно повністю адаптоване. І вірші ж українські в рифму .



Доречі іронія іронією, а якісь кацапські ЗМІ вже популяризують виписку немовлят з пологового в формі РККА , з пілоткою з зірочкою. Ну типу ж 80 років!

Тому я б не здивувався, якщо у фіксіків зʼявиться «як поремонтувати танк Т34 , щоб пришвидшено вступити в бій з Леопардом». Там дна нема. Та воно не просто перекладене. Як абетку перекласти, коли Кіт починається з К, а Cat з С.Воно повністю адаптоване. І вірші ж українські в рифму .Доречі іронія іронією, а якісь кацапські ЗМІ вже популяризують виписку немовлят з пологового в формі РККА , з пілоткою з зірочкою. Ну типу ж 80 років!Тому я б не здивувався, якщо у фіксіків зʼявиться «як поремонтувати танк Т34 , щоб пришвидшено вступити в бій з Леопардом». Там дна нема.

Не знаю, может, снимали раньше (не обращал внимание на даты, гляну), но ничего такого нет даже близко. Не знаю, может, снимали(не обращал внимание на даты, гляну), но ничего такого нет даже близко. ЛАД 2 Повідомлень: 34261 З нами з: 31.08.10 Подякував: 5314 раз. Подякували: 4839 раз. Профіль 2 2 6 ВідповістиЦитата Додано: П'ят 02 тра, 2025 01:46 Wirująświatła

Какие-то у вас представления... странные? удивительные?

Не окажется потом, что это, как с олимпиадами, "для оживления форума?

Есть и другой вариант.

Помните, я как-то решил, что вы это "группа товарищей"? Уж очень разноуровневые посты.

Но возможен другой вариант.

Вы на форуме проводите какие-то психологические эксперименты. Мог бы подумать и так, но смущает слишком узкий контингент "подопытных". Какие-то у вас представления... странные? удивительные?Не окажется потом, что это, как с олимпиадами, "для оживления форума?Есть и другой вариант.Помните, я как-то решил, что вы это "группа товарищей"? Уж очень разноуровневые посты.Но возможен другой вариант.Вы на форуме проводите какие-то психологические эксперименты. Мог бы подумать и так, но смущает слишком узкий контингент "подопытных". ЛАД 2 Повідомлень: 34261 З нами з: 31.08.10 Подякував: 5314 раз. Подякували: 4839 раз. Профіль 2 2 6 ВідповістиЦитата Додано: П'ят 02 тра, 2025 02:07 ЛАД

У мене версія незмінна вже кілька років.

«Казаться, а не быть».

Стільки нестиковок , одні і ті ж події чи факти з інтервалом в місяць два висвітлюються зовсім інакше, ніж перед цим. Так завжди буває, коли вони або видумані, або суттєво прикрашені. Просто лінь займатись копіюванням , чтоб потім ловити на брехні. Воно того не варто. Hotab Повідомлень: 14917 З нами з: 15.02.09 Подякував: 397 раз. Подякували: 2375 раз. Профіль 1 3 2 ВідповістиЦитата Додано: П'ят 02 тра, 2025 03:13 Wirująświatła написав: Для сбора эмпирических данных использовалась анкета, состоящая из пяти блоков: жизненные цели и ценностные ориентации подростков; представление подростков о своих правах и их реализации в реальной жизни; отношение подростков к своему здоровью и здоровому образу жизни, к учебе и образованию; досуг и досу-говые практики подростков (в том числе медиапотребление); риски в достижении жизненных целей подростками.



Всего анкета содержала 27 вопросов (открытых и закрытых, прямых и косвенных, о фактах, мнениях, оценках).



Изучение ценностных ориентаций подростков показало, что в структуре ценностей на первом месте находятся традиционные духовно-нравственные ценности: семья, любовь, дружба. Первое место в иерархии ценностей занимает семья - 77,6%.



Приоритет семьи как важнейшей ценности подтверждают исследования Ю. П. Лежни-ной, А. В. Петрова, З. К. Селивановой, В. Е. Семенова, П. С. Макеева и др. Так, Ю. П. Лежнина отмечает, что семья в ряду других ценностей стоит выше в европейских странах.



На втором месте в рейтинге ценностей подростков находится здоровье (76,0%), на третьем - любовь (63,4%).



