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Психологія та інші цікавинки

Психологія та інші цікавинки
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  #<1 ... 325326327328
Повідомлення Додано: П'ят 02 тра, 2025 18:30

допоможем малярисі?
https://www.youtube.com/shorts/2dp5QBw7hMM
Востаннє редагувалось flyman в П'ят 02 тра, 2025 18:44, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: П'ят 02 тра, 2025 22:58

  rjkz написав:Очень большой %% бывших граждан Грузии не говорят на языке.
Грузинский и английский. Люди "предпенсионного" возраста еще что-то помнят, но предпочитают на языке не говорить.
Есть мнение, что это после войны 2008 года.

Тбілісі, ~90% грузинів розуміють та розмовляють російською, тільки іноді молодь не знає, але знають English.
Water
 
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Повідомлення Додано: П'ят 02 тра, 2025 23:00

  ЛАД написав:И, кстати, многие грузины не очень хорошо говорили по-русски даже в советские времена.

Саме грузини?
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Повідомлення Додано: П'ят 02 тра, 2025 23:20

Re: Психологія та інші цікавинки

А де вечірні кавери з одеської електрички?
Де цей бродячий цирк?
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