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#<1 ... 323324325326> Додано: П'ят 02 тра, 2025 05:30 Hotab написав: ЛАД

Конечно, есть и переводы с английского.





Та воно не просто перекладене. Як абетку перекласти, коли Кіт починається з К, а Cat з С.

Воно повністю адаптоване. І вірші ж українські в рифму .



Доречі іронія іронією, а якісь кацапські ЗМІ вже популяризують виписку немовлят з пологового в формі РККА , з пілоткою з зірочкою. Ну типу ж 80 років!

Тому я б не здивувався, якщо у фіксіків зʼявиться «як поремонтувати танк Т34 , щоб пришвидшено вступити в бій з Леопардом». Там дна нема. Та воно не просто перекладене. Як абетку перекласти, коли Кіт починається з К, а Cat з С.Воно повністю адаптоване. І вірші ж українські в рифму .Доречі іронія іронією, а якісь кацапські ЗМІ вже популяризують виписку немовлят з пологового в формі РККА , з пілоткою з зірочкою. Ну типу ж 80 років!Тому я б не здивувався, якщо у фіксіків зʼявиться «як поремонтувати танк Т34 , щоб пришвидшено вступити в бій з Леопардом». Там дна нема.



Честно говоря, мои дети смотрели всяких фиксиков и там еще какие-то мульты с раши до отъезда. Я периодически замечал что периодически задний фон - из цветов бесика. Это уж не говоря про романтизацию военной тематики. И военизацию сюжетов.

Подготовка к эмиграции забирала много времени и сил, поэтому там не сильно фильтровали,. Но по приезду немного было разрешено фиксиков и старых советских мультфильмов (типа Карлсона, Винни Пуха, Тайна Третьей планеты), но с ограничением до 40 минут в день. А вот контент на Инглише - без ограничений.

В результате, сейчас анимационный контент на языке ограничивается теми самыми Пухом, Карлсоном и Тайной Третьей планеты. Мне еще нравился Простоквашино, но было снято дебильное продолжение с озвучкой одной из ролей охлобыстиным и поэтому всем гамбузом оно не смотрится.

Ну, погоди! что-то детям не сильно зашло.

Ну, смотрят сейчас мульты на Инглише, благо в этом нет недостатка.

на рашке, действительно, нет такого дна, которого они не достигнут. Честно говоря, мои дети смотрели всяких фиксиков и там еще какие-то мульты с раши до отъезда. Я периодически замечал что периодически задний фон - из цветов бесика. Это уж не говоря про романтизацию военной тематики. И военизацию сюжетов.Подготовка к эмиграции забирала много времени и сил, поэтому там не сильно фильтровали,. Но по приезду немного было разрешено фиксиков и старых советских мультфильмов (типа Карлсона, Винни Пуха, Тайна Третьей планеты), но с ограничением до 40 минут в день. А вот контент на Инглише - без ограничений.В результате, сейчас анимационный контент на языке ограничивается теми самыми Пухом, Карлсоном и Тайной Третьей планеты. Мне еще нравился Простоквашино, но было снято дебильное продолжение с озвучкой одной из ролей охлобыстиным и поэтому всем гамбузом оно не смотрится.Ну, погоди! что-то детям не сильно зашло.Ну, смотрят сейчас мульты на Инглише, благо в этом нет недостатка.на рашке, действительно, нет такого дна, которого они не достигнут. rjkz