Замыкают пятерку важнейших ценностей материальная обеспеченность (53,6%) и дружба (52,1%).



Образование и карьера являются значимыми для 45,6% подростков. В то же время выбор наиболее значимых жизненных ценностей отражает противоречивость нравственных норм и ценностей подрастающего поколения. Так, наряду с вышеназванными ценностями, 62,1% подростков в качестве наиболее важных жизненных ценностей выбирают жизнь в свое удовольствие, 44,3% - жизнь без всяких обязательств перед кем-либо, 22,6% - развлечение и отдых.



К непопулярным среди подростков ценностям относятся саморазвитие и самосовершенствование (14,2%), нравственность (13,0%), власть (6,8%).



Жизненные цели подростков достаточны традиционны. Это благополучная и счастливая семья (69,3%), любимая профессия (68,2%), верные, надежные друзья (61,3%). В будущем подростки хотели бы иметь высокое материальное положение (57,4%). При этом более четверти респондентов мечтают жить за границей, путешествовать по миру (28,4%) и иметь престижный автомобиль (24,1%), дачу, загородный дом (21,4%) и животных в доме (19,5%).



Почти треть подростков (27,3%) считают, что помешать достижению цели могут невысокое материальное положение семьи и нестабильность экономики в стране, а также плохое образование, полученное в школе (23,1%) и незнание иностранных языков (30,4%). Но самыми важными факторами подростки считают свои личные качества, такие, как отсутствие целеустремленности (25,8%) и свою лень (61,6%). Каждый шестой подросток (15,3%) таким препятствием считает плохое окружение (в школе, семье или во дворе).



Для мальчиков более значимыми качествами стали чувство юмора ф<0,05) и спокойствие ф<0,05). Девочки же больше, чем мальчики, ценят в людях искренность ф<0,05). Данные качества соответствуют гендерно-ролевым стереотипам, отражающим традиционные представления о маскулинных и фемининных качествах. Представления подростков о себе и других людях могут формироваться под влиянием родителей, сверстников, информационной среды. Проведенное нами исследование показало, что большинство подростков не имеют образцов для подражания. Более половины (58,9%) не хотели бы походить ни на кого, а точнее, на самих себя. В соответствии с гендерной идентичностью 25,3% девочек хотят быть похожими на мать ^=8,130, p<0,05), а 24,3% мальчиков на отца ^=6,438, ^0,01).



В исследовании П.К. Макеева на мать хотели быть похожими 43% подростков, на отца - 25%, Примерно каждый девятый хотел бы быть похожим на героя фильма.



Значительное место в жизни подростков стали иметь блогеры, в более ранних исследованиях они не играли такой роли



Немного меньше (51,3%) предпочитают реальное общение с друзьями и подругами. На третьем месте стоят занятия спортом (31,0%). Около четверти респондентов в свободное время читают книги (23,4%) и смотрят телевизор (22,3%). Только каждый седьмой посещает кружки по интересам (15,0%). Отдельные подростки указали, что в свободное время любят общаться с родственниками, слушать музыку в тишине, играть в компьютерные игры. Результаты сравнительного ген-дерного анализа досуговых занятий подростков показывают, что девочки читают книги больше, чем мальчики ф<0,01), и они чаще проводят свободное время в общении с друзьями ф<0,02).



Более половины подростков (51,5%) ведут здоровый и активный образ жизни, однако спортом занимаются почти вдвое меньше (31,3%). Каждый пятый (21,0%) ведет здоровый, но малоактивный образ жизни. Относятся положительно, но не придерживаются здорового образа жизни 17,3% респондентов. Еще 11,4% не считают нужным вести здоровый образ жизни (5,1%) или им все равно, что будет с их здоровьем (6,2%). Таким образом, только третья часть под-



ростков, участвовавших в исследовании, имеют представление о пользе и необходимости здорового образа жизни и прикладывают усилия для его сохранения.



На вопрос «Вы читаете книги, кроме учебников?» утвердительно ответили 38,6%. Однако 49,1% читают только иногда, а 10,1% (каждый десятый) не читают никогда. То есть больше половины подростков либо вообще книг не читают, либо занимаются этим крайне редко.



Подростки предпочитают литературу таких жанров, как «ужасы», постапокалиптическая антиутопия, фэнтези, детективы. Данные жанры созвучны с амбивалентными сложными переживаниями в подростковом возрасте.



