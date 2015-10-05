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Психологія та інші цікавинки

Психологія та інші цікавинки
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  #<1 ... 324325326327
Повідомлення Додано: П'ят 02 тра, 2025 14:57

  Wirująświatła написав:
  ЛАД написав:...........
Фи, молодой человек, как плоско.
то есть после простыней про добровольность участия в подростковых группах вы обвиняете меня в каких то экспериментах над вами и это не плоско? прежде чем в чем то обвинить/заподозрить окружение, разберитесь в себе, чтобы это не делало окружение. Тогда не будет и фи. мне неприятно это писать, но не реагировать означает согласиться с ложными обвинениями в мой адрес.

я тут рассказываю про себя больше, чем вы все вместе взятые. Кто кого должен подозревать? неинтересно, пишите о том что вам интересно. я не навязываю тем. майонез так майонез. представьте (все) что мы не знакомы и сидим у когото в гостях, за одним столом, уже поели а уходить пока что рано. Надо общаться. Интересов присутствующих вы не знаете..
Нервный вы.
Где вы увидели обвинения с моей стороны? Обвинений у меня и в мыслях не было. В чём?
Вы что мне без моего согласия руку отрезаете? Или лоботомию делаете?
Как для психолога у вас странные реакции.
А о себе я рассказывал уж точно не меньше вашего. Когда-то практически полную автобиографию излагал - "учился..., служил..., работал...". И о родственниках в Питере, и жизни с мамой в одинарке почти до 40 лет (если точно, то до 37). И о семье. Несколько более личные подробности, чем ваши школьные шалости и поездки "бандой" в Одессу.
ЛАД
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Повідомлення Додано: П'ят 02 тра, 2025 15:03

ЛАД наверное это было до ковидной ветки где я с вами познакомился. и вопрос не в биографии, а в описании ситуаций, которые раскрывают вас как личность. Например уезжали мы с одессы с пустыми карманами, с несколькими детьми 10-11 лет. надо было убедить проводника взять нас без денег. Выдумывалась история что мы везём убежавшего мальчика родителям. Так и ездили. умели втереться в доверие. не только кулаками всё решалось.

а знаете что делал пацан 8-10 лет которого ловили на воровстве? он начинал плакать и всем расказывать как тот кто его поймал трогал его ниже живота. Угадайте вызывали ли милицию. Метод 100% ни одного провала, а ловили часто.
Wirująświatła
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Повідомлення Додано: П'ят 02 тра, 2025 15:10

  Faceless написав:
ЛАД написав:............
Вы сами на днях признавали, что пока не "влада окупантів".
Но можно вопрос, как вы думаете грузины по этому поводу сильно переживают? Воевать рвутся? Не отдельные активисты, а народ?
Я не сакарвелолог, не досліджував що вони думають, опитувань не проводив. Але вважаю, що отака окупація (наразі вся влада в Сакартвело - російські агенти) апріорі погано.

"Проросійська влада" совсем не обязательно означает "російські агенти у владі". Это не тождественные понятия. Сторонник хороших отношений с какой-то страной совсем не обязательно агент этой страны.
Надеюсь, вы не считаете Богдана Хмельницкого "агентом русского царя"?
И Маннергейма агентом Сталина.
ЛАД
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Повідомлення Додано: П'ят 02 тра, 2025 15:19

  Wirująświatła написав:........
Думал ок плавно расскажу про девиации и их природу. Но внезапно и неожиданно получил возражения от ЛАДа и Сибарита.

Я же говорю - у вас странные реакции.
И у меня, и, как понимаю, у Сибарита не было возражений. Вам интересно - пишите, никто не запрещает. Просто отметили, что нам (мне так точно) интереснее психология "нормальных" (забыл, как правильный термин) людей, а не девиации.

Автобиографию "заполнял" наверное, раньше. На политветке? Не помню. Но я и сейчас достаточно часто упоминаю какие-то личные подробности.
ЛАД
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Повідомлення Додано: П'ят 02 тра, 2025 15:22

  Wirująświatła написав:......
Например уезжали мы с одессы с пустыми карманами, с несколькими детьми 10-11 лет. надо было убедить проводника взять нас без денег. Выдумывалась история что мы везём убежавшего мальчика родителям. Так и ездили. умели втереться в доверие. не только кулаками всё решалось.

а знаете что делал пацан 8-10 лет которого ловили на воровстве? он начинал плакать и всем расказывать как тот кто его поймал трогал его ниже живота. Угадайте вызывали ли милицию. Метод 100% ни одного провала, а ловили часто.

