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Психологія та інші цікавинки

Психологія та інші цікавинки
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  #<1 ... 323324325326
Повідомлення Додано: П'ят 02 тра, 2025 11:22

Микола
Прямо кажучи- мордобій поміж "толерантними" та "нетолерантними"
fox767676
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Повідомлення Додано: П'ят 02 тра, 2025 11:25

Re: Психологія та інші цікавинки

_Mykola_ написав:
  fox767676 написав:

Я тут наблюдаю интересную картину.
Очень большой %% бывших граждан Грузии не говорят на языке.
Грузинский и английский. Люди "предпенсионного" возраста еще что-то помнят, но предпочитают на языке не говорить.
Есть мнение, что это после войны 2008 года.


Це їх не врятувало від повернення в російську орбіту

ІМХО. Грузини бідна нація.
Російські гроші від туристів їх купили допомагаючи виживати.
Вже через 5-7 років, вони спокійно і толерантно відносились до росіян, що було дико чути від грузинів після вторгнення росян до нас у 2014, і з кожним роком ця тенденція толерування у грузинів посилювалась. І це з власного освіду спілкування безпосередньо з грузинами які живуть у Грузії.
Якщо у нас такі ж умови складуться... по виживанню, то можуть бути будь-які сюрпризи щодо толерантності і сприйняття. :evil:
У них надодачу повністю проросійська влада, що насаджує проросійські наративи. Толерування привело до влади окупантів
Faceless
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