rjkz написав:

ЛАД написав: ..........

Сейчас интернет есть, но что это даст подростку?

Нет таких сайтов/форумов, которые им были бы интересны. Или, может, я не знаю?

Для малышей есть неплохие мультики - фиксики, малышарики, где рассказывают интересные вещи и о физике, и об астрономии. И они с удовольствием смотрят, хотя ещё не всё понимают. И это, кстати, российские мультики. Это к вопросу "подалі від рашкі". От этого тоже будем "подалі"? Или очень неплохой мультсериал "Лео и Тиг". Мне и самому его интересно смотреть. Наверняка есть англоязычные мультики такого плана, но наши дети английского не знают и мы вряд ли скоро дойдём до того, чтобы хорошо знали. Так может, не надо добиваться, чтобы не понимали и русского?

Не знаю, есть что-то подобное для детей постарше. ..........Сейчас интернет есть, но что это даст подростку?Нет таких сайтов/форумов, которые им были бы интересны. Или, может, я не знаю?Для малышей есть неплохие мультики - фиксики, малышарики, где рассказывают интересные вещи и о физике, и об астрономии. И они с удовольствием смотрят, хотя ещё не всё понимают. И это, кстати, российские мультики. Это к вопросу "подалі від рашкі". От этого тоже будем "подалі"? Или очень неплохой мультсериал "Лео и Тиг". Мне и самому его интересно смотреть. Наверняка есть англоязычные мультики такого плана, но наши дети английского не знают и мы вряд ли скоро дойдём до того, чтобы хорошо знали. Так может, не надо добиваться, чтобы не понимали и русского?Не знаю, есть что-то подобное для детей постарше.

Насчет английского -Вы заблуждаетесь.Пока мы еще были в Украине, 80% детей возраста моих в той или иной мере учили Инглиш.Мой старший еще до первого класса уже занимался лангуаге и только на курсы ходил полтора года и там было много детей.Как-то на мои курсы начали приходить подростки. При том как я усиленно учил Инглиш и был мотивирован подготовкой к эмиграции, но мне было очень далеко до детей, которые приходили и ... уходили, потому что им среди таких как я было нечего делать.Сын моего друга не имеет никаких стремлений к эмиграции, заканчивает школу.У него довольно свободный Инглиш.В какой-то момент такие как я родители поняли, что лангуаге нужен в жизни и самый простой способ для ребенка его выучить - пик ап его в детстве.Так физиологически устроено, что до 11 лет ребенок может подхватить иностранный язык практически без усилий. Потом, чем старше - тем тяжелее.Так что современные дети и подростки таки спикают на Инглише неплохо.