Повідомлень: 17293 З нами з: 31.01.12 Подякував: 8559 раз. Подякували: 5400 раз. Профіль 8 5 7 ВідповістиЦитата Додано: П'ят 02 тра, 2025 05:43 Wirująświatła написав: Faceless написав: Але ви потім чогось взагалі звели все до якихось глухонімих (до чого вони тут?). Але ви потім чогось взагалі звели все до якихось глухонімих (до чого вони тут?). а как вы на примере нормотипичного подростка изучите какая часть его опыта/мотиваци присутствовала при рождении, а какую принесли внешние факторы? для такого рода эксперимента нужно отключить большинство (почти все) внешние факторы и опираться только на внутренние ресурсы ребёнка. То есть лишить его слуха и зрения. К счастью, такие эксперименты запрещены, а слепоглухонемые дети есть. Вот они как раз и доказывают с каким багажом мотиваций и знаний приходят люди в этот мир. Много среди глухих музыкантов? если с этим талантом рождаются, должно быть много. Faceless написав: Мова була про те, що підлітку не обов'язково копіювати/наслідувати когось з оточення, що бути чимось зацікавленим Мова була про те, що підлітку не обов'язково копіювати/наслідувати когось з оточення, що бути чимось зацікавленим теперь перекручиваете вы. познавательные интересы - работа EQ. У детей с РАС таких интересов - минимум (это доказывает роль EQ). . Когда вы сказали что вас не интересуют мои каверы это был "жирный звонок" от низкого eq. мне было бы мегалюбопытно, если бы форумчане писали музыку (кое что там было написано мной, только я это не афишировал чтобы не триггерить хейтеров). Слушал бы каждого 2мя ушами. К нашему диалогу, познавательный интерес - отдельно, копирование - отдельно. Это разные функци мозга. Не смешивайте всё воедино. Faceless написав: Умовно кажучи, підліток-художник не програє в креативності дорослому, скоріше в техніці. Умовно кажучи, підліток-художник не програє в креативності дорослому, скоріше в техніці. красивая сказка. тогда была бы тысяча Гениальных подростков - художников, музыкантов (те что пишут, а не играют по нотам), дизайнеров, видео блогеров. Это всё доступно бери карандаш и рисуй, бери гитару и бренчи, бери смартфон и снимай гениальные фильмы. Даже 9 классов образования не надо. Только этого не происходит. Среди взрослых мало гениальных/креативных, а среди пдростков их вообще нет. То что их перехваливают, только им во вред. В 40 они поймут что им врали и ничего гениального за 40 лет они сотворить так и не смогли. Faceless написав: Вишивка, плетіння бісером, складання модельок - перелік нескінченний. І не обов'язково, що це наслідування когось з оточення, чим може не займатись буквально ніхто, ні батьки, ні родичі, ні знайомі, ні друзі Вишивка, плетіння бісером, складання модельок - перелік нескінченний. І не обов'язково, що це наслідування когось з оточення, чим може не займатись буквально ніхто, ні батьки, ні родичі, ні знайомі, ні друзі где то он это увидел или сам придумал? Слепоглухонемой без обучения тоже так бы смог? вот взял бисер и начал вышивать иконы. Faceless написав: Це все відбувається не спонтанно, а по спільному для них розкладу. От і все, нічого неможливого у такій синхронізації Це все відбувається не спонтанно, а по спільному для них розкладу. От і все, нічого неможливого у такій синхронізації ...и дворовые компании тоже собирались по вторникам/четвергам с 17 до 19? если мерять общение кружками и секциями тогда да, можно и 10 совмещать. Например по 2 в день.



