rjkz написав:Очень большой %% бывших граждан Грузии не говорят на языке. Грузинский и английский. Люди "предпенсионного" возраста еще что-то помнят, но предпочитают на языке не говорить. Есть мнение, что это после войны 2008 года.
Тбілісі, ~90% грузинів розуміють та розмовляють російською, тільки іноді молодь не знає, але знають English.
ЛАД написав:И, кстати, многие грузины не очень хорошо говорили по-русски даже в советские времена.
Саме грузини?
Согласно исследованию 2022 года, 19 % жителей страны владели русским языком на высоком уровне, а 16 % не знали вовсе[108]. Особенно сильно видна разница во владении русским языком между разными поколениями (см. таблицу ниже).
Уровень владения русским языком в Грузии среди жителей разного возраста[108] Возраст Высокий Средний Элементарный Не владеют (не знают) 18—34 лет 8 % 38 % 31 % 23 % 35—54 лет 22 % 41 % 19 % 18 % 55+ лет 26 % 45 % 20 % 9 %
rjkz написав:Как-то меня миновало то, о чем Вы пишите. И это при том, что у меня довольно широкая география жизни была в подростковом возрасте. И да, напоминает "стаю" детей улиц. Я не отрицаю, что был в большей степени "удобным" ребенком, книги читал, спортом занимался. Не курил, алкоголь в самом конце школы меня коснулся. Но сказать, что был лишен дружбы или общества вне дома? Не было такого. Просто интересы были не "стайные". И надо было учиться уважать чужую частную жизнь. И именно с дворовой компанией было непросто расставить акценты. Не скажу, что то, что она со временем отвалилась меня как-то огорчило. Бухать и курить без меня? Отлично!
прежде всего спасибо за ваши рассказы о себе. тут народ такой зашифрованный, что рассказ о своей юности воспринимает как военную тайну. Вчера был приятно удивлен, что фейслесс посещал муз.школу. Теперь буду иначе с ним общаться о музыке.
Не всегда дворовые компании хорошо. Их кстати уже не осталось, но это другая тема.
Их преимущество - защита, быстрая социализация и обмен опытом. Там есть неписанные правила. "Кодекс пацана" если хотите. Туда принимают детей всех возрастов от 8 до 18. Не деля никого на сорта. Обижать малых, буллить СТРОГО запрещено. Кто такое сделает - уходит навсегда, с ним просто перестают здороваться.
Принято помогать друг другу, один подросток в нашей компании ушел из дома (конфликт с родителями), другой украл ключи от родительской дачи, дело было поздней осенью и мы его туда поселили. Вместе собирали дрова для печки, таскали еду из дома, раз в день к нему кто то ездил. Его искали менты, нас опрашивали, конечно никто его не сдал. Потом он сам решил вернуться и родителей попустило.
Мы знали родителей каждого члена группы. Часто зависали на чужих хатах. Родителей воспитывали так, чтобы было уважение "к банде". И оно было. Если кто то оставался на ночь или вместе ехали в мск/одессу всех отпускали даже малых 10 летних. Родители знали их накормят и защитят. Если бы не отпустили ребенок бы сам сбежал.
Вышесказанное - не про дружбу. Хотя вроде все признаки... но не все. Как пацаны начали устраивать семьи и работать тут "банда" и развалилась. Это был подростковый феномен. Который сошел на нет "естественным путём" оставив воспоминания о лучшем периоде жизни (все бывшие члены "банды" так считают, мы редко общаемся в вайбер группе)
Отдельные друзья остались. Как и кодекс помогать друг другу. Были ситуации когда у меня ломалось авто и надо было срочно 1куе для ремонта (4 зарплаты) мне именно друг детства их дал. Я их потом полгода отдавал.