Мы не обнаружили исследований, где был бы представлен анализ предпочтений подростков в сфере художественной литературы.



В структуре свободного времени современных подростков общение в интернете занимает приоритетное место. Значительная часть респондентов (40,3%) ответили, что «почти все свободное время», «все свободное время и даже на уроках» находятся в интернете. При этом количество девочек, проводящих почти все свободное время в социальных сетях, больше, чем мальчиков (Р= 4,556, p<0,03). Практически каждый третий (30%) ответил, что общение в интернете занимает у него 2-3 часа ежедневно. То есть более половины респондентов все свое свободное время посвящают интернету.



Отвечая на вопрос «Что изменилось в жизни подростков под влиянием интернета?», 69,0% девочек и 38,8% мальчиков считают, что под влиянием общения в социальных сетях у них стало больше друзей. Каждый четвертый (25,2%) стал смелее высказывать свое мнение, стали более терпимыми 15,4% подростков. Также подростки отмечают и негативные изменения под влиянием интернета. Так 6,8% подростков стали более нервными и 3,7% более агрессивными.



Таким образом, виртуальное общение дает возможность подросткам встретить интересного для них собеседника, способствует формированию коммуникативных качеств, приобретению новых друзей и расширению кругозора [20].



Вторым по значимости источником медийного потребления для подростков является телевидение. Значительная часть респондентов (39,4%) предпочитает смотреть зарубежные кинофильмы. Отечественные кинофильмы смотрят вдвое меньше подростков (15,1%), столько же (15,1%) - познавательные передачи. Учебные передачи интересуют лишь небольшое число школьников (3,7%). Молодежным программам отдают предпочтение 16,2% респондентов. Каждый третий смотрит телесериалы и мультфильмы (по 31,3%). При этом просмотры телесериалов (F=14,148, p<0,01) и мультфильмов (F=8,866, p<0,03) предпочтительны для девочек.



1. В ходе исследования было установлено, что у подростков сохраняется традиционная шкала ценностей, которая определяет их цели на будущее. Подростки ценят семью, стремятся к семейному счас тью, благополучию в профессии, материальному достатку, общению с друзьями. Вместе с тем, они достаточно прагматичны и индивидуалистичны, поскольку ориентированы, прежде всего, на личный успех, удовольствия, отдых и развлечения, однако плохо представляют себе, как этого можно достичь. Кроме этого, стоит отметить дефицит увлечений и интересов, приоритетную нацеленность на общение в интернете, влекущую за собой неумение взаимодействовать вне виртуального пространства.



2. В ходе исследования выявлены гендерные особенности подростков. Среди девочек чаще встречаются респонденты, желающие иметь верных друзей и домашних животных, считающие важным мир на планете, ориентированные на саморазвитие и духовное просвещение.



Следует подчеркнуть, что социализация мальчиков везде и всюду осуществляется не только по вертикали (взрослые мужчины социализируют мальчиков), но и по горизонтали, через принадлежность мальчика к группе сверстников. Обобщение этнографических данных по 186 доиндустриальным обществам (Schlegel, Barry, 1991) показало, что группа однополых сверстников играет в жизни мальчиков значительно большую роль, чем в жизни девочек. Мальчики раньше девочек отделяются как от родительской семьи, так и от общества взрослых мужчин и имеют больше внесемейных обязанностей. Мальчишеские группы отличаются высокой внутригрупповой и межгрупповой соревновательностью и имеют выраженную иерархическую структуру и дисциплину. Кроме того, девичьи группы обычно функционируют на основе принятых в данном обществе норм и правил, тогда как юношеские группы открыто конфликтуют со взрослыми, у мальчиков значительно больше антинормативного поведения, и сами взрослые признают это нормальным.



Судя по всему, это про расийское общество, поэтому не несет особой ценности.

Это общество как кривое зеркало - все искажает.

