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#<1 ... 322323324325 Додано: П'ят 02 тра, 2025 05:30 Hotab написав: ЛАД

Конечно, есть и переводы с английского.





Та воно не просто перекладене. Як абетку перекласти, коли Кіт починається з К, а Cat з С.

Воно повністю адаптоване. І вірші ж українські в рифму .



Доречі іронія іронією, а якісь кацапські ЗМІ вже популяризують виписку немовлят з пологового в формі РККА , з пілоткою з зірочкою. Ну типу ж 80 років!

Тому я б не здивувався, якщо у фіксіків зʼявиться «як поремонтувати танк Т34 , щоб пришвидшено вступити в бій з Леопардом». Там дна нема. Та воно не просто перекладене. Як абетку перекласти, коли Кіт починається з К, а Cat з С.Воно повністю адаптоване. І вірші ж українські в рифму .Доречі іронія іронією, а якісь кацапські ЗМІ вже популяризують виписку немовлят з пологового в формі РККА , з пілоткою з зірочкою. Ну типу ж 80 років!Тому я б не здивувався, якщо у фіксіків зʼявиться «як поремонтувати танк Т34 , щоб пришвидшено вступити в бій з Леопардом». Там дна нема.



Честно говоря, мои дети смотрели всяких фиксиков и там еще какие-то мульты с раши до отъезда. Я периодически замечал что периодически задний фон - из цветов бесика. Это уж не говоря про романтизацию военной тематики. И военизацию сюжетов.

Подготовка к эмиграции забирала много времени и сил, поэтому там не сильно фильтровали,. Но по приезду немного было разрешено фиксиков и старых советских мультфильмов (типа Карлсона, Винни Пуха, Тайна Третьей планеты), но с ограничением до 40 минут в день. А вот контент на Инглише - без ограничений.

В результате, сейчас анимационный контент на языке ограничивается теми самыми Пухом, Карлсоном и Тайной Третьей планеты. Мне еще нравился Простоквашино, но было снято дебильное продолжение с озвучкой одной из ролей охлобыстиным и поэтому всем гамбузом оно не смотрится.

Ну, погоди! что-то детям не сильно зашло.

Ну, смотрят сейчас мульты на Инглише, благо в этом нет недостатка.

на рашке, действительно, нет такого дна, которого они не достигнут. Честно говоря, мои дети смотрели всяких фиксиков и там еще какие-то мульты с раши до отъезда. Я периодически замечал что периодически задний фон - из цветов бесика. Это уж не говоря про романтизацию военной тематики. И военизацию сюжетов.Подготовка к эмиграции забирала много времени и сил, поэтому там не сильно фильтровали,. Но по приезду немного было разрешено фиксиков и старых советских мультфильмов (типа Карлсона, Винни Пуха, Тайна Третьей планеты), но с ограничением до 40 минут в день. А вот контент на Инглише - без ограничений.В результате, сейчас анимационный контент на языке ограничивается теми самыми Пухом, Карлсоном и Тайной Третьей планеты. Мне еще нравился Простоквашино, но было снято дебильное продолжение с озвучкой одной из ролей охлобыстиным и поэтому всем гамбузом оно не смотрится.Ну, погоди! что-то детям не сильно зашло.Ну, смотрят сейчас мульты на Инглише, благо в этом нет недостатка.на рашке, действительно, нет такого дна, которого они не достигнут. rjkz