Есть 2 вида групп - формальные и неформальные. Которые вы перемешали. Формальные ни на какие групповые ценности не ориентированы. Это завуалированая принудиловка. Всё вышесказаное (что подросток перенимает интересы группы) касалось только неформальных групп. В формальных группах каждый сам за себя, максимум карандаш у соседа можно попросить. Faceless написав: У вас погляди, наче компанія - то банда, з вимогами підвищеної відданості. У вас погляди, наче компанія - то банда, з вимогами підвищеної відданості. ещё одно доказательство что вы через это не прошли.... Банда - нет, віданність - да. банда ориентирована на своего лидера. Поэтому степень добровольности там низкая. А за выход или отказ идти на дело могут и жизни лишить. В подростковых группах - наивысшая степень добровольности из всех возможных. В них нет явного лидера. Лидер там тот кого все уважают. Но и его функционал ничтожен. Он не может идти против воли группы. Нечто вроде иконы. А теперь подумайте, где бы они были без "відданості" ? Они бы рухнули, потому что кроме преданности, общих интересов и добровольности в них нет ничего, ни регламента (как в кружках) ни лидера как в банде (или в бригаде строителей). Любое объединение на чём то держится. В зависимости от степени формальности и добровольности. В подростковых неформальных группах если "хотите ходите, а не хотите не ходите" с вами обрывают контакты. Примерно как с девушкой на свидании. Раз-два не пришла, а на 3е упс уже не приглашают. Потому что это унижает остальных членов группы, которые живут общей идеей/ценностями, а вы то там то тут. На кружок/секцию можно полгода не ходить, а потом снова ходить. Вряд ли этого кого то там заботит. что вы есть что вас нет, бумаге учёта посещения без разницы. а как вы на примере нормотипичного подростка изучите какая часть его опыта/мотиваци присутствовала при рождении, а какую принесли внешние факторы? для такого рода эксперимента нужно отключить большинство (почти все) внешние факторы и опираться только на внутренние ресурсы ребёнка. То есть лишить его слуха и зрения. К счастью, такие эксперименты запрещены, а слепоглухонемые дети есть. Вот они как раз и доказывают с каким багажом мотиваций и знаний приходят люди в этот мир. Много среди глухих музыкантов? если с этим талантом рождаются, должно быть много.теперь перекручиваете вы. познавательные интересы - работа EQ. У детей с РАС таких интересов - минимум (это доказывает роль EQ). . Когда вы сказали что вас не интересуют мои каверы это был "жирный звонок" от низкого eq. мне было бы мегалюбопытно, если бы форумчане писали музыку (кое что там было написано мной, только я это не афишировал чтобы не триггерить хейтеров). Слушал бы каждого 2мя ушами. К нашему диалогу, познавательный интерес - отдельно, копирование - отдельно. Это разные функци мозга. Не смешивайте всё воедино.красивая сказка. тогда была бы тысяча Гениальных подростков - художников, музыкантов (те что пишут, а не играют по нотам), дизайнеров, видео блогеров. Это всё доступно бери карандаш и рисуй, бери гитару и бренчи, бери смартфон и снимай гениальные фильмы. Даже 9 классов образования не надо. Только этого не происходит. Среди взрослых мало гениальных/креативных, а среди пдростков их вообще нет. То что их перехваливают, только им во вред. В 40 они поймут что им врали и ничего гениального за 40 лет они сотворить так и не смогли.где то он это увидел или сам придумал? Слепоглухонемой без обучения тоже так бы смог? вот взял бисер и начал вышивать иконы....и дворовые компании тоже собирались по вторникам/четвергам с 17 до 19? если мерять общение кружками и секциями тогда да, можно и 10 совмещать. Например по 2 в день.Есть 2 вида групп - формальные и неформальные. Которые вы перемешали. Формальные ни на какие групповые ценности не ориентированы. Это завуалированая принудиловка. Всё вышесказаное (что подросток перенимает интересы группы) касалось толькогрупп. В формальных группах каждый сам за себя, максимум карандаш у соседа можно попросить.ещё одно доказательство что вы через это не прошли.... Банда - нет, віданність - да. банда ориентирована на своего лидера. Поэтому степень добровольности там низкая. А за выход или отказ идти на дело могут и жизни лишить. В подростковых группах - наивысшая степень добровольности из всех возможных. В них нет явного лидера. Лидер там тот кого все уважают. Но и его функционал ничтожен. Он не может идти против воли группы. Нечто вроде иконы. А теперь подумайте, где бы они были без "відданості" ? Они бы рухнули, потому что кроме преданности, общих интересов и добровольности в них нет ничего, ни регламента (как в кружках) ни лидера как в банде (или в бригаде строителей). Любое объединение на чём то держится. В зависимости от степени формальности и добровольности. В подростковых неформальных группах если "хотите ходите, а не хотите не ходите" с вами обрывают контакты. Примерно как с девушкой на свидании. Раз-два не пришла, а на 3е упс уже не приглашают. Потому что это унижает остальных членов группы, которые живут общей идеей/ценностями, а вы то там то тут. На кружок/секцию можно полгода не ходить, а потом снова ходить. Вряд ли этого кого то там заботит. что вы есть что вас нет, бумаге учёта посещения без разницы.



Странно.

Как-то меня миновало то, о чем Вы пишите.

И это при том, что у меня довольно широкая география жизни была в подростковом возрасте.

И да, напоминает "стаю" детей улиц.

Я не отрицаю, что был в большей степени "удобным" ребенком, книги читал, спортом занимался. Не курил, алкоголь в самом конце школы меня коснулся.

Но сказать, что был лишен дружбы или общества вне дома? Не было такого.

Просто интересы были не "стайные". И надо было учиться уважать чужую частную жизнь. И именно с дворовой компанией было непросто расставить акценты.

Не скажу, что то, что она со временем отвалилась меня как-то огорчило.

Бухать и курить без меня? Отлично! Странно.Как-то меня миновало то, о чем Вы пишите.И это при том, что у меня довольно широкая география жизни была в подростковом возрасте.И да, напоминает "стаю" детей улиц.Я не отрицаю, что был в большей степени "удобным" ребенком, книги читал, спортом занимался. Не курил, алкоголь в самом конце школы меня коснулся.Но сказать, что был лишен дружбы или общества вне дома? Не было такого.Просто интересы были не "стайные". И надо было учиться уважать чужую частную жизнь. И именно с дворовой компанией было непросто расставить акценты.Не скажу, что то, что она со временем отвалилась меня как-то огорчило.Бухать и курить без меня? Отлично! rjkz

Повідомлень: 17293 З нами з: 31.01.12 Подякував: 8559 раз. Подякували: 5400 раз. Профіль 8 5 7 ВідповістиЦитата Додано: П'ят 02 тра, 2025 07:49 да, напоминает "стаю" детей улиц.





