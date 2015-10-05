Wirująświatła написав:

ЛАД написав: ...........

Фи, молодой человек, как плоско. ...........Фи, молодой человек, как плоско.

то есть после простыней про добровольность участия в подростковых группах вы обвиняете меня в каких то экспериментах над вами и это не плоско? прежде чем в чем то обвинить/заподозрить окружение, разберитесь в себе, чтобы это не делало окружение. Тогда не будет и фи. мне неприятно это писать, но не реагировать означает согласиться с ложными обвинениями в мой адрес.я тут рассказываю про себя больше, чем вы все вместе взятые. Кто кого должен подозревать? неинтересно, пишите о том что вам интересно. я не навязываю тем. майонез так майонез. представьте (все) что мы не знакомы и сидим у когото в гостях, за одним столом, уже поели а уходить пока что рано. Надо общаться. Интересов присутствующих вы не знаете..