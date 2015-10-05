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Психологія та інші цікавинки
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Додано: П'ят 02 тра, 2025 14:57
Wirująświatła написав: ЛАД написав:
...........
Фи, молодой человек, как плоско.
то есть после простыней про добровольность участия в подростковых группах вы обвиняете меня в каких то экспериментах над вами и это не плоско? прежде чем в чем то обвинить/заподозрить окружение, разберитесь в себе, чтобы это не делало окружение. Тогда не будет и фи. мне неприятно это писать, но не реагировать означает согласиться с ложными обвинениями в мой адрес.
я тут рассказываю про себя больше, чем вы все вместе взятые. Кто кого должен подозревать? неинтересно, пишите о том что вам интересно. я не навязываю тем. майонез так майонез. представьте (все) что мы не знакомы и сидим у когото в гостях, за одним столом, уже поели а уходить пока что рано. Надо общаться. Интересов присутствующих вы не знаете..
Нервный вы.
Где вы увидели обвинения с моей стороны? Обвинений у меня и в мыслях не было. В чём?
Вы что мне без моего согласия руку отрезаете? Или лоботомию делаете?
Как для психолога у вас странные реакции.
А о себе я рассказывал уж точно не меньше вашего. Когда-то практически полную автобиографию излагал - "учился..., служил..., работал...". И о родственниках в Питере, и жизни с мамой в одинарке почти до 40 лет (если точно, то до 37). И о семье. Несколько более личные подробности, чем ваши школьные шалости и поездки "бандой" в Одессу.
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Додано: П'ят 02 тра, 2025 15:03
ЛАД наверное это было до ковидной ветки где я с вами познакомился. и вопрос не в биографии, а в описании ситуаций, которые раскрывают вас как личность. Например уезжали мы с одессы с пустыми карманами, с несколькими детьми 10-11 лет. надо было убедить проводника взять нас без денег. Выдумывалась история что мы везём убежавшего мальчика родителям. Так и ездили. умели втереться в доверие. не только кулаками всё решалось.
а знаете что делал пацан 8-10 лет которого ловили на воровстве? он начинал плакать и всем расказывать как тот кто его поймал трогал его ниже живота. Угадайте вызывали ли милицию. Метод 100% ни одного провала, а ловили часто.
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Додано: П'ят 02 тра, 2025 15:10
Faceless написав:
ЛАД написав:............
Вы сами на днях признавали, что пока не "влада окупантів".
Но можно вопрос, как вы думаете грузины по этому поводу сильно переживают? Воевать рвутся? Не отдельные активисты, а народ?
Я не сакарвелолог, не досліджував що вони думають, опитувань не проводив. Але вважаю, що отака окупація (наразі вся влада в Сакартвело - російські агенти) апріорі погано.
"Проросійська влада" совсем не обязательно означает "російські агенти у владі". Это не тождественные понятия. Сторонник хороших отношений с какой-то страной совсем не обязательно агент этой страны.
Надеюсь, вы не считаете Богдана Хмельницкого "агентом русского царя"?
И Маннергейма агентом Сталина.
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Додано: П'ят 02 тра, 2025 15:19
Wirująświatła написав:
........
Думал ок плавно расскажу про девиации и их природу. Но внезапно и неожиданно получил возражения от ЛАДа и Сибарита.
Я же говорю - у вас странные реакции.
И у меня, и, как понимаю, у Сибарита
не было возражений. Вам интересно - пишите, никто не запрещает. Просто отметили, что нам (мне так точно) интереснее психология "нормальных" (забыл, как правильный термин) людей, а не девиации.
Автобиографию "заполнял" наверное, раньше. На политветке? Не помню. Но я и сейчас достаточно часто упоминаю какие-то личные подробности.
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Додано: П'ят 02 тра, 2025 15:22
Wirująświatła написав:
......
Например уезжали мы с одессы с пустыми карманами, с несколькими детьми 10-11 лет. надо было убедить проводника взять нас без денег. Выдумывалась история что мы везём убежавшего мальчика родителям. Так и ездили. умели втереться в доверие. не только кулаками всё решалось.
а знаете что делал пацан 8-10 лет которого ловили на воровстве? он начинал плакать и всем расказывать как тот кто его поймал трогал его ниже живота. Угадайте вызывали ли милицию. Метод 100% ни одного провала, а ловили часто.
Да, таких "подвигов" у меня не было, похвастать не могу.
Я как-то больше по олимпиадам. Скучное детство.
Да и не представляю себе такого в те годы. А уж мысль "расказывать как тот кто его поймал трогал его ниже живота"... И в голову бы не пришло, и никто бы не понял: "Ну трогал, и что?"
Востаннє редагувалось ЛАД
в П'ят 02 тра, 2025 15:34, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: П'ят 02 тра, 2025 15:22
ЛАД написав:
забыл, как правильный термин
термин не нормотипичных не обижает "не нормальных"
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Додано: П'ят 02 тра, 2025 15:33
Wirująświatła написав:
Кто нарушил правило получил бы тумаков от всех подписантов.
Т.е. срач должен быть не между 2-3 участниками, а всеобщий? 😁
Других форм тумаков интернет не предусматривает.
А теперь серьезно.
Я никогда не возражал против того, что Вы пишете. Прошу трактовать то мое замечание как "хотелось бы ещё и ...". Впрочем, могу и пуговицу на спине пришить.
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Додано: П'ят 02 тра, 2025 15:47
ЛАД написав:
И в голову бы не пришло, и никто бы не понял: "Ну трогал, и что?"
особенно когда прибегал другой пацан и говорил сейчас приедут его родители будем разбираться что вы там трогали. кое у кого лицо сияло от счастья от участия в таких разбирательствах) здоровый мужик держит шкета 10 лет и что то от него хочет... все всё понимали. после 12л пацаны уже не воровали. понимали что 10ти летнему сойдёт с рук то в 12-13 может иметь последствия.
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Додано: П'ят 02 тра, 2025 15:56
ЛАД написав: Faceless написав:
ЛАД написав:............
Вы сами на днях признавали, что пока не "влада окупантів".
Но можно вопрос, как вы думаете грузины по этому поводу сильно переживают? Воевать рвутся? Не отдельные активисты, а народ?
Я не сакарвелолог, не досліджував що вони думають, опитувань не проводив. Але вважаю, що отака окупація (наразі вся влада в Сакартвело - російські агенти) апріорі погано.
"Проросійська влада" совсем не обязательно означает "російські агенти у владі". Это не тождественные понятия. Сторонник хороших отношений с какой-то страной совсем не обязательно агент этой страны.
Надеюсь, вы не считаете Богдана Хмельницкого "агентом русского царя"?
И Маннергейма агентом Сталина.
Щодо Хмельницького ви натякаєте на Переяславські статті, вочевидь. Але московити оригінальні документи знищили, або приховують - мабуть ж є причина
Картвели й близько не в подібному становищі. І так, "проросійська влада" - еквівалент "російські агенти". Це не про "хороші відносини", це про здачу національних інтересів на користь москалів, це про приниження перед агресором, це про розвалення всіх попередніх зусиль Сакартвело щодо інтеграції з ЄС. Вся історія "взаємин" московії і Сакартвело - це про окупацію і геноцид. Спочатку російська імперія в 19ст, окупація і придушення повстань, потім чергове захоплення радянськими військами, знову придушення повстань, депортації, репресії, виселення, потім рф ініціює дві війни (в одній рф брала участь гібридно, другу розв'язала вже безпосередньо), і в результаті в черговий раз рф нав'язала свою політику і посадила своїх посіпак у владу.
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