«Стая» музикантів. Які не поважають спорт , але «рубят хвосты» 😅

Звучить смішно.

Здається хтось захопився створенням образу «не ботана-бунтаря», але непроопрацьовані деталі образу видають.



Взагалі небезпечно , так і до біполярочки можна скотитись, коли по суті є домашнім маминим хомʼячком, але в інт. мережі встав на шлях створення образу бунтаря зі «стаї». «Стая» музикантів. Які не поважають спорт , але «рубят хвосты» 😅Звучить смішно.Здається хтось захопився створенням образу «не ботана-бунтаря», але непроопрацьовані деталі образу видають.Взагалі небезпечно , так і до біполярочки можна скотитись, коли по суті є домашнім маминим хомʼячком, але в інт. мережі встав на шлях створення образу бунтаря зі «стаї». Hotab Повідомлень: 14916 З нами з: 15.02.09 Подякував: 397 раз. Подякували: 2375 раз. Профіль 1 3 2 ВідповістиЦитата Додано: П'ят 02 тра, 2025 08:03 rjkz написав: Как-то меня миновало то, о чем Вы пишите.

И это при том, что у меня довольно широкая география жизни была в подростковом возрасте.

И да, напоминает "стаю" детей улиц.

Я не отрицаю, что был в большей степени "удобным" ребенком, книги читал, спортом занимался. Не курил, алкоголь в самом конце школы меня коснулся.

Но сказать, что был лишен дружбы или общества вне дома? Не было такого.

Просто интересы были не "стайные". И надо было учиться уважать чужую частную жизнь. И именно с дворовой компанией было непросто расставить акценты.

Не скажу, что то, что она со временем отвалилась меня как-то огорчило.

Бухать и курить без меня? Отлично! Как-то меня миновало то, о чем Вы пишите.И это при том, что у меня довольно широкая география жизни была в подростковом возрасте.И да, напоминает "стаю" детей улиц.Я не отрицаю, что был в большей степени "удобным" ребенком, книги читал, спортом занимался. Не курил, алкоголь в самом конце школы меня коснулся.Но сказать, что был лишен дружбы или общества вне дома? Не было такого.Просто интересы были не "стайные". И надо было учиться уважать чужую частную жизнь. И именно с дворовой компанией было непросто расставить акценты.Не скажу, что то, что она со временем отвалилась меня как-то огорчило.Бухать и курить без меня? Отлично! прежде всего спасибо за ваши рассказы о себе. тут народ такой зашифрованный, что рассказ о своей юности воспринимает как военную тайну. Вчера был приятно удивлен, что фейслесс посещал муз.школу. Теперь буду иначе с ним общаться о музыке.



Не всегда дворовые компании хорошо. Их кстати уже не осталось, но это другая тема.



Их преимущество - защита, быстрая социализация и обмен опытом. Там есть неписанные правила. "Кодекс пацана" если хотите. Туда принимают детей всех возрастов от 8 до 18. Не деля никого на сорта. Обижать малых, буллить СТРОГО запрещено. Кто такое сделает - уходит навсегда, с ним просто перестают здороваться.



Принято помогать друг другу, один подросток в нашей компании ушел из дома (конфликт с родителями), другой украл ключи от родительской дачи, дело было поздней осенью и мы его туда поселили. Вместе собирали дрова для печки, таскали еду из дома, раз в день к нему кто то ездил. Его искали менты, нас опрашивали, конечно никто его не сдал. Потом он сам решил вернуться и родителей попустило.



Мы знали родителей каждого члена группы. Часто зависали на чужих хатах. Родителей воспитывали так, чтобы было уважение "к банде". И оно было. Если кто то оставался на ночь или вместе ехали в мск/одессу всех отпускали даже малых 10 летних. Родители знали их накормят и защитят. Если бы не отпустили ребенок бы сам сбежал.



Вышесказанное - не про дружбу. Хотя вроде все признаки... но не все. Как пацаны начали устраивать семьи и работать тут "банда" и развалилась. Это был подростковый феномен. Который сошел на нет "естественным путём" оставив воспоминания о лучшем периоде жизни (все бывшие члены "банды" так считают, мы редко общаемся в вайбер группе)



Отдельные друзья остались. Как и кодекс помогать друг другу. Были ситуации когда у меня ломалось авто и надо было срочно 1куе для ремонта (4 зарплаты) мне именно друг детства их дал. Я их потом полгода отдавал.





