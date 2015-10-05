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Додано: П'ят 02 тра, 2025 18:30
допоможем малярисі?
Востаннє редагувалось flyman в П'ят 02 тра, 2025 18:44, всього редагувалось 1 раз.
Додано: П'ят 02 тра, 2025 22:58
Тбілісі, ~90% грузинів розуміють та розмовляють російською, тільки іноді молодь не знає, але знають English.
Додано: П'ят 02 тра, 2025 23:00
Додано: П'ят 02 тра, 2025 23:20
Re: Психологія та інші цікавинки
А де вечірні кавери з одеської електрички?
Де цей бродячий цирк?
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