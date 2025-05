Bozo — придурок, идиот и клоун, над которым не кринжует только мертвый. Само выражение пошло от образа Клоуна Бозо - того самого мужика с красным носом и кудряшками, которого так сильно боятся дети.Jalopy – развалюха, драндулет, колымага или просто ретро-тачка, которая каким-то чудом до сих пор ездабельна.Thickhead — глупый человек, тупица, у которого весь мозг жиром заплыл. Буквально переводится как «толстоголовый» и это имеет некий смысWedgie [ˈwedʒi] — естественное врезание трусов в задницу или насильственное натягивание их ради смехаTTYL (произносится как «ти-тай-уай-эл») Расшифровывается просто: Talk To You Later. По-нашему - «поговорим позже»Dry hump – типасекс, имитация полового акта в одежде, если дословно, "ебля на сухую" ("to hump" значит кого-то трахать или тереться обо что-то членом). Вероятно, это первое, что пробуют малолетки в попытке унять играющие гормоны.Moniker (тут я думаю все догадались...)Tralalelo tralala — абсурдная фраза, ставшая вирусной в начале 2025 года благодаря тренду в TikTok под названием brainrot (дословно - «разложение мозга»).Sugarcoat – припудрить говно сахарной пудрой или подсластить горькую пилюлю. Обыкновенная манипуляция, когда та или иная ситуация преподносится в более позитивном свете.