Ну и другие, ездил ночью в одесский аэропорт кого то встречал по просьбе друга. Ездил в спб, когда друг нашел там по интернету невесту, для подстраховки. Причем решили ехать машиной, как сейчас помню идут они ночью вдвоём по набережной там где аврора, а я еду малым ходом короткими отрезками сзади, если какая то ситуация, чтобы быстро подъехать и их забрать. rjkz написав: И именно с дворовой компанией было непросто расставить акценты. И именно с дворовой компанией было непросто расставить акценты. акцент должен быть на компанию или вы "хвост". Иначе не получается, допустим нужна вам помощь - помогают все. Например, организовать день рождения (хата, стол накрыть) или даже познакомиться с девушкой, "прикрыть" вас с ней на дискотеке. А потом нужна помощь от вас, а вы такой "ну я не могу, занят, олимпиада, кружок макрамэ бла бла бла". Поэтому фейслесс верно вчера сказал, требовалась преданность. И при отсутствии лидера её требовали все даже от малых. rjkz написав: Не курил, алкоголь в самом конце школы меня коснулся. Не курил, алкоголь в самом конце школы меня коснулся. курить начал в вузе, алкоголь с 13ти с поездок в польшу. прикол этих банд в их добровольности. не хочешь курить - не кури. Но если куришь делись сигаретами со всеми. Пачка уходило за пару часов.



я был в 2х бандах (не одновременно ) одна была по восточным религиям (буддизм агни йога, Рерих (старший), Блаватская). Другая музыканты. Рядом были банды из качалок. Мы немного общались. Никаких прописок и мордобя. И лидера не было. Прийти в банду и уйти мог каждый. Было даже кто то приходил в беде, ему помогали, а потом он уходил. Что с чмо возьмёшь...





и вишенка на торт ваша любимая тема - буллинг. в неформальных группах его нет. Это невозможно, одному помогать, другого буллить. Буллинг процветает только в формальных группах. В среде одноклассников или коллег по спортивному кружку. От буллинга формальная группа не развалится, обычно буллинг - признак борьбы за статусы, распределение членов группы по сортам. Неформальная группа создавалась с целью общения/взаимопомощи сразу бы рухнула начнись там какое то гауно. rjkz написав: У Виталия свой опыт и он его проецирует на все общество. У Виталия свой опыт и он его проецирует на все общество. хотите чтобы я выложил простыни из книг о социальной психологии? каким то чудом мой опыт там тоже присутствует. Подростковые группы - типичное явление 80х90х годов. Да были разные как и люди все разные. Но принцип добровольности, неформальности и преданности группе соблюдался всегда, это отче наш. Были и подростки вне групп. Их буллили в школах, спорт.секциях. Нас не булили, знали что за каждого малолетку придут разбираться все члены его банды. Поэтому (мое мнение) те кто рос в групах - более умные. Их не щемили родители, одноклассники и вообще никто не щемил.



Думаете мало папаши (отчимы) получали по морде, за то что обидели своего сына из нашей банды? кровища было по всем стенам парадной. И всё. родители того малого больше не трогали.