И зачастую вырастают в уродливом обществе моральные уроды. Судя по всему, это про расийское общество, поэтому не несет особой ценности.Это общество как кривое зеркало - все искажает.И зачастую вырастают в уродливом обществе моральные уроды. rjkz

Повідомлень: 17291 З нами з: 31.01.12 Подякував: 8559 раз. Подякували: 5400 раз. Профіль 8 5 7 ВідповістиЦитата Додано: П'ят 02 тра, 2025 04:46 Faceless написав: Wirująświatła написав: Faceless написав: У вас виходять самі вигадки, стереотипи, які ви придумали, як правил У вас виходять самі вигадки, стереотипи, які ви придумали, як правил можете выделить жирным что именно у меня стереотипы и выдумки? Faceless написав: Ходить собі дитина на фортепіано грає. Ходить собі дитина на фортепіано грає. любой ребенок может делать что угодно, вопрос как он с этим интегрируется в подростковую среду. Ваши рассказы я помню, учились на отлично увлекались финансами и при этом дружили. По отсутствию интереса к форумчанам и манере общения (смотреть на всех свысока, например на русскоязычных форумчан или на долярчика) рискну сделать вывод, что ни с кем вы не дружили, такое бы не стали терпеть и корону гениальному мальчику бы быстро сбили. Видимо сидели дома книжку про экономику читали, к олимпиадам готовились, салаты с майонезом готовили. Это догадки, не обижайтесь. Faceless написав: От ця здогадка взагалі мимо у вас вийшла. (Нє, я не скрипаль, я на фоно ходив) От ця здогадка взагалі мимо у вас вийшла. (Нє, я не скрипаль, я на фоно ходив) я не видел живого скрипача. На фоно много кто ходил. Они же первые и взяли гитары в руки, фоно на улицу не вынесешь. можете выделить жирным что именно у меня стереотипы и выдумки?любой ребенок может делать что угодно, вопрос как он с этим интегрируется в подростковую среду. Ваши рассказы я помню, учились на отлично увлекались финансами и при этом дружили. По отсутствию интереса к форумчанам и манере общения (смотреть на всех свысока, например на русскоязычных форумчан или на долярчика) рискну сделать вывод, что ни с кем вы не дружили, такое бы не стали терпеть и корону гениальному мальчику бы быстро сбили. Видимо сидели дома книжку про экономику читали, к олимпиадам готовились, салаты с майонезом готовили. Это догадки, не обижайтесь.я не видел живого скрипача. На фоно много кто ходил. Они же первые и взяли гитары в руки, фоно на улицу не вынесешь. Виділяти трохи накладно з телефону.

Почнемо по порядку:

- формується інструмент себе з усіма порівнювати, для них важливо бути не гірше. Це вірно почасти, тобто не завжди підліткам зацікавлення потрібно для порівняння з іншими і бути не гірше.

- Не бачили жодного підлітка, що цікавиться [перелік]. Як бачите, ви помиляєтесь

- Проекція, інтереси проектує на іншого, це по вашому інтереси більш дорослої людини. Тобто ви підлітка не сприймаєте повноцінною особистістю, вважаєте, що він не здатен на такі інтереси. Хіба це не вигаданий стереотип?

- Інтереси підлітків- продукт їхнього оточення. Це припущення, ніби логічне, але як я бачу не дуже сі підтверджує на практиці. Інтереси бувають різноманітні, унікальні, і джерело їх виникнення знайти важко, і це не вкладається у вашу теорію.

- Підліток типу неповноцінний, він може тільки скопіювати (трохи перефразував вашу цитату). Чому? Не можу погодитись

- Підліток вибирає собі "ідеал" (вже зауваження- не завжди ), то цей ідеал має поділяти оточення. Знову ж не обовʼязково. І мати свої ідеали- не означає навʼязувати їх іншим. Можна мати кілька "кіл" спілкування по різних інтересах, а деякими можна займатися суто особисто, от просто для себе.



Щодо скрипалів - ну живих не бачили, то таке, сподіваюсь хоч це не означає, що бачили мертвих



Щодо оцінки моїх якостей пропоную до постулата цієї гілки #1 (Долярчик - найуспішніший), додати #2 ( У Фейслеса нема і не було друзів і він взагалі соціопат). Так всім буде зручніше і ви вкотре не будете піднімати це питання, яке в принципі довести неможливо.

