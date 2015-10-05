rjkz написав:Очень большой %% бывших граждан Грузии не говорят на языке. Грузинский и английский. Люди "предпенсионного" возраста еще что-то помнят, но предпочитают на языке не говорить. Есть мнение, что это после войны 2008 года.
Тбілісі, ~90% грузинів розуміють та розмовляють російською, тільки іноді молодь не знає, але знають English.
ЛАД написав:И, кстати, многие грузины не очень хорошо говорили по-русски даже в советские времена.
Саме грузини?
Согласно исследованию 2022 года, 19 % жителей страны владели русским языком на высоком уровне, а 16 % не знали вовсе[108]. Особенно сильно видна разница во владении русским языком между разными поколениями (см. таблицу ниже).
Уровень владения русским языком в Грузии среди жителей разного возраста[108] Возраст Высокий Средний Элементарный Не владеют (не знают) 18—34 лет 8 % 38 % 31 % 23 % 35—54 лет 22 % 41 % 19 % 18 % 55+ лет 26 % 45 % 20 % 9 %