и к слову. Знаете как мы в 14-16 отдыхали на море? ехали толпой в Одессу, вписывались за копейки коменданту в общаге на ул. Довженко, малые выпрашивали/воровали для нас еду, а мы валялись на пляжах. Возле палатки с хотдогом шаурмой стоит малой и у покупателей просит покушать. Хозяин палатки пробовал их гонять, но ему тихо обяснили что палатки хорошо горят если обижать младших. Играли на гитарах в электричке Одеса - Раздельная. прежде всего спасибо за ваши рассказы о себе. тут народ такой зашифрованный, что рассказ о своей юности воспринимает как военную тайну. Вчера был приятно удивлен, что фейслесс посещал муз.школу. Теперь буду иначе с ним общаться о музыке.Не всегда дворовые компании хорошо. Их кстати уже не осталось, но это другая тема.Их преимущество - защита, быстрая социализация и обмен опытом. Там есть неписанные правила. "Кодекс пацана" если хотите. Туда принимают детей всех возрастов от 8 до 18. Не деля никого на сорта. Обижать малых, буллить СТРОГО запрещено. Кто такое сделает - уходит навсегда, с ним просто перестают здороваться.Принято помогать друг другу, один подросток в нашей компании ушел из дома (конфликт с родителями), другой украл ключи от родительской дачи, дело было поздней осенью и мы его туда поселили. Вместе собирали дрова для печки, таскали еду из дома, раз в день к нему кто то ездил. Его искали менты, нас опрашивали, конечно никто его не сдал. Потом он сам решил вернуться и родителей попустило.Мы знали родителей каждого члена группы. Часто зависали на чужих хатах. Родителей воспитывали так, чтобы было уважение "к банде". И оно было. Если кто то оставался на ночь или вместе ехали в мск/одессу всех отпускали даже малых 10 летних. Родители знали их накормят и защитят. Если бы не отпустили ребенок бы сам сбежал.Вышесказанное - не про дружбу. Хотя вроде все признаки... но не все. Как пацаны начали устраивать семьи и работать тут "банда" и развалилась. Это был подростковый феномен. Который сошел на нет "естественным путём" оставив воспоминания о лучшем периоде жизни (все бывшие члены "банды" так считают, мы редко общаемся в вайбер группе)Отдельные друзья остались. Как и кодекс помогать друг другу. Были ситуации когда у меня ломалось авто и надо было срочно 1куе для ремонта (4 зарплаты) мне именно друг детства их дал. Я их потом полгода отдавал.Ну и другие, ездил ночью в одесский аэропорт кого то встречал по просьбе друга. Ездил в спб, когда друг нашел там по интернету невесту, для подстраховки. Причем решили ехать машиной, как сейчас помню идут они ночью вдвоём по набережной там где аврора, а я еду малым ходом короткими отрезками сзади, если какая то ситуация, чтобы быстро подъехать и их забрать.акцент должен быть на компанию или вы "хвост". Иначе не получается, допустим нужна вам помощь - помогают все. Например, организовать день рождения (хата, стол накрыть) или даже познакомиться с девушкой, "прикрыть" вас с ней на дискотеке. А потом нужна помощь от вас, а вы такой "ну я не могу, занят, олимпиада, кружок макрамэ бла бла бла". Поэтому фейслесс верно вчера сказал, требовалась преданность. И при отсутствии лидера её требовали все даже от малых.курить начал в вузе, алкоголь с 13ти с поездок в польшу. прикол этих банд в их добровольности. не хочешь курить - не кури. Но если куришь делись сигаретами со всеми. Пачка уходило за пару часов.я был в 2х бандах (не одновременно ) одна была по восточным религиям (буддизм агни йога, Рерих (старший), Блаватская). Другая музыканты. Рядом были банды из качалок. Мы немного общались. Никаких прописок и мордобя. И лидера не было. Прийти в банду и уйти мог каждый. Было даже кто то приходил в беде, ему помогали, а потом он уходил. Что с чмо возьмёшь...и вишенка на торт ваша любимая тема - буллинг. в неформальных группах его нет. Это невозможно, одному помогать, другого буллить. Буллинг процветает только в формальных группах. В среде одноклассников или коллег по спортивному кружку. От буллинга формальная группа не развалится, обычно буллинг - признак борьбы за статусы, распределение членов группы по сортам. Неформальная группа создавалась с целью общения/взаимопомощи сразу бы рухнула начнись там какое то гауно.хотите чтобы я выложил простыни из книг о социальной психологии? каким то чудом мой опыт там тоже присутствует. Подростковые группы - типичное явление 80х90х годов. Да были разные как и люди все разные. Но принцип добровольности, неформальности и преданности группе соблюдался всегда, это отче наш. Были и подростки вне групп. Их буллили в школах, спорт.секциях. Нас не булили, знали что за каждого малолетку придут разбираться все члены его банды. Поэтому (мое мнение) те кто рос в групах - более умные. Их не щемили родители, одноклассники и вообще никто не щемил.Думаете мало папаши (отчимы) получали по морде, за то что обидели своего сына из нашей банды? кровища было по всем стенам парадной. И всё. родители того малого больше не трогали.и к слову. Знаете как мы в 14-16 отдыхали на море? ехали толпой в Одессу, вписывались за копейки коменданту в общаге на ул. Довженко, малые выпрашивали/воровали для нас еду, а мы валялись на пляжах. Возле палатки с хотдогом шаурмой стоит малой и у покупателей просит покушать. Хозяин палатки пробовал их гонять, но ему тихо обяснили что палатки хорошо горят если обижать младших. Играли на гитарах в электричке Одеса - Раздельная. Востаннє редагувалось Wirująświatła в П'ят 02 тра, 2025 10:53, всього редагувалось 9 разів. Wirująświatła

Повідомлень: 29754 З нами з: 06.04.16 Подякував: 2480 раз. Подякували: 3474 раз. Профіль 1 3 ВідповістиЦитата Додано: П'ят 02 тра, 2025 08:33 Re: Психологія та інші цікавинки О, нарешті побачив живого послідовника Блаватської.