Ви занадто пізно зʼявилися на форумі, тому ваше враження склалося за досить обмежений час за вельми специфічних умов. Мені ваші заяви виглядають дещо забавно, але най буде. Виділяти трохи накладно з телефону.Почнемо по порядку:- формується інструмент себе з усіма порівнювати, для них важливо бути не гірше. Це вірно почасти, тобто не завжди підліткам зацікавлення потрібно для порівняння з іншими і бути не гірше.- Не бачили жодного підлітка, що цікавиться [перелік]. Як бачите, ви помиляєтесь- Проекція, інтереси проектує на іншого, це по вашому інтереси більш дорослої людини. Тобто ви підлітка не сприймаєте повноцінною особистістю, вважаєте, що він не здатен на такі інтереси. Хіба це не вигаданий стереотип?- Інтереси підлітків- продукт їхнього оточення. Це припущення, ніби логічне, але як я бачу не дуже сі підтверджує на практиці. Інтереси бувають різноманітні, унікальні, і джерело їх виникнення знайти важко, і це не вкладається у вашу теорію.- Підліток типу неповноцінний, він може тільки скопіювати (трохи перефразував вашу цитату). Чому? Не можу погодитись- Підліток вибирає собі "ідеал" (вже зауваження- не завжди ), то цей ідеал має поділяти оточення. Знову ж не обовʼязково. І мати свої ідеали- не означає навʼязувати їх іншим. Можна мати кілька "кіл" спілкування по різних інтересах, а деякими можна займатися суто особисто, от просто для себе.Щодо скрипалів - ну живих не бачили, то таке, сподіваюсь хоч це не означає, що бачили мертвихЩодо оцінки моїх якостей пропоную до постулата цієї гілки #1 (Долярчик - найуспішніший), додати #2 ( У Фейслеса нема і не було друзів і він взагалі соціопат). Так всім буде зручніше і ви вкотре не будете піднімати це питання, яке в принципі довести неможливо.Ви занадто пізно зʼявилися на форумі, тому ваше враження склалося за досить обмежений час за вельми специфічних умов. Мені ваші заяви виглядають дещо забавно, але най буде.



У Виталия свой опыт и он его проецирует на все общество.

На самом деле, да, могут быть разные круги общения.

Где-то бухают, где-то занимаются спортом, где-то ходят на дискотеки.

Кто-то может и чем-то иным увлекаться. Я, например, в 13 лет уже относительно неплохо играл в бильярд, что в ссср было распространено в довольно специфической среде.

Еще была среда "собачников". Тоже своеобразная.

И это хорошо, когда у подростка есть выбор в общении.

Если все вокруг курят и бухают, то для достижения "быть своим" в такой среде надо курить и бухать? У меня такой круг общения тоже был, только желания там "быть своим" не было никакого. В студенчестве несколько раз принимал участие в их "фестивалях" (если так можно назвать эти примитивные пьянки...честно говоря, я в жизни за один раз столько жидкости не выпивал сколько там выпивалось крепкого алкоголя), но от этого желания там стать "своим" так и не появилось. У Виталия свой опыт и он его проецирует на все общество.На самом деле, да, могут быть разные круги общения.Где-то бухают, где-то занимаются спортом, где-то ходят на дискотеки.Кто-то может и чем-то иным увлекаться. Я, например, в 13 лет уже относительно неплохо играл в бильярд, что в ссср было распространено в довольно специфической среде.Еще была среда "собачников". Тоже своеобразная.И это хорошо, когда у подростка есть выбор в общении.Если все вокруг курят и бухают, то для достижения "быть своим" в такой среде надо курить и бухать? У меня такой круг общения тоже был, только желания там "быть своим" не было никакого. В студенчестве несколько раз принимал участие в их "фестивалях" (если так можно назвать эти примитивные пьянки...честно говоря, я в жизни за один раз столько жидкости не выпивал сколько там выпивалось крепкого алкоголя), но от этого желания там стать "своим" так и не появилось. rjkz

Повідомлень: 17291 З нами з: 31.01.12 Подякував: 8559 раз. Подякували: 5400 раз. Профіль 8 5 7 ВідповістиЦитата Додано: П'ят 02 тра, 2025 05:03 ЛАД написав: Faceless написав: Wirująświatła написав: о содержательности речь не шла. подростки смотрят то что им интересно. чаще всего какое нибудь анимэ, и про других подростков, дурацкая музыка и т.д. Как раз формируется инструмент себя со всеми сравнивать, для них важно "быть не хуже ", ну и развлекательный контент, которым они делятся, а так же видео про их хобби (если хобби есть). Не видел ни одного подростка который бы всерьёз интересовался зарплатами, кредитами, депозитами, учетными ставками, недвижимостью и т.д. Тогда такой был бы и тут на форуме хотя бы один. Проекцией называется когда человек свои мысли/интересы проецирует на другого. Это интересы более взрослого человека 18+