Повідомлень: 17293 З нами з: 31.01.12 Подякував: 8559 раз. Подякували: 5400 раз. Профіль 8 5 7 ВідповістиЦитата Додано: П'ят 02 тра, 2025 05:43 Wirująświatła написав: Faceless написав: Але ви потім чогось взагалі звели все до якихось глухонімих (до чого вони тут?). Але ви потім чогось взагалі звели все до якихось глухонімих (до чого вони тут?). а как вы на примере нормотипичного подростка изучите какая часть его опыта/мотиваци присутствовала при рождении, а какую принесли внешние факторы? для такого рода эксперимента нужно отключить большинство (почти все) внешние факторы и опираться только на внутренние ресурсы ребёнка. То есть лишить его слуха и зрения. К счастью, такие эксперименты запрещены, а слепоглухонемые дети есть. Вот они как раз и доказывают с каким багажом мотиваций и знаний приходят люди в этот мир. Много среди глухих музыкантов? если с этим талантом рождаются, должно быть много. Faceless написав: Мова була про те, що підлітку не обов'язково копіювати/наслідувати когось з оточення, що бути чимось зацікавленим Мова була про те, що підлітку не обов'язково копіювати/наслідувати когось з оточення, що бути чимось зацікавленим теперь перекручиваете вы. познавательные интересы - работа EQ. У детей с РАС таких интересов - минимум (это доказывает роль EQ). . Когда вы сказали что вас не интересуют мои каверы это был "жирный звонок" от низкого eq. мне было бы мегалюбопытно, если бы форумчане писали музыку (кое что там было написано мной, только я это не афишировал чтобы не триггерить хейтеров). Слушал бы каждого 2мя ушами. К нашему диалогу, познавательный интерес - отдельно, копирование - отдельно. Это разные функци мозга. Не смешивайте всё воедино. Faceless написав: Умовно кажучи, підліток-художник не програє в креативності дорослому, скоріше в техніці. Умовно кажучи, підліток-художник не програє в креативності дорослому, скоріше в техніці. красивая сказка. тогда была бы тысяча Гениальных подростков - художников, музыкантов (те что пишут, а не играют по нотам), дизайнеров, видео блогеров. Это всё доступно бери карандаш и рисуй, бери гитару и бренчи, бери смартфон и снимай гениальные фильмы. Даже 9 классов образования не надо. Только этого не происходит. Среди взрослых мало гениальных/креативных, а среди пдростков их вообще нет. То что их перехваливают, только им во вред. В 40 они поймут что им врали и ничего гениального за 40 лет они сотворить так и не смогли. Faceless написав: Вишивка, плетіння бісером, складання модельок - перелік нескінченний. І не обов'язково, що це наслідування когось з оточення, чим може не займатись буквально ніхто, ні батьки, ні родичі, ні знайомі, ні друзі Вишивка, плетіння бісером, складання модельок - перелік нескінченний. І не обов'язково, що це наслідування когось з оточення, чим може не займатись буквально ніхто, ні батьки, ні родичі, ні знайомі, ні друзі где то он это увидел или сам придумал? Слепоглухонемой без обучения тоже так бы смог? вот взял бисер и начал вышивать иконы. Faceless написав: Це все відбувається не спонтанно, а по спільному для них розкладу. От і все, нічого неможливого у такій синхронізації Це все відбувається не спонтанно, а по спільному для них розкладу. От і все, нічого неможливого у такій синхронізації ...и дворовые компании тоже собирались по вторникам/четвергам с 17 до 19? если мерять общение кружками и секциями тогда да, можно и 10 совмещать. Например по 2 в день.