Виявляється ви існуєте Faceless

Модератор Повідомлень: 36029 З нами з: 24.01.12 Подякував: 1484 раз. Подякували: 8188 раз. Профіль 4 9 3 ВідповістиЦитата Додано: П'ят 02 тра, 2025 08:52 Hotab написав: ЛАД

Конечно, есть и переводы с английского.





Та воно не просто перекладене. Як абетку перекласти, коли Кіт починається з К, а Cat з С.

Воно повністю адаптоване. І вірші ж українські в рифму .



Доречі іронія іронією, а якісь кацапські ЗМІ вже популяризують виписку немовлят з пологового в формі РККА , з пілоткою з зірочкою. Ну типу ж 80 років!

Тому я б не здивувався, якщо у фіксіків зʼявиться «як поремонтувати танк Т34 , щоб пришвидшено вступити в бій з Леопардом». Там дна нема. Та воно не просто перекладене. Як абетку перекласти, коли Кіт починається з К, а Cat з С.Воно повністю адаптоване. І вірші ж українські в рифму .Доречі іронія іронією, а якісь кацапські ЗМІ вже популяризують виписку немовлят з пологового в формі РККА , з пілоткою з зірочкою. Ну типу ж 80 років!Тому я б не здивувався, якщо у фіксіків зʼявиться «як поремонтувати танк Т34 , щоб пришвидшено вступити в бій з Леопардом». Там дна нема.

Неприємний факт, що аналога фіксиків, щоб було цікаво дітям українською немає, і скоріше за все подібного цікавого не буде.

Тому, щоб дитина вчилась на мультиках простим базовим знанням... будуть фіксики російською.

Українською "Світ чекає на відкриття" не дотягує навіть близько.



Можна, звичайно, як це прийнято у тоталітарних країнах заборонити і заблочити, але наразі ці блокування обходяться доволі легко, але провокують роздратування.

Аналогічно з музикою та фільмами. Якщо мені подобається, я буду це дивитися і слухати. Навіть налаштувати мікротик або умовний openwrt прямо на роутері для обходу блокувань, щоб вся домашня мережа ходила всюди без обмежень, особливих труднощів не складає. Неприємний факт, що аналога фіксиків, щоб було цікаво дітям українською немає, і скоріше за все подібного цікавого не буде.Тому, щоб дитина вчилась на мультиках простим базовим знанням... будуть фіксики російською.Українською "Світ чекає на відкриття" не дотягує навіть близько.Можна, звичайно, як це прийнято у тоталітарних країнах заборонити і заблочити, але наразі ці блокування обходяться доволі легко, але провокують роздратування.Аналогічно з музикою та фільмами. Якщо мені подобається, я буду це дивитися і слухати. Навіть налаштувати мікротик або умовний openwrt прямо на роутері для обходу блокувань, щоб вся домашня мережа ходила всюди без обмежень, особливих труднощів не складає. _Mykola_ Повідомлень: 5586 З нами з: 09.02.09 Подякував: 685 раз. Подякували: 715 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: П'ят 02 тра, 2025 10:01 ЛАД написав: Вы на форуме проводите какие-то психологические эксперименты. Мог бы подумать и так, но смущает слишком узкий контингент "подопытных" Вы на форуме проводите какие-то психологические эксперименты. Мог бы подумать и так, но смущает слишком узкий контингент "подопытных" угадали. Бред преследования – это расстройство мышления, характеризующееся идеями о преследовании неким человеком (существом) или группой лиц. Пациенты убеждены, что за ними следят, шпионят, замышляют причинить вред, разрабатывают план убийства, похищения, пытаются обворовать, воздействуют лучами. В качестве преследователей могут выступать вымышленные лица или знакомые – родственники, друзья, соседи. Больные становятся замкнутыми, подозрительными, тревожными, неспособны адекватно оценивать происходящее ЛАД написав: Уж очень разноуровневые посты. Уж очень разноуровневые посты. стесняюсь спросить, как вы можете оценить мои посты о психологии? вы хоть 1% знаете от того, что знаю я?! угадали.стесняюсь спросить, как вы можете оценить мои посты о психологии? вы хоть 1% знаете от того, что знаю я?! Востаннє редагувалось Wirująświatła в П'ят 02 тра, 2025 10:27, всього редагувалось 1 раз. Wirująświatła

Повідомлень: 29754 З нами з: 06.04.16 Подякував: 2480 раз. Подякували: 3474 раз. Профіль 1 3 ВідповістиЦитата Додано: П'ят 02 тра, 2025 10:04 rjkz написав: Судя по всему, это про расийское общество, поэтому не несет особой ценности.

Это общество как кривое зеркало - все искажает.

