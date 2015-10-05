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Психологія та інші цікавинки
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Додано: П'ят 02 тра, 2025 11:22
Микола
Прямо кажучи- мордобій поміж "толерантними" та "нетолерантними"
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fox767676
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Додано: П'ят 02 тра, 2025 11:25
_Mykola_ написав: fox767676 написав:
Я тут наблюдаю интересную картину.
Очень большой %% бывших граждан Грузии не говорят на языке.
Грузинский и английский. Люди "предпенсионного" возраста еще что-то помнят, но предпочитают на языке не говорить.
Есть мнение, что это после войны 2008 года.
Це їх не врятувало від повернення в російську орбіту
ІМХО. Грузини бідна нація.
Російські гроші від туристів їх купили допомагаючи виживати.
Вже через 5-7 років, вони спокійно і толерантно відносились до росіян, що було дико чути від грузинів після вторгнення росян до нас у 2014, і з кожним роком ця тенденція толерування у грузинів посилювалась. І це з власного освіду спілкування безпосередньо з грузинами які живуть у Грузії.
Якщо у нас такі ж умови складуться... по виживанню, то можуть бути будь-які сюрпризи щодо толерантності і сприйняття.
У них надодачу повністю проросійська влада, що насаджує проросійські наративи. Толерування привело до влади окупантів
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Додано: П'ят 02 тра, 2025 13:53
rjkz написав: ЛАД написав:
..........
Сейчас интернет есть, но что это даст подростку?
Нет таких сайтов/форумов, которые им были бы интересны. Или, может, я не знаю?
Для малышей есть неплохие мультики - фиксики, малышарики, где рассказывают интересные вещи и о физике, и об астрономии. И они с удовольствием смотрят, хотя ещё не всё понимают. И это, кстати, российские мультики. Это к вопросу "подалі від рашкі". От этого тоже будем "подалі"? Или очень неплохой мультсериал "Лео и Тиг". Мне и самому его интересно смотреть. Наверняка есть англоязычные мультики такого плана, но наши дети английского не знают и мы вряд ли скоро дойдём до того, чтобы хорошо знали. Так может, не надо добиваться, чтобы не понимали и русского?
Не знаю, есть что-то подобное для детей постарше.
Насчет английского -Вы заблуждаетесь.
Пока мы еще были в Украине, 80% детей возраста моих в той или иной мере учили Инглиш.
Мой старший еще до первого класса уже занимался лангуаге и только на курсы ходил полтора года и там было много детей.
Как-то на мои курсы начали приходить подростки. При том как я усиленно учил Инглиш и был мотивирован подготовкой к эмиграции, но мне было очень далеко до детей, которые приходили и ... уходили, потому что им среди таких как я было нечего делать.
Сын моего друга не имеет никаких стремлений к эмиграции, заканчивает школу.
У него довольно свободный Инглиш.
В какой-то момент такие как я родители поняли, что лангуаге нужен в жизни и самый простой способ для ребенка его выучить - пик ап его в детстве.
Так физиологически устроено, что до 11 лет ребенок может подхватить иностранный язык практически без усилий. Потом, чем старше - тем тяжелее.
Так что современные дети и подростки таки спикают на Инглише неплохо.
Я говорил именно о детях
, а не о подростках.
"80% детей возраста моих в той или иной мере учили Инглиш" - вы не сказали какого возраста. И что такое "в той или иной мере". Сейчас, по-моему, уже во всех школах учат с первого класса. Но для того, чтобы смотреть мультики и воспринимать информацию надо уже не учить инглиш, а знать его.
Я писал о мультиках (и др. детских передачах) именно как об источниках информации для детей.
Да и знания инглиша современными укр. подростками вы несколько преувеличиваете. Да, есть неплохо знающие, но в массе этого пока нет.
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Додано: П'ят 02 тра, 2025 14:03
fox767676 написав:
Я тут наблюдаю интересную картину.
Очень большой %% бывших граждан Грузии не говорят на языке.
Грузинский и английский. Люди "предпенсионного" возраста еще что-то помнят, но предпочитают на языке не говорить.
Есть мнение, что это после войны 2008 года.
Це їх не врятувало від повернення в російську орбіту
И, кстати, многие грузины не очень хорошо говорили по-русски даже в советские времена.
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ЛАД
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Додано: П'ят 02 тра, 2025 14:06
Wirująświatła написав: ЛАД написав:
Вы на форуме проводите какие-то психологические эксперименты. Мог бы подумать и так, но смущает слишком узкий контингент "подопытных"
угадали.
Бред преследования – это расстройство мышления, характеризующееся идеями о преследовании неким человеком (существом) или группой лиц. ...
Фи, молодой человек, как плоско.
ЛАД написав:
Уж очень разноуровневые посты.
стесняюсь спросить, как вы можете оценить мои посты о психологии? вы хоть 1% знаете от того, что знаю я?!
Вы пишете только о психологии и музыке?
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Додано: П'ят 02 тра, 2025 14:10
Faceless написав:
........
У них надодачу повністю проросійська влада, що насаджує проросійські наративи. Толерування привело до влади окупантів
Вы сами на днях признавали, что пока не "влада окупантів".
Но можно вопрос, как вы думаете грузины по этому поводу сильно переживают? Воевать рвутся? Не отдельные активисты, а народ?
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Додано: П'ят 02 тра, 2025 14:16
ЛАД написав: Faceless написав:
........
У них надодачу повністю проросійська влада, що насаджує проросійські наративи. Толерування привело до влади окупантів
Вы сами на днях признавали, что пока не "влада окупантів".
Но можно вопрос, как вы думаете грузины по этому поводу сильно переживают? Воевать рвутся? Не отдельные активисты, а народ?
Я не сакарвелолог, не досліджував що вони думають, опитувань не проводив. Але вважаю, що отака окупація (наразі вся влада в Сакартвело - російські агенти) апріорі погано.
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Додано: П'ят 02 тра, 2025 14:28
ЛАД написав: Wirująświatła написав: ЛАД написав:
Вы на форуме проводите какие-то психологические эксперименты. Мог бы подумать и так, но смущает слишком узкий контингент "подопытных"
угадали.
Бред преследования – это расстройство мышления, характеризующееся идеями о преследовании неким человеком (существом) или группой лиц. ...
Фи, молодой человек, как плоско.
то есть после простыней про добровольность участия в подростковых группах вы обвиняете меня в каких то экспериментах над вами и это не плоско? прежде чем в чем то обвинить/заподозрить окружение, разберитесь в себе, чтобы это не делало окружение. Тогда не будет и фи. мне неприятно это писать, но не реагировать означает согласиться с ложными обвинениями в мой адрес.
я тут рассказываю про себя больше, чем вы все вместе взятые. Кто кого должен подозревать? неинтересно, пишите о том что вам интересно. я не навязываю тем. майонез так майонез.
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