Да, таких "подвигов" у меня не было, похвастать не могу.
Я как-то больше по олимпиадам. Скучное детство. :)
Да и не представляю себе такого в те годы. А уж мысль "расказывать как тот кто его поймал трогал его ниже живота"... И в голову бы не пришло, и никто бы не понял: "Ну трогал, и что?"
Востаннє редагувалось ЛАД в П'ят 02 тра, 2025 15:34, всього редагувалось 1 раз.
ЛАД
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Повідомлення Додано: П'ят 02 тра, 2025 15:22

  ЛАД написав:забыл, как правильный термин
термин не нормотипичных не обижает "не нормальных"
Wirująświatła
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Повідомлення Додано: П'ят 02 тра, 2025 15:33

  Wirująświatła написав:Кто нарушил правило получил бы тумаков от всех подписантов.

Т.е. срач должен быть не между 2-3 участниками, а всеобщий? 😁
Других форм тумаков интернет не предусматривает.

А теперь серьезно.
Я никогда не возражал против того, что Вы пишете. Прошу трактовать то мое замечание как "хотелось бы ещё и ...". Впрочем, могу и пуговицу на спине пришить.
Сибарит
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Повідомлення Додано: П'ят 02 тра, 2025 15:47

  ЛАД написав:И в голову бы не пришло, и никто бы не понял: "Ну трогал, и что?"
особенно когда прибегал другой пацан и говорил сейчас приедут его родители будем разбираться что вы там трогали. кое у кого лицо сияло от счастья от участия в таких разбирательствах) здоровый мужик держит шкета 10 лет и что то от него хочет... все всё понимали. после 12л пацаны уже не воровали. понимали что 10ти летнему сойдёт с рук то в 12-13 может иметь последствия.
Wirująświatła
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Повідомлення Додано: П'ят 02 тра, 2025 15:56

Re: Психологія та інші цікавинки

ЛАД написав:
  Faceless написав:
ЛАД написав:............
Вы сами на днях признавали, что пока не "влада окупантів".
Но можно вопрос, как вы думаете грузины по этому поводу сильно переживают? Воевать рвутся? Не отдельные активисты, а народ?
Я не сакарвелолог, не досліджував що вони думають, опитувань не проводив. Але вважаю, що отака окупація (наразі вся влада в Сакартвело - російські агенти) апріорі погано.

"Проросійська влада" совсем не обязательно означает "російські агенти у владі". Это не тождественные понятия. Сторонник хороших отношений с какой-то страной совсем не обязательно агент этой страны.
Надеюсь, вы не считаете Богдана Хмельницкого "агентом русского царя"?
И Маннергейма агентом Сталина.


Щодо Хмельницького ви натякаєте на Переяславські статті, вочевидь. Але московити оригінальні документи знищили, або приховують - мабуть ж є причина :)
Картвели й близько не в подібному становищі. І так, "проросійська влада" - еквівалент "російські агенти". Це не про "хороші відносини", це про здачу національних інтересів на користь москалів, це про приниження перед агресором, це про розвалення всіх попередніх зусиль Сакартвело щодо інтеграції з ЄС. Вся історія "взаємин" московії і Сакартвело - це про окупацію і геноцид. Спочатку російська імперія в 19ст, окупація і придушення повстань, потім чергове захоплення радянськими військами, знову придушення повстань, депортації, репресії, виселення, потім рф ініціює дві війни (в одній рф брала участь гібридно, другу розв'язала вже безпосередньо), і в результаті в черговий раз рф нав'язала свою політику і посадила своїх посіпак у владу.
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Повідомлення Додано: П'ят 02 тра, 2025 16:49

Bozo — придурок, идиот и клоун, над которым не кринжует только мертвый. Само выражение пошло от образа Клоуна Бозо - того самого мужика с красным носом и кудряшками, которого так сильно боятся дети.

Jalopy – развалюха, драндулет, колымага или просто ретро-тачка, которая каким-то чудом до сих пор ездабельна.


Thickhead — глупый человек, тупица, у которого весь мозг жиром заплыл. Буквально переводится как «толстоголовый» и это имеет некий смыс

Wedgie [ˈwedʒi] — естественное врезание трусов в задницу или насильственное натягивание их ради смеха

TTYL (произносится как «ти-тай-уай-эл») Расшифровывается просто: Talk To You Later. По-нашему - «поговорим позже»


Dry hump – типасекс, имитация полового акта в одежде, если дословно, "ебля на сухую" ("to hump" значит кого-то трахать или тереться обо что-то членом). Вероятно, это первое, что пробуют малолетки в попытке унять играющие гормоны.

Moniker ( :oops: тут я думаю все догадались...)

Tralalelo tralala — абсурдная фраза, ставшая вирусной в начале 2025 года благодаря тренду в TikTok под названием brainrot (дословно - «разложение мозга»).


Sugarcoat – припудрить говно сахарной пудрой или подсластить горькую пилюлю. Обыкновенная манипуляция, когда та или иная ситуация преподносится в более позитивном свете.


канал про английский сленг
https://t.me/fuckingenglish
не то чтобы сильно вежливо но если вас как то так назовут, будете хотя бы знать смеяться или плакать.
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