И зачастую вырастают в уродливом обществе моральные уроды. Судя по всему, это про расийское общество, поэтому не несет особой ценности.Это общество как кривое зеркало - все искажает.И зачастую вырастают в уродливом обществе моральные уроды. давайте поисследуем американское общество) это будет новый интересный для меня кейс. Имхо % уродов во всех обществах одинаковый. Быть/не быть уродом - личный выбор каждого. Если этот выбор за человека делает общество, тогда должно быть общество гениев, условная Шамбала где собраны святые. Поскольку такого общества нет, значит и общества уродов тоже нет. Психика работает по одним и тем же правилам у всех особей.





ранее писал и давал видос как одну нашу беженку в Германии чуть не лишили родительских прав за намерение.. вернуться со своим ребенком в Украину. По их законам это считается "подвергание ребенка риску" и карается лишением прав. Миф о немецкой дерьмократии рухнул. Про США у меня аналогичное мнение. Трамп играет на стороне путина, фактичеки лишая обескровленную Украину помощи и что американское общество, как то возражает? Чем оно лучше руского. Что тем, что другим пофиг. давайте поисследуем американское общество) это будет новый интересный для меня кейс. Имхо % уродов во всех обществах одинаковый. Быть/не быть уродом - личный выбор каждого. Если этот выбор за человека делает общество, тогда должно быть общество гениев, условная Шамбала где собраны святые. Поскольку такого общества нет, значит и общества уродов тоже нет. Психика работает по одним и тем же правилам у всех особей.ранее писал и давал видос как одну нашу беженку в Германии чуть не лишили родительских прав за намерение.. вернутьсяребенком в Украину. По их законам это считается "подвергание ребенка риску" и карается лишением прав. Миф о немецкой дерьмократии рухнул. Про США у меня аналогичное мнение. Трамп играет на стороне путина, фактичеки лишая обескровленную Украину помощи и что американское общество, как то возражает? Чем оно лучше руского. Что тем, что другим пофиг. Wirująświatła

Повідомлень: 29754 З нами з: 06.04.16 Подякував: 2480 раз. Подякували: 3474 раз. Профіль 1 3 ВідповістиЦитата Додано: П'ят 02 тра, 2025 10:33

Я тут наблюдаю интересную картину.

Очень большой %% бывших граждан Грузии не говорят на языке.

Грузинский и английский. Люди "предпенсионного" возраста еще что-то помнят, но предпочитают на языке не говорить.

Есть мнение, что это после войны 2008 года.



Це їх не врятувало від повернення в російську орбіту Це їх не врятувало від повернення в російську орбіту fox767676

Повідомлень: 3512 З нами з: 13.06.20 Подякував: 393 раз. Подякували: 167 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: П'ят 02 тра, 2025 11:07 fox767676 написав:

Я тут наблюдаю интересную картину.

Очень большой %% бывших граждан Грузии не говорят на языке.

Грузинский и английский. Люди "предпенсионного" возраста еще что-то помнят, но предпочитают на языке не говорить.

Есть мнение, что это после войны 2008 года.



Це їх не врятувало від повернення в російську орбіту Це їх не врятувало від повернення в російську орбіту

ІМХО. Грузини бідна нація.

Російські гроші від туристів їх купили допомагаючи виживати.

Вже через 5-7 років, вони спокійно і толерантно відносились до росіян, що було дико чути від грузинів після вторгнення росян до нас у 2014, і з кожним роком ця тенденція толерування у грузинів посилювалась. І це з власного освіду спілкування безпосередньо з грузинами які живуть у Грузії.

Якщо у нас такі ж умови складуться... по виживанню, то можуть бути будь-які сюрпризи щодо толерантності і сприйняття. ІМХО. Грузини бідна нація.Російські гроші від туристів їх купили допомагаючи виживати.Вже через 5-7 років, вони спокійно і толерантно відносились до росіян, що було дико чути від грузинів після вторгнення росян до нас у 2014, і з кожним роком ця тенденція толерування у грузинів посилювалась. І це з власного освіду спілкування безпосередньо з грузинами які живуть у Грузії.Якщо у нас такі ж умови складуться... по виживанню, то можуть бути будь-які сюрпризи щодо толерантності і сприйняття. _Mykola_ Повідомлень: 5586 З нами з: 09.02.09 Подякував: 685 раз. Подякували: 715 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 323324325326> Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Статті на Finance.ua Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки для вашого гаманця Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення публікацій Finance.ua Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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pensionerija » Пон 05 жов, 2015 22:06 2 3962

pensionerija Чет 29 жов, 2015 20:34