Есть 2 вида групп - формальные и неформальные. Которые вы перемешали. Формальные ни на какие групповые ценности не ориентированы. Это завуалированая принудиловка. Всё вышесказаное (что подросток перенимает интересы группы) касалось только неформальных групп. В формальных группах каждый сам за себя, максимум карандаш у соседа можно попросить. Faceless написав: У вас погляди, наче компанія - то банда, з вимогами підвищеної відданості. У вас погляди, наче компанія - то банда, з вимогами підвищеної відданості. ещё одно доказательство что вы через это не прошли.... Банда - нет, віданність - да. банда ориентирована на своего лидера. Поэтому степень добровольности там низкая. А за выход или отказ идти на дело могут и жизни лишить. В подростковых группах - наивысшая степень добровольности из всех возможных. В них нет явного лидера. Лидер там тот кого все уважают. Но и его функционал ничтожен. Он не может идти против воли группы. Нечто вроде иконы. А теперь подумайте, где бы они были без "відданості" ? Они бы рухнули, потому что кроме преданности, общих интересов и добровольности в них нет ничего, ни регламента (как в кружках) ни лидера как в банде (или в бригаде строителей). Любое объединение на чём то держится. В зависимости от степени формальности и добровольности. В подростковых неформальных группах если "хотите ходите, а не хотите не ходите" с вами обрывают контакты. Примерно как с девушкой на свидании. Раз-два не пришла, а на 3е упс уже не приглашают. Потому что это унижает остальных членов группы, которые живут общей идеей/ценностями, а вы то там то тут. На кружок/секцию можно полгода не ходить, а потом снова ходить. Вряд ли этого кого то там заботит. что вы есть что вас нет, бумаге учёта посещения без разницы. а как вы на примере нормотипичного подростка изучите какая часть его опыта/мотиваци присутствовала при рождении, а какую принесли внешние факторы? для такого рода эксперимента нужно отключить большинство (почти все) внешние факторы и опираться только на внутренние ресурсы ребёнка. То есть лишить его слуха и зрения. К счастью, такие эксперименты запрещены, а слепоглухонемые дети есть. Вот они как раз и доказывают с каким багажом мотиваций и знаний приходят люди в этот мир. Много среди глухих музыкантов? если с этим талантом рождаются, должно быть много.теперь перекручиваете вы. познавательные интересы - работа EQ. У детей с РАС таких интересов - минимум (это доказывает роль EQ). . Когда вы сказали что вас не интересуют мои каверы это был "жирный звонок" от низкого eq. мне было бы мегалюбопытно, если бы форумчане писали музыку (кое что там было написано мной, только я это не афишировал чтобы не триггерить хейтеров). Слушал бы каждого 2мя ушами. К нашему диалогу, познавательный интерес - отдельно, копирование - отдельно. Это разные функци мозга. Не смешивайте всё воедино.красивая сказка. тогда была бы тысяча Гениальных подростков - художников, музыкантов (те что пишут, а не играют по нотам), дизайнеров, видео блогеров. Это всё доступно бери карандаш и рисуй, бери гитару и бренчи, бери смартфон и снимай гениальные фильмы. Даже 9 классов образования не надо. Только этого не происходит. Среди взрослых мало гениальных/креативных, а среди пдростков их вообще нет. То что их перехваливают, только им во вред. В 40 они поймут что им врали и ничего гениального за 40 лет они сотворить так и не смогли.где то он это увидел или сам придумал? Слепоглухонемой без обучения тоже так бы смог? вот взял бисер и начал вышивать иконы....и дворовые компании тоже собирались по вторникам/четвергам с 17 до 19? если мерять общение кружками и секциями тогда да, можно и 10 совмещать. Например по 2 в день.Есть 2 вида групп - формальные и неформальные. Которые вы перемешали. Формальные ни на какие групповые ценности не ориентированы. Это завуалированая принудиловка. Всё вышесказаное (что подросток перенимает интересы группы) касалось толькогрупп. В формальных группах каждый сам за себя, максимум карандаш у соседа можно попросить.ещё одно доказательство что вы через это не прошли.... Банда - нет, віданність - да. банда ориентирована на своего лидера. Поэтому степень добровольности там низкая. А за выход или отказ идти на дело могут и жизни лишить. В подростковых группах - наивысшая степень добровольности из всех возможных. В них нет явного лидера. Лидер там тот кого все уважают. Но и его функционал ничтожен. Он не может идти против воли группы. Нечто вроде иконы. А теперь подумайте, где бы они были без "відданості" ? Они бы рухнули, потому что кроме преданности, общих интересов и добровольности в них нет ничего, ни регламента (как в кружках) ни лидера как в банде (или в бригаде строителей). Любое объединение на чём то держится. В зависимости от степени формальности и добровольности. В подростковых неформальных группах если "хотите ходите, а не хотите не ходите" с вами обрывают контакты. Примерно как с девушкой на свидании. Раз-два не пришла, а на 3е упс уже не приглашают. Потому что это унижает остальных членов группы, которые живут общей идеей/ценностями, а вы то там то тут. На кружок/секцию можно полгода не ходить, а потом снова ходить. Вряд ли этого кого то там заботит. что вы есть что вас нет, бумаге учёта посещения без разницы.



Странно.

Как-то меня миновало то, о чем Вы пишите.

И это при том, что у меня довольно широкая география жизни была в подростковом возрасте.

И да, напоминает "стаю" детей улиц.

Я не отрицаю, что был в большей степени "удобным" ребенком, книги читал, спортом занимался. Не курил, алкоголь в самом конце школы меня коснулся.

Но сказать, что был лишен дружбы или общества вне дома? Не было такого.

Просто интересы были не "стайные". И надо было учиться уважать чужую частную жизнь. И именно с дворовой компанией было непросто расставить акценты.

Не скажу, что то, что она со временем отвалилась меня как-то огорчило.

Бухать и курить без меня? Отлично! Странно.Как-то меня миновало то, о чем Вы пишите.И это при том, что у меня довольно широкая география жизни была в подростковом возрасте.И да, напоминает "стаю" детей улиц.Я не отрицаю, что был в большей степени "удобным" ребенком, книги читал, спортом занимался. Не курил, алкоголь в самом конце школы меня коснулся.Но сказать, что был лишен дружбы или общества вне дома? Не было такого.Просто интересы были не "стайные". И надо было учиться уважать чужую частную жизнь. И именно с дворовой компанией было непросто расставить акценты.Не скажу, что то, что она со временем отвалилась меня как-то огорчило.Бухать и курить без меня? Отлично! rjkz

Повідомлень: 17293 З нами з: 31.01.12 Подякував: 8559 раз. Подякували: 5400 раз. Профіль 8 5 7 ВідповістиЦитата #<1 ... 322323324325 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Статті на Finance.ua Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки для вашого гаманця Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення публікацій Finance.ua Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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pensionerija » Пон 05 жов, 2015 22:06 2 3962

pensionerija Чет 29 жов, 2015 20:34