Ну от мене цікавила економіка (мікро- і макро-), монетарна політика, кредити і депозити. Але в мене тоді інтернету не було Ну от мене цікавила економіка (мікро- і макро-), монетарна політика, кредити і депозити. Але в мене тоді інтернету не було Сейчас интернет есть, но что это даст подростку?

Нет таких сайтов/форумов, которые им были бы интересны. Или, может, я не знаю?

Для малышей есть неплохие мультики - фиксики, малышарики, где рассказывают интересные вещи и о физике, и об астрономии. И они с удовольствием смотрят, хотя ещё не всё понимают. И это, кстати, российские мультики. Это к вопросу "подалі від рашкі". От этого тоже будем "подалі"? Или очень неплохой мультсериал "Лео и Тиг". Мне и самому его интересно смотреть. Наверняка есть англоязычные мультики такого плана, но наши дети английского не знают и мы вряд ли скоро дойдём до того, чтобы хорошо знали. Так может, не надо добиваться, чтобы не понимали и русского?

Не знаю, есть что-то подобное для детей постарше. Сейчас интернет есть, но что это даст подростку?Нет таких сайтов/форумов, которые им были бы интересны. Или, может, я не знаю?Для малышей есть неплохие мультики - фиксики, малышарики, где рассказывают интересные вещи и о физике, и об астрономии. И они с удовольствием смотрят, хотя ещё не всё понимают. И это, кстати, российские мультики. Это к вопросу "подалі від рашкі". От этого тоже будем "подалі"? Или очень неплохой мультсериал "Лео и Тиг". Мне и самому его интересно смотреть. Наверняка есть англоязычные мультики такого плана, но наши дети английского не знают и мы вряд ли скоро дойдём до того, чтобы хорошо знали. Так может, не надо добиваться, чтобы не понимали и русского?Не знаю, есть что-то подобное для детей постарше.



Насчет английского -Вы заблуждаетесь.

Пока мы еще были в Украине, 80% детей возраста моих в той или иной мере учили Инглиш.

Мой старший еще до первого класса уже занимался лангуаге и только на курсы ходил полтора года и там было много детей.

Как-то на мои курсы начали приходить подростки. При том как я усиленно учил Инглиш и был мотивирован подготовкой к эмиграции, но мне было очень далеко до детей, которые приходили и ... уходили, потому что им среди таких как я было нечего делать.

Сын моего друга не имеет никаких стремлений к эмиграции, заканчивает школу.

У него довольно свободный Инглиш.

В какой-то момент такие как я родители поняли, что лангуаге нужен в жизни и самый простой способ для ребенка его выучить - пик ап его в детстве.

Так физиологически устроено, что до 11 лет ребенок может подхватить иностранный язык практически без усилий. Потом, чем старше - тем тяжелее.

Так что современные дети и подростки таки спикают на Инглише неплохо. Насчет английского -Вы заблуждаетесь.Пока мы еще были в Украине, 80% детей возраста моих в той или иной мере учили Инглиш.Мой старший еще до первого класса уже занимался лангуаге и только на курсы ходил полтора года и там было много детей.Как-то на мои курсы начали приходить подростки. При том как я усиленно учил Инглиш и был мотивирован подготовкой к эмиграции, но мне было очень далеко до детей, которые приходили и ... уходили, потому что им среди таких как я было нечего делать.Сын моего друга не имеет никаких стремлений к эмиграции, заканчивает школу.У него довольно свободный Инглиш.В какой-то момент такие как я родители поняли, что лангуаге нужен в жизни и самый простой способ для ребенка его выучить - пик ап его в детстве.Так физиологически устроено, что до 11 лет ребенок может подхватить иностранный язык практически без усилий. Потом, чем старше - тем тяжелее.Так что современные дети и подростки таки спикают на Инглише неплохо. rjkz

Повідомлень: 17291 З нами з: 31.01.12 Подякував: 8559 раз. Подякували: 5400 раз. Профіль 8 5 7 ВідповістиЦитата Додано: П'ят 02 тра, 2025 05:17 Faceless написав: ЛАД написав: Сейчас интернет есть, но что это даст подростку?

