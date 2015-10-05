_Mykola_ написав: fox767676 написав:
Я тут наблюдаю интересную картину.
Очень большой %% бывших граждан Грузии не говорят на языке.
Грузинский и английский. Люди "предпенсионного" возраста еще что-то помнят, но предпочитают на языке не говорить.
Есть мнение, что это после войны 2008 года.
Це їх не врятувало від повернення в російську орбіту
ІМХО. Грузини бідна нація.
Російські гроші від туристів їх купили допомагаючи виживати.
Вже через 5-7 років, вони спокійно і толерантно відносились до росіян, що було дико чути від грузинів після вторгнення росян до нас у 2014, і з кожним роком ця тенденція толерування у грузинів посилювалась. І це з власного освіду спілкування безпосередньо з грузинами які живуть у Грузії.
Якщо у нас такі ж умови складуться... по виживанню, то можуть бути будь-які сюрпризи щодо толерантності і сприйняття.
У них надодачу повністю проросійська влада, що насаджує проросійські наративи. Толерування привело до влади окупантів