Ну и другие, ездил ночью в одесский аэропорт кого то встречал по просьбе друга. Ездил в спб, когда друг нашел там по интернету невесту, для подстраховки. Причем решили ехать машиной, как сейчас помню идут они ночью вдвоём по набережной там где аврора, а я еду малым ходом короткими отрезками сзади, если какая то ситуация, чтобы быстро подъехать и их забрать.
rjkz написав:И именно с дворовой компанией было непросто расставить акценты.
акцент должен быть на компанию или вы "хвост". Иначе не получается, допустим нужна вам помощь - помогают все. Например, организовать день рождения (хата, стол накрыть) или даже познакомиться с девушкой, "прикрыть" вас с ней на дискотеке. А потом нужна помощь от вас, а вы такой "ну я не могу, занят, олимпиада, кружок макрамэ бла бла бла". Поэтому фейслесс верно вчера сказал, требовалась преданность. И при отсутствии лидера её требовали все даже от малых.
rjkz написав:Не курил, алкоголь в самом конце школы меня коснулся.
курить начал в вузе, алкоголь с 13ти с поездок в польшу. прикол этих банд в их добровольности. не хочешь курить - не кури. Но если куришь делись сигаретами со всеми. Пачка уходило за пару часов.
я был в 2х бандах (не одновременно ) одна была по восточным религиям (буддизм агни йога, Рерих (старший), Блаватская). Другая музыканты. Рядом были банды из качалок. Мы немного общались. Никаких прописок и мордобя. И лидера не было. Прийти в банду и уйти мог каждый. Было даже кто то приходил в беде, ему помогали, а потом он уходил. Что с чмо возьмёшь...
и вишенка на торт ваша любимая тема - буллинг. в неформальных группах его нет. Это невозможно, одному помогать, другого буллить. Буллинг процветает только в формальных группах. В среде одноклассников или коллег по спортивному кружку. От буллинга формальная группа не развалится, обычно буллинг - признак борьбы за статусы, распределение членов группы по сортам. Неформальная группа создавалась с целью общения/взаимопомощи сразу бы рухнула начнись там какое то гауно.
rjkz написав:У Виталия свой опыт и он его проецирует на все общество.
хотите чтобы я выложил простыни из книг о социальной психологии? каким то чудом мой опыт там тоже присутствует. Подростковые группы - типичное явление 80х90х годов. Да были разные как и люди все разные. Но принцип добровольности, неформальности и преданности группе соблюдался всегда, это отче наш. Были и подростки вне групп. Их буллили в школах, спорт.секциях. Нас не булили, знали что за каждого малолетку придут разбираться все члены его банды. Поэтому (мое мнение) те кто рос в групах - более умные. Их не щемили родители, одноклассники и вообще никто не щемил.
Думаете мало папаши (отчимы) получали по морде, за то что обидели своего сына из нашей банды? кровища было по всем стенам парадной. И всё. родители того малого больше не трогали.
и к слову. Знаете как мы в 14-16 отдыхали на море? ехали толпой в Одессу, вписывались за копейки коменданту в общаге на ул. Довженко, малые выпрашивали/воровали для нас еду, а мы валялись на пляжах. Возле палатки с хотдогом шаурмой стоит малой и у покупателей просит покушать. Хозяин палатки пробовал их гонять, но ему тихо обяснили что палатки хорошо горят если обижать младших. Играли на гитарах в электричке Одеса - Раздельная.
Ну, собственно, о чем и говорил. "Уличные стаи" или "банды" - как хотите называйте.Немного (или много) даже отдает беспризорностью. Несмотря на то, что я много где жил и ездил - такого со мной не происходило. Может потому что я чуть старше Вас и мое подростковое время все еще пришлось на относительно спокойные 80-е (кроме конца). Была дворовая компания....только вот пьянки (это уже после школы) происходили зачастую вместе с их родителями. Тут сделаю уточнение, как-то так случилось, что в доме, где я жил, не знаю почему, но у большинства были неполные семьи. И их матери участвовали вместе с "детьми" (16+) в пьянках. Было и без родителей, когда матери на дежурствах (в основном медики). Курили прямо в квартирах и матери и их дети. И отношениие к матерям было благоговейное. Фактически, они входили в наши компании. Конечно, не в части игры в футбол или "квадрат". Впоследствии посиделки переросли в преферанс под алкоголь, видеофильмы под алкоголь и тп. Чтобы кто-то кого-то именно буллил...не знаю. Но если было к чему прицепиться, то давали прозвище и не всегда оно было безобидное. Наверное подростку с большими ушами не очень приятно, что его "ушастым" зовут? Вообще по имени мало кого звали. Я уже всех и не вспомню, но самые безобидные были или на трасформации имени или фамилии. Одного кличка была по названию растения - не знаю почему, у другого - сказочный персонаж. У одного была сухая рука. Его называли по фамилии. Вот только его фамилия на районе стала дразниловкой. Если кто-то что-то сделал ненормально, то называли им. Нормально по имени называли единиц. И при том, что очень много было неблагополучных, но дворовых стай не было. Я повторюсь, то, что Вы описали, подойдет для фильмов о беспризорных. Я как-то воспринимаю, что, пусть даже в неполных семьях, пусть даже с пьянками и курением вместе с родителями с раннего возраста, но моя среда была более здоровой. Да, я знал (не в Киеве) намного более неблагополучные случаи, но ни я с ними не имел ничего общего ни мое окружение. Я как-то писал, что в одном городе, мой одноклассник, бичевал (бич, это примерно то-же что бомж. Только бич - это идейный бомж). А потом я слышал историю, что зарезал учителя. Благо, я в том городе долго не задержался.
Faceless написав:О, нарешті побачив живого послідовника Блаватської. Виявляється ви існуєте
Я был тоже удивлен, хотя знавал раньше, нно это были люди гораздо более старшего возраста. Скажем так, в 90-х им было по 50+ лет. Ни одного сверсника с такими наклонностями у меня не было. Родители сверсников - были.
rjkz написав:Судя по всему, это про расийское общество, поэтому не несет особой ценности. Это общество как кривое зеркало - все искажает. И зачастую вырастают в уродливом обществе моральные уроды.
давайте поисследуем американское общество) это будет новый интересный для меня кейс. Имхо % уродов во всех обществах одинаковый. Быть/не быть уродом - личный выбор каждого. Если этот выбор за человека делает общество, тогда должно быть общество гениев, условная Шамбала где собраны святые. Поскольку такого общества нет, значит и общества уродов тоже нет. Психика работает по одним и тем же правилам у всех особей.
ранее писал и давал видос как одну нашу беженку в Германии чуть не лишили родительских прав за намерение.. вернуться со своим ребенком в Украину. По их законам это считается "подвергание ребенка риску" и карается лишением прав. Миф о немецкой дерьмократии рухнул. Про США у меня аналогичное мнение. Трамп играет на стороне путина, фактичеки лишая обескровленную Украину помощи и что американское общество, как то возражает? Чем оно лучше руского. Что тем, что другим пофиг.
Американское общество очень разношерстное. Если брать условный Брайтон - это одно, если брать район с выходцами из Латинской Америки - это другое. Если брать НЙ в целом - это совершенно другое. Если брать пригороды - это тоже другое. Если брать жизнь в условном Арканзасе - это тоже другое. Все везде разное. Этим США мне и нравится - разнообразие, в котором, если заморочиться изучением, можно подобрать то, что нравится именно тебе. Как в фантастическом романе. Трамп...он на самом деле далеко не всем нравится. И, в отличии от раши и х.ла, об этом никто не боится говорить. Не будет никто никого сажать в тюрьму за это. Можно только испортить отношения со знакомыми/родственниками - трампистами. Кому-то точно так-же не нравился Байден. И что? Может Трампу и хотелось-бы быть таким-же диктатором как х.ло, но получится у него это или нет - пока вопрос открытый.
Я тут наблюдаю интересную картину. Очень большой %% бывших граждан Грузии не говорят на языке. Грузинский и английский. Люди "предпенсионного" возраста еще что-то помнят, но предпочитают на языке не говорить. Есть мнение, что это после войны 2008 года.
Це їх не врятувало від повернення в російську орбіту
К сожалению, пока это не точно. Пока в "росийскую орбиту" не вернутся только те грузины, которые эмигрировали из Грузии. Остальные в опасности.
rjkz написав:"Уличные стаи" или "банды" - как хотите называйте.Немного (или много) даже отдает беспризорностью.
не отдают. у всех были родители и ссоры с ними не приветствовались. Если кого то не отпускали (например в Москву), вся банда шла к нему домой и уговаривала его родителей.
Эти банды - новый исторический феномен. Они не строились на праве силы (как в слове пацана). Мы хотели общения, самостоятельности и справедливости. К примеру, если кто то из своих получал по шее по делу, за него не заступались. Такого шо "ах вы ералаша убили, теперь война" у нас не было. Все понимали чем это чревато. И подставляться за чужую дурь не желали.
rjkz написав:Но если было к чему прицепиться, то давали прозвище и не всегда оно было безобидное. Наверное подростку с большими ушами не очень приятно, что его "ушастым" зовут
ну это святое. увы прозвища кликухи были и не всегда приятные, одного пацана называли пися, много лет вподряд. Или миришься или уходишь. Чтобы кликуху меняли не помню. если прицепилась это уже навсегда и в другую банду она шла с тобой.
rjkz написав:в доме, где я жил, не знаю почему, но у большинства были неполные семьи
я тут недавно анализировал из своих друзей (не путать с бандой - там были и недруги) из полной семьи был только я.
rjkz написав:И отношениие к матерям было благоговейное. Фактически, они входили в наши компании. Конечно, не в части игры в футбол или "квадрат". Впоследствии посиделки переросли в преферанс под алкоголь, видеофильмы под алкоголь и тп.
я такое видел, но у нас матери не лезли в дела банды.
rjkz написав:Я повторюсь, то, что Вы описали, подойдет для фильмов о беспризорных.
есть существенные отличия. мы ходили в чистой одежде, ночевали дома, посещали школу. Клей не нюхали. на беспризорщину это не тянет. Малые попрошайки явление вынужденное (странно, что никого не триггернуло, ах какой ужас заставляют детей воровать и попрошайничать, немедленно запретить все банды).
Общество возложило содержание детей/подростков на родителей, а если у них нет средств? До поездок в польшу я месяцами выпрашивал какую то одежду. Джинсы стоили целую зарплату. Где брать деньги подростку 12-18 если у родителей лишних нет?
Собственно, отчасти по причине общей несправедливости, в знак протеста, мы создавали своё справедливое сообщество. Свобода и справедливость были пожалуй главными нашими идеями. Никому из нас родители не могли запретить табак, алкоголь, поездки в одессу - ближайший крупный город. И секс не могли запретить, только он мало нас интересовал (ЛАД ку-ку созревшие и несозревшие вели себя одинаково, созревание не влияет на половое поведение и вообще социального значение не имеет, никого это не интересовало)..
я слишком радужно всё описываю. Было много и плохого. Конфликты внутри банды. Если не каждый день то часто. Кто то постоянно курил чужие сигареты, на 3й день это провоцировало конфликт. Какую музыку слушать, у каждого была любимая группа. Кому идти за бухлом, если это был вечер можно было нарваться на гопников. Кто то кассету взял и не вернул. Часть банды собралась у кого-то дома, а других не пригласили. Самые частые причины. Конфликты до драк не доходили, но были неприятными и атмосферу портили.
Востаннє редагувалось Wirująświatła в Суб 03 тра, 2025 04:11, всього редагувалось 5 разів.