Нет таких сайтов/форумов, которые им были бы интересны. Или, может, я не знаю? Сейчас интернет есть, но что это даст подростку?Нет таких сайтов/форумов, которые им были бы интересны. Или, может, я не знаю?

Я теж не підліток, не можу сказати ЛАД написав: Для малышей есть неплохие мультики - фиксики, малышарики, где рассказывают интересные вещи и о физике, и об астрономии. И они с удовольствием смотрят, хотя ещё не всё понимают. И это, кстати, российские мультики. Это к вопросу "подалі від рашкі". От этого тоже будем "подалі"? Для малышей есть неплохие мультики - фиксики, малышарики, где рассказывают интересные вещи и о физике, и об астрономии. И они с удовольствием смотрят, хотя ещё не всё понимают. И это, кстати, российские мультики. Это к вопросу "подалі від рашкі". От этого тоже будем "подалі"?

Якось практично весь світ живе без всяких смішариків з фіксиками, і нічого. Щоправда, я на 99% впевнений що ці мультики - копія якихось американських, так само як з серіалами/сіткомами, або куплена ліцензія або банально крадена ідея і сюжет. Тому так, я б і від цього тримався подалі. Нема чого змалку отруювати мозок російським інфопростором. Це фактично готувати дитячий мозок для сприйняття російської пропаганди. Завтра не помітито, а ваші смешаріки вже будуть про "сво" торочить. Зараз в російському інфополі нема ресурсів поза пропагадою в принйипі. ЛАД написав: Наверняка есть англоязычные мультики такого плана, но наши дети английского не знают и мы вряд ли скоро дойдём до того, чтобы хорошо знали. Наверняка есть англоязычные мультики такого плана, но наши дети английского не знают и мы вряд ли скоро дойдём до того, чтобы хорошо знали.

На цю тему в мене перед очима приклад друзів, в яких дитина з народження поза російським інфопростором, знає українську, англійську і трохи іспанську. Все що треба - щоб ту ж англійську знали батьки, і з народження давати різноманітний контент, в тому числі й англійською. ЛАД написав: Так может, не надо добиваться, чтобы не понимали и русского? Так может, не надо добиваться, чтобы не понимали и русского?

В ідеалі - треба. Хоча це дійсно непросто. Я теж не підліток, не можу сказатиЯкось практично весь світ живе без всяких смішариків з фіксиками, і нічого. Щоправда, я на 99% впевнений що ці мультики - копія якихось американських, так само як з серіалами/сіткомами, або куплена ліцензія або банально крадена ідея і сюжет. Тому так, я б і від цього тримався подалі. Нема чого змалку отруювати мозок російським інфопростором. Це фактично готувати дитячий мозок для сприйняття російської пропаганди. Завтра не помітито, а ваші смешаріки вже будуть про "сво" торочить. Зараз в російському інфополі нема ресурсів поза пропагадою в принйипі.На цю тему в мене перед очима приклад друзів, в яких дитина з народження поза російським інфопростором, знає українську, англійську і трохи іспанську. Все що треба - щоб ту ж англійську знали батьки, і з народження давати різноманітний контент, в тому числі й англійською.В ідеалі - треба. Хоча це дійсно непросто.



Я тут наблюдаю интересную картину.

Очень большой %% бывших граждан Грузии не говорят на языке.

Грузинский и английский. Люди "предпенсионного" возраста еще что-то помнят, но предпочитают на языке не говорить.

Есть мнение, что это после войны 2008 года. Я тут наблюдаю интересную картину.Очень большой %% бывших граждан Грузии не говорят на языке.Грузинский и английский. Люди "предпенсионного" возраста еще что-то помнят, но предпочитают на языке не говорить.Есть мнение, что это после войны 2008 года. rjkz

Повідомлень: 17291 З нами з: 31.01.12 Подякував: 8559 раз. Подякували: 5400 раз. Профіль 8 5 7 ВідповістиЦитата #<1 ... 321322323324 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Статті на Finance.ua Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки для вашого гаманця Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення публікацій Finance.ua Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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pensionerija » Пон 05 жов, 2015 